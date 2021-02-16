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история (1998) пропаганда (3470) учебники (238) русский мир (540)

"Россия основала Одессу, Днепр, Симферополь и Севастополь": Учебник с пропагандой "русского мира" может попасть в школы в следующем году

Новости Цензор.НЕТ Общество

В учебниках по истории Украины для учеников 8-х классов обнаружили откровенную пропаганду "русского мира".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Сегодня".

"Россия основала Одессу, Днепр, Симферополь и Севастополь". Думаете, это руководство по истории России? Нет, это учебник по истории Украины для учеников 8-х классов. Это школьное пособие еще не напечатали и не издали, но оно может попасть к украинским детям уже в следующем году", - отмечает издание.

Множество ошибок заметил профессор и доктор исторических наук Виктор Брехуненко - один из восьми экспертов, предоставлявших рецензии на учебник. Особенно его возмутил отрывок о временах освоения Харьковщины и Сумщины в XVII веке: "Украинцы отправлялись туда на сезонные работы, охотиться, рыбачить, пасечниковать и так далее. Пространство осваивали путем приближенного к первобытным временам противостояния человека и природы".

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То есть украинцы - основатели городов и имевшие письменность - описываются будто дикие племена.

"Масса системных ошибок, масса фактологических ошибок. Этот учебник транслирует в головы учеников московские идеологемы "русского мира" и концепции "Новороссии", - отметил Брехуненко.

Однако такого мнения придерживаются лишь два эксперта, читавшие будущие школьные учебники по истории. Но остальные шесть специалистов не заметили недостоверных фактов, поэтому Минобразования эти учебники рекомендует.

Если же недостатков не обнаружат, книги все же могут попасть в школьные библиотеки.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+46
Здурели?
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16.02.2021 10:09
+41
Шкарлєт старається перед Батьою.
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16.02.2021 10:10
+37
І єгипетські піраміди вони теж будували, а фараони пішли від лаптєй.
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16.02.2021 10:11
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Это про ядерное оружие речь? То есть-про блеф? Вот и печально,что развести можно на это.
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17.02.2021 11:59 Ответить
...и не только ЯО...но и много чего другого, что было и у Украины, но...порастеряли и разграбили за 30 лет...
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17.02.2021 13:56 Ответить
"Много чего" чего? Пропало не больше ,чем на кацапии,казахстане,белорусии и остальных странах бывшего "совка". Ворьё национальности не имеет. Кому-то просто больше повезло с полезными ископаемыми.
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17.02.2021 13:59 Ответить
в Швейцарии вообще нет никаких "полезных ископаемых", но там живут самые богатые жители Европы...а вот Украина не обделена полезными ископаемыми - у нас есть все и газ , и нефть и даже золото...только вот управлять и пользоваться этими богатствами надо бы еще и мозги иметь...
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17.02.2021 20:55 Ответить
интересно, а вот пгт Москву кто основал???
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16.02.2021 12:28 Ответить
монголи, здається Тімур Герей
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16.02.2021 12:50 Ответить
так даже табличка есть про основателя Юрия Долгорукого
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16.02.2021 12:55 Ответить
Про те, як він посрав під сосною дорогою з Києва у Володимир?
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16.02.2021 14:09 Ответить
Москву основали жабы. С тех пор там всех давит жаба. И они громко квакают.
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16.02.2021 17:59 Ответить
Фамилии в сттудию этих " специалистов"
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16.02.2021 12:39 Ответить
украинофоб Толочко наверно
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16.02.2021 17:23 Ответить
Хто автор підручника?
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16.02.2021 12:49 Ответить
Уж что, что А Одессу Россия уж точно не создавала! Почитайте Пушкина А. С. и его путешествия по Молдавии и югу Одесской области, при его ссылке на юг империи!! В те времена Одесса уже была , правда только поселение и называлась иначе ..Х........й!! Почитайте "Старуху Изгергиль" и другие рассказы Пушкина!!
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16.02.2021 12:51 Ответить
"Старуху Изергиль" написал Максим Горький.
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16.02.2021 15:39 Ответить
Да ему все одно, что Пушкин, что Горький - лишь бы коммент тупой оставить
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17.02.2021 14:24 Ответить
Как московская орда уничтожила Русь и паразитирует на украинцах. Не полная хронология событий:

