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Степанов объяснил, как организм может отреагировать на COVID-вакцинацию: "Человек может заболеть, но не иметь тяжелых последствий"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

Степанов объяснил, как организм может отреагировать на COVID-вакцинацию:

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов считает, что эффективность вакцины от коронавируса - это вопрос, который беспокоит всех граждан. Он рассказал, что может быть после вакцинации.

Об этом он заявил на брифинге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Возможны случаи, когда человек может заболеть, но перенести легко болезнь, не иметь тяжелых последствий", - рассказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Степанов о расследовании НАБУ по закупке вакцин от COVID-19: Негативно повлияет на сотрудничество с производителями

Также, по его словам, люди после вакцинации не болеют вообще, это большинство случаев.
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Топ комментарии
+6
Степашка ты же не работал медиком. Хрена ті вісрал "авторитетное" мнение?
то китайский шмурдяк хочет купить, то у индийских цыган не пойми что.
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16.02.2021 10:45
+5
дайте же ему селедки - невыносимо слушать уже...
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16.02.2021 10:38
+4
Це коли вакцинувати здорових. А у тих які мають крім цього ще купу хвороб, які можуть бути наслідки? Чому санітар не каже про це? В Трускавці цьому не вчили.
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16.02.2021 10:45
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Умеет он "утешить"...
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16.02.2021 10:37 Ответить
дайте же ему селедки - невыносимо слушать уже...
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16.02.2021 10:38 Ответить
Та ви що... Воно майстер спорту у боротьбі з КОВІД. Ще двох таких довбнів знаю.

Степанов объяснил, как организм может отреагировать на COVID-вакцинацию: "Человек может заболеть, но не иметь тяжелых последствий" - Цензор.НЕТ 4856
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16.02.2021 10:50 Ответить
Его брехинг по одной фразе можно на весь день растянуть.
Попроси админа, чтобы больше его не цитировал.
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16.02.2021 10:50 Ответить
Теоретик крупного пошиба. Краще б розібрався, у якої кількості українців вже є імунітет. Все більше публікацій, що більшість вже перехворіло у безсимптомній формі. От і всі успіхи влади у б-бі з ковідом.
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16.02.2021 10:40 Ответить
80% заболевших не имеют тяжелых последствий. А может и больше. Есть ли смысл вакцинироваться? В Швеции в двух районах приостановили вакцинацию из-за того, что заболело много врачей, их вакцинировали первыми.
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16.02.2021 10:41 Ответить
В Швеции в двух районах приостановили вакцинацию из-за того, что заболело много врачей,

Можно не только заболеть,а ещё иии...
Вакцина от коронавируса может вызвать смерть через 56 дней?

Вакцинация наспех сделанной прививки от коронавируса может иметь непоправимые последствия для здоровья. Об этом предупреждает ирландский иммунолог, профессор Долорес Кэхилл. По её словам, прививка может вызвать сильную иммунную реакцию, которая в результате приведет к летальному исходу. (Портал «Швейцария Деловая»)
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16.02.2021 23:40 Ответить
степанов, пшел нх.
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16.02.2021 10:43 Ответить
Це коли вакцинувати здорових. А у тих які мають крім цього ще купу хвороб, які можуть бути наслідки? Чому санітар не каже про це? В Трускавці цьому не вчили.
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16.02.2021 10:45 Ответить
не встигли - часу було замало Степанов пояснив, як організм може відреагувати на COVID-вакцинацію: "Людина може захворіти, але не мати важких наслідків" - Цензор.НЕТ 9940
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16.02.2021 10:58 Ответить
Степашка ты же не работал медиком. Хрена ті вісрал "авторитетное" мнение?
то китайский шмурдяк хочет купить, то у индийских цыган не пойми что.
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16.02.2021 10:45 Ответить
А от парадокс, зеботи тут називають Супрун фельдшером (хоча вона радіолог!), а але мовчать про Степанова, який реально був фельдшером, а не лікарем!
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16.02.2021 10:50 Ответить
та то ж как в анекдоте - "доктор сказал в морг - значит, в морг, не занимайтесь самолечением"
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16.02.2021 11:00 Ответить
Кто то еще верит этим уродам?
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16.02.2021 10:45 Ответить
Ті хто їх обирав.
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16.02.2021 10:50 Ответить
Стапанов, ГДЕ я могу вакцинироватьс? Сегодня, **** ты плешивая и воровитая, ужё 16 февраля.
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16.02.2021 10:52 Ответить
Спешите на тот свет?Вы в курсе что от вакцины есть шанс окочуриться?
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16.02.2021 23:45 Ответить
Когда уже будет вакцина??? А то бла бла бла...
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16.02.2021 10:53 Ответить
Прям антиреклама какая то )))
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16.02.2021 10:53 Ответить
Он то ли свою шкуру от нас спасает, то ли нашу - от кого-то... Обложили степашку со всех сторон, интересно, как он выкрутится?
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16.02.2021 11:53 Ответить
О СЕРИИ ПРОВАЛОВ КАРАНТИНОВ И ВАКЦИНАЦИЙ В ИЗРАИЛЕ
читать не разучились, бараны?
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16.02.2021 11:01 Ответить
Ага. А какова вероятность заболеть в тяжелой форме без вакцины?
Те же 3-5%? )))
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16.02.2021 11:04 Ответить
Фарма индустрия - искусство превращать миллиграммы в миллиарды. Герхард Кохер. Это всё что нужно понимать о ,, вакцинации.
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16.02.2021 11:18 Ответить
Человек может заболеть.



Это ключевая фраза. А может и не заболеть. Это типа завтра пойдет дождь а может и не пойдет. Этот Степанов не туда работать пошел.
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16.02.2021 11:19 Ответить
"Чєловєк может заболєть і умєрєть,но кагда виздоровєєт,то тяжолих послєдствій уже нє будєт" - сказав Стєпанов...А мене лишень одне питання - хто сприймає отакі ідіотські пояснення?..
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16.02.2021 11:23 Ответить
Послухаєш таких ідіотів і зникне будь-яке бажання вакцинуватись тим "шмурдяком", що вони пропонують.
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16.02.2021 11:29 Ответить
"Возможны случаи, когда человек может заболеть, но перенести легко болезнь, не иметь тяжелых последствий", - точно также как при заболевании вирусней
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16.02.2021 11:40 Ответить
Обычно люди так и болеют по несколько раз в год, а то и больше.
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16.02.2021 11:49 Ответить
Пусть Степанов это объяснит греку , который умер через 8 минут после вакцинации.
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16.02.2021 11:58 Ответить
ТЮ!
Так и без вакцины ТО ЖЕ САМОЕ !!!!
НАХРЕНА ТАКИЕ ВАКЦИНЫ... ?!
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16.02.2021 12:34 Ответить
тобто на можливість заражати вакцина ніяк не впливає? навіщо тоді масова вакцинація, якщо більшість людей (99,5%) і так має (вже мала або матиме) легкий перебіг хвороби?
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16.02.2021 14:02 Ответить
 
 