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Беларусь (7524) Наливайченко (893) санкции (10616) электроэнергия (762)

ЕС может ввести санкции против украинских импортеров тока с Белорусской АЭС, - Наливайченко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

ЕС может ввести санкции против украинских импортеров тока с Белорусской АЭС, - Наливайченко

Следующим шагом Европейского парламента в противодействии Белорусской АЭС режима Лукашенко может стать введение санкций против ее контрагентов, в том числе украинских компаний, которые закупают на станции электроэнергию.


Об этом сообщил народный депутат, бывший глава СБУ Валентин Наливайченко.


"Последние несколько дней имел многочисленные беседы с коллегами из Литвы, и они уверяли, что на резолюции Европарламента борьба с угрозой, которую несет Белорусская АЭС, не остановится. Следующим шагом могут стать европейские санкции против юридических лиц, сотрудничающих с атомной станцией и таким образом способствующих ее работе. В частности, это может касаться и украинских компаний, которые закупают ток для поставки в Украину ", - отметил Наливайченко в своей колонке для издания" Интерфакс-Украина ".


В частности это может касаться монопольного производителя трубной продукции в Украине компании "Интерпайп" олигарха Виктора Пинчука, которая одной из первых начала покупать ток в Беларуси через аффилированную компанию "Днепросталь-Энерго".
"Не лишним будет нашим национальным производителям, в частности, таким крупным промышленным компаниям вроде" Интерпайп ", задуматься о последствиях покупки электроэнергии в Беларуси. Международные санкции - это серьезно! "- подчеркнул экс-глава СБУ.


