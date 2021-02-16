Пьяных водителей будут арестовывать и изымать у них автомобиль: Геращенко рассказал о новом законопроекте

В МВД хотят более жестко наказывать за пьяную езду. Заместитель министра внутренних дел Арсена Авакова Антон Геращенко рассказал о причинах такого законопроекта.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом замминистра сообщил в эфире канала "Украина 24".

"Вы видите на мне футболку с надписью "Остановим убийц на дорогах, голосуйте за закон 2695". В прошлом году на дорогах Украины погибли 3 550 человек. Эти люди стали жертвами тех, кто нарушил правила безопасности дорожного движения - как правило, это превышение скорости, нарушение правил обгона, выезд на встречную полосу, вождение в состоянии алкогольного опьянения.

В прошлом году патрульная полиция остановила 129 тыс. водителей, которые управляли автомобилем в нетрезвом состоянии, по 300 человек в день. Это только те, кого мы успели остановить. А сколько миллионов раз украинцы садились за руль в нетрезвом состоянии? Десятки миллионов. Штраф 10 200 грн, повторный – 20 400, но это не останавливает этих людей. В прошлом году 9,5 тыс. водителей сели повторно за руль в состоянии опьянения и были пойманы, а 7 тыс. – в третий раз. У нас есть уникумы, задержанные по 9 раз в состоянии алкогольного опьянения", — сказал он.

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Геращенко рассказал, какое наказание предусмотрено в новом законопроекте.

"Этот законопроект за повторность вводит административный арест дней на 10, вводится конфискация авто у тех, кто в третий раз за год сел за руль пьяный. Эти люди реально убийцы. Подход обоснованный. Во многих странах дают год-два тюрьмы тем лицам, которые два-три раза за год привлекаются за управление в нетрезвом состоянии.

Далее. Сейчас штраф за превышение скорости 255 грн, это просто смешно, мы предлагаем повысить до 1 400. И в этом законе много новелл, которые не дают возможности водителям нарушать, потому что им будет просто страшно. Но вы думаете, много депутатов хотят голосовать? Нет, потому что у них есть много друзей, которые любят кататься пьяными, есть и некоторые депутаты такие", — сказал он.

Ранее советник министра внутренних дел Владимир Мартыненко рассказал, как водителям хотят упростить регистрацию новых авто.