Степанов объяснил, как организм может отреагировать на COVID-вакцинацию: "Человек может заболеть, но не иметь тяжелых последствий"
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Министр здравоохранения Украины Максим Степанов считает, что эффективность вакцины от коронавируса - это вопрос, который беспокоит всех граждан. Он рассказал, что может быть после вакцинации.
Об этом он заявил на брифинге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Возможны случаи, когда человек может заболеть, но перенести легко болезнь, не иметь тяжелых последствий", - рассказал он.
Также, по его словам, люди после вакцинации не болеют вообще, это большинство случаев.
Топ комментарии
+6 Andrey Dzybak
показать весь комментарий16.02.2021 10:45
+5 Гоша Фантомас b9eb6379
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+4 Velykyj Lug
показать весь комментарий16.02.2021 10:45
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Можно не только заболеть,а ещё иии...
Вакцина от коронавируса может вызвать смерть через 56 дней?
Вакцинация наспех сделанной прививки от коронавируса может иметь непоправимые последствия для здоровья. Об этом предупреждает ирландский иммунолог, профессор Долорес Кэхилл. По её словам, прививка может вызвать сильную иммунную реакцию, которая в результате приведет к летальному исходу. (Портал «Швейцария Деловая»)
то китайский шмурдяк хочет купить, то у индийских цыган не пойми что.
читать не разучились, бараны?
Те же 3-5%? )))
Это ключевая фраза. А может и не заболеть. Это типа завтра пойдет дождь а может и не пойдет. Этот Степанов не туда работать пошел.
Так и без вакцины ТО ЖЕ САМОЕ !!!!
НАХРЕНА ТАКИЕ ВАКЦИНЫ... ?!