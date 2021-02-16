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Степанов объяснил, почему COVID-вакцинация не началась 15 февраля: В Украине все готово, но возникли проблемы логистического характера

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

Степанов объяснил, почему COVID-вакцинация не началась 15 февраля: В Украине все готово, но возникли проблемы логистического характера

В Украине все готово к началу вакцинации – нет только самой вакцины.

Об этом во время онлайн-брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, объяснив задержки в поставке "логистическими проблемами" и "бюрократическими трудностями", передает Цензор.НЕТ со сылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"Да, я говорил о том, что начиная с 15 февраля мы начнем кампанию по массовой вакцинации<...>На сегодня у нас готова вся медицинская инфраструктура, сформированы мобильные бригады и списки по фамилиям, кого будут прививать на первом этапе. Мы ждем поставку вакцины – как только она приедет, сразу начнем вакцинировать", – подчеркнул глава МОЗ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Степанов объяснил, как организм может отреагировать на COVID-вакцинацию: "Человек может заболеть, но не иметь тяжелых последствий"

Он отметил, что у них была уверенность, что вакцина поступит до 15 февраля, так как по условиям договоров, подписанных с производителями препаратов, в феврале и марте Украина должна получить по миллиону доз.

"Возникли определенные технические проблемы логистического абсолютно характера. Думаю, что они будут решены за несколько дней. Я рассчитываю, что на этой неделе мы уже сделаем первую прививку", – заявил министр.

Также Степанов отметил, что вторая часть поставки вакцин будет происходить в рамках проекта COVAX. По его словам, в Украину обещали привезти 117 000 доз Pfizer еще до середины февраля – поэтому, рассчитывая на это, Минздрав и сообщил о дате начала вакцинации 15 февраля.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Степанов пообещал, что вакцинация начнется до конца недели, - "слуга народа" Гетманцев

"Но возникли какие-то там бюрократические общие трудности, которые не зависят от Украины", – заявил глава МОЗ, поясняя почему Pfizer так до сих пор и не появился в стране.
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Топ комментарии
+19
та то Порошенко виноват - не завез вакцину к 15 числу Степанов объяснил, почему COVID-вакцинация не началась 15 февраля: В Украине все готово, но возникли проблемы логистического характера - Цензор.НЕТ 4936
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16.02.2021 10:56
+13
Проблема в Украине возникла в мае 2019 года. Одна. Большая. ЗЕлёная.
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16.02.2021 11:03
+11
Степанов пояснив, чому COVID-вакцинація не розпочалася 15 лютого: В Україні все готово, але виникли проблеми логістичного характеру - Цензор.НЕТ 161зе балабольство, не зветрайте уваги на телепків
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16.02.2021 11:08
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Правила форума Совет форумчан
Не оправдывайся, ни кто не ожидал от вас того что вы там лепите, а особенно про сроки
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16.02.2021 10:53 Ответить
Степанов пояснив, чому COVID-вакцинація не розпочалася 15 лютого: В Україні все готово, але виникли проблеми логістичного характеру - Цензор.НЕТ 161зе балабольство, не зветрайте уваги на телепків
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16.02.2021 11:08 Ответить
Курьеры заблудились?
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16.02.2021 10:55 Ответить
Сніжить... Степанов пояснив, чому COVID-вакцинація не розпочалася 15 лютого: В Україні все готово, але виникли проблеми логістичного характеру - Цензор.НЕТ 3486

Степанов пояснив, чому COVID-вакцинація не розпочалася 15 лютого: В Україні все готово, але виникли проблеми логістичного характеру - Цензор.НЕТ 9388
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16.02.2021 11:08 Ответить
У Степанова сегодня бенефис. Степанов объяснил, почему COVID-вакцинация не началась 15 февраля: В Украине все готово, но возникли проблемы логистического характера - Цензор.НЕТ 1971
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16.02.2021 10:55 Ответить
возникли проблемы ЛОХистического характера

