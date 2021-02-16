ЕС может ввести санкции против украинских импортеров тока с Белорусской АЭС, - Наливайченко
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Следующим шагом Европейского парламента в противодействии Белорусской АЭС режима Лукашенко может стать введение санкций против ее контрагентов, в том числе украинских компаний, которые закупают на станции электроэнергию.
Об этом сообщил народный депутат, бывший глава СБУ Валентин Наливайченко.
"Последние несколько дней имел многочисленные беседы с коллегами из Литвы, и они уверяли, что на резолюции Европарламента борьба с угрозой, которую несет Белорусская АЭС, не остановится. Следующим шагом могут стать европейские санкции против юридических лиц, сотрудничающих с атомной станцией и таким образом способствующих ее работе. В частности, это может касаться и украинских компаний, которые закупают ток для поставки в Украину ", - отметил Наливайченко в своей колонке для издания" Интерфакс-Украина ".
В частности это может касаться монопольного производителя трубной продукции в Украине компании "Интерпайп" олигарха Виктора Пинчука, которая одной из первых начала покупать ток в Беларуси через аффилированную компанию "Днепросталь-Энерго".
"Не лишним будет нашим национальным производителям, в частности, таким крупным промышленным компаниям вроде" Интерпайп ", задуматься о последствиях покупки электроэнергии в Беларуси. Международные санкции - это серьезно! "- подчеркнул экс-глава СБУ.
По его информации, только в январе Украина фактически профинансировала белорусскую атомную станцию на 10,1 млн долларов и гарантировала ей сбыт около 50% продукции.
Всего с начала года Украина приобрела в Беларуси 350 млн кВт часов на сумму более 550 млн гривен.
"Это идет в разрез с действиями наших союзников в странах Балтии. Эти страны ограничили доступ белорусской атомной энергии на свои рынки. Это необходимо было для того, чтобы лишить АЭС рынков сбыта и противодействовать угрозам национальной безопасности. По сути, решение украинских властей в это же время нивелировало усилия стран Балтии, и станция смогла заработать на полную мощность", - добавил нардеп.
Как сообщалось, Украина начала импорт тока с Белорусской АЭС 3 января 2021. В середине февраля Европейский парламент принял резолюцию, в которой признал Белорусскую АЭС угрозой и потребовал остановить работу этой станции.
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Цены в студию. И посмотрим, кто патриотичнее, то есть дешевле.
Но их жадность - конкретно: не вкладывание бабла в модернизацию плюс желание еще и на продаже на внутреннем рынке заработать - привело к тому, что некоторые поставщики были вынуждены искать варианты подешевле. И нашли их, ибо рынок.
В общем - ищешь крайнего? Так он не в РБ или даже рфиию. Он куда как ближе.
Украине нужно национализировать электроэнергетику и добычу с переработкой полезных ископаемых. Чтобы была не цепочка поставщиков, с наценкой на каждом этапе и зарплатой уровня гендиректора на каждом этапе. А один поставщик с минимальной наценкой и одной должностью гендира. Говроя проще - вместо сложного многоуровнего процента из-за цеопяки посредников - иметь прямой договор с простым процентом
Если она выше чем 1,68грн., то ...лесом.
Если ниже... то пусть уже наши т.н. "союзники" идут лесом или предлагают источники дешевле.
1) Пруф на стоимость с наших АЭС.
2) Стоимость с АЭС в РБ
3) Стоимость - не производства а с учетом транспортировки. Потому как в Прибалтике той же, стоимость производства ниже, но с учетом доставки до потребителя (вообще они ее из Швеции импортируют) - дороже чем аналогичный показатель из РБ.
То есть. Две цифры. Стоимости с учетом транспортировки до конечного потребителя. То есть до условного Киевские электросети.
Я лишь хочу видеть 2 цифры стоимости 1 кВт/ч с учетом доставки до мощностей киевэлектросети.
1) Укр.
2) АЭС РБ.
Эмм... это, конечно надо еще посчитать...
Но вот смотри. Вы потратили деньги на строительство АЭС. Чего-то там начали строить. Потом серьезные дяди из ЕС вам сказали "ата-та, что (АЭС) Франции можно, то вам низзя"... и вы стали покупать э/э у скандинавии задорого (дороже чем могло бы быть на АЭС). Теперь вот потратите деньги на демонаж...
В итоге вы заплатили даже не дважды, а трижды...
Ты конечно извини. Но цена вопроса - ключевой вопрос любого бизнес-проекта.
Речь о том, дешевле ли она чем с АЭС в РБ.
То есть, покупать в Германии может и дороже чем в Швеции / Норвегии... но вот если покупать в РБ, то может быть ЕЩЕ дешевле.
Я потому и прошу цифры. Цена вопроса.
Мне интересны цифры. Так нагляднее. Можно долго дискутировать мол "лучше" или "хуже", ведь мнение у всех разные.
А вот спорить с математикой не получится.
Там 2 всегда больше 1
А теперь спроецируй то о чем пишешь на... 200 евро в месяц на руки - дохода... как думаешь, цена за электричество критична?
Я не говорю о своей зарплате. Но я не эгоист и думаю о других.
Слуушай. А кто это у вас законодательство о минимальной зарплате нарушает? У вас же вроде 555 Евро в месяц - а у тебя лишь 5 гривен...
И не лги. Бесплатно - это бесплатно, а не за 44,81 евриков в месяц в виде ОМС)). Кстати - откуда у тебя 44 евро на ОМС, если ты получаешь всего 5 грн/мес.?))
И стоматология в emergency care не входит.
Так что... в общем карты на стол!))
Но она у нас около 11 000 гривен, это примерно 300 евро, ну чуть больше. И это - средняя.
Похоже Наливайченко просто лжет.
http://www.ensreg.eu/sites/default/files/attachments/hlg_p2018-36_155_belarus_stress_test_peer_review_report_0.pdf
атомные же станции компактны и дают много недорогой энергии без загрязнения атмосферы
почему то польша собирается строить именно серию атомных станций для дальнейшего развития своей экономики