По его информации, только в январе Украина фактически профинансировала белорусскую атомную станцию ​​на 10,1 млн долларов и гарантировала ей сбыт около 50% продукции.
Всего с начала года Украина приобрела в Беларуси 350 млн кВт часов на сумму более 550 млн гривен.
"Это идет в разрез с действиями наших союзников в странах Балтии. Эти страны ограничили доступ белорусской атомной энергии на свои рынки. Это необходимо было для того, чтобы лишить АЭС рынков сбыта и противодействовать угрозам национальной безопасности. По сути, решение украинских властей в это же время нивелировало усилия стран Балтии, и станция смогла заработать на полную мощность", - добавил нардеп.
Как сообщалось, Украина начала импорт тока с Белорусской АЭС 3 января 2021. В середине февраля Европейский парламент принял резолюцию, в которой признал Белорусскую АЭС угрозой и потребовал остановить работу этой станции.
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Топ комментарии
+8
Черговий пендель від ЄС для Бубачки. ЕС может ввести санкции против украинских импортеров тока с Белорусской АЭС, - Наливайченко - Цензор.НЕТ 4291
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16.02.2021 10:07
+3
А проти частоти, а проти косінуса фі?
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16.02.2021 10:05
+3
покупая у РФ электричество, Россия тем самым разрушает энергетику Украины и РФ и не на столько скинет цену, чтобы это сделать, а потом, когда внутри Украины энергетика будет разрушена, то РФ влупит на полную завышение цен!
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16.02.2021 10:14
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Правила форума Совет форумчан
Проти імпортерів струму - введуть, а проти імпортерів напруги та опору - не введуть.
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16.02.2021 10:04 Ответить
А проти частоти, а проти косінуса фі?
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16.02.2021 10:05 Ответить
Вони ще не знають, що змінний струм бігає туди-сюди через митний кордон. А то можна було би здерти по 50 Гц з кожного струма!
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16.02.2021 10:13 Ответить
ЄС може запровадити санкції проти українських імпортерів струму з Білоруської АЕС, - Наливайченко - Цензор.НЕТ 2026
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16.02.2021 11:06 Ответить
а блуждающие токи Фуко? ЄС може запровадити санкції проти українських імпортерів струму з Білоруської АЕС, - Наливайченко - Цензор.НЕТ 2162
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16.02.2021 12:51 Ответить
Украина дала России такое мощное оружие, как электричества поставки и если Россия додумается вырубить электричество в Украине и плюс одновременно совершить хакерские атаки на электросети и террористические атаки на электросети, то вся культура обратится в хаос, через 3 дня на улицах начнут заправлять банди! Если вдруг прекратятся поставки продуктов или не будут работать средства связи вся культура рухнет - это не займёт много времени. Все трансформаторы страны вышли из строя, а без электроэнергии, как их ремонтировать??? все инструменты работают от сети! И это только начало, без электричества предприятия больше не смогут производить, консервировать, и доставлять продукты питания, и будет нечего есть! Без электричества больше невозможно будет делать горючие из сырой нефти, будет нечем заправлять бензобаки! Не будет света и отопления, рабочих больниц, экстренных служб. Полное уничтожение страны! Энергетика - это Ахиллесова пята и давать это оружие на блюдечке врагу с которым идет война - это коллаборационизм и пособничество врагу!!!
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16.02.2021 10:04 Ответить
Украина дала? А можно на цену посмотреть? Сколько у наших патриотичных олигархов и сколько у оккупантов? Нет, вот серьезно. Задолбал этот плач Ярославны.
Цены в студию. И посмотрим, кто патриотичнее, то есть дешевле.
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16.02.2021 10:09 Ответить
покупая у РФ электричество, Россия тем самым разрушает энергетику Украины и РФ и не на столько скинет цену, чтобы это сделать, а потом, когда внутри Украины энергетика будет разрушена, то РФ влупит на полную завышение цен!
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16.02.2021 10:14 Ответить
Еще раз. У олигархов нашей страны, у Ахметова и Пинчука конкретно - было 30 лет для того, чтобы модернизировать советские АЭС. Чтобы затраты на 1 кВт/ч. были меньше, и соответственно, стоимость кВт/ч - конкурентоспособна с новейшей АЭС в РБ. У них была возможность зарабатывать лишь один раз - на экспорте э/э через Бурштинский энергоостров, а для внутреннего потребления населением и промышленностью поставлять ее по себестоимости ну или с минимальной наценкой.
Но их жадность - конкретно: не вкладывание бабла в модернизацию плюс желание еще и на продаже на внутреннем рынке заработать - привело к тому, что некоторые поставщики были вынуждены искать варианты подешевле. И нашли их, ибо рынок.
В общем - ищешь крайнего? Так он не в РБ или даже рфиию. Он куда как ближе.
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16.02.2021 10:21 Ответить
Найстрашніші санкції для Пінчука, та інших - заставити їх платити європейські податки на великий бізнес. Скільки там Пінчук платив би податок на девіденти, 48%? А у нас платить цілих 5%!!!! Так що від санкцій в сухоти Пінчук не впаде.
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16.02.2021 10:15 Ответить
Пфф... а ты думаешь, они их платить будут? Серьезно? Неее.... не будут. Будет население - и именно в этом был главный разводняк с проевропейским выбором.
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16.02.2021 10:22 Ответить
Украине нужно принять Акт Шермана, чтобы монополистов обязать продать монополии многим компаниям и признать преступлением против государства создание монополий ибо оно будет препятствовать свободе торговли и образов монополию - монополист не имея конкурентов совершает преступление против народа завышая цены ибо просто у людей не у кого больше получить услугу, кроме монополиста. Акт Шермана против олигархов в США приняли больше 100 лет назад. Там тоже были такие же, как у нас олигархи. Украина по сути на 100 лет отстает от США.
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16.02.2021 10:20 Ответить
НЕТ.
Украине нужно национализировать электроэнергетику и добычу с переработкой полезных ископаемых. Чтобы была не цепочка поставщиков, с наценкой на каждом этапе и зарплатой уровня гендиректора на каждом этапе. А один поставщик с минимальной наценкой и одной должностью гендира. Говроя проще - вместо сложного многоуровнего процента из-за цеопяки посредников - иметь прямой договор с простым процентом
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16.02.2021 10:24 Ответить
Это очень хорошо , герус на очке (узской бутылке) давно задался с беничем
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16.02.2021 10:05 Ответить
Черговий пендель від ЄС для Бубачки. ЕС может ввести санкции против украинских импортеров тока с Белорусской АЭС, - Наливайченко - Цензор.НЕТ 4291
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16.02.2021 10:07 Ответить
Борьба за рынок сбыта и не более того.
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16.02.2021 10:10 Ответить
Боги, да напишите уже стоимость кВт/ч с беларусской АЭС для нас и закроем спор "хорошо" / "плохо" через математику.
Если она выше чем 1,68грн., то ...лесом.
Если ниже... то пусть уже наши т.н. "союзники" идут лесом или предлагают источники дешевле.
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16.02.2021 10:07 Ответить
А стоимость кВт/ч с украинских АЭС - 50 коп., но 8 энергоблоков с 16 работает, это разве не вредительство
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16.02.2021 10:23 Ответить
Так. Хорошо. Теперь:
1) Пруф на стоимость с наших АЭС.
2) Стоимость с АЭС в РБ
3) Стоимость - не производства а с учетом транспортировки. Потому как в Прибалтике той же, стоимость производства ниже, но с учетом доставки до потребителя (вообще они ее из Швеции импортируют) - дороже чем аналогичный показатель из РБ.

