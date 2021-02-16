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Новости Политика Украины
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Пьяных водителей будут арестовывать и изымать у них автомобиль: Геращенко рассказал о новом законопроекте

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Пьяных водителей будут арестовывать и изымать у них автомобиль: Геращенко рассказал о новом законопроекте

В МВД хотят более жестко наказывать за пьяную езду. Заместитель министра внутренних дел Арсена Авакова Антон Геращенко рассказал о причинах такого законопроекта.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом замминистра сообщил в эфире канала "Украина 24".

"Вы видите на мне футболку с надписью "Остановим убийц на дорогах, голосуйте за закон 2695". В прошлом году на дорогах Украины погибли 3 550 человек. Эти люди стали жертвами тех, кто нарушил правила безопасности дорожного движения - как правило, это превышение скорости, нарушение правил обгона, выезд на встречную полосу, вождение в состоянии алкогольного опьянения.

В прошлом году патрульная полиция остановила 129 тыс. водителей, которые управляли автомобилем в нетрезвом состоянии, по 300 человек в день. Это только те, кого мы успели остановить. А сколько миллионов раз украинцы садились за руль в нетрезвом состоянии? Десятки миллионов. Штраф 10 200 грн, повторный – 20 400, но это не останавливает этих людей. В прошлом году 9,5 тыс. водителей сели повторно за руль в состоянии опьянения и были пойманы, а 7 тыс. – в третий раз. У нас есть уникумы, задержанные по 9 раз в состоянии алкогольного опьянения", — сказал он.

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Геращенко рассказал, какое наказание предусмотрено в новом законопроекте.

"Этот законопроект за повторность вводит административный арест дней на 10, вводится конфискация авто у тех, кто в третий раз за год сел за руль пьяный. Эти люди реально убийцы. Подход обоснованный. Во многих странах дают год-два тюрьмы тем лицам, которые два-три раза за год привлекаются за управление в нетрезвом состоянии.

Далее. Сейчас штраф за превышение скорости 255 грн, это просто смешно, мы предлагаем повысить до 1 400. И в этом законе много новелл, которые не дают возможности водителям нарушать, потому что им будет просто страшно. Но вы думаете, много депутатов хотят голосовать? Нет, потому что у них есть много друзей, которые любят кататься пьяными, есть и некоторые депутаты такие", — сказал он.

Ранее советник министра внутренних дел Владимир Мартыненко рассказал, как водителям хотят упростить регистрацию новых авто.
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Топ комментарии
+40
Геращенко - дурак !!!

В ЕС ПРОСТО ЛИШАЮТ ПРАВ ВОЖДЕНИЯ , а после третьего нарушения - НАВСЕГДА
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16.02.2021 12:08
+26
Все эти дебилы сделали из Украины страну третьего мира и придумывают всякую дурь
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16.02.2021 12:09
+19
А чего вы ещё вот от такого ждали?
Пьяных водителей будут арестовывать и изымать у них автомобиль: Геращенко рассказал о новом законопроекте - Цензор.НЕТ 9306
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16.02.2021 12:12
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Страница 3 из 3
Пошук водіїв в синіх піджаках нюхачество після вихідних і свят - все це по стопах комуняк. Дебіли дорвалися до корита тепер цьому кнурчику бабло носити баулами будуть . За таке щастя навіть футболку замовив.
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16.02.2021 14:58 Ответить
еслиб на верху знали что твориться в маленьких городах, типа райцентров,оуели бы. пьяных за рулем просто море, а менты этим довольны. так что чем жеще наказание, тем лучше будут жить менты и нихрена не измениться. вся проблемма в неотвратимости наказания, а у нас откуп...
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16.02.2021 14:58 Ответить
В паРаше был закон -если ты опоздал с выездом через таможню -ШТРАФ ЗА КАЖДЫЕ СУТКИ 100% стоимости машины. Я заболел и опоздал на трое суток ! ДАВАЙТЕ БУДЕМ ВСЕХ-ВСЕХ ВЕШАТЬ за каждые 100 грамм, а детей в рабство
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16.02.2021 15:15 Ответить
угу а потім ті хто має звязки де треба, отримають моральне відшкодування від ДЕРЖАВИ, а діди на "копійках" будуть сроки мотати.
Ну і середній клас на місці порішати вже за 200 уе не зможе, а від 500 і більше.
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16.02.2021 15:19 Ответить
А если ямы на дороге стали причиной ДТП, то у организации дорогу конфисковывать! П'яних водіїв заарештовуватимуть і вилучатимуть у них автомобіль: Геращенко розповів про новий законопроєкт - Цензор.НЕТ 2305
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16.02.2021 15:21 Ответить
Криминальные вещи глаголете! П'яних водіїв заарештовуватимуть і вилучатимуть у них автомобіль: Геращенко розповів про новий законопроєкт - Цензор.НЕТ 7466
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16.02.2021 15:33 Ответить
А пид@расы с мигалками или на спецномерах так и будут нарушать все что можно нарушить и при этом совершенно безнаказано?
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16.02.2021 15:27 Ответить
.

