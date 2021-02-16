"Россия основала Одессу, Днепр, Симферополь и Севастополь": Учебник с пропагандой "русского мира" может попасть в школы в следующем году
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В учебниках по истории Украины для учеников 8-х классов обнаружили откровенную пропаганду "русского мира".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Сегодня".
"Россия основала Одессу, Днепр, Симферополь и Севастополь". Думаете, это руководство по истории России? Нет, это учебник по истории Украины для учеников 8-х классов. Это школьное пособие еще не напечатали и не издали, но оно может попасть к украинским детям уже в следующем году", - отмечает издание.
Множество ошибок заметил профессор и доктор исторических наук Виктор Брехуненко - один из восьми экспертов, предоставлявших рецензии на учебник. Особенно его возмутил отрывок о временах освоения Харьковщины и Сумщины в XVII веке: "Украинцы отправлялись туда на сезонные работы, охотиться, рыбачить, пасечниковать и так далее. Пространство осваивали путем приближенного к первобытным временам противостояния человека и природы".
То есть украинцы - основатели городов и имевшие письменность - описываются будто дикие племена.
"Масса системных ошибок, масса фактологических ошибок. Этот учебник транслирует в головы учеников московские идеологемы "русского мира" и концепции "Новороссии", - отметил Брехуненко.
Однако такого мнения придерживаются лишь два эксперта, читавшие будущие школьные учебники по истории. Но остальные шесть специалистов не заметили недостоверных фактов, поэтому Минобразования эти учебники рекомендует.
Если же недостатков не обнаружат, книги все же могут попасть в школьные библиотеки.
Пожалуйста, подождите...
1169 - суздальский князек андрейко богомерзкий, первый протокацап, сжег и ограбил Киев. Украл и вывез в дикое залесье главную икону Руси.
1170 - нападение протокацапа андрейки богомерзкого на Новгород.
1173 - новое нападение андрейки богомерзкого на Киев.
1220-е - нападения на Русь ордынцев, поддерживаемых московскими князьками.
1415 - разграбление Софии Киевской митрополитами из масквы.
1482 - хан Менґли по заказу масковскага князя ваньки III осуществил поход на Русь, захватив и сжег Киев. В подарок маскве отослал воз с награбленным добром с Киевских соборов.
1497 - Орда заключив союз с масковским князем, осуществила ряд общих походов на Русь. Ограбление Киева, Чернигова.
1569-1570- полное уничтожение древнего Новгорода ордой под предводительством сумасшедшего масковскага сцарька ваньки грознага .
1627 - приказ Сцарька мишки(отца лёшки михалыча, с которым шляхтич Хмельницкий подписал договор о союзе) сжечь все книги Учительного Евангелия и летописи на украинском языке. велено было книги украинской печати собрать и на пожарах сжечь с суровым запрещением когда-либо в будущем покупать украинские книги. Так, на маскве сожжено 'Учительное евангелие "Транквиллиона-Ставровецкого вместе с другими его книгами и 'Катехизис 'Лаврентия Зизания Тустановского".
1658 - война, переход части земель под власть масковскай орды.
1660 - война, захват части Левобережной Украины.
1665 - война, раздел украинских земель между москальской ордой и Речью Посполитой.
1690 - запреты украинского языка, анафема москальскага сатаната на Киевские Церковные Книги.
1708 - война, начало ликвидации украинской автономии.
1720 - запреты украинского языка, указ петьки первага о запрете книг на украинском языке и изъятие украинских текстов.
1729 - запреты украинского языка, указ петьки втарого переписать все документы на кацапский говор.
1731 - запреты печати книг на украинском языке, запреты на женитьбу с поляками и беларусами.
1763 - указ мелкопоместной немецкой лярвы, москальской сцарицы катьки втарой о запрете преподавания на украинском языке.
1764 - нарушение Переяславского договора, ликвидация Гетьманщини и полково-сотенного строя.
1769 - запреты украинского языка, указ москальскага сатаната запрещает использовать украинский букварь.
1775 - рассейские войска, возвращавшись с совместного с запорожскими казаками похода, напали и разорили Запорожскую Сечь. Закрытие украинских школ.
1828 - уничтожение Задунайской Сечи.
1832 - запреты украинского языка, перевод обучения на кацапский койне в школах Правобережной Украины.
1847 - запрет Киррило-Мефодиевского братства, преследование украинского языка и культуры.
1862 - указ на закрытие бесплатных украинских воскресных школ.
1863 - Валуевский циркуляр, запрет литературы на украинском языке.
1864 - статут об обучении в начальной школе только на кацапском недоимперском койне.
1876 - Емский указ о запрете и преследовании украинской литературы, театра и народных песен.
1881 - москальский сатанат вводит запрет на провозглашение церковных проповедей на украинском языке.
1884 - указ сцаря саньки III о запрете театральных представлений на украинском языке.
1888 - запрет на крещение украинскими именами.
1892 - запрет перевода книг на украинский язык.
1895 - указ Главного управления москальской недоимперии о запрете выпуска книг для детей на украинском языке.
1908 - оглашение проявлений украинской культуры, языка и образовательной деятельности вредительскими для кацапо-ордынской недоимперии.
1910 - указ кацапа столыпина о закрытии всех украинских культурных учреждений, обществ, издательств, клубов, запрет о чтении лекций на украинском языке.