То есть. Две цифры. Стоимости с учетом транспортировки до конечного потребителя. То есть до условного Киевские электросети.
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16.02.2021 10:26 Ответить
So Sveciji importirujem okolo 50%,tam ne tolko Svecija no i Norvegija prodajiot gidro energiju.Svecija tam na 1 meste jest gidro,potom vetruvki,a togda uze AES.Realno mi sami xotim zdelat na zelionoj projekti 20 uze realizujetsia ,za dva goda zelionaja budet na 2 raza bolse cem teper
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16.02.2021 10:43 Ответить
Это не вопрос того, откуда конкретно импортируете - только из Швеции или же из Швеции с Норвегией. Это вопрос цены.
Я лишь хочу видеть 2 цифры стоимости 1 кВт/ч с учетом доставки до мощностей киевэлектросети.
1) Укр.
2) АЭС РБ.
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16.02.2021 11:00 Ответить
Pro cenu neznaju no nado ucest sto zakrytyja AES toze stojit dengi,mi vot 3 miliarda evro vlozim na eto do 2035 goda.Stob postrojit Belorus vziala kredit na 5miliardov evro za 3.5% v god
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16.02.2021 11:06 Ответить
Деньги кредитные учитываются в себестоимости и, как результат - в цене Товара.
Эмм... это, конечно надо еще посчитать...
Но вот смотри. Вы потратили деньги на строительство АЭС. Чего-то там начали строить. Потом серьезные дяди из ЕС вам сказали "ата-та, что (АЭС) Франции можно, то вам низзя"... и вы стали покупать э/э у скандинавии задорого (дороже чем могло бы быть на АЭС). Теперь вот потратите деньги на демонаж...
В итоге вы заплатили даже не дважды, а трижды...

Ты конечно извини. Но цена вопроса - ключевой вопрос любого бизнес-проекта.
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16.02.2021 11:11 Ответить
Tak cena u nas ciut ne samaja desiovaja v ES stranax elektri.Vetruvki zdes u nas ix nenado vyderzyvat gosudarstvu,oni sami prodajut elektru na aukcinax bez pomoci gosudarstva,ix tolko nado pobolse i cena ecio umensitsia.Tem i zanimajemsia jest projekti na more gde az 25% budet delat elektri
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16.02.2021 11:20 Ответить
Речь не о том, дешевле ли у Вас энергия чем в Германии, к примеру.
Речь о том, дешевле ли она чем с АЭС в РБ.
То есть, покупать в Германии может и дороже чем в Швеции / Норвегии... но вот если покупать в РБ, то может быть ЕЩЕ дешевле.
Я потому и прошу цифры. Цена вопроса.
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16.02.2021 11:37 Ответить
Nado svojio delat pervuju ocered.Vot takyje desiovyje mozet isportit.Vot otoplenija kogda s 100% zavyselo ot gaza,a teper bojus tolko 10% ili ecio mense.Peresli na biotoplivo vse govorili nevygodna,no imejem to sto cena upala az na 3 raza.Ukraine platyte bolse cem u nas za otoplenije .Vot vam i cena,toze budet i zelionj enerjiji kogda budet bolse predlozenyji,a ne deficit kakoj jest teper
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16.02.2021 11:42 Ответить
Ну и опять же. Кредит они взяли в РФ. И продавать будут в том числе и туда же. Так что по сути... они получили за рфские бабки в первую очередь - СЕБЕ дешевую электроэнергию. Что благоприятно как для населения так и для промышленности. Так развести рфию на бабки... это надо уметь...
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16.02.2021 11:12 Ответить
Platit oni procenti raske,raska vozmiot 2 raza doroze.Raska nicego nebudet s nix pokupoat poskolku u nix netu kuda det elektru.Vot Litva mogla s nix kupit na eto i rascytovali,.NO mi vsio zdelajem stob tak nebylo
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16.02.2021 11:22 Ответить
Будет или нет... тут весь вопрос в том, что они получат для себя энергию прежде всего - дешевле.
Мне интересны цифры. Так нагляднее. Можно долго дискутировать мол "лучше" или "хуже", ведь мнение у всех разные.
А вот спорить с математикой не получится.
Там 2 всегда больше 1
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16.02.2021 11:39 Ответить
A kto tut perezyvajet za cenu?Biznis da net tut 3 raza bolse eksportirujet cem Belorus
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16.02.2021 11:45 Ответить
Ecio odin primer u nas HES riadom ot menia mozet 500 metrov.Vot cena prodajiot 14 raz bolse cem im stojit.Eto gosudarstvenaja kompanija jej vladejet.4% vsej elektro oni delajet.Liudi necustvujet raznici,jest ix pribyl i gosudarstva takze s etogo
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17.02.2021 17:02 Ответить
Один только вопрос. Какая у тебя заработная плата?
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17.02.2021 17:05 Ответить
U menia jest dom 350 kvadratnix metrov i zemli 20 arov v tom meste gde zyl nas prezident primerno v 1940 godax.Zarplata 5 gryven v mesiac ЄС може запровадити санкції проти українських імпортерів струму з Білоруської АЕС, - Наливайченко - Цензор.НЕТ 432
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17.02.2021 17:11 Ответить
Оооочень интересно. А за какие шиши ты ходишь к стоматологу?)) Чую я, что есть у тебя источники дохода... позволяющие содержать дом в 350 квадратов)).

