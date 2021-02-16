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Новости Политика Украины
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Нафтогаз (3099) Витренко Юрий (376) Шмыгаль Денис (2321)

Предложение о смене набсовета и главы "Нафтогаза" было ответом на поручение премьера, - Витренко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Предложение о смене набсовета и главы

И.о. министра энергетики Украины Юрий Витренко подтвердил обращение к Кабинету министров рассмотреть вопрос смены руководства НАК "Нафтогаз Украины" в результате поручения премьер-министра проанализировать невыполнение плана увеличения внутренней газодобычи.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Витренко заявил в рамках форума "Украина 30".

"Я обратился в ответ на соответствующее поручение со стороны премьер-министра. Госаудитслужба проверяла "Нафтогаз" в конце прошлого года, а план добычи, который показывает падение, а не увеличение только недавно пришел в министерство", - сказал Витренко.

По словам Витренко, на выявленные Госаудитслужбой нарушения в НАК и невыполнение плана по увеличению добычи должны быть приняты соответствующие кадровые решения.

"Должны быть приняты решения, в частности кадровые, по результатам уже проведенной проверки "Нафтогаза"... Также мы как орган, который формирует государственную политику в энергетике, показали и отметили что "Нафтогаз" не выполняет национальную задачу по увеличению добычи собственного газа - вместо увеличения добычи он уменьшает… У "Нафтогаза" есть наблюдательный совет, который должен был за этим следить. К сожалению, он не эффективно за этим наблюдал, поэтому также должны быть приняты соответствующие решения", - добавил Витренко.

Напомним, ранее сообщалось, что Витренко предложил Шмыгалю безотлагательно уволить Коболева и набсовет "Нафтогаза".

Читайте: Вопрос о назначении Витренко на заседании фракции не рассматривался, - "слуга народа" Гетманцев

Автор: Богдан Гуньковський
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Витренко всё на свет лезет, денег еще хочет. К эвакуации готовится. Как папередник.
/ МВД Израиля незаконно дало гражданство бывшему министру Украины Ставицкому. Об этом стало известно в ходе расследования коррупции в израильском правительстве. Одним из главных его фигурантов является замминистра внутренних дел Киршенбаум. Ставицкий занимал должность министра энергетики и угольной промышленности с 2012 по 2014 гг. Экс-министра Украины подозревают в растрате (т.е. в воровстве) государственной собственности. При обыске его квартир правоохранители изъяли 4,8 миллиона долларов и-пилите, Шура, пилите- 42 килограмма золота.
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16.02.2021 11:23 Ответить
Самую большую и необратимую победу над Путиным не только вообще в Украине, но и в мире одержал человек, которого зовут Андрей Владимирович Коболев. Я не уверена, что всем вам известно это имя. Это человек, который сразу после Майдана возглавил Нафтогаз Украины. Он и до этого работал в Нафтогазе, а еще до этого он работал в PriceWaterhouse.
...Кремль зарезал курицу, которая несла золотые яйца, и более того, всухую проиграл развязанную газовую войну.
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16.02.2021 11:27 Ответить
Коболев работает на этой должности по контракту. Причины увольнения прописаны в контракте довольно четко, как и штрафные санкции в случае разрыва Контракта по другим причинам одной из сторон. Что до наблюдательного совета, то его члены назначаются акционерами. Кабмин может сменить их только в объеме своей квоты. Если Коболева уволить просто по хотелкам Кабмина, то сумма штрафа и компенсации по суду может быть астрономической. Я бы на его месте судился.
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16.02.2021 11:30 Ответить
коболева нужно простото зарезать
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16.02.2021 11:38 Ответить
все кроме заинтересованных понимают что набсоветы нужно отменять а не изменять.
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16.02.2021 11:59 Ответить
придуманная структура. не хватает должностей для своих. нате Вам набсовет. А ЧТО ОН ДЕЛАЕТ? а нихрена.... зато каждое гос предприятие каждый месяц платит им пару лямов.... КРАСОТА.....
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16.02.2021 12:02 Ответить
Ще є питання - на кого працює синок вітренчихи?
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16.02.2021 12:02 Ответить
Посадив дід ріпку. Ріпка відсидів, вийшов, та намагається зарізати дідку.
Хто є дід, а хто є ріпка - зрозуміло?

ЗІ
Але вони однакові, тож купуємо попкорн.
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17.02.2021 12:58 Ответить
 
 