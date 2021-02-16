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Возобновлены поиски туриста, заблудившегося на горе Гемба, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж (обновлено)

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Общество

В Закарпатской области 56 человек привлечены к поиску 40-летнего киевлянина, который уже три ночи провел в горах на морозе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"В 6:00 возобновили поиски киевлянина, заблудившегося на горе Гемба", - сказано в сообщении.

К работам привлечены 56 человек и 11 единиц техники.

От спасателей привлечены 8 горных поисково-спасательных отделений ГСЧС Закарпатья, Львовщины и 2-го специального центра быстрого реагирования г. Дрогобыч, а также 3 волонтера.

Как сообщила пресс-секретарь Управления ГСЧС в Закарпатской области Наталья Батыр в комментарии "Укринформу" на месте, где проходит поисковая операция этой зимы, одна из поисковых групп наткнулась на вероятный след пропавшего лыжника.

"На Закарпатье продолжается самая крупная поисково-спасательная операция этой зимы, поиски идут уже третьи сутки, ищут лыжника, потерявшегося в районе горы Гемба. Вчера у мужчины работал один из телефонных номеров, но на звонки он не отвечал. Сегодня связи с ним нет, очевидно, телефон разрядился. Но одна из поисковых групп наткнулась на след, который может принадлежать этому человеку, - в данное время движутся по нему. Впрочем, это трудно, потому что все трое суток в этом районе шел снег и следы частично заметены", - рассказала Батыр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Закарпатье 66 человек ищут туриста, потерявшегося в горах, - ГСЧС

Возобновлены поиски туриста, заблудившегося на горе Гемба, - ГСЧС 01

По ее словам, сегодня количество людей в поисковой операции уменьшилось - в операции больше не работают лесоводы, ищут заблудившегося только спасатели из разных подразделений ГСЧС и волонтеры.

"В настоящий момент они разделились на три группы, одна прорабатывает территорию со стороны села Изки, вторая - с стороны Березников, именно эти идут по следу. Третья группа ищет на горе Жид Магура: по свидетельству товарища пропавшего киевлянина, именно здесь он его видел в последний раз", - рассказала Батыр.

Возобновлены поиски туриста, заблудившегося на горе Гемба, - ГСЧС 02

По ее словам, сегодня к поискам планируют привлечь также товарища пропавшего. Он не может идти в горы, там объявлена ​​лавинная опасность, а у него нет снаряжения, но может детальнее рассказать о местности, по которой двигался вместе с пропавшим другом.

Как пояснила пресс-секретарь ГСЧС, найденный товарищ киевлянина находится в отеле, его жизни ничего не угрожает, однако у него тяжелое психологическое состояние.

Возобновлены поиски туриста, заблудившегося на горе Гемба, - ГСЧС 03
Возобновлены поиски туриста, заблудившегося на горе Гемба, - ГСЧС 04
Фото: сайт ГСЧС

