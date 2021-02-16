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обстрел (20144) Донбасс (26945) операция Объединенных сил (4182)

Наемники РФ продолжают осуществлять провокационные обстрелы на Донбассе, за сутки - три нарушения режима "тишины", потерь нет, - штаб ОС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Наемники РФ продолжают осуществлять провокационные обстрелы на Донбассе, за сутки - три нарушения режима

За прошедшие сутки, 15 февраля, на большинстве участков ответственности частей и подразделений в районе проведения операции Объединенных сил наблюдалась тишина. Было зафиксировано только три нарушения режима прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

Так, недалеко от Славного, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вооруженные формирования Российской Федерации вели неприцельный огонь в сторону украинских позиций из станкового противотанкового гранатомета, а возле Опытного - из ручного противотанкового гранатомета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вблизи населенного пункта Светлодарск, российско-оккупационные войска осуществили провокационные обстрелы из автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

"О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ. На обстрелы со стороны противника украинские воины давали адекватный ответ. Боевых потерь среди украинских защитников нет", - сообщили в штабе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трое украинских воинов погибли в результате подрыва на неизвестном устройстве. За сутки враг трижды нарушил режим "тишины", - штаб ОС

Также сообщается, что с начала текущих суток, 16 февраля, обстановка в районе проведения операции Объединенных сил контролируемая украинским воинам, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Наемники РФ продолжают осуществлять провокационные обстрелы на Донбассе, за сутки - три нарушения режима тишины, потерь нет, - штаб ОС 01
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Топ комментарии
+3
Ща зеля разберётся, виноваты будут украинские военные «халатность» не понравились сепарам. Зебилы вы довольны собой?
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16.02.2021 07:55
+3
Про "режим тиші" ми будемо чути напевне ще років 3, або ж дійсно почнеться щось велике і криваве. Чому? Бо чмо не може визнати, що з кацапами миру бути не може, як і того ж миру в очах великосерійрого вбивці пуцина. Визнати помилки не може підліток з "понтами", злочинний авторитет і людина з хворобливо перебвльшеним его - тобто слабка людина. Свого часу Порошенко помилку визнав і виправив. І це і є те, чим він відрізняється від Зєлжнского. І це правильно, бо помиляються всі люди, непомильний лише Всевишній. І тут на перший план виходить саме вміння визнати помилку. Бо визнання помилки відкриває дорогу до її виправлення і мінімізації шкоди від неї. Зєлєнскій апріорі не здатен визнавати помилки, а отже і виправляти їх. Він, як поранений бик і далі несе ься на шпагу тореадора. Тільки на відміну від бика ', який гине сам, Зєлєнскій штовхає д загибелі надто багато людей, які на виборах довіри йому не лише мандат на керівництво, але й свою безпеку і власні життя. Він так і не визнав помилку з Ріімастєром, з "миром в очах пуцина", з "пєржмтать стрєлять" і інші. Але від цього страждають інші, а не він і вцьому і є те зло, яке він несе.
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16.02.2021 08:15
+3
если будет прорыв и наступление орков и займут новые територии а Зебил отвел войска и дал указ не стрелять как будет обьяснять звонить )(уйлу ? кто главнокомандующий?свалить все на воинов уже не получится зеленая мразь
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16.02.2021 08:16
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Ща зеля разберётся, виноваты будут украинские военные «халатность» не понравились сепарам. Зебилы вы довольны собой?
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16.02.2021 07:55 Ответить
там регулярна армія, нащо сцяти в очі про російських найманців
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16.02.2021 07:57 Ответить
Мы будем стоять не впереди,а сзади этих детей...
вв.путлер.
В Беслане постоял,теперь в на Донбассе вояка плешивый...,стреляя из за спин этих детей....,крысы позорные...
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16.02.2021 08:12 Ответить
Про "режим тиші" ми будемо чути напевне ще років 3, або ж дійсно почнеться щось велике і криваве. Чому? Бо чмо не може визнати, що з кацапами миру бути не може, як і того ж миру в очах великосерійрого вбивці пуцина. Визнати помилки не може підліток з "понтами", злочинний авторитет і людина з хворобливо перебвльшеним его - тобто слабка людина. Свого часу Порошенко помилку визнав і виправив. І це і є те, чим він відрізняється від Зєлжнского. І це правильно, бо помиляються всі люди, непомильний лише Всевишній. І тут на перший план виходить саме вміння визнати помилку. Бо визнання помилки відкриває дорогу до її виправлення і мінімізації шкоди від неї. Зєлєнскій апріорі не здатен визнавати помилки, а отже і виправляти їх. Він, як поранений бик і далі несе ься на шпагу тореадора. Тільки на відміну від бика ', який гине сам, Зєлєнскій штовхає д загибелі надто багато людей, які на виборах довіри йому не лише мандат на керівництво, але й свою безпеку і власні життя. Він так і не визнав помилку з Ріімастєром, з "миром в очах пуцина", з "пєржмтать стрєлять" і інші. Але від цього страждають інші, а не він і вцьому і є те зло, яке він несе.
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16.02.2021 08:15 Ответить
Це основна різниця між розумним і дурнем - вміння визнавати помилки.
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16.02.2021 10:24 Ответить
если будет прорыв и наступление орков и займут новые територии а Зебил отвел войска и дал указ не стрелять как будет обьяснять звонить )(уйлу ? кто главнокомандующий?свалить все на воинов уже не получится зеленая мразь
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16.02.2021 08:16 Ответить
Іди геть, брудний кацап.
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16.02.2021 09:22 Ответить
Говнокомандующий держит ситуацию под личным контролем?
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16.02.2021 08:30 Ответить
Найманці РФ продовжують здійснювати провокаційні обстріли на Донбасі, за добу - три порушення режиму "тиші", втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 8056
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16.02.2021 08:39 Ответить
Похвастался б ещё "блицкригом" в Донецком аэропорту и безнаказанными артобстрелами из территории Ростовской области. Те ещё "аники-воины" из-за спин женщин и детей.
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16.02.2021 09:31 Ответить
А еще они несистемно расстреливают наших солдат из снайперских винтовок и провокационно минируют наши позиции. Да, зебилы?
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16.02.2021 10:20 Ответить
сегодня уже один погибший. 41 год сотрудник СБУ
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16.02.2021 11:03 Ответить
 
 