Пьяных водителей будут арестовывать и изымать у них автомобиль: Геращенко рассказал о новом законопроекте
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
В МВД хотят более жестко наказывать за пьяную езду. Заместитель министра внутренних дел Арсена Авакова Антон Геращенко рассказал о причинах такого законопроекта.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом замминистра сообщил в эфире канала "Украина 24".
"Вы видите на мне футболку с надписью "Остановим убийц на дорогах, голосуйте за закон 2695". В прошлом году на дорогах Украины погибли 3 550 человек. Эти люди стали жертвами тех, кто нарушил правила безопасности дорожного движения - как правило, это превышение скорости, нарушение правил обгона, выезд на встречную полосу, вождение в состоянии алкогольного опьянения.
В прошлом году патрульная полиция остановила 129 тыс. водителей, которые управляли автомобилем в нетрезвом состоянии, по 300 человек в день. Это только те, кого мы успели остановить. А сколько миллионов раз украинцы садились за руль в нетрезвом состоянии? Десятки миллионов. Штраф 10 200 грн, повторный – 20 400, но это не останавливает этих людей. В прошлом году 9,5 тыс. водителей сели повторно за руль в состоянии опьянения и были пойманы, а 7 тыс. – в третий раз. У нас есть уникумы, задержанные по 9 раз в состоянии алкогольного опьянения", — сказал он.
Геращенко рассказал, какое наказание предусмотрено в новом законопроекте.
"Этот законопроект за повторность вводит административный арест дней на 10, вводится конфискация авто у тех, кто в третий раз за год сел за руль пьяный. Эти люди реально убийцы. Подход обоснованный. Во многих странах дают год-два тюрьмы тем лицам, которые два-три раза за год привлекаются за управление в нетрезвом состоянии.
Далее. Сейчас штраф за превышение скорости 255 грн, это просто смешно, мы предлагаем повысить до 1 400. И в этом законе много новелл, которые не дают возможности водителям нарушать, потому что им будет просто страшно. Но вы думаете, много депутатов хотят голосовать? Нет, потому что у них есть много друзей, которые любят кататься пьяными, есть и некоторые депутаты такие", — сказал он.
Ранее советник министра внутренних дел Владимир Мартыненко рассказал, как водителям хотят упростить регистрацию новых авто.
Пожалуйста, подождите...
Ну і середній клас на місці порішати вже за 200 уе не зможе, а від 500 і більше.
ну ну...
чихать тупицкий с вовком хотели на ваши законы
попадутся - отменят нахрен ваш закон, сто разов уже такое было
Сейчас норма жизни покурить травку или какую то марку заглотнуть(((((
А вы тут набросились на подвыпивших((( В Европе вообще 05-07 промиле это норма а это пару бокалов вина или 150 виски. И никаких проблем из этого не делают.
Ну и конечно коррупция ........ Пусть лучше решат проблему управления транспортных средств без номеров и по двойным номерам !!!! Или проблему с евробляхами
Водійські посвідчення треба конфісковувати і вже на другий раз, третього разу з п яним водієм не повинно бути
бухой сел за руль - преступник , а ведь так и есть
выехал на тротуар - получи маслину от бдительного гражданина , стрелявших оправдывать
ни гвоздя, ни жезла , соблюдайте пдд и все будет Ок
Хотіли б змінити ситуацію забирали б права на першому п яному ДТП з адмін
арештом і прибиранням снігу, на другий ПОЖИТТЄВО вилучення водійських
прав, а цей лакей Рюкзакевича ще про третій раз говорить. А от конфіскують
транспорт у тоталітарних країнах, це комуняцький брєд повний вирішувати
чим має володіти людина, а чим не має, на відміну від водійської ліцензії
Коли на кону в алкаша буде відчудження авто, просто зросте рівень хабаря патрульному.