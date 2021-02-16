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роды (80) роженица (19) Skype (7) скорая (350)

В столице врач "принимал" роды по Skype, потому что женщина решила рожать дома

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

В столице врач

В Киеве женщина рожала дома, а роды "принимал" врач по Skype.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-служба Центра экстренной медицинской помощи, информирует Цензор.НЕТ.

В Дарницком районе бригада ЭМП выехала к 26-летней женщине, которая рожала дома, роды "принимал" врач по Skype. Младенец родился недоношенным на 36 неделе. Мать на учете женской консультации не состояла. Бригаду скорой вызвал муж роженицы.

В Центре ЭМД напомнили, что рожать женщинам дома не запрещено законодательством Украины, однако следует понимать все возможные последствия таких родов.

По словам акушера-гинеколога КНП "Киевской городской родильный дом №6" Наталии Яремчук, в ее больницу женщин, которые решили рожать дома, но что-то пошло не так, привозят примерно два раза в месяц.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": С сегодняшнего дня скорая должна приезжать за 10-20 минут

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+9
Я даже знаю за кого она голосовала...😃
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16.02.2021 11:42
+6
Сначала дурочки начитаются всяких блогерш, пропагандирующих глупость и идиотизм, а потом удивляются -- почему ребёнок калека или идиот.
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16.02.2021 11:50
+3
есть 2 реакции .....обморок и рвотный рефлекс......неизвестно как среагируешь,когда впервые роды увидишь)))
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16.02.2021 12:45
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Ну и как, принял? В столице врач "принимал" роды по Skype, потому что женщина решила рожать дома - Цензор.НЕТ 4213
В столице врач "принимал" роды по Skype, потому что женщина решила рожать дома - Цензор.НЕТ 1178
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16.02.2021 11:33 Ответить
А аппендицит по Скайпу можно вырезать?
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16.02.2021 11:33 Ответить
На Филиппинах есть опыт - вроде как вообще без скальпеля.
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16.02.2021 11:57 Ответить
У столиці лікар "приймав" пологи через Skype, бо жінка вирішила народжувати вдома - Цензор.НЕТ 1493
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16.02.2021 13:22 Ответить
Скоро консультации проктолога будут по скайпу.
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16.02.2021 13:29 Ответить
а отбывать заслуженное наказание будет в чатрулетке
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16.02.2021 11:35 Ответить
А трансляція на Ютубчик була?
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16.02.2021 11:36 Ответить
видно дорого це діло в Києві
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16.02.2021 11:36 Ответить
У столиці лікар "приймав" пологи через Skype, бо жінка вирішила народжувати вдома - Цензор.НЕТ 3917
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16.02.2021 11:37 Ответить
По Скайпу и я могу принять. У столиці лікар "приймав" пологи через Skype, бо жінка вирішила народжувати вдома - Цензор.НЕТ 3472
Я не гинеколог, но могу посмотреть.
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16.02.2021 11:38 Ответить
токо ставь рядом тазик...если не гинеколог))
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16.02.2021 12:00 Ответить
А тазик нафига?..
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16.02.2021 12:43 Ответить
есть 2 реакции .....обморок и рвотный рефлекс......неизвестно как среагируешь,когда впервые роды увидишь)))
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16.02.2021 12:45 Ответить
Я даже знаю за кого она голосовала...😃
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16.02.2021 11:42 Ответить
Да какая разница...
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16.02.2021 12:44 Ответить
Сначала дурочки начитаются всяких блогерш, пропагандирующих глупость и идиотизм, а потом удивляются -- почему ребёнок калека или идиот.
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16.02.2021 11:50 Ответить
Зачатие тоже по Скайпу проходило?
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16.02.2021 12:50 Ответить
О! Ще одна тп з підписників Соні Стужук. Ця мать всєя інтернетів, коли народжувала вдома у надувному басейні, то біля її дому чергувала карета швидкої. Сидить така афца перед камерою та агітує народжувати вдома, не приймати ліків, не робити щеплення, а потім лікарям доводиться боротися з наслідками.
Це вже якась секта з якою треба боротись на законодавчому рівні.
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16.02.2021 12:59 Ответить
Стесняюся спросить - а если разрывы, зашить по скайпу дохтур смог бы?
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16.02.2021 13:34 Ответить
Тут вопрос не к врачу, а к женщине, которая насмотревшись супер-модных инстаграмблогеров, решила рожать дома. Естественные роды, *****)))
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16.02.2021 15:58 Ответить
 
 