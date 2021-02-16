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Самолет с застрявшими на Занзибаре украинскими туристами вылетел в Киев, - спикер МИД Николенко

Новости Цензор.НЕТ Общество

Самолет с застрявшими на Занзибаре украинскими туристами вылетел в Киев, - спикер МИД Николенко

Украинские туристы, задержавшиеся на острове Занзибар из-за поломки самолета, в ночь на вторник вылетели в Киев.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко на своей странице в Twitter.

"Обновлено: самолет с украинскими туристами на борту вылетел с о.Занзибар в Киев в ночь на 16 февраля", - написал Николенко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Девушка с собачкой из Ухани" Зинченко, глава Госмиграции Соколюк и еще 190 украинцев застряли в Танзании

Напомним, утром 15 февраля представитель МИД Олег Николенко сообщил, что почти две сотни украинских туристов не могут вылететь с отдыха на Занзибаре.

Позже стало известно, что в Африке также застряли председатель Госмиграционной службы Максим Соколюк и его новая жена Анастасия Зинченко.

Занзибар - главный остров одноименного архипелага в Танзании. Это направление в условиях глобальных ограничений из-за пандемии COVID-19 стал одним из популярных среди предложений на туристическом рынке.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Самолет с украинскими туристами будет лететь с Занзибара через Анталию в Киев, - Криклий

Самолет с застрявшими на Занзибаре украинскими туристами вылетел в Киев, - спикер МИД Николенко 01
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Топ комментарии
+24
И опять девица с собачкой из Уханя.

Может ее проще пристрелить, чем постоянно откуда-то вытаскивать?
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16.02.2021 09:45
+14
Ну наконец-то!!! Вся страна заждалась, испереживалась о бедных туристах. Только и разговоров в стране - о наших героях.. Наверное их после возвращения орденами наградят и может памятники поставят.
А вообще-то, всем глубоко насрать на каких-то там туристов. Их проблемы, никто их туда не звал.
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16.02.2021 09:46
+9
Кабелька с ****** не забыли взять???
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16.02.2021 09:50
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И опять девица с собачкой из Уханя.

Может ее проще пристрелить, чем постоянно откуда-то вытаскивать?
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16.02.2021 09:45 Ответить
Дівиця росте: в неї тепер у собачках цілий міністр.
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16.02.2021 10:05 Ответить
Но проблемы остались те же - из жопы Мира без мозга тяжело выбираться.
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16.02.2021 10:09 Ответить
Темно, як у негра в Танзанії.
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16.02.2021 12:01 Ответить
та да, скоро книгу напишет * моя заграничная борьба *)
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16.02.2021 10:41 Ответить
Так в Киев или в Анталию сначала? Или зря Турция "добро" давала?
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16.02.2021 09:46 Ответить
Ну наконец-то!!! Вся страна заждалась, испереживалась о бедных туристах. Только и разговоров в стране - о наших героях.. Наверное их после возвращения орденами наградят и может памятники поставят.
А вообще-то, всем глубоко насрать на каких-то там туристов. Их проблемы, никто их туда не звал.
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16.02.2021 09:46 Ответить
Вот в Танзании я не был, единственная страна африканского побережья, где я не был. А дама с собачкой- была! Чи позавидовать? Не. Не стану, уж больно у неё судьба запутанная. Самолет с застрявшими на Занзибаре украинскими туристами вылетел в Киев, - спикер МИД Николенко - Цензор.НЕТ 5345
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16.02.2021 09:47 Ответить
Когда-то очень хотел туда съездить. Белоснежный песок на пляжах и т.д...
Потом почитал, что такое Занзибар и Танзания и решил, что лучше ездить в более цивилизованные страны.

Мадейра ждет нас!!! Літак із застряглими на Занзібарі українськими туристами вилетів до Києва, - речник МЗС Ніколенко - Цензор.НЕТ 8376
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16.02.2021 09:51 Ответить
Несомненно! Плевать на тот песок. Дома-музея Фредди Меркьюри там тоже нет, наверное.
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16.02.2021 09:53 Ответить
Там только песок и есть. А вокруг нищета и варварство.
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16.02.2021 09:54 Ответить
"варвары" создали европейскую цивилизацию
а дикари способны лиш на муслимство, канибализм и христианство.
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16.02.2021 10:13 Ответить
Не буквоедствуй. Все прекрасно знают, что называют варварством сегодня.

