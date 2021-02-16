ЕС может ввести санкции против украинских импортеров тока с Белорусской АЭС, - Наливайченко

Следующим шагом Европейского парламента в противодействии Белорусской АЭС режима Лукашенко может стать введение санкций против ее контрагентов, в том числе украинских компаний, которые закупают на станции электроэнергию.



Об этом сообщил народный депутат, бывший глава СБУ Валентин Наливайченко.



"Последние несколько дней имел многочисленные беседы с коллегами из Литвы, и они уверяли, что на резолюции Европарламента борьба с угрозой, которую несет Белорусская АЭС, не остановится. Следующим шагом могут стать европейские санкции против юридических лиц, сотрудничающих с атомной станцией и таким образом способствующих ее работе. В частности, это может касаться и украинских компаний, которые закупают ток для поставки в Украину ", - отметил Наливайченко в своей колонке для издания" Интерфакс-Украина ".



В частности это может касаться монопольного производителя трубной продукции в Украине компании "Интерпайп" олигарха Виктора Пинчука, которая одной из первых начала покупать ток в Беларуси через аффилированную компанию "Днепросталь-Энерго".

"Не лишним будет нашим национальным производителям, в частности, таким крупным промышленным компаниям вроде" Интерпайп ", задуматься о последствиях покупки электроэнергии в Беларуси. Международные санкции - это серьезно! "- подчеркнул экс-глава СБУ.



По его информации, только в январе Украина фактически профинансировала белорусскую атомную станцию ​​на 10,1 млн долларов и гарантировала ей сбыт около 50% продукции.

Всего с начала года Украина приобрела в Беларуси 350 млн кВт часов на сумму более 550 млн гривен.

"Это идет в разрез с действиями наших союзников в странах Балтии. Эти страны ограничили доступ белорусской атомной энергии на свои рынки. Это необходимо было для того, чтобы лишить АЭС рынков сбыта и противодействовать угрозам национальной безопасности. По сути, решение украинских властей в это же время нивелировало усилия стран Балтии, и станция смогла заработать на полную мощность", - добавил нардеп.

Как сообщалось, Украина начала импорт тока с Белорусской АЭС 3 января 2021. В середине февраля Европейский парламент принял резолюцию, в которой признал Белорусскую АЭС угрозой и потребовал остановить работу этой станции.