Степанов пояснив, чому COVID-вакцинація не розпочалася 15 лютого: В Україні все готово, але виникли проблеми логістичного характеру - Цензор.НЕТ 1041
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16.02.2021 11:21 Ответить
Степанов пояснив, чому COVID-вакцинація не розпочалася 15 лютого: В Україні все готово, але виникли проблеми логістичного характеру - Цензор.НЕТ 6258
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16.02.2021 13:13 Ответить
Проблеми в пустій голові.
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16.02.2021 10:56 Ответить
У вас у ЗЕбилов с головой возникла проблема, причем с рождения
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16.02.2021 10:56 Ответить
та то Порошенко виноват - не завез вакцину к 15 числу Степанов объяснил, почему COVID-вакцинация не началась 15 февраля: В Украине все готово, но возникли проблемы логистического характера - Цензор.НЕТ 4936
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16.02.2021 10:56 Ответить
УБЛЮДОК
Внезапно
Достал из штанин
Толстенький шприц с его хлеборезку
Быдло, я тут не один
И пропущу в Медцентр я поездку
(все хорошо, но не только у лишь всех Степанов объяснил, почему COVID-вакцинация не началась 15 февраля: В Украине все готово, но возникли проблемы логистического характера - Цензор.НЕТ 2426 )

Они нас за быдло считают, не бегите за уколом, он противен(бежит просить укольчик, но на Свиновак, а нормальный, физраствор и "бамажку шо это норм. вакцина")
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16.02.2021 10:56 Ответить
"Стєпашка", коли, під кінець зими, закінчуються корми, іде масовий забій "кроликів", поки вони линять не почали... У "блазенят" гроші закінчуються!... Ти - перший, на "забій"!... Вріжуть тобі палицею поза вухами!!!...
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16.02.2021 10:56 Ответить
В Украине все готово к началу вакцинации - нет только самой вакцины.
В Украине все готово к жизни по-европейски-только все во главе с поцзедентом воруют
А так..-какая разница..
Ну скиздел Степанов малеха..ну кто-то не вовремя получит вакцину..
КАКАЯ РАЗНИЦА!-девиз нынешней власти
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16.02.2021 10:58 Ответить
Какой он таки идиот.
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16.02.2021 10:59 Ответить
У всегда все готово, и для борьбы с пандемией, и для вакцинации, вы вообще чемпионы Европы, мира и Вселенной по всему!
Век вам воли не видать!
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16.02.2021 11:00 Ответить
Ну не шмогла я, не шмогла...
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16.02.2021 11:01 Ответить
Вони вже відверто шантажують всю країну: або ви даєте нам вкрасти, або вакцинації не буде! Такого ще не було в історії людства!
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16.02.2021 11:01 Ответить
Откуда такие выводы-то?
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16.02.2021 12:23 Ответить
О СЕРИИ ПРОВАЛОВ КАРАНТИНОВ И ВАКЦИНАЦИЙ В ИЗРАИЛЕ
читать не разучились, бараны?
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16.02.2021 11:02 Ответить
все готово, но / чтобы да так нет (евр.)
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16.02.2021 11:03 Ответить
Проблема в Украине возникла в мае 2019 года. Одна. Большая. ЗЕлёная.
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16.02.2021 11:03 Ответить
та ничё. 29-го февраля начнётся.
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16.02.2021 11:06 Ответить
Ошибаетесь, 30 февраля))))
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16.02.2021 11:53 Ответить
ЮАР попросила Serum Institute of India (Институт сыворотки Индии) забрать один миллион доз вакцины против COVID-19 AstraZeneca, который компания отправила в начале февраля. Правительство ЮАР заявило, что приостановит использование вакцины AstraZeneca ( AZN.L) в рамках своей программы вакцинации.
https://twitter.com/tZEinform/status/1361601822822178816

Вот привезут из ЮАР и нам скинут.
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16.02.2021 11:06 Ответить
вакцина від AstraZeneca виявилась лайно, про кацапську взагалі нема що казати.
Поки що тільки Pfizer або Moderna... або взагалі не прищеплюватися... Вакцина не лікує, вона потрібна тільки для групи ризику... Молодим, більш-менш здоровим, до 55 років ез особливих проблем з легенями, зі здоров'ям взагалі краще не поспішати.