К тому же, варвары не создали Европейскую цивилизацию, а разрушили Римскую. И до создания цивилизации в Европе после этого прошло почти 500 лет.
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16.02.2021 10:17 Ответить
"все знают", но почему-то правильно не говорят. А я считаю это важным.
Римскую империю разрушили не германцы, а христианская инфекция. Ибо всю дохристианскую историю Рим не только управлялся с соседями, но и успешно воевал на удаленке.
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16.02.2021 10:49 Ответить
У Танзанії що, навіть кілка нема, щоби пришвартуватися?
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16.02.2021 10:08 Ответить

Я народився при других вже Совітах
І маю купу на Заході рідні,
Я першим є в колгоспі трактористом -
Збираю у панчоху трудодні.
Тепер панчоха буде довго гнити,
Бо Місько "сотки" всі повідміняв.
Як 'му не стане з Нобеля задатку,
За п'ять рублів панчоху йму продам.

Приспів:
А моя цьоця жиє у Занзібарі,
Розводить цьоця на фермі кенгуру,
А я родився в своїм Станіславі,
Живу як раб, чогось не доберу.
А моя цьоця жиє у Занзібарі,
Розводить цьоця на фермі кенгуру,
А я родився тут, на Україні,
Живу як раб, чогось не доберу.

Колгосп наш знає кожен у районі -
Він зветься в нас "колгосп-міліонер":
Державі винен понад три мільйони,
Не годен розплатитись дотепер.
Питалась цьоця: "А що би тоді було,
Якби в Сахарі зробили комунізм?"
Тоді б пісок давали на талони,
Ніхто б на пляж не проходив без віз.

Най жиє Занзібар.
Най жиє Занзібар.
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16.02.2021 09:48 Ответить
Кабелька с ****** не забыли взять???
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16.02.2021 09:50 Ответить
На сучку з собачкою клюнув міністр, а хто клюне на сучку з міністром?
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16.02.2021 10:11 Ответить
мы живем на Занзибаре,
в Калахари и Сахаре,
на горе Фернандо-По,
где гуляет гипопо
по широкой Лимпопо
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16.02.2021 09:51 Ответить
Фреди Меркьюри родился в Занзибаре! Совпадение? Не думаю Літак із застряглими на Занзібарі українськими туристами вилетів до Києва, - речник МЗС Ніколенко - Цензор.НЕТ 7867
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16.02.2021 09:52 Ответить
Наверное их после возвращения орденами наградят и может памятники поставят.

_______
С бубочки станется. Этот может наградить кого угодно, но не человека, который каждый день под пулями ходит, защищая Украину. А вообще, я думаю, эта шмара скоро станет главой облдержадминистрации какой-нибудь области. Така собі пані губернаторка з цуциком.
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16.02.2021 09:52 Ответить
не девушка с собачкой возвращается на конец )
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16.02.2021 09:52 Ответить
Та сидели бы уже в своем Лимпопо до конца пандемии, и не морочили всем голову
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16.02.2021 09:53 Ответить
Літак із застряглими на Занзібарі українськими туристами вилетів до Києва, - речник МЗС Ніколенко - Цензор.НЕТ 200 Літак із застряглими на Занзібарі українськими туристами вилетів до Києва, - речник МЗС Ніколенко - Цензор.НЕТ 9460Держись чуваки,Зеленский чемпион
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16.02.2021 09:53 Ответить
Какая же важная новость, я уже аж распереживался.
Застряли на Занзибаре? Да мы тут в Украине застряли.
И наверное на долго.
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16.02.2021 10:02 Ответить
навіщо??
вивчили б там мову, звичаї, засмагли б як слід
100% родичі якоїсь владної відрижки
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16.02.2021 10:07 Ответить
Хух... Ну слава Богу, а тоя цілу ніч не спав, все про Занзібар думав, як там вони, шо їли шо пили де спали?... Одним словом переживав сильно.... Літак із застряглими на Занзібарі українськими туристами вилетів до Києва, - речник МЗС Ніколенко - Цензор.НЕТ 3137
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16.02.2021 10:09 Ответить
Якби не діваха з двума цуциками, один з яких цілий міністр уряду шмигаля-зеленского, сиділи б ті туристи там пару тижнів.

https://pbs.twimg.com/media/EuVQBorXEAABnQr?format=jpg&name=small
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16.02.2021 10:15 Ответить
А собачку в Анталии выгуляли,она хоть пописяла там
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16.02.2021 10:19 Ответить
так маршрут и проложен что б собачка делишки сделала в аэропорту Эсенбога
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16.02.2021 10:59 Ответить
Слава Богу, а то всей страной переживали, особенно за собачку с дамой
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16.02.2021 10:52 Ответить
А встреча будет торжественная? Куча журналистов со всего мира, родственники. Правительство.
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16.02.2021 11:44 Ответить
тот заблудился в горах, те астают по зимбабвам..... меня как налогоплательщика, должно это ....бать? НЕТ. все нужно делать и искать, но за их счет а не за мой.
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16.02.2021 12:08 Ответить
 
 