А теперь спроецируй то о чем пишешь на... 200 евро в месяц на руки - дохода... как думаешь, цена за электричество критична?
Я не говорю о своей зарплате. Но я не эгоист и думаю о других.
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17.02.2021 17:14 Ответить
dom vot za otoplenije jesli gazom plocu 6 evro v sutki.Tut bolse cem 30 batareji.Casticno uteplioni,no ne daviol do konca so svojix skromnix 5 gryven ЄС може запровадити санкції проти українських імпортерів струму з Білоруської АЕС, - Наливайченко - Цензор.НЕТ 5670U nas medicina bezplatna
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17.02.2021 17:21 Ответить
))) 5 гривен...
Слуушай. А кто это у вас законодательство о минимальной зарплате нарушает? У вас же вроде 555 Евро в месяц - а у тебя лишь 5 гривен...

И не лги. Бесплатно - это бесплатно, а не за 44,81 евриков в месяц в виде ОМС)). Кстати - откуда у тебя 44 евро на ОМС, если ты получаешь всего 5 грн/мес.?))
И стоматология в emergency care не входит.

Так что... в общем карты на стол!))
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17.02.2021 17:29 Ответить
Tut minimalka 642 evro,no ja za takuju nebudu rabotat,mne i 5 gryven xvatit ЄС може запровадити санкції проти українських імпортерів струму з Білоруської АЕС, - Наливайченко - Цензор.НЕТ 7618
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17.02.2021 17:39 Ответить
Litve sredneje zarplata jest 1400 evro,no ja polucaju tolko 5 gryven,ne xociu ja bolse ЄС може запровадити санкції проти українських імпортерів струму з Білоруської АЕС, - Наливайченко - Цензор.НЕТ 9747
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17.02.2021 17:27 Ответить
Таааак. Знаешь, если бы в Украине была такая средняя зарплата, я бы не парился тоже.
Но она у нас около 11 000 гривен, это примерно 300 евро, ну чуть больше. И это - средняя.
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17.02.2021 17:31 Ответить
А зачем ЕС пытаться нагадить Беларуси? Потому что Беларусь не в ЕС?
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16.02.2021 10:23 Ответить
Tut zelionaja energija prioritet,jesli zakupat desiovuju energiju svoji nado zakrit.Da ecio nezabute sto Belorus kak i raska nevxodit nord pool birzu,kak bi sovsem nemozet prodovat elektru takze.Delali im iskliucenyje no realno etogo nedolzno bit
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16.02.2021 10:39 Ответить
Ага, особенно во Франции где 70,6% энергии вырабатывается из АЭС. Потому что это самая дешевая энергия?
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16.02.2021 10:45 Ответить
Francija toze uze naciala vetruvki strojit,v 4 lucix proslom godu vosli.37% uze elektru delajet zelionyje projekti operedili gaz i ugol v Evrope v etom godu
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16.02.2021 10:49 Ответить
В данном с лучше есть два варианта, либо украинские импортеры положили на Зе, либо Зе дал отмашку, и значит положил на ЕС.
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16.02.2021 10:29 Ответить
Даже с точки зрения морали это выглядит скверно. Польша тоже собирается построить АЭС. А Беларуси нельзя, потому что все кроме ЕС должны жить хреново?
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16.02.2021 10:29 Ответить
potomu sto stresovyje testi Belorus AES prosli tolko 8 iz 29 sto trebujetsia v ES stranax
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16.02.2021 10:36 Ответить
"Европейские эксперты начинают проверку, как на Белорусской АЭС (БелАЭС) в Островце выполнили рекомендации Евросоюза по ядерной безопасности, передает корреспондент DW. Их миссия пройдет с 14 по 22 декабря, сообщила на пресс-конференции по итогам виртуального заседания министров энергетики стран ЕС в понедельник, 14 декабря, еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон."

