Степанов объяснил, почему COVID-вакцинация не началась 15 февраля: В Украине все готово, но возникли проблемы логистического характера

В Украине все готово к началу вакцинации – нет только самой вакцины.

Об этом во время онлайн-брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, объяснив задержки в поставке "логистическими проблемами" и "бюрократическими трудностями", передает Цензор.НЕТ со сылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"Да, я говорил о том, что начиная с 15 февраля мы начнем кампанию по массовой вакцинации<...>На сегодня у нас готова вся медицинская инфраструктура, сформированы мобильные бригады и списки по фамилиям, кого будут прививать на первом этапе. Мы ждем поставку вакцины – как только она приедет, сразу начнем вакцинировать", – подчеркнул глава МОЗ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Степанов объяснил, как организм может отреагировать на COVID-вакцинацию: "Человек может заболеть, но не иметь тяжелых последствий"

Он отметил, что у них была уверенность, что вакцина поступит до 15 февраля, так как по условиям договоров, подписанных с производителями препаратов, в феврале и марте Украина должна получить по миллиону доз.

"Возникли определенные технические проблемы логистического абсолютно характера. Думаю, что они будут решены за несколько дней. Я рассчитываю, что на этой неделе мы уже сделаем первую прививку", – заявил министр.

Также Степанов отметил, что вторая часть поставки вакцин будет происходить в рамках проекта COVAX. По его словам, в Украину обещали привезти 117 000 доз Pfizer еще до середины февраля – поэтому, рассчитывая на это, Минздрав и сообщил о дате начала вакцинации 15 февраля.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Степанов пообещал, что вакцинация начнется до конца недели, - "слуга народа" Гетманцев

"Но возникли какие-то там бюрократические общие трудности, которые не зависят от Украины", – заявил глава МОЗ, поясняя почему Pfizer так до сих пор и не появился в стране.