Набагато краще для тих, у кого можуть бути проблеми з легенями, хто хворів запаленням легенів колись, зробити щеплення пневмоккоковою перевіреною та відмінною вакциною.
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16.02.2021 11:18 Ответить
Степанов пояснив, чому COVID-вакцинація не розпочалася 15 лютого: В Україні все готово, але виникли проблеми логістичного характеру - Цензор.НЕТ 1690 Вакцина не лікує\\\\\\\\\\
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16.02.2021 13:49 Ответить
Плохом танцорам вечно ноги мешают.
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16.02.2021 11:12 Ответить
Мастера спорта в боротьбі з короною, блін. Тільки якась логістика заважає - а то були би гросмейтерами.
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16.02.2021 11:13 Ответить
За сутки из-за COVID-19 в Киеве умерли 11 человек,

Начните вакцинацию на 10 дней позже-из-за вас только в Киеве умрет около 100 человек
Какая разница!!
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16.02.2021 11:13 Ответить
Тим хто захворів вакцина не потрібна взагалі.
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16.02.2021 11:19 Ответить
Точно. Повторное заболевание это фейк.
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16.02.2021 13:23 Ответить
Потрібна після зникнення антитіл, приблизно через 6 місяців
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16.02.2021 13:33 Ответить
Дайте цьому йолопу пігулку від проносу Степанов пояснив, чому COVID-вакцинація не розпочалася 15 лютого: В Україні все готово, але виникли проблеми логістичного характеру - Цензор.НЕТ 9832
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16.02.2021 11:14 Ответить
а что готово то?
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16.02.2021 11:18 Ответить
«Слава Богу, что на вранье нет пошлин! Ведь куда бы какое всем было разорение!»© Д. Фонвизин
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16.02.2021 11:18 Ответить
"У нас дванадцять причин чому ми не стріляли - сказав Людовіку комендант фортеці.Перша - у нас немає пороху...Досить - сказав Людовік.Далі не продовжуйте"
Цей приклад наводять,коли пояснюють теорію "достатніх величин".Ось так і Степанов...Каже всьо в нас є для вакцинування,тільки вакцини самої нема...
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16.02.2021 11:19 Ответить
Кредит не дали, потому что обкакался МВФ. Вакцину еще не завезли, потому что наверно ВОЗ и СOVAX, тоже обкакались.) Все вокруг в дерьме, кроме наших засранцев у власти...
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16.02.2021 11:20 Ответить
там по словав Дебілованова МВФ "обкакався" тут по словам Степанова - постачальники винні. Всі винні . Всі, крім нас зелених
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16.02.2021 11:21 Ответить
А що з цього приводу думає синьор Коронамор? Владим ССанич?
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16.02.2021 11:22 Ответить
Закрой пасть придурошное
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16.02.2021 11:22 Ответить
tZE
Хроника одного президента
‎16.‎02.‎2021

ЮАР попросила Serum Institute of India (Институт сыворотки Индии) забрать один миллион доз вакцины против COVID-19 AstraZeneca, который компания отправила в начале февраля. Правительство ЮАР заявило, что приостановит использование вакцины AstraZeneca ( AZN.L) в рамках своей программы вакцинации.

15.02.2021 г. Всемирная организация здравоохранения выдала экстренное разрешение на вакцину против коронавируса Oxford-AstraZeneca. Вакцины производятся AstraZeneca-SKBio (Республика Корея) и Институтом сыворотки Индии. После BioNTech-Pfizer утвержденных в декабре 2020 это вторая вакцина разрешенная ВОЗ.
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16.02.2021 11:34 Ответить
"Національний план впровадження вакцини проти COVID-19", о необходимости утверждения которого говорил в декабре 2020 премьер-министр Шмыгаль, до сих пор не утвержден. Начало вакцинации населения определенное министром здравоохранения Украины Степановым на 15 февраля начато быть не может в связи с отсутствием вакцин, структуры и мест промежуточного хранения. В общем ситуация характеризуется как полный провал вакцинации от COVID-19.

