"Россия основала Одессу, Днепр, Симферополь и Севастополь": Учебник с пропагандой "русского мира" может попасть в школы в следующем году

В учебниках по истории Украины для учеников 8-х классов обнаружили откровенную пропаганду "русского мира".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Сегодня".

"Россия основала Одессу, Днепр, Симферополь и Севастополь". Думаете, это руководство по истории России? Нет, это учебник по истории Украины для учеников 8-х классов. Это школьное пособие еще не напечатали и не издали, но оно может попасть к украинским детям уже в следующем году", - отмечает издание.

Множество ошибок заметил профессор и доктор исторических наук Виктор Брехуненко - один из восьми экспертов, предоставлявших рецензии на учебник. Особенно его возмутил отрывок о временах освоения Харьковщины и Сумщины в XVII веке: "Украинцы отправлялись туда на сезонные работы, охотиться, рыбачить, пасечниковать и так далее. Пространство осваивали путем приближенного к первобытным временам противостояния человека и природы".

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То есть украинцы - основатели городов и имевшие письменность - описываются будто дикие племена.

"Масса системных ошибок, масса фактологических ошибок. Этот учебник транслирует в головы учеников московские идеологемы "русского мира" и концепции "Новороссии", - отметил Брехуненко.

Однако такого мнения придерживаются лишь два эксперта, читавшие будущие школьные учебники по истории. Но остальные шесть специалистов не заметили недостоверных фактов, поэтому Минобразования эти учебники рекомендует.

Если же недостатков не обнаружат, книги все же могут попасть в школьные библиотеки.

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