Как сообщал Укринформ, на Закарпатье продолжается крупнейшая поисковая операция этой зимы: в районе горы Гемба ищут пропавшего еще в субботу, 13 февраля, лыжника. Это 40-летний мужчина родом из Киева, последний раз его видел товарищ, с которым они вместе заблудились - это было в 1 час ночи 14 февраля. С тех пор о нем ничего не известно. Спасатели отмечают, что мужчина провел три ночи в горах на двадцатиградусном морозе, из экипировки у него только лыжный костюм.
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Топ комментарии
+4
Тому що в таку погоду хороший хазяїн собаку з хати не вигоне Відновлено пошуки туриста, який заблукав на горі Гемба, - ДСНС - Цензор.НЕТ 7175
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16.02.2021 09:21
+2
Чому не видно жодноі пошуковоі собаки ?
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16.02.2021 09:15
+2
Два роки тому інший киянин в цьому ж карпатському районі заблукав і на п'ятий день пошуків (рекорд для Карпат) був знайдений живим тільки примороженим. Йому пощастило самому вийти на мисливський будинок, у якому були мінімальні залишки палива і харчів. Це і врятувало. Ну і сам хлоп був доволі підготовленим фізично, технічно і морально.
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16.02.2021 11:52
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Чому не видно жодноі пошуковоі собаки ?
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16.02.2021 09:15 Ответить
Тому що в таку погоду хороший хазяїн собаку з хати не вигоне Відновлено пошуки туриста, який заблукав на горі Гемба, - ДСНС - Цензор.НЕТ 7175
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16.02.2021 09:21 Ответить
А якщо в собаки служба така ??)
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16.02.2021 09:57 Ответить
Ну з собакою зрозуміло - в неї служба така, а от якого чорта той турист поперся на гору в таку погоду - незрозуміло.
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16.02.2021 10:08 Ответить
Може нелегал ? В Європу перся?
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16.02.2021 10:09 Ответить
Якщо він надумав через Гембу в Європу пертись - то він і справді заблудився, причому дуже сильно Відновлено пошуки туриста, який заблукав на горі Гемба, - ДСНС - Цензор.НЕТ 7585
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16.02.2021 10:12 Ответить
Не знаю що то за Гемба але вірю що пан в курсі
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16.02.2021 10:18 Ответить
Знаю, бував там, тільки літом. Це хоч і Закарпаття, але до кордону звідти досить далеко.
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16.02.2021 10:23 Ответить
Ок, дякую за інфу )
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16.02.2021 10:25 Ответить
По такому снегу собака и километра не пройдет. Дальше ты ее на спине носить будешь.
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16.02.2021 09:45 Ответить
Зрозуміло, бо в нас в новинах якщо йдеться за аналог. випадок в Альпах то завжди показують рятувальних собак
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16.02.2021 09:55 Ответить
я думаю что он уже фсе....
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16.02.2021 09:36 Ответить
Ну не факт , залежить від людини, я дивився док. фільм - один амер поперся в румунських Карпатах в гору попав під лавину майже втік але впав на каміння та зломав собі стегнову кістку , повз три дні, подолав дві гірські річки і доповз до першої хати, врятувався , лише амтутація 3 пальців на нозі , так що залежить тут від того наскільки металеві людина має яйця
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16.02.2021 10:07 Ответить
Два роки тому інший киянин в цьому ж карпатському районі заблукав і на п'ятий день пошуків (рекорд для Карпат) був знайдений живим тільки примороженим. Йому пощастило самому вийти на мисливський будинок, у якому були мінімальні залишки палива і харчів. Це і врятувало. Ну і сам хлоп був доволі підготовленим фізично, технічно і морально.
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16.02.2021 11:52 Ответить
О то і я ж про то .
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16.02.2021 12:00 Ответить
Да пусть живёт там в горах. Будет из него Йети
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16.02.2021 09:42 Ответить
мужика конечно жаль, но вот какого чйьорта он поперся в горы? Как по мне лучше сидеть в теплом помещение и строчить посты на Цензоре, чем лазать где-то в горах, по сугробах на морозе Відновлено пошуки туриста, який заблукав на горі Гемба, - ДСНС - Цензор.НЕТ 968
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16.02.2021 09:54 Ответить
Я тоже люблю море с берега, корабли на картинках, а войну по радио.
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16.02.2021 11:54 Ответить
Відновлено пошуки туриста, який заблукав на горі Гемба, - ДСНС - Цензор.НЕТ 9708
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16.02.2021 10:26 Ответить
Добре, щоб знайшли живим- здоровим. Та це буде чудом.
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16.02.2021 10:02 Ответить
Ну надо же при себе всегда иметь зажигалку какую ни будь, всегда костер развести можно...
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16.02.2021 10:22 Ответить
Шо вы там ищете? С первой оттепелью сам найдется
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16.02.2021 10:25 Ответить
под такое дело еще пару лярдов рюкзакову не жалко отсыпать на карман))
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16.02.2021 10:33 Ответить
На даний час, середина дня 16 лютого, вебкамери гірськолижних курортів у районі пошуків показують безхмарну погоду. Сам Бог велів скористатися шансом пошукати гелікоптерами. Тільки спостерігачі в їх екіпажах мають бути озброєні біноклями. Бо нічого інакше не побачать. І мали б пошукові безпілотники з ІЧ-камерами, то це взагалі був би ідеальний варіант.
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16.02.2021 12:17 Ответить
А мобильной связи, что там нет?
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16.02.2021 13:37 Ответить
Если в места где нет мобильной связи отправляются туристы и есть шанс заблудится, то я бы обязывал иметь в снаряжении систему спутникового спасения. При том, что в Украине есть такие. Например inReach mini. Были бы такие в туристических центрах в прокате, все были бы живы и поиски составляли бы несколько часов. А главное, что в приборе есть встроенный навигатор. И может быть никто и не заблудился.
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16.02.2021 13:48 Ответить
Ідея правильна. Підтримую. Тільки це досить дорога іграшка. Так само потрібно носити біпер для подачі сигналу з-під снігу у лавині. Тільки це все в теорії. Реально народ виїздить на хребет на канатці і по пухляку спускаючись донизу і гадки не має, що в тумані поїде не на північ, а на південь у геть незаселену місцевість без веж для мобільного сигналу. Тобто ніхто не передбачає можливість потрапити в халепу. Така наша психологія більшості, якщо ти не професіонал або раніше не потрапляв у аналогічне попадалово.
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16.02.2021 15:05 Ответить
 
 