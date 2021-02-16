Ветеран 93-й ОМБр, киборг Игорь Гофман благодарен всем, кто финансово поддерживает его в борьбе с раком, но ему все еще нужна помощь

Ветеран 93-й ОМБр, киборг Игорь Гофман, по-прежнему нуждается в помощи в борьбе с онкологией - раком горла.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пост Гофмана в соцсети Facebook.

"Всем тем, кто по полсотни, сотне гривен продолжает поддержку моего лечения - Спасибо. Они решают задачи в моих вопросах", - написал ветеран.

Гофман отметил, что наряду с обычной медициной ему приходится решать ряд других проблем: "Счет за дыхательную трубочку. Рвутся, уже третья за два месяца. Рвется петелька за которую ее нужно менять. Потом невозможно вынуть. Еще такая же текучка пластыри для перевязок 8х10. К ним мази типа Пантестин и прочие мелочи аптечные которых десяток".

"Просьба предложения по еде не присылать. У нас назначенное питание и мы от него отступить не можем. Регулировать когда, сколько и какое тут без толку - политику диктуют врачи и показатели крови, а вот количество проще регулировать самим покупая столько, сколько нужно. У кого осталось лишнее от своего лечения направьте в госпиталь Днепра их там два как минимум. Спасибо еще раз", - добавил ветеран.

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Ранее Цензор.НЕТ рассказывал историю Игоря Гофмана, который борется с онкологией.