ну ну...
чихать тупицкий с вовком хотели на ваши законы
попадутся - отменят нахрен ваш закон, сто разов уже такое было
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16.02.2021 15:31 Ответить
З пьянку согласен, за скорость не совсем согласен... Когда наконец за сепаратизм и колаборацию появится нормальный закон с пожизненным сроком?
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16.02.2021 15:34 Ответить
Если Геращенко действительно хочет поменять ситуацию, то надо "Миротворец" дополнить разделом с ФИО тех, кого полиция выявила как пьяного за рулём, включая получившего решение суда о закрытии админпроизводства по срокам давности.
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16.02.2021 16:26 Ответить
в неправовом государстве, самые равные из равных будут класть болт, штрафовать будут водителей ланосов с перегаром- от уся и боротьба....
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16.02.2021 16:50 Ответить
Во-первых пьяные за рулем не главная причина аварийности и смертей!!!! Далеко не первая а точнее наверное с конца по значимости. Первая это то что более 80% прав выдаться за взятки и водители попросту не знают правил ПДР. Второе это отвратительная работа полиции.....Конечно же наши дороги ну и сама культура водителей. .. Главное не величина штрафа а необратимость наказания!!!!! Ну и самое главное )))!!ОКей!!!! Поймали вы 300 водителей в день на всю Украину а теперь представьте сколько под наркотиками ездят и никто их вообще не ловит поскольку просто нет у патрульных никаких тестов и попросту никто не занимается этим да и сами патрульные грешат травкой сплошь и рядом.
Сейчас норма жизни покурить травку или какую то марку заглотнуть(((((
А вы тут набросились на подвыпивших((( В Европе вообще 05-07 промиле это норма а это пару бокалов вина или 150 виски. И никаких проблем из этого не делают.
Ну и конечно коррупция ........ Пусть лучше решат проблему управления транспортных средств без номеров и по двойным номерам !!!! Или проблему с евробляхами
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16.02.2021 17:42 Ответить
Вот,для начала надо поднять максимально разрешенную дозу до европейских 0.5 промилле,а потом уже удваивать,утраивать,сажать,расстреливать!
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16.02.2021 22:11 Ответить
До фіга в Україні бухих вбивць за кермом і збивають на пішоходних переходах, так що не треба...
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16.02.2021 22:13 Ответить
Мягко как-то. Я бы предложил: первый раз пьяный - лишение прав на год и штраф тысяч 50, второй раз (без срока) - пожизненно лишение прав с конфискацией авто и исправительными работами. Не понимаешь с первого раза - катайся на такси. Как-то логичнее было бы.
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16.02.2021 17:55 Ответить
Не нужно ловить пьяных и "гонщиков", но при совершении аварии в нетрезвом состоянии или превышении скорости - штраф 100 кратный от нанесенного ущерба. То же при травмировании, а со смертельным исходом - пожизненное.
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16.02.2021 18:09 Ответить
триндяча срака авакіна, шматок лайна, що поцупило на брухт для пропою олгядове колесо у Краснограді. .
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16.02.2021 18:09 Ответить
Дебільна радянська логіка - ну конфіскуєте ви авто у людини, так він же бути мати змогу ще одну купити з часом і іздити бо у нього будуть водійські права, або пересісти на іншу і знову буде ДТП.