источник -- тот же
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16.02.2021 11:40 Ответить
Степанов пояснив, чому COVID-вакцинація не розпочалася 15 лютого: В Україні все готово, але виникли проблеми логістичного характеру - Цензор.НЕТ 6486
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16.02.2021 11:42 Ответить
Вакцинация народа Украины от ковида переносится с 15-го на 30-е февраля.
В том министерстве, которое у нормальных людей занимается здравохранением, нам объяснили, почему сегодня так и не началась вакцинация, которую нам обещали: это всё бюрократы виноваты. Именно они не потрудились подписать нужные для поставок в Украину вакцин документы.
А МОЗ - ни при чём. Они старались.
Вакцинацию нам теперь обещают через неделю. Если, конечно, справятся с бюрократами. Но не всем, и это вообще не точно.
Так что 30-е февраля - это самый реалистичный на сегодня срок. На него и будем ориентироваться.

https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3463000.html
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16.02.2021 11:45 Ответить
Ага, наздожене і ще раз закупить. Патологічний жлоб, Барига-мільярдер може тільки закупляти сам у своїх заводів гівно-катери для ЗСУ.
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16.02.2021 12:03 Ответить
дивно, я не бач щоб нежлоби типу тебе та 3еленої щмарклі хоч масочку лікарям подарували
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16.02.2021 19:55 Ответить
Плохому танцору яйца мешают.
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16.02.2021 11:48 Ответить
Жодна (ЖОДНА) вакцина непотрібна проти вірусу з летальністю щонайбільше 0,2%, а якщо людина не при смерті (від поважного віку чи купи хронічних патологій) та має вітамін Д в нормі, то ймовірність важкого перебігу прямує до нуля.
Тим більше непотрібні вакцини, що є експериментальними, поспіхом виготовленими, погано перевіреними (бо 3 фаза клінічних випробувань ще не завершена для жодної з них).
Тим більше вони непотрібні для масового використання з урахуванням того факту, що їх єдина функція - це зменшення вірогідності важкого перебігу (за словами самих виробників та ВООЗ), тобто на заразність взагалі немає ніякого впливу, принаймні немає доказів, що щеплений є менш заразним. Більше того цей щеплений, захворівши, матиме не важкий перебіг, а легкий (безсимптомний), що лише допомагає поширенню вірусу (оскільки ізолювати такий випадок складніше), який і так легко, без перепон поширюється, не дивлячись на купу безпрецедентних заходів по усьому світу.
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16.02.2021 12:00 Ответить
з летальністю щонайбільше 0,2% они до сих пор намордники не в состоянии снять
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16.02.2021 12:32 Ответить
так, а ці намордники лише збільшують летальність
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16.02.2021 12:35 Ответить
так вакцина тупо здоровым шоб антитела иметь, шо вы пишешь то?
понятно шо Трамп крут, но не надо так палиться тою
аЮ респы веропитеки, тогда я за Байдена - Демократия, ув-еее!!
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16.02.2021 13:53 Ответить
65+ річні, яких зараз масово вакцинують, є "тупо здоровими"?
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19.02.2021 20:44 Ответить
У недоміністра на службі у Блазня одна причина "она утонула"
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16.02.2021 12:01 Ответить
"Степанов объяснил, почему COVID-вакцинация не началась 15 февраля: В Украине все готово, но возникли проблемы логистического характера" - и где эти проблемы логистического характера возникли, кто дурак?
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16.02.2021 12:06 Ответить
плохому танцору яйца мешают
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16.02.2021 12:08 Ответить
Степанов пояснив, чому COVID-вакцинація не розпочалася 15 лютого: В Україні все готово, але виникли проблеми логістичного характеру - Цензор.НЕТ 4581
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16.02.2021 12:13 Ответить
Правительство ЮАР заявило, что приостановит использование вакцины AstraZeneca ( AZN.L) в рамках своей программы вакцинации.
Хроника
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html…

