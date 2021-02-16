Вопрос о назначении Витренко в ближайшие дни Рада рассматривать не будет: представления нет, подписи не собирали, - "слуга народа" Кравчук

Заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук исключает возможность рассмотрения вопроса о назначении Юрия Витренко на должность первого вице-премьер-министра - министра энергетики в ближайшие дни в зале пленарных заседаний Верховной Рады.

"Мы не обсуждали (на заседании фракции в понедельник. - Ред.) никаких кадровых вопросов - ни по Витренко, ни по другим министрам. Поэтому не думаю, что этот вопрос возникнет в срочном порядке сегодня или завтра и будет вноситься в зал", - отметила политик во время брифинга во вторник, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

Вместе с тем она напомнила: для включения этого вопроса в повестку дня должно быть соответствующее постановление фракции "Слуга народа", а после - от премьер-министра.

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"На сегодняшний день представления (фракции. - Ред.) нет. Подписей мы не собирали, на фракции не обсуждали", - уточнила Кравчук.