Предложение о смене набсовета и главы "Нафтогаза" было ответом на поручение премьера, - Витренко
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И.о. министра энергетики Украины Юрий Витренко подтвердил обращение к Кабинету министров рассмотреть вопрос смены руководства НАК "Нафтогаз Украины" в результате поручения премьер-министра проанализировать невыполнение плана увеличения внутренней газодобычи.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Витренко заявил в рамках форума "Украина 30".
"Я обратился в ответ на соответствующее поручение со стороны премьер-министра. Госаудитслужба проверяла "Нафтогаз" в конце прошлого года, а план добычи, который показывает падение, а не увеличение только недавно пришел в министерство", - сказал Витренко.
По словам Витренко, на выявленные Госаудитслужбой нарушения в НАК и невыполнение плана по увеличению добычи должны быть приняты соответствующие кадровые решения.
"Должны быть приняты решения, в частности кадровые, по результатам уже проведенной проверки "Нафтогаза"... Также мы как орган, который формирует государственную политику в энергетике, показали и отметили что "Нафтогаз" не выполняет национальную задачу по увеличению добычи собственного газа - вместо увеличения добычи он уменьшает… У "Нафтогаза" есть наблюдательный совет, который должен был за этим следить. К сожалению, он не эффективно за этим наблюдал, поэтому также должны быть приняты соответствующие решения", - добавил Витренко.
Напомним, ранее сообщалось, что Витренко предложил Шмыгалю безотлагательно уволить Коболева и набсовет "Нафтогаза".
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ЗІ
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