Похоже Наливайченко просто лжет.
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16.02.2021 10:42 Ответить
Nu da dolzni byli proverit no nepustili ix.
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16.02.2021 10:45 Ответить
Европейцы проверяют БелАЭС с самого начала строительства. В последний раз эксперты ЕС были на АЭС 9-10 февраля этого года.

ЄС може запровадити санкції проти українських імпортерів струму з Білоруської АЕС, - Наливайченко - Цензор.НЕТ 3280
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16.02.2021 10:57 Ответить
Gde vyvodi?Kak raz EK prinial ostonovit rabotu do vyvdov.Tut vi na god posmotreli sto dajiote 2018
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16.02.2021 11:01 Ответить
Вот отчет по Белорусской АЭС европейского регулятора по безопасной атомной энергии.

http://www.ensreg.eu/sites/default/files/attachments/hlg_p2018-36_155_belarus_stress_test_peer_review_report_0.pdf
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16.02.2021 11:07 Ответить
Nevazno sto tam 2018 godu dumali,teper vot nedavno cytali EK sto priniala.Ecio takoje priniali sto s 3 stran sovsem nemozno zakupat elektru kotoraja zdelano v AES,tut edinoglasno priniali
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16.02.2021 11:13 Ответить
это для ес нормально, игналинскую же станцию закрыли, что бы в прибалтике не было дешевого электричества
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16.02.2021 10:43 Ответить
Zakryli sto termin zakoncilsia.Pocemu dumajete sto gidro doroze cem atomnaja?Kto vam takoje skazal?
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16.02.2021 10:56 Ответить
гидро может и не дороже, а вот места водохранилище займет очень много, да и река нужна для нее большая, а после постройки плотины будет еще одно море
атомные же станции компактны и дают много недорогой энергии без загрязнения атмосферы
почему то польша собирается строить именно серию атомных станций для дальнейшего развития своей экономики
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16.02.2021 17:32 Ответить
U svedov gidro mnogo elektri,tam glavnaja u nix eta energija.Vot snix zakupajem.Nenado zabit sto mi prolozyli kabel 500 kilometrov dlinoj i nam eto stojilo 200mln evro,stolko i svedam,a ecio 140 mln dali ES.Vot etot projekt prioritet takze poskolku vlozeni dengi.50% gde to elektri importa idiot s nix
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16.02.2021 20:43 Ответить
и кстати после закрытия игналинской аэс производство энергии в литве упало более чем вдвое, значит вместо продажи на экспорт там теперь приходится импортировать
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16.02.2021 17:34 Ответить
Da import az 60-70%,tak vot potomu i nuzni novyje projekti kotoryje uze naciati i budet zdelaniv blizajcyje godi.MI dolzni obojtis bez importa elektri.Vetruvki u nas dlia nix xorosyje uslovija,na more projekt vot 1/4 dolzna zdelat elektri sto nam nuzna
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16.02.2021 17:41 Ответить
трохи не так: усі повинні жити погано окрім Німеччини та Франції, бо по факту ЄС це ці дві країни, а інші сателіти, котрі поставляють рабсилу, використовуються тільки як ринок сбуту та "буферні зони".
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16.02.2021 10:44 Ответить
Герус не хоче змастити вазеліном дупу чи йому пох**, адже на зарплаті йому це не позначиться?!!
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16.02.2021 10:30 Ответить
Вот не надо сказки рассказывать. Из Белоруси перетоки прекратились, зато начались перетоки из Псковской области РФ в Латвию и Эстонию. Это как газ в Украину из Словакии.
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16.02.2021 11:05 Ответить
Vot kak raz etim i zanialis,ranse bylo podpisano sto Latvija i Estonija nemozet pokupat elektru s raski.
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16.02.2021 11:09 Ответить
Ну они обещали отключится от энергосистемы РФ к 2025 г.
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16.02.2021 11:30 Ответить
Tut sinchronizacija Brell idiot s raski,a vot s 2025 ili ranse uze Evropa.Teper idut raboti
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16.02.2021 11:55 Ответить
Вот и хорошо было бы,что бы зелупам вставили.
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16.02.2021 11:08 Ответить
Українці вже давно просять ЄС запровадити санкції для тих , хто купуючи товар , фінансує війну , тероризм і вбивства людей по всьому світі .
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16.02.2021 13:54 Ответить
 
 