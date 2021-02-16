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Тела четырех человек обнаружили в одной из квартир пятиэтажного жилого дома в Новой Каховке, - ГСЧС
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
15 февраля в г. Новая Каховка (Херсонская область) в квартире на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома обнаружены тела 4 погибших.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"15 февраля в г. Новая Каховка в квартире на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома обнаружены тела 4 погибших. Признаков пожара и насильственной смерти не обнаружено", - сказано в сообщении.
Подразделение ГСЧС привлекалось к открытию входной двери. Причина смерти устанавливается.
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+5 Огусто
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+4 Виктор Соколенко 006819fd
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+4 Frol Fedoroff
показать весь комментарий16.02.2021 08:31
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жалко людей.
Вон, напр. как сработали за наркоту Добкина:
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Представь.те, скока работы проделано.(если думать шо менты "не знали" обо всем этом)
на рашке было шо мужик, адекватный таксист скушал кусок дочери и убил жену("духи" приказали). трезв был, но есть нюанс
разве так бывает шо 4 чела одномоментно упиваются до отключки?
Чувак купив вісімку. Приїхав до друзів, запросити відсвяткувати. По дорозі прикупив в лярьку того самого Роялю, закусі. Поки піднявся, поки відчинили, слово за слово, давай збиратись, у вікно - ніц авто. Горе то яке... В міліцію, туди сюди, взяли в магазі "пузир" і насуху закусили. Аж тут дзвінок, мовляв ваше авто знайдено в 30 км і, в ньому....два небізчика. Чуваки за того відсвяткували Роялем і закуссю.
Тут власнику і друзям не аби як пощастило, що авто поцупили. Були випадки не солодкі нгеть, хоча усе починалось красиво.
До речі, ще була Старка, Стопка... Хавно рідчайшої якості.