В столице врач "принимал" роды по Skype, потому что женщина решила рожать дома
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В Киеве женщина рожала дома, а роды "принимал" врач по Skype.
Об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-служба Центра экстренной медицинской помощи, информирует Цензор.НЕТ.
В Дарницком районе бригада ЭМП выехала к 26-летней женщине, которая рожала дома, роды "принимал" врач по Skype. Младенец родился недоношенным на 36 неделе. Мать на учете женской консультации не состояла. Бригаду скорой вызвал муж роженицы.
В Центре ЭМД напомнили, что рожать женщинам дома не запрещено законодательством Украины, однако следует понимать все возможные последствия таких родов.
По словам акушера-гинеколога КНП "Киевской городской родильный дом №6" Наталии Яремчук, в ее больницу женщин, которые решили рожать дома, но что-то пошло не так, привозят примерно два раза в месяц.
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Я не гинеколог, но могу посмотреть.
Це вже якась секта з якою треба боротись на законодавчому рівні.