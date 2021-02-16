Новое руководство Пентагона хочет восстановить доверие в отношениях с НАТО

Администрация президента Байдена воспользуется предстоящей встречей НАТО, чтобы начать усилия по восстановлению доверия с европейскими союзниками.

Как информирует Цензор.НЕТ , об этом сообщает "Голос Америки".

Как рассказали Reuters анонимные источники в администрации, министр обороны Ллойд Остин подчеркнет приверженность США трансатлантическому альянсу после открытой враждебности экс-президента Дональда Трампа.

Встреча министров обороны НАТО, которая состоится 17-18 февраля, станет первым крупным европейским мероприятием с момента инаугурации Байдена. Президент выступит с речью на виртуальном собрании Мюнхенской конференции по безопасности 19 февраля.

По словам источников, Пентагон при Байдене не прекратит настаивать на достижении целевых показателей по расходам на оборону в странах НАТО, но сосредоточится на достижении прогресса в укреплении коллективной обороны.

"Доверие нельзя построить в одночасье, это требует времени. Для этого нужны не просто слова, а действия", – сказал анонимный источник в Министерстве обороны США.

Чтобы подчеркнуть позицию Байдена по НАТО, Белый дом пошел на редкий шаг, опубликовав видео первого разговора президента с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, в котором он использовал слово "священные" для описания обязательств по коллективной обороне.

Однако Байдена может ждать непростой путь к восстановлению отношений с Европой после того, как Трамп нарушил ряд обязательств перед европейскими союзниками, в том числе вышел из ядерного соглашения с Ираном и Парижского соглашения по климату.

"В европейском оборонном сообществе накопилась усталость от Трампа и его непредсказуемости, – сказал европейский дипломатический источник в НАТО. – Мы четыре года не общались друг с другом, а мир изменился за это время. Байдену предстоит многое восстановить в отношениях с Европой".

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Министр обороны Португалии Жоау Гомеш Кравиньу, выступая 28 января в Европарламенте, назвал годы президентства Трампа "идеологическим экспериментом", который имел "разрушительные последствия с точки зрения авторитета Соединенных Штатов и их силы на международном уровне".

Недавние беспорядки в Капитолии также нанесли серьезный ущерб имиджу Америки в мире, считают аналитики.

Одна из сложнейших задач Байдена будет заключаться в том, чтобы убедить союзников, что через четыре или восемь лет США не вернутся в эру Трампа.

"Это вполне обоснованные опасения", – считает научный сотрудник Центра новой американской безопасности Рэйчел Риццо. По ее мнению, на то, чтобы доказать надежность США как союзника, уйдет немало времени.

Президент Франции Эммануэль Макрон даже заявил, что Европе нужна собственная суверенная стратегия защиты, независимая от США. Тем временем восточноевропейские страны, опасающиеся России, говорят, что европейские планы обороны должны только дополнять НАТО, а не заменять ее.

Ожидается, что на встрече министров обороны НАТО будет рассмотрен ряд вопросов, включая усилия по прекращению войны в Афганистане, продолжающейся уже два десятилетия.

Предполагается, что в ходе министерского совещания также будут обсуждаться целевые показатели по расходам на оборону: согласно ранее достигнутым договоренностям, все члены НАТО должны к 2024 году тратить на оборону не менее 2 процентов от ВВП.

Согласно прогнозам, опубликованным НАТО в октябре, Германия, Италия и Испания не успеют достичь этой цели к 2024 году. Германия пообещала выйти на целевой показатель к 2031 году, после чего возмущенный Трамп распорядился вывести из Германии около 12000 военнослужащих.

По словам официального представителя Пентагона Джона Кирби, в ходе министерского совещания Остин подчеркнет, что многие союзники уже достигли цели, а другие "стремятся к ней".

Как отметил другой источник в правительстве США, даже с учетом дополнительной экономической нагрузки из-за COVID-19 от союзников ждут увеличения расходов на оборону. Вашингтон постарается подчеркнуть, что нельзя допустить, чтобы кризис в области здравоохранения превратился в кризис в области безопасности.

"Однако тон будет иным, и гораздо больше внимания будет уделяться другим сферам, – сказал источник на условиях анонимности. – Этот вопрос не будет использоваться в качестве оружия против союзников".