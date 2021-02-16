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Новости За рубежом
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Полиция Чехии закрыла дело о похищении сына премьера Бабиша в оккупированном Крыму

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Полиция Чехии закрыла дело о похищении сына премьера Бабиша в оккупированном Крыму

Полиция Чехии прекратила расследование дела о похищении сына премьер-министра страны Андрея Бабиша в оккупированном Крыму в 2018 году.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Как отметили в прокуратуре Праги, полиции так и не удалось допросить Андрея Бабиша-младшего, который живет в Швейцарии, но она собрала достаточно информации, чтобы принять решение о закрытии дела.

С заявлением о похищении и ограничении личной свободы в свое время обратился в полицию сам Бабиш-младший, написав об этом в  2018 году электронное письмо из Украины, а также повторив эти утверждения несколько позже в интервью журналистам, - но дальше на контакт с правоохранителями он не пошел.

Как утверждал тогда сын премьера, его похитили, чтобы он не мог дать показания в громком деле, известном в Чехии как "Гнездо аистов" . Речь шла о махинациях со средствами, поступавшими в качестве дотаций Европейского союза в компании бизнес-империи миллиардера Бабиша-старшего, и его сын как формальный чиновник одной из этих фирм под названием "Гнездо аистов" сначала был одним из обвиняемых, но потом обвинения с него сняли.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сын чешского премьера Бабиша заявляет, что его вывезли в оккупированный Крым, чтобы он не дал показания на отца. Премьер отрицает похищение (обновлено)

Бабиш-старший, со своей стороны, отрицал слова сына и заявлял, что его поездки в Украину, в частности в оккупированный Крым и Кривой Рог, были добровольными, а его заявления вызвала психическая болезнь сына, который страдает от шизофрении .

Автор: Володимир Янченко
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Во, дела! Тут тебе и Крым, и шизофрения, но изюминка, бесспорно- Кривой Рог! Полиция Чехии закрыла дело о похищении сына премьера Бабиша в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 8853
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16.02.2021 03:02 Ответить
Да, Кривому Рогу пороблэно. Глядя на гринпоца, то сильно пороблено
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16.02.2021 05:01 Ответить
Я бы и Юзика добавил, по всем признакам- подходит урод.
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16.02.2021 06:34 Ответить
У Юзика нарушение обмена веществ. Несколько лет назад его считали самым добрым и порядочным человеком в Квартале. Но, видимо, ошибались. Власть быстро сделала из него морального урода. И это не лечится. Даже липосакция и уменьшение желудка не поможет...
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16.02.2021 09:16 Ответить
а какому месту не пороблено ? кияне выбирают странных меров, харьковские - геподопов, про донецких и так все давно ясно, та кого ни ткни...
"Может что-то в консерватории подправить ?"(с)
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16.02.2021 08:26 Ответить
Немного неправильно название статьи. Не «похищение в Крыму « , а насильно увезли и спрятали в Крыму, чтоб не мог дать показания.
рузьке врач и друг семьи Бабиша по фамилии Протопопов.
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16.02.2021 08:26 Ответить
Хтось мені доводив, що "європейці "не такі", вони "чесні і правильні"... Природа людини незмінна... Психологія - теж... Просто в європейських країнах цю психологію направили у потрібному руслі... Наші дивуються тому ж "стукачеству", яке розвинуте там. Так це те ж бажання "зробить капость ближньому", як і у нас... Просто його направили у потрібне суспільству "русло"... Бабка побачила, що сусід неправильно прпаркував автомобіль. "Стуконула" в поліцію. Поліція приїхала, оштрафувала власника. Він, наступного разу, буде думать, чи варто порушувать порядок, порушення усунуте, бюджет отримав гроші, які будуть витрачені, наприклад, на благоустрій населеного пункту. І бабця задоволена - вдовольнила своє ЕГО...
Тому в умовах Російської імперії культурні німці, британці, датчани швидко перетворювалися у звичайних російських крадіїв і хабарників, що нічим не відрізнялися від "карєнних рассеян"... Коротше кажучи, проходила "деєвропеїзація", і назовні виходила "природна сутність" людини...
То чого дивуваться "шмекерству" сімейки Бабишів? Ну, не вийшов "гешефт", не вийшов...
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16.02.2021 06:36 Ответить
Видимо, в Чехии воруют не хуже, чем в Украине /жуликов везде хватает/!
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16.02.2021 07:38 Ответить
Этот Бабиш (старший) - весьма интересная личность. Все свои капиталы нажил на россии. (на Газпроме в частности). Ну а раз "на россии", то естественно - воровство, коррупция, жульничество и т.д. Там по другому капиталы не наживаются.
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16.02.2021 10:01 Ответить
Очередной буризманутый.
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16.02.2021 08:48 Ответить
 
 