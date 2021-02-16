Степанов объяснил, почему COVID-вакцинация не началась 15 февраля: В Украине все готово, но возникли проблемы логистического характера
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В Украине все готово к началу вакцинации – нет только самой вакцины.
Об этом во время онлайн-брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, объяснив задержки в поставке "логистическими проблемами" и "бюрократическими трудностями", передает Цензор.НЕТ со сылкой на ЛигаБизнесИнформ.
"Да, я говорил о том, что начиная с 15 февраля мы начнем кампанию по массовой вакцинации<...>На сегодня у нас готова вся медицинская инфраструктура, сформированы мобильные бригады и списки по фамилиям, кого будут прививать на первом этапе. Мы ждем поставку вакцины – как только она приедет, сразу начнем вакцинировать", – подчеркнул глава МОЗ.
Он отметил, что у них была уверенность, что вакцина поступит до 15 февраля, так как по условиям договоров, подписанных с производителями препаратов, в феврале и марте Украина должна получить по миллиону доз.
"Возникли определенные технические проблемы логистического абсолютно характера. Думаю, что они будут решены за несколько дней. Я рассчитываю, что на этой неделе мы уже сделаем первую прививку", – заявил министр.
Также Степанов отметил, что вторая часть поставки вакцин будет происходить в рамках проекта COVAX. По его словам, в Украину обещали привезти 117 000 доз Pfizer еще до середины февраля – поэтому, рассчитывая на это, Минздрав и сообщил о дате начала вакцинации 15 февраля.
"Но возникли какие-то там бюрократические общие трудности, которые не зависят от Украины", – заявил глава МОЗ, поясняя почему Pfizer так до сих пор и не появился в стране.
Пожалуйста, подождите...
Внезапно
Достал из штанин
Толстенький шприц с его хлеборезку
Быдло, я тут не один
И пропущу в Медцентр я поездку
(все хорошо, но не только у лишь всех )
Они нас за быдло считают, не бегите за уколом, он противен(бежит просить укольчик, но на Свиновак, а нормальный, физраствор и "бамажку шо это норм. вакцина")
В Украине все готово к жизни по-европейски-только все во главе с поцзедентом воруют
А так..-какая разница..
Ну скиздел Степанов малеха..ну кто-то не вовремя получит вакцину..
КАКАЯ РАЗНИЦА!-девиз нынешней власти
Век вам воли не видать!
читать не разучились, бараны?
https://twitter.com/tZEinform/status/1361601822822178816
Вот привезут из ЮАР и нам скинут.
Поки що тільки Pfizer або Moderna... або взагалі не прищеплюватися... Вакцина не лікує, вона потрібна тільки для групи ризику... Молодим, більш-менш здоровим, до 55 років ез особливих проблем з легенями, зі здоров'ям взагалі краще не поспішати.
Набагато краще для тих, у кого можуть бути проблеми з легенями, хто хворів запаленням легенів колись, зробити щеплення пневмоккоковою перевіреною та відмінною вакциною.
Начните вакцинацию на 10 дней позже-из-за вас только в Киеве умрет около 100 человек
Какая разница!!
Цей приклад наводять,коли пояснюють теорію "достатніх величин".Ось так і Степанов...Каже всьо в нас є для вакцинування,тільки вакцини самої нема...
Хроника одного президента
16.02.2021
ЮАР попросила Serum Institute of India (Институт сыворотки Индии) забрать один миллион доз вакцины против COVID-19 AstraZeneca, который компания отправила в начале февраля. Правительство ЮАР заявило, что приостановит использование вакцины AstraZeneca ( AZN.L) в рамках своей программы вакцинации.
15.02.2021 г. Всемирная организация здравоохранения выдала экстренное разрешение на вакцину против коронавируса Oxford-AstraZeneca. Вакцины производятся AstraZeneca-SKBio (Республика Корея) и Институтом сыворотки Индии. После BioNTech-Pfizer утвержденных в декабре 2020 это вторая вакцина разрешенная ВОЗ.
источник -- тот же
В том министерстве, которое у нормальных людей занимается здравохранением, нам объяснили, почему сегодня так и не началась вакцинация, которую нам обещали: это всё бюрократы виноваты. Именно они не потрудились подписать нужные для поставок в Украину вакцин документы.
А МОЗ - ни при чём. Они старались.
Вакцинацию нам теперь обещают через неделю. Если, конечно, справятся с бюрократами. Но не всем, и это вообще не точно.
Так что 30-е февраля - это самый реалистичный на сегодня срок. На него и будем ориентироваться.
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3463000.html
Тим більше непотрібні вакцини, що є експериментальними, поспіхом виготовленими, погано перевіреними (бо 3 фаза клінічних випробувань ще не завершена для жодної з них).
Тим більше вони непотрібні для масового використання з урахуванням того факту, що їх єдина функція - це зменшення вірогідності важкого перебігу (за словами самих виробників та ВООЗ), тобто на заразність взагалі немає ніякого впливу, принаймні немає доказів, що щеплений є менш заразним. Більше того цей щеплений, захворівши, матиме не важкий перебіг, а легкий (безсимптомний), що лише допомагає поширенню вірусу (оскільки ізолювати такий випадок складніше), який і так легко, без перепон поширюється, не дивлячись на купу безпрецедентних заходів по усьому світу.
понятно шо Трамп крут, но не надо так палиться тою
аЮ респы веропитеки, тогда я за Байдена - Демократия, ув-еее!!
Хроника
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html…
Так это этот миллион доз купил Степанов ?
Це як в тому анекдоті - залишилось тільки вмовити британську королеву. Повні придурки...
В холостую вот так, кому это интересно.