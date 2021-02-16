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Украина станет первой страной в мире, которая приравняет цифровые паспорта к обычным, - Федоров

Новости Цензор.НЕТ Общество Технологии

Украина станет первой страной в мире, которая приравняет цифровые паспорта к обычным, - Федоров

Законопроект, который позволит пользоваться цифровыми паспортами наравне с бумажными, в первом чтении поддержала Верховная Рада 4 февраля.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом заявил глава Минцифры Михаил Федоров.

"После принятия необходимого закона в мире сформируется бренд Украины как "цифрового государства" - мы станем первой страной, разрешающей цифровые паспорта. Это также упростит внутренние процессы по запуску новых цифровых продуктов", - отметил Федоров.

По словам министра, Украина станет первым в мире государством, где цифровой паспорт юридически приравняется к обычному.

В мобильном приложении "Дія" доступны зарубежный биометрический паспорт и iD-карта. Документы в мобильном приложении "Дія" вводятся по принципу people-to-people. Чтобы проверить подлинность цифрового документа, не нужны никакие дополнительные устройства. Сделать это можно с помощью любого смартфона, на котором установлена "Дія". Для этого нужно навести камерой смартфона на QR-код цифрового документа. Это уникальный 3-минутный идентификатор, позволяющий сверить этот документ с данными в соответствующих реестрах.

Украинцы уже могут пользоваться цифровыми паспортами в большинстве жизненных ситуаций - для получения отправления на почте, административных, финансовых, банковских услуг и тому подобное. В частности, с цифровыми паспортами можно удаленно открыть банковский счет в некоторых банках, а также путешествовать по Украине поездом и самолетом. Документы в "Дії" принимают уже 10 международных аэропортов страны: "Борисполь", "Киев", "Одесса", "Львов" имени Даниила Галицкого, "Харьков", "Запорожье", "Николаев", "Ивано-Франковск", "Херсон" и "Днепропетровск".

Также читайте: Почти 2,4 тыс. населенных пунктов подключили к 4G в январе, - Федоров

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+20
Я розумію,що Україна- передова технологічна супердержава майбутнього,але вас не турбує питання,чому подібне...новація,не прижилась десь в Японії,Швейцарії,США ?Певно,цьому є розумне пояснення ?
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16.02.2021 09:35
+16
Конченые клоуны...
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16.02.2021 09:16
+15
Вот будет прикильно когда эту "Дию" хакнут Україна стане першою країною у світі, яка прирівняє цифрові паспорти до звичайних, - Федоров - Цензор.НЕТ 702
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16.02.2021 09:27
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По словам министра, Украина станет первым в мире государством, где цифровой паспорт юридически приравняется к обычному. и который никто в мире не признает Україна стане першою країною у світі, яка прирівняє цифрові паспорти до звичайних, - Федоров - Цензор.НЕТ 1093
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16.02.2021 10:47 Ответить
Та таким громадям як цей міністр паспорт і не потрібен, їм достатньо буде справки як у ківи
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16.02.2021 13:18 Ответить
Ну, а пока - мы единственная страна в Европе где так и не начали вакцинацию от Covid -19!
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16.02.2021 10:54 Ответить
и появится у нас не утеря бумажного паспорта, а цифровая кража личности.
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16.02.2021 10:55 Ответить
О, наконец то мы первыми будем лепить горбатого к стене.
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16.02.2021 11:23 Ответить
Сумнівна першість для ******** реалій. Чи не оформить зелена чума через "народний референдум" якусь прутню, проголосувавши цими паспортами?
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16.02.2021 11:28 Ответить
Маю великі сумніви в доцільності будь якої онлайнової активності суто з точки зору безпеки. Ну як потенційно приваблива жертва для хакерів, професійних злодіїв і чиновників. Всі бази даних продаються і злочинців які використовують поцуплені персональні дані з кожним роком все більше і більше. Як не дивно, я себе поки що прекрасно почуваю без рахунків в банках України, без смартфону і без реєстрації в усіх цих цифрових списках. Десь читав що за "совка" дані особи дублювалися без будь яких цифрових технологій протягом життя близько 10 000 разів. Зараз навіть важко уявити можливості контролю та слідкування яке надає лише володіння смартфоном за яке я маю ще й пристойно заплатити. Стати потенційною жертвою за власні гроші? Дякую. Мене нема. Я у внутрішній еміграції.
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16.02.2021 12:24 Ответить
В нормальных странах вообще внутренних паспортов нет. Україна стане першою країною у світі, яка прирівняє цифрові паспорти до звичайних, - Федоров - Цензор.НЕТ 2109
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16.02.2021 13:10 Ответить
Не ну а чо - паспорт в смартфоне, оригинально же ёпть, а то ежели пять паспортов у этих мудил, так карманов же уже не хватает - не влазят все в один. Идиоты всё и всегда доводят до абсурда. Я бы еще понял что в обычный паспорт книжицу внедрят нормальный чип для бесконтактного считывания всех данных, всю биометрику и мед. сведения. Но вот это в смартфоне, с программой подверженной подмене и взлому - идиотизм чистейшей воды. Предлагаю таким новаторам, сразу же внедрять клеймо на лбу - ДИБИЛ
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16.02.2021 13:15 Ответить
СМЫСЛ !? ЕСЛИ ДРУГИЕ НЕ ПРИЗНАЮТ !!!
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16.02.2021 13:18 Ответить
какой смысл в загранпаспорте, если его признают только в украинских аэропортах?
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17.02.2021 00:03 Ответить
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