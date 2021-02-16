Тела четырех человек обнаружили в одной из квартир пятиэтажного жилого дома в Новой Каховке, - ГСЧС

15 февраля в г. Новая Каховка (Херсонская область) в квартире на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома обнаружены тела 4 погибших.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"15 февраля в г. Новая Каховка в квартире на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома обнаружены тела 4 погибших. Признаков пожара и насильственной смерти не обнаружено", - сказано в сообщении.

Подразделение ГСЧС привлекалось к открытию входной двери. Причина смерти устанавливается.

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