Водійські посвідчення треба конфісковувати і вже на другий раз, третього разу з п яним водієм не повинно бути П'яних водіїв заарештовуватимуть і вилучатимуть у них автомобіль: Геращенко розповів про новий законопроєкт - Цензор.НЕТ 8610
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16.02.2021 18:10 Ответить
Если авто на утилизацию, я - за + права.
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16.02.2021 18:13 Ответить
а вообще-то , за вторым разом - запретить вождение лет на 10.
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16.02.2021 19:32 Ответить
Очередной закон. Проблема не в том, что у нас мало штрафуют или наказывают. Проблема в том, что наказание можно избежать, и как бы оно не было сурово его можно избежать. И именно такая безнаказанность и порождает беспредел. В принципе это же касается и политиков, в том числе эту аваковскую сучку геращенко.
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16.02.2021 18:52 Ответить
Есть разница между прокуромом, выпадающим из Лексуса вхлам, и простолюдином с 0.21 промилле после вчерашнего ?????
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16.02.2021 19:05 Ответить
Тю, да есть нормальные менты. У меня как-то(5 лет не пил) казус получился, со своей ехал, а менты - тыць, остановили и в трубку предложили подуть. трубка показала 0.21... Хотели оформлять... Но я им сказал, шо последние 10 лет окромя безалкогольного, ничего не нюхал, да и то последние 5 лет даже его не куштував... Менты поинтересовались насчет изжоги у меня и сказали , шо такое в этом случае бывает. Вопрос был снят с повестки, бо я им показал еще и на пилораму на переднем сиденье и шо она поедет со мной проверяться в независимую поликлинику, бо я у нее последние 10 лет - как на ладони, насчет забухать. Каарочи, полицаи пожелали мне счастливого пути... так шо, я на ментов бочку не качу. Как и то, шо за рулем - недопустимо быть под шафе.
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16.02.2021 19:43 Ответить
полностью поддерживаю ,еще-бы не мешало за фразу " я спешил " ( если дтп совершил ) давать трешку автоматом , на зоне ( не поселении )
бухой сел за руль - преступник , а ведь так и есть
выехал на тротуар - получи маслину от бдительного гражданина , стрелявших оправдывать
ни гвоздя, ни жезла , соблюдайте пдд и все будет Ок
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16.02.2021 20:02 Ответить
Невиліковні
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16.02.2021 20:14 Ответить
мнения в коментах разделились но и я вставлю свои 5 копеек.я считаю шо все эти штрафы лишения и конфискации до одного места.нужно полиции дать добро на выборочную остановку т.с.к примеру на фирме где я работал в начале нулевых на работу после праздников или просто выходных половина персонала из тех хто ездит на своём авто приезжали на общественном.
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16.02.2021 20:25 Ответить
Так может выборочно и к Вам в квартиру зайдут для проверки? Мало ли что.
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16.02.2021 21:35 Ответить
а ВЫ видели шо квартиры во главе с хозяином нарушают ПДД?
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16.02.2021 22:01 Ответить
Такая полиция с Арсенборисычем во главе и Антониной в придачу дорого обходятся нам как налогоплательщикам.
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16.02.2021 21:32 Ответить
Шёл тридцатый год борьбы с пьянством за рулём в Украине....
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16.02.2021 21:47 Ответить
Давно пора алкашню убрать с дорог.
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16.02.2021 22:14 Ответить
Популіз у геометричній прогресіїі.
Хотіли б змