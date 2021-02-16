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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 150 человек, зафиксированы 3 143 новых случая заражения, выздоровели 6 189 человек

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 150 человек, зафиксированы 3 143 новых случая заражения, выздоровели 6 189 человек

По состоянию на утро вторника, 16 февраля, выявлены 3 143 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"3 143 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 16 февраля 2021 года. В частности, заболели 182 ребенка и 179 медработников.

Также за минувшие суткиВ Украине за сутки от COVID-19 умерли 150 человек, зафиксированы 3 143 новых случая заражения, выздоровели 6 189 человек 06

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 150 человек, зафиксированы 3 143 новых случая заражения, выздоровели 6 189 человек 03госпитализированы - 915 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 150 человек, зафиксированы 3 143 новых случая заражения, выздоровели 6 189 человек 03летальных случаев - 150;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 150 человек, зафиксированы 3 143 новых случая заражения, выздоровели 6 189 человек 03выздоровели - 6 189 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 150 человек, зафиксированы 3 143 новых случая заражения, выздоровели 6 189 человек 03осуществлено тестирований за сутки - 39 401 (в том числе методом ПЦР - 18 948, методом ИФА - 11 339, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 9 114).

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За все время пандемии в УкраинеВ Украине за сутки от COVID-19 умерли 150 человек, зафиксированы 3 143 новых случая заражения, выздоровели 6 189 человек 06

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 150 человек, зафиксированы 3 143 новых случая заражения, выздоровели 6 189 человек 08заболели - 1 276 618 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 150 человек, зафиксированы 3 143 новых случая заражения, выздоровели 6 189 человек 08выздоровели - 1 122 968 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 150 человек, зафиксированы 3 143 новых случая заражения, выздоровели 6 189 человек 08летальных случаев - 24 542;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 150 человек, зафиксированы 3 143 новых случая заражения, выздоровели 6 189 человек 08проведено ПЦР-тестов - 6 570 806.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (621), Черновицкой (343), г. Киев (308), Винницкой (210) и Закарпатской (204) областях", - рассказал Степанов.

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 150 человек, зафиксированы 3 143 новых случая заражения, выздоровели 6 189 человек 11
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 150 человек, зафиксированы 3 143 новых случая заражения, выздоровели 6 189 человек 12
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 150 человек, зафиксированы 3 143 новых случая заражения, выздоровели 6 189 человек 13
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Брехня зі статистикою. 150 смертей - це біля 15000 нових випадків, якщо нема лагу
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16.02.2021 08:27 Ответить
Ага, 100500
ниче шо фиксируют только сред-тяж?
да и то при смертности в 5%, то умножь 150 вна 20 значит, шо получите? правильно!
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16.02.2021 08:33 Ответить
04.12.20- 235 умерли, новых 15131.
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16.02.2021 08:46 Ответить
РАПТОВО!
Достал из ватных штанин
Он крепкую маску с его хлеборезку
Стебанов за виски сбежал в магазин
Ну а Ляшко за компанию с ним

Статистика - продажная издевка министров. Доколе?(одевает/надевает кепку, прогревает броневик "Пролетарский")
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16.02.2021 08:32 Ответить
Шо там вакцЫнация уже началась?
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16.02.2021 08:39 Ответить
Всё постепенно уйдёт само Впервые с октября в мире обнаружили меньше 300 тысяч больных COVID-19"
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16.02.2021 08:41 Ответить
Самое страшное, что никто не учитывает смерти после осложнений - тромбозы, отказ почек, сердечно-сосудистые и т.д.
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16.02.2021 08:46 Ответить
В Україні за добу від COVID-19 померли 150 осіб, зафіксовано 3143 нові випадки зараження, одужали 6189 осіб - Цензор.НЕТ 3831 В Україні за добу від COVID-19 померли 150 осіб, зафіксовано 3143 нові випадки зараження, одужали 6189 осіб - Цензор.НЕТ 1840
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16.02.2021 09:01 Ответить
Когда было по 17000 тыс. выявленных, лаборатории давали результат через 7- 10 дней и смертность легко скрывалась в больших масштабах. Это очень видно в маленьких городах, где одна больница и когда в октябре - ноябре каждый день умирали по 2- 3 человека, то в статистику попадало всего 30% . Зараз мало тестирований и труднее скрыть более реальную смертность..
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16.02.2021 10:11 Ответить
 
 