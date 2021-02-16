Самолет с застрявшими на Занзибаре украинскими туристами вылетел в Киев, - спикер МИД Николенко
Новости Цензор.НЕТ Общество
Украинские туристы, задержавшиеся на острове Занзибар из-за поломки самолета, в ночь на вторник вылетели в Киев.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко на своей странице в Twitter.
"Обновлено: самолет с украинскими туристами на борту вылетел с о.Занзибар в Киев в ночь на 16 февраля", - написал Николенко.
Напомним, утром 15 февраля представитель МИД Олег Николенко сообщил, что почти две сотни украинских туристов не могут вылететь с отдыха на Занзибаре.
Позже стало известно, что в Африке также застряли председатель Госмиграционной службы Максим Соколюк и его новая жена Анастасия Зинченко.
Занзибар - главный остров одноименного архипелага в Танзании. Это направление в условиях глобальных ограничений из-за пандемии COVID-19 стал одним из популярных среди предложений на туристическом рынке.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Самолет с украинскими туристами будет лететь с Занзибара через Анталию в Киев, - Криклий
Пожалуйста, подождите...
Может ее проще пристрелить, чем постоянно откуда-то вытаскивать?
А вообще-то, всем глубоко насрать на каких-то там туристов. Их проблемы, никто их туда не звал.
Потом почитал, что такое Занзибар и Танзания и решил, что лучше ездить в более цивилизованные страны.
Мадейра ждет нас!!!
а дикари способны лиш на муслимство, канибализм и христианство.
К тому же, варвары не создали Европейскую цивилизацию, а разрушили Римскую. И до создания цивилизации в Европе после этого прошло почти 500 лет.
Римскую империю разрушили не германцы, а христианская инфекция. Ибо всю дохристианскую историю Рим не только управлялся с соседями, но и успешно воевал на удаленке.
Я народився при других вже Совітах
І маю купу на Заході рідні,
Я першим є в колгоспі трактористом -
Збираю у панчоху трудодні.
Тепер панчоха буде довго гнити,
Бо Місько "сотки" всі повідміняв.
Як 'му не стане з Нобеля задатку,
За п'ять рублів панчоху йму продам.
Приспів:
А моя цьоця жиє у Занзібарі,
Розводить цьоця на фермі кенгуру,
А я родився в своїм Станіславі,
Живу як раб, чогось не доберу.
А моя цьоця жиє у Занзібарі,
Розводить цьоця на фермі кенгуру,
А я родився тут, на Україні,
Живу як раб, чогось не доберу.
Колгосп наш знає кожен у районі -
Він зветься в нас "колгосп-міліонер":
Державі винен понад три мільйони,
Не годен розплатитись дотепер.
Питалась цьоця: "А що би тоді було,
Якби в Сахарі зробили комунізм?"
Тоді б пісок давали на талони,
Ніхто б на пляж не проходив без віз.
Най жиє Занзібар.
Най жиє Занзібар.
в Калахари и Сахаре,
на горе Фернандо-По,
где гуляет гипопо
по широкой Лимпопо
_______
С бубочки станется. Этот может наградить кого угодно, но не человека, который каждый день под пулями ходит, защищая Украину. А вообще, я думаю, эта шмара скоро станет главой облдержадминистрации какой-нибудь области. Така собі пані губернаторка з цуциком.
Застряли на Занзибаре? Да мы тут в Украине застряли.
И наверное на долго.
вивчили б там мову, звичаї, засмагли б як слід
100% родичі якоїсь владної відрижки
https://pbs.twimg.com/media/EuVQBorXEAABnQr?format=jpg&name=small