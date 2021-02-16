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Тела четырех человек обнаружили в одной из квартир пятиэтажного жилого дома в Новой Каховке, - ГСЧС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Тела четырех человек обнаружили в одной из квартир пятиэтажного жилого дома в Новой Каховке, - ГСЧС

15 февраля в г. Новая Каховка (Херсонская область) в квартире на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома обнаружены тела 4 погибших.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"15 февраля в г. Новая Каховка в квартире на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома обнаружены тела 4 погибших. Признаков пожара и насильственной смерти не обнаружено", - сказано в сообщении.

Подразделение ГСЧС привлекалось к открытию входной двери. Причина смерти устанавливается.

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Топ комментарии
+5
Ага, безпечні, сча.
Чувак купив вісімку. Приїхав до друзів, запросити відсвяткувати. По дорозі прикупив в лярьку того самого Роялю, закусі. Поки піднявся, поки відчинили, слово за слово, давай збиратись, у вікно - ніц авто. Горе то яке... В міліцію, туди сюди, взяли в магазі "пузир" і насуху закусили. Аж тут дзвінок, мовляв ваше авто знайдено в 30 км і, в ньому....два небізчика. Чуваки за того відсвяткували Роялем і закуссю.
Тут власнику і друзям не аби як пощастило, що авто поцупили. Були випадки не солодкі нгеть, хоча усе починалось красиво.
До речі, ще була Старка, Стопка... Хавно рідчайшої якості.
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16.02.2021 08:39
+4
в основном-паленка.
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16.02.2021 08:19
+4
Ну в супермаркете риск нарваться на отраву меньше, чем в маленьком магазине или баре. Но и там нет гарантии, что продают оригинальный продукт.
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16.02.2021 08:31
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Быстро же инфо попало в ЦН. В городе только и говорят об этом....версии самые разные-"базарно-автобусные"....
Тела четырех человек обнаружили в одной из квартир пятиэтажного жилого дома в Новой Каховке, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 1692 жалко людей.
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16.02.2021 08:16 Ответить
И шо говорят?
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16.02.2021 08:17 Ответить
в основном-паленка.
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16.02.2021 08:19 Ответить
ага. значит детей среди них не было. ох уж эти журнализды...
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16.02.2021 08:21 Ответить
Ну тогда это их личный выбор...пузырь же явно не покупали в местном АТБ или АШАНЕ....
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16.02.2021 08:21 Ответить
Ну в супермаркете риск нарваться на отраву меньше, чем в маленьком магазине или баре. Но и там нет гарантии, что продают оригинальный продукт.
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16.02.2021 08:31 Ответить
А что было когда десятки людей покупали в с.м. водку, но наливатели переборщили с метанолом? Вроде на харьковщине. В баре или маленьком магазе - не купят стока бухла шоб случилось такое, со столькими пострадавшими любителями жахнуть водки.
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16.02.2021 08:51 Ответить
на ящик две-три бутылки подставы. Попробуй отследи-докажи.. И покойники уже не расскажут в каком магазине отоваривались. Еще вопросы?
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16.02.2021 08:55 Ответить
Чек, камеры, показания жен. Конечно вопросы, бо менты сразу посадили на бутылку супермаркетеров и вычислили "поставщиков".
Вон, напр. как сработали за наркоту Добкина:
https://site.ua/kirill.sazonov/33732-politseyskiy-rekord-v-harkove/
Представь.те, скока работы проделано.(если думать шо менты "не знали" обо всем этом)
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16.02.2021 09:00 Ответить
у меня знакомый имел продуктовый магазин и алкоголь продавал так же \ с завода заводской транспорт доставлял.\. налоговая взяла на экспертизу - фальсификат . штраф . стал сам привозить с завод опять экспертиза- фальсификат . плюнул стал кондитеркой торговать
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16.02.2021 11:40 Ответить
Подставу могли сделать на любом этапе. С конвейера до прилавка. И так что хозяин и не в курсе. Пару раз ловил барменов на такой лаже, спасибо хозяева свои люди были. Раньше, фабричный розлив от самопала по налету на донышке бутылки определяли. Потом по несоответствии этикеток. Сейчас не знаю, отстал от жизни
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16.02.2021 11:56 Ответить
У нас пять трупов в городе. В ЦН не сообщили,что мужик(трезвый) выпрыгнул с 4го этажа. Молодой еще 26 лет. Сарафанное радио версий не озвучило....
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16.02.2021 08:35 Ответить
"спайсы"?
на рашке было шо мужик, адекватный таксист скушал кусок дочери и убил жену("духи" приказали). трезв был, но есть нюанс Тіла чотирьох осіб виявили в одній із квартир п'ятиповерхового житлового будинку в Новій Каховці, - ДСНС - Цензор.НЕТ 3346
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16.02.2021 08:53 Ответить
и никто из них не заверещал на помощь что-ли?
разве так бывает шо 4 чела одномоментно упиваются до отключки?
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16.02.2021 08:23 Ответить
Почитай "Метанол. Токсичность" и все поймешь
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16.02.2021 08:29 Ответить
Бывает.Бывает когда примут наркоту и уходят из жизни в эйфории.
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16.02.2021 08:53 Ответить
лихие 90-е возвращаются. Спирт "Royal" и водка "Распутин" считались практически безопасными напитками
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16.02.2021 08:26 Ответить
Ага, безпечні, сча.
Чувак купив вісімку. Приїхав до друзів, запросити відсвяткувати. По дорозі прикупив в лярьку того самого Роялю, закусі. Поки піднявся, поки відчинили, слово за слово, давай збиратись, у вікно - ніц авто. Горе то яке... В міліцію, туди сюди, взяли в магазі "пузир" і насуху закусили. Аж тут дзвінок, мовляв ваше авто знайдено в 30 км і, в ньому....два небізчика. Чуваки за того відсвяткували Роялем і закуссю.
Тут власнику і друзям не аби як пощастило, що авто поцупили. Були випадки не солодкі нгеть, хоча усе починалось красиво.
До речі, ще була Старка, Стопка... Хавно рідчайшої якості.
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16.02.2021 08:39 Ответить
Метиловый спирт?
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16.02.2021 08:16 Ответить
коровавирус? Тела четырех человек обнаружили в одной из квартир пятиэтажного жилого дома в Новой Каховке, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 4912
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16.02.2021 08:17 Ответить
Апендицыт?
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16.02.2021 08:19 Ответить
ДИАРЕЯ!
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16.02.2021 08:24 Ответить
угорели, пожара как бы нет, но работа для гробарей как бы есть. Тіла чотирьох осіб виявили в одній із квартир п'ятиповерхового житлового будинку в Новій Каховці, - ДСНС - Цензор.НЕТ 7931
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16.02.2021 08:24 Ответить
Или алкоголь ядовитый, но скорее всего, китайские спайсы - улетели стаей...
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16.02.2021 08:29 Ответить
зараз здохнути легше ніж проживати
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16.02.2021 08:37 Ответить
Там с незапамятных времен процветает бизнес - торговля фальсифицированым алкоголем. Занимаются - кому ни лень. Бадяжат в сараях все - от "вин" до "коньяков".. результаты..
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16.02.2021 09:13 Ответить
ну таки ихний коньяк всё таки был лучше заводского в 90-х \ с завода тянули сырьё домой а на заводе бодягу разводили
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16.02.2021 11:45 Ответить
 
 