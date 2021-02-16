Украина станет первой страной в мире, которая приравняет цифровые паспорта к обычным, - Федоров

Законопроект, который позволит пользоваться цифровыми паспортами наравне с бумажными, в первом чтении поддержала Верховная Рада 4 февраля.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом заявил глава Минцифры Михаил Федоров.

"После принятия необходимого закона в мире сформируется бренд Украины как "цифрового государства" - мы станем первой страной, разрешающей цифровые паспорта. Это также упростит внутренние процессы по запуску новых цифровых продуктов", - отметил Федоров.

По словам министра, Украина станет первым в мире государством, где цифровой паспорт юридически приравняется к обычному.

В мобильном приложении "Дія" доступны зарубежный биометрический паспорт и iD-карта. Документы в мобильном приложении "Дія" вводятся по принципу people-to-people. Чтобы проверить подлинность цифрового документа, не нужны никакие дополнительные устройства. Сделать это можно с помощью любого смартфона, на котором установлена "Дія". Для этого нужно навести камерой смартфона на QR-код цифрового документа. Это уникальный 3-минутный идентификатор, позволяющий сверить этот документ с данными в соответствующих реестрах.

Украинцы уже могут пользоваться цифровыми паспортами в большинстве жизненных ситуаций - для получения отправления на почте, административных, финансовых, банковских услуг и тому подобное. В частности, с цифровыми паспортами можно удаленно открыть банковский счет в некоторых банках, а также путешествовать по Украине поездом и самолетом. Документы в "Дії" принимают уже 10 международных аэропортов страны: "Борисполь", "Киев", "Одесса", "Львов" имени Даниила Галицкого, "Харьков", "Запорожье", "Николаев", "Ивано-Франковск", "Херсон" и "Днепропетровск".

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