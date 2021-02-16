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В прошлом году передвижение наблюдателей на Донбассе ограничивалось 850 раз, из них 96% - наемниками РФ, - ОБСЕ

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

В прошлом году передвижение наблюдателей на Донбассе ограничивалось 850 раз, из них 96% - наемниками РФ, - ОБСЕ

В течение 2020 года представители СММ ОБСЕ около 850 раз сталкивалась с ограничениями свободы передвижения, 96% из которых произошли на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщается в отчете ОБСЕ "Тенденции и наблюдения в 2020 году", информирует Цензор.НЕТ.

"В течение 2020 года Миссия почти 850 раз сталкивалась с ограничениями свободы передвижения, которые не были связаны с наличием мин и невзорвавшихся боеприпасов. Около 96% таких ограничений произошли в неподконтрольных правительству районах Донецкой и Луганской областей", - говорится в отчете.

Отмечается, что такие инциденты происходили преимущественно на юге временно оккупированных районов Донецкой области, а также на блокпостах вооруженных формирований РФ вблизи дорожных коридоров пересечения линии соприкосновения.

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Также в отчете СММ ОБСЕсообщается, что в прошлом году 87% всего неотведенного вооружения было обнаружено на оккупированных территориях: "В 2020 году Миссия зафиксировала более 1800 единиц вооружения, размещенных с нарушением согласованных линий отвода. Около 87% таких единиц вооружения были размещены в неподконтрольных правительству районах" .

Автор: Володимир Янченко
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Вот и не ходите в лыныры гулять
В лыныры макаки. в лыныры гориллы, прочие кацапские злые гамадрилы...
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16.02.2021 01:13 Ответить
В прошлом году передвижение наблюдателей на Донбассе ограничивалось 850 раз, из них 96% - наемниками РФ, - ОБСЕ - Цензор.НЕТ 9394
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16.02.2021 01:23 Ответить
Російський нацист з "Русского национального единства" про втрати рашистських військ в серпні-2014. В прошлом году передвижение наблюдателей на Донбассе ограничивалось 850 раз, из них 96% - наемниками РФ, - ОБСЕ - Цензор.НЕТ 3116
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16.02.2021 01:27 Ответить
И после этого эти дебилы обвиняют Петю в Иловайске...
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16.02.2021 06:06 Ответить
 
 