1911 - запрет использование в школах любых языков, кроме искусственного кацапскага койне.
1914 - указ николашки втарога о запрете украинской прессы.
1916 - запреты украинского языка, образования и церкви на территории западной Украины.
1918 - ликвидация Украинской Народной Республики.
1920 - захват власти московитской красножопой сволочью.
1921 - установление власти москальскитх большевиков на территории Украины.
1921 - первый Голодомор.
1922 - постановление ЦК РКП(б) о теории победы кацапской недокультуры над культурой украинской.
1926 - борьба против украинских общественных деятелей и сторонников украинизации.
1930- репрессии против украинского населения и коллективизация.
1932 - второй Голодомор.
1933 - репрессии против ученых, поэтов, писателей, общественных деятелей, украинской интеллигенции.
1938 - постановление ЦП ВКП(б) о обязательном изучении кацапскага койне.
1939 - использование украинцев при помощи пропаганды в войне совка против Финляндии.
1941- использование украинцев в войне против нацистской Германии за интересы масквы.
1956 - ликвидация УПА.
1950-е и далее - преподавание в школах преимущественно на кацапском койне.
1950-е и далее - использование украинцев и ресурсов Украины в "холодной войне".
1970 - указ о защите диссертации только на кацапском койне.
1972 - постановление ЦК КПСС о создании "савейскага народа", денационализация.
1979 - постановление ЦК КПСС "О дополнительных мерах по усовершенствованию изучения кацапскага койне в общеобразовательных учебных заведениях саюзных республик".
1981-1989- использования украинцев в Афганской войне.
1983 - Сокращение издания литературы и прессы на украинском языке.
1984 - перевод делопроизводства культурных учреждений сесесера на кацапский койне.
1989 - ЦК КПСС законодательно закрепил кацапский койне как государственный во всех совейских республиках.
2014 - аннексия Крыма. Война на Донбассе против Украины-Руси.
далее будет ...
Но, не смотря на более, чем восемь столетий, агрессии орды, искажения истории, попытки искоренения культуры, запрет языка, уничтожения голодом, Украинский народ, народ Украины-Руси всегда возрождался, был, есть и будет!
А в каком году поганная Речь Посполита захватила Киев?
Если Севастополь считать росийским, тогда земли от Киева до москвы украинские.
Гніди ватні відпрацьовують пєчєньки Кремля, горіть разом зі своєю Московією в огні
От для таких проросійських підручників і проштовхували.
А стосовно "дикого степу" - то цілковиті вигадки. І козак "Харько" (нібито "засновник" Харкова), якому хернес поставив пам'ятник на початку проспекта
леніна(на щастя вже ні!) Науки - це теж московитський фейк.
Одна зі "скрєп" імперії - це те, що вона нібито принесла цивілізацію "диким" поневоленим народам. Заради цього фейку московіти десь в 16-18 ст. зрівняли з землею купу культурних пам'яток і навіть цілі міста, збудовані татарами та казахами, а потім приписали це знищення "монголо-татарському ігу".
Так что бы они висели друг возле друга, на столбах, с содранной кожей. Хотят дикости - будет вам дикость, выродки кацапо-монголоидные...
ВАС, УВАЖАЕМЫЕ ФОРУМЧАНЕ !
СЛАВА -УКРАЇНІ !!!
А ще там вигадали паровоз, лісапєт, варену ковбасу, пламбір, а лампочку взагалі вигадав Ілліч, коли ніс на плечі колоду...
...
******** же на сранях-рязанях сидели и на разных других ****** в сраном Залесье и вычесывали вшей и гнилую капусту из своих козлиных бороденок...ну а потом на гнилой свой зубок, само собой...кацапсины епт, сраные вОнюшки...))
Московиты могут кричать сами про себя до упора, но есть окружающий реальный мир,
со своей точкой зрения.
Поляки могли бы снять парочку сочных исторических фильмов про татаро-монгольское иго.
И про то, чем была Москва тогда на самом деле и с каких времён она встаёт с колен.
Если кремль хочет идеологической войны - он её получит.
А снять что-то на уровне "Огнём и мечом" никакие Никиты Михалковы не способны.
У кривавому болоті московського рабства, а не в суворій славі норманської епохи стоїть колиска Росії. Змінивши імена і дати, побачимо, що політика Івана III і політика ******** московської імперії є не просто схожими, а й тотожними...
Росія породжена й вихована у потворній і приниженій школі монгольського рабства. Сильною вона стала тільки тому, що в майстерності рабства виявилася неперевершеною. Навіть і тоді, коли Росія стала незалежною, вона й далі залишалася країною рабів. Петро І поєднав політичну хитрість монгольського раба з величчю монгольського володаря, якому Чингісхан заповів підкорити світ...
Політика Росії - незмінна. Російські методи і тактика змінювалися і змінюватимуться, але провідна зірка російської політики - підкорити світ і правити в ньому - є й буде незмінною. Московський панславізм - це лише одна з форм московського загарбництва.
Карл Маркс.
И поставили себе на службу.
Всех следователей,прокуроров,судей, чиновников и лиц причастных к саботажу правосудия и траты народных средств на протяжении 7 лет очковтирательства отправить на каменоломни с конфискацией !!!
Шерлоки ***** Холмсы !!!
В Антарктиде лёд, в Африке пустыня - только кацапы могли организовать
такой климатический сррач.