1169 - суздальский князек андрейко богомерзкий, первый протокацап, сжег и ограбил Киев. Украл и вывез в дикое залесье главную икону Руси.
1170 - нападение протокацапа андрейки богомерзкого на Новгород.
1173 - новое нападение андрейки богомерзкого на Киев.
1220-е - нападения на Русь ордынцев, поддерживаемых московскими князьками.
1415 - разграбление Софии Киевской митрополитами из масквы.
1482 - хан Менґли по заказу масковскага князя ваньки III осуществил поход на Русь, захватив и сжег Киев. В подарок маскве отослал воз с награбленным добром с Киевских соборов.
1497 - Орда заключив союз с масковским князем, осуществила ряд общих походов на Русь. Ограбление Киева, Чернигова.


"Росія заснувала Одесу, Дніпро, Сімферополь і Севастополь": Підручник з пропагандою "русского мира" може потрапити в школи наступного року - Цензор.НЕТ 41531569-1570- полное уничтожение древнего Новгорода ордой под предводительством сумасшедшего масковскага сцарька ваньки грознага .

1627 - приказ Сцарька мишки(отца лёшки михалыча, с которым шляхтич Хмельницкий подписал договор о союзе) сжечь все книги Учительного Евангелия и летописи на украинском языке. велено было книги украинской печати собрать и на пожарах сжечь с суровым запрещением когда-либо в будущем покупать украинские книги. Так, на маскве сожжено 'Учительное евангелие "Транквиллиона-Ставровецкого вместе с другими его книгами и 'Катехизис 'Лаврентия Зизания Тустановского".
1658 - война, переход части земель под власть масковскай орды.
1660 - война, захват части Левобережной Украины.
1665 - война, раздел украинских земель между москальской ордой и Речью Посполитой.
1690 - запреты украинского языка, анафема москальскага сатаната на Киевские Церковные Книги.
1708 - война, начало ликвидации украинской автономии.
1720 - запреты украинского языка, указ петьки первага о запрете книг на украинском языке и изъятие украинских текстов.
1729 - запреты украинского языка, указ петьки втарого переписать все документы на кацапский говор.
1731 - запреты печати книг на украинском языке, запреты на женитьбу с поляками и беларусами.
1763 - указ мелкопоместной немецкой лярвы, москальской сцарицы катьки втарой о запрете преподавания на украинском языке.
1764 - нарушение Переяславского договора, ликвидация Гетьманщини и полково-сотенного строя.
1769 - запреты украинского языка, указ москальскага сатаната запрещает использовать украинский букварь.
1775 - рассейские войска, возвращавшись с совместного с запорожскими казаками похода, напали и разорили Запорожскую Сечь. Закрытие украинских школ.
1828 - уничтожение Задунайской Сечи.
1832 - запреты украинского языка, перевод обучения на кацапский койне в школах Правобережной Украины.
1847 - запрет Киррило-Мефодиевского братства, преследование украинского языка и культуры.
1862 - указ на закрытие бесплатных украинских воскресных школ.
1863 - Валуевский циркуляр, запрет литературы на украинском языке.
1864 - статут об обучении в начальной школе только на кацапском недоимперском койне.
1876 - Емский указ о запрете и преследовании украинской литературы, театра и народных песен.
1881 - москальский сатанат вводит запрет на провозглашение церковных проповедей на украинском языке.
1884 - указ сцаря саньки III о запрете театральных представлений на украинском языке.
1888 - запрет на крещение украинскими именами.
1892 - запрет перевода книг на украинский язык.
1895 - указ Главного управления москальской недоимперии о запрете выпуска книг для детей на украинском языке.
1908 - оглашение проявлений украинской культуры, языка и образовательной деятельности вредительскими для кацапо-ордынской недоимперии.
1910 - указ кацапа столыпина о закрытии всех украинских культурных учреждений, обществ, издательств, клубов, запрет о чтении лекций на украинском языке.
1911 - запрет использование в школах любых языков, кроме искусственного кацапскага койне.
1914 - указ николашки втарога о запрете украинской прессы.
1916 - запреты украинского языка, образования и церкви на территории западной Украины.
1918 - ликвидация Украинской Народной Республики.
1920 - захват власти московитской красножопой сволочью.
1921 - установление власти москальскитх большевиков на территории Украины.
1921 - первый Голодомор.
1922 - постановление ЦК РКП(б) о теории победы кацапской недокультуры над культурой украинской.
1926 - борьба против украинских общественных деятелей и сторонников украинизации.
1930- репрессии против украинского населения и коллективизация.
1932 - второй Голодомор.
1933 - репрессии против ученых, поэтов, писателей, общественных деятелей, украинской интеллигенции.
1938 - постановление ЦП ВКП(б) о обязательном изучении кацапскага койне.
1939 - использование украинцев при помощи пропаганды в войне совка против Финляндии.
1941- использование украинцев в войне против нацистской Германии за интересы масквы.
1956 - ликвидация УПА.
1950-е и далее - преподавание в школах преимущественно на кацапском койне.
1950-е и далее - использование украинцев и ресурсов Украины в "холодной войне".
1970 - указ о защите диссертации только на кацапском койне.
1972 - постановление ЦК КПСС о создании "савейскага народа", денационализация.
1979 - постановление ЦК КПСС "О дополнительных мерах по усовершенствованию изучения кацапскага койне в общеобразовательных учебных заведениях саюзных республик".
1981-1989- использования украинцев в Афганской войне.
1983 - Сокращение издания литературы и прессы на украинском языке.
1984 - перевод делопроизводства культурных учреждений сесесера на кацапский койне.
1989 - ЦК КПСС законодательно закрепил кацапский койне как государственный во всех совейских республиках.
2014 - аннексия Крыма. Война на Донбассе против Украины-Руси.

