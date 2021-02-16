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Ветеран 93-й ОМБр, киборг Игорь Гофман благодарен всем, кто финансово поддерживает его в борьбе с раком, но ему все еще нужна помощь

Новости Цензор.НЕТ Общество

Ветеран 93-й ОМБр, киборг Игорь Гофман благодарен всем, кто финансово поддерживает его в борьбе с раком, но ему все еще нужна помощь

Ветеран 93-й ОМБр, киборг Игорь Гофман, по-прежнему нуждается в помощи в борьбе с онкологией - раком горла.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пост Гофмана в соцсети Facebook.

"Всем тем, кто по полсотни, сотне гривен продолжает поддержку моего лечения - Спасибо. Они решают задачи в моих вопросах", - написал ветеран.

Гофман отметил, что наряду с обычной медициной ему приходится решать ряд других проблем: "Счет за дыхательную трубочку. Рвутся, уже третья за два месяца. Рвется петелька за которую ее нужно менять. Потом невозможно вынуть. Еще такая же текучка пластыри для перевязок 8х10. К ним мази типа Пантестин и прочие мелочи аптечные которых десяток".

"Просьба предложения по еде не присылать. У нас назначенное питание и мы от него отступить не можем. Регулировать когда, сколько и какое тут без толку - политику диктуют врачи и показатели крови, а вот количество проще регулировать самим покупая столько, сколько нужно. У кого осталось лишнее от своего лечения направьте в госпиталь Днепра их там два как минимум. Спасибо еще раз", - добавил ветеран.

Читайте на Цензор.НЕТ: Ветеран 93-й ОМБр, "киборг" Игорь Гофман срочно госпитализирован в больницу, нужна помощь в лечении рака горла

Ранее Цензор.НЕТ рассказывал историю Игоря Гофмана, который борется с онкологией.

Ветеран 93-й ОМБр, киборг Игорь Гофман благодарен всем, кто финансово поддерживает его в борьбе с раком, но ему все еще нужна помощь 01
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С карточки привата на р/р привата нет опции послать.
Может я делаю что-то не правильно, но после ввода р/р выбивает Клиника лисод: медуслуги, спорт. клубы и СТО пакетные платежи.
И что делать?
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16.02.2021 09:19 Ответить
под статьей есть ссылки на предыдущие новости об этом человеке- там есть его личные реквизиты.
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16.02.2021 09:39 Ответить
Спасибо! Не догадалась))
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16.02.2021 09:55 Ответить
+.Борись із заразою,ще треба по 50 грам на нашій Перемозі...
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16.02.2021 09:47 Ответить
держись синку...не всі євреї маланці,бубочка запам'ятай...
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16.02.2021 09:58 Ответить
+. Сподіваюсь, що ваша картка Привата працює. Одужуйте.
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16.02.2021 10:06 Ответить
+
Тримайся та видужуй!
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16.02.2021 22:11 Ответить
 
 