Так это этот миллион доз купил Степанов ?
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16.02.2021 12:16 Ответить
ЮАР --ОТКАЗАЛАСЬ ОТ АСТРА-ЗЕНЕКИ И ЕЩЁ РЯД СТРАН ЕЕЕЕСССС, А ЭТИ БУДУТ ПРИВИВАТЬ
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16.02.2021 12:35 Ответить
Ну. что чемпионы мира по борьбе с коронавирусом в Лице Степанова , Ляшко и зеленского выявились самыми обыкновенными злодеями, брехунами , болтунами и ворюгами!! С чем я и поздравляю 73% Зедебилов!! Помните за кого голосовали в мае 21019??За клоуна,!! Что же вы теперь от него хотите!! Вот он вас всех и разводит как клоун на сцене, а вы все подохните без ШВЛ и вакцины!!!!
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16.02.2021 12:41 Ответить
А проблемы логистического характера это на Марсе?
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16.02.2021 13:14 Ответить
Как было бы здорово, если бы от вранья рос нос, как в сказке.🙂
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16.02.2021 13:27 Ответить
Степанов пояснив, чому COVID-вакцинація не розпочалася 15 лютого: В Україні все готово, але виникли проблеми логістичного характеру - Цензор.НЕТ 1567
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16.02.2021 15:38 Ответить
В Україні все готово до початку вакцинації - немає тільки самої вакцини.Джерело: https://censor.net/ua/n3248171
Це як в тому анекдоті - залишилось тільки вмовити британську королеву. Повні придурки...
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16.02.2021 13:35 Ответить
После 15 марта проблемы возникнут лингвистического характера.
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16.02.2021 13:36 Ответить
Здесь не логистическая а гундявая проблема
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16.02.2021 13:41 Ответить
Да нет, то Жумадилов виноват, не захотел вакцину закупать. Кстати его дело передали уже в генпрокуратуру. Тут уже вредительством попахивает.
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16.02.2021 13:45 Ответить
Я от взагалі не розумію,як може цей лошара займати посаду міністра. Степанов пояснив, чому COVID-вакцинація не розпочалася 15 лютого: В Україні все готово, але виникли проблеми логістичного характеру - Цензор.НЕТ 1839
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16.02.2021 14:04 Ответить
Российская вакцина 95%.
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16.02.2021 14:31 Ответить
Мог бы и не объяснять. Все равно никто и не ожидал, что вакцинация начнется в объявленное время. Разве хоть одно обещание этой власти было выполнено как обещалось?
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16.02.2021 15:21 Ответить
Тем более что он ничего и не объяснил. Что значит "фсьо гатово!" если есть "проблемы логистического характера" и вакцинация не началась. Как вот это всё у них совмещается: "фсьо гатово!" и не началась, и зачем оно вообще нам. Нам, походу, нужен результат, а не разговоры.
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16.02.2021 15:37 Ответить
Во-во... У нас всё готово, только ничего не готово
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16.02.2021 15:33 Ответить
Балабол такой же как и Зе президент
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16.02.2021 15:44 Ответить
Степанов пояснив, чому COVID-вакцинація не розпочалася 15 лютого: В Україні все готово, але виникли проблеми логістичного характеру - Цензор.НЕТ 6715
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16.02.2021 16:15 Ответить
І хто понесе відповідальність за невиконання договірних умов,чи умов контрактів?
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16.02.2021 16:31 Ответить
Нет отката, нет приката. Чо не понятно.

В холостую вот так, кому это интересно.
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16.02.2021 18:59 Ответить
Степанов пояснив, чому COVID-вакцинація не розпочалася 15 лютого: В Україні все готово, але виникли проблеми логістичного характеру - Цензор.НЕТ 1303
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16.02.2021 19:31 Ответить
 
 