далее будет ...

Но, не смотря на более, чем восемь столетий, агрессии орды, искажения истории, попытки искоренения культуры, запрет языка, уничтожения голодом, Украинский народ, народ Украины-Руси всегда возрождался, был, есть и будет!
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16.02.2021 13:04 Ответить
"1665 - война, раздел украинских земель между москальской ордой и Речью Посполитой".
А в каком году поганная Речь Посполита захватила Киев?
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17.02.2021 14:31 Ответить
А князь Киевский основал Москву!
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16.02.2021 13:07 Ответить
вранье , он в деревне на болоте и грязной масква-реке останавливался, никаким городом та машква не была. в реальности городом масква стала токмо при монголах, под которыми московиты на брюхе ползали более 300-т лет...
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16.02.2021 13:14 Ответить
І то, перша згадка про Мошкву з'являється тільки у другому перепису монголів.
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16.02.2021 14:11 Ответить
Не только останавливался а оплатил постройку "крепости", форпоста для защиты северных земель Киева.
Если Севастополь считать росийским, тогда земли от Киева до москвы украинские.
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16.02.2021 15:01 Ответить
"Масса системных ошибок, масса фактологических ошибок. Этот учебник транслирует в головы учеников московские идеологемы "русского мира" и концепции "Новороссии", - отметил Брехуненко.Однако такого мнения придерживаются лишь два эксперта, читавшие будущие школьные учебники по истории. Но остальные шесть специалистов не заметили недостоверных фактов, поэтому Минобразования эти учебники рекомендует. Источник: https://censor.net/ru/n3248161

Гніди ватні відпрацьовують пєчєньки Кремля, горіть разом зі своєю Московією в огні "Росія заснувала Одесу, Дніпро, Сімферополь і Севастополь": Підручник з пропагандою "русского мира" може потрапити в школи наступного року - Цензор.НЕТ 2936
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16.02.2021 13:27 Ответить
Осудить и посадить, по ст.111 ККУ (Измена Родине).
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16.02.2021 13:51 Ответить
"Росія заснувала Одесу, Дніпро, Сімферополь і Севастополь": Підручник з пропагандою "русского мира" може потрапити в школи наступного року - Цензор.НЕТ 7809
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16.02.2021 13:29 Ответить
С такой фамилией как Брехуненко, у Украины точно не будет никакой истории. Правильно говорят, бог шельму метит.
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16.02.2021 13:50 Ответить
З таким погонялом, як "мітін фон", у кремлівського троля не буде точно ніяких шансів когось тут надурити.
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16.02.2021 14:18 Ответить
Это основной - хоть и мало разрекламированный метод зели по притаскиванию Украины в стойло к рашке: тихая сапа.
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16.02.2021 14:11 Ответить
метод зели по притаскиванию Украины в стойло к рашке/ пианист-Буратина Коломойского, гражданина Израиля, военного союзника Путина. Коломойский : Россия с радостью примет нас в новый Варшавский договор. Мы возьмем 100 млрд долларов у россиян. По обоим давно тюрьма плачет.
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16.02.2021 15:20 Ответить
А ви думали - для чого зелені проштовхували Шкарлета на посаду міністра?
От для таких проросійських підручників і проштовхували.
А стосовно "дикого степу" - то цілковиті вигадки. І козак "Харько" (нібито "засновник" Харкова), якому хернес поставив пам'ятник на початку проспекта леніна (на щастя вже ні!) Науки - це теж московитський фейк.
Одна зі "скрєп" імперії - це те, що вона нібито принесла цивілізацію "диким" поневоленим народам. Заради цього фейку московіти десь в 16-18 ст. зрівняли з землею купу культурних пам'яток і навіть цілі міста, збудовані татарами та казахами, а потім приписали це знищення "монголо-татарському ігу".
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16.02.2021 14:14 Ответить
а вы спросите у быканова - чем занимается СБУ... 50 тысяч человек...
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16.02.2021 14:20 Ответить
Вопрос к историкам)) кто основал города Днепр, Одессу и ТД. Кто именно построил на месте дикого поля города? Не нужно рассказывать про крепость в Днепре. Кодак. Которую строили даже не Украинцы и не русские конечно. И для каких целей ее строили. Вопрос все же один. Кто основал эти города по истории. Реальной истории.
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16.02.2021 14:22 Ответить
ето секрет "Росія заснувала Одесу, Дніпро, Сімферополь і Севастополь": Підручник з пропагандою "русского мира" може потрапити в школи наступного року - Цензор.НЕТ 3774
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16.02.2021 15:41 Ответить
А ще вони винайшли літак, радіо, електричну лампочку. Тільки світ чомусь цього не визнає.
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16.02.2021 14:37 Ответить
А можно имена этих ыкспертов?
Так что бы они висели друг возле друга, на столбах, с содранной кожей. Хотят дикости - будет вам дикость, выродки кацапо-монголоидные...
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16.02.2021 14:59 Ответить
"Одеса ніколи не була російським містом"
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16.02.2021 15:01 Ответить
"Русский есть наибольший и наинаглейший лгун во всем свете." (с)
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16.02.2021 15:05 Ответить
А как на древнеславянском месяцы года назывались россеянцы?
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16.02.2021 15:09 Ответить
Чому не вказані автори даного "підручника"? Школи зараз самі обирають підручники з 5-ти (як мінімум) альтернатив. Оголосіть авторів, і цей підручник ніхто не замовить і його не надрукують. (так би повинно було відбуватись)
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16.02.2021 15:38 Ответить
С ДНЁМ НЕЗАВИСИМОСТИ КУБАНИ
ВАС, УВАЖАЕМЫЕ ФОРУМЧАНЕ !
СЛАВА -УКРАЇНІ !!!
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16.02.2021 15:43 Ответить
Расєя - батьківщина слонів...
А ще там вигадали паровоз, лісапєт, варену ковбасу, пламбір, а лампочку взагалі вигадав Ілліч, коли ніс на плечі колоду...
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16.02.2021 15:58 Ответить
"Росія заснувала Одесу, Дніпро, Сімферополь і Севастополь": Підручник з пропагандою "русского мира" може потрапити в школи наступного року - Цензор.НЕТ 745

...
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16.02.2021 16:40 Ответить
шкарлет от за ЖоПу для этого и был поставлен, а малоПИД,,,роский, бенин нарко-Дурак им во всем подмахивает....
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16.02.2021 17:03 Ответить
расія,расія,расія,бл...ь! Ми **###нутие,уря! Зараз,боюсь,мене знову забанить якийсь тіпа чиновник...
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16.02.2021 17:08 Ответить
в адекватной стране министр подал бы в отставку, у нас получит медаль))
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16.02.2021 17:31 Ответить
Українці мають гідність чи ні?
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16.02.2021 17:40 Ответить
Мають гідність, але не владу в Україні.
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16.02.2021 18:18 Ответить
А в чем проблема. Ригу основали немцы. Никто по этому поводу истерик не устраивает. От фактов все равно не убежишь.
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16.02.2021 17:40 Ответить
кацапо-орда ничего не основывала и не строила в Украине-Руси, строили сами русичи-украинцы.
******** же на сранях-рязанях сидели и на разных других ****** в сраном Залесье и вычесывали вшей и гнилую капусту из своих козлиных бороденок...ну а потом на гнилой свой зубок, само собой...кацапсины епт, сраные вОнюшки...))
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16.02.2021 19:04 Ответить
Кто не даёт выпустить в Польше пару томов по истоии и наводнить Московию плюс ютуб.
Московиты могут кричать сами про себя до упора, но есть окружающий реальный мир,
со своей точкой зрения.
Поляки могли бы снять парочку сочных исторических фильмов про татаро-монгольское иго.
И про то, чем была Москва тогда на самом деле и с каких времён она встаёт с колен.
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16.02.2021 18:13 Ответить
...есть идея ??? так профинансируй свою идею и может тогда войдешь в историю "новейшей" Украины и украинцы скажут тебе спасибо...а то фантазировать и наивно мечтать здесь многие горазд, а как до дела - так в кусты...
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17.02.2021 14:02 Ответить
Петр 1-й аж просится на кино-экран, чтобы показать каким извращенцем и ************* был этот сифилитик.
Если кремль хочет идеологической войны - он её получит.
А снять что-то на уровне "Огнём и мечом" никакие Никиты Михалковы не способны.
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16.02.2021 18:17 Ответить
«Країна Моксель, або Московія» - роман-дослідження:

У кривавому болоті московського рабства, а не в суворій славі норманської епохи стоїть колиска Росії. Змінивши імена і дати, побачимо, що політика Івана III і політика ******** московської імперії є не просто схожими, а й тотожними...
Росія породжена й вихована у потворній і приниженій школі монгольського рабства. Сильною вона стала тільки тому, що в майстерності рабства виявилася неперевершеною. Навіть і тоді, коли Росія стала незалежною, вона й далі залишалася країною рабів. Петро І поєднав політичну хитрість монгольського раба з величчю монгольського володаря, якому Чингісхан заповів підкорити світ...
Політика Росії - незмінна. Російські методи і тактика змінювалися і змінюватимуться, але провідна зірка російської політики - підкорити світ і правити в ньому - є й буде незмінною. Московський панславізм - це лише одна з форм московського загарбництва.
Карл Маркс.
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16.02.2021 18:25 Ответить
Бороться с московским панславизмом марксисты не стали, а тихой сапой возглавили.
И поставили себе на службу.
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16.02.2021 18:40 Ответить
КИЕВ ОСНОВАЛ МОСКВУ.
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16.02.2021 18:53 Ответить
Не факт. Эта теория очень нравится моковитам - гораздо больше, чем теория, что Москву основали золотоордынцы.
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16.02.2021 19:35 Ответить
Штепa в Маскаль Орду!
Всех следователей,прокуроров,судей, чиновников и лиц причастных к саботажу правосудия и траты народных средств на протяжении 7 лет очковтирательства отправить на каменоломни с конфискацией !!!
Шерлоки ***** Холмсы !!!
"Росія заснувала Одесу, Дніпро, Сімферополь і Севастополь": Підручник з пропагандою "русского мира" може потрапити в школи наступного року - Цензор.НЕТ 4620
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16.02.2021 19:44 Ответить
Мавзолейное быдло все в братство лезет... "Росія заснувала Одесу, Дніпро, Сімферополь і Севастополь": Підручник з пропагандою "русского мира" може потрапити в школи наступного року - Цензор.НЕТ 399Срань Мокшанская...,Хан Батый в 1235 году назначил смотрящим за быдлом своего сына Улугчи,а внук Хана Батыя Менгу-Тимур приказал на болотах Мокши построить вышку для смотрящего и приказал быдлу построить блок-пост Мокша в 1272 году...,даже ни дяревню ни село,а именно блок-пост Ордынский,а через 2 года,в 1274 году Хан приказал строить Монастырь Зуллуский муцульманский, типа Чингизиды Хозяева Мира... "Росія заснувала Одесу, Дніпро, Сімферополь і Севастополь": Підручник з пропагандою "русского мира" може потрапити в школи наступного року - Цензор.НЕТ 399Именно 1274 год,когда был построен Монастырь и есть годом основания Мокшандии.. "Росія заснувала Одесу, Дніпро, Сімферополь і Севастополь": Підручник з пропагандою "русского мира" може потрапити в школи наступного року - Цензор.НЕТ 1295
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16.02.2021 20:09 Ответить
Скоро станет известно что кацапы основали солнечную систему
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17.02.2021 01:04 Ответить
Потому кожа на море и облезает, что они не отрегулировали температуру Солнца.
В Антарктиде лёд, в Африке пустыня - только кацапы могли организовать
такой климатический сррач.
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17.02.2021 02:59 Ответить
Ну и дурак,смотри квартал95,там не брешуть.
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17.02.2021 09:49 Ответить
рассея - родина слонов.министр образования - это финансы всех учебных заведенией. Дима Тютюннык ежегодно сдавал в кассу вити ростовського больше миллиона евро налом. Витя его хвалил, шас бубочка будет хвалить шкарлета, то будет "орошать" клюв бубочке. Все ректора в теме, каждый будет откатывать, сумы для босяков не озвучиваются, однак половина сум на ремонт будет списана.
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17.02.2021 05:43 Ответить
В устьях Днепра и Буга,было около 800 поселений,при османах,печально то,что у нас никто не занимаеться исследованиями архивов османских и арабских,и только недавно начали копаться в европейских,а московиты всю свою историю занимались фальсификациями и мифы придумывали,при этом собирали архивные первоисточники по всей европе,которые могли развенчать их мифы и выдумки,потом их просто сжигали,библиотеки в Киеве с уникальными книгами тоже москали уничтожили,империя зла долна быть уничтожена!!!
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17.02.2021 09:48 Ответить
...ФсЁ ????...все всем что надо "доказали", но...каждый остался при своем мИнении...
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18.02.2021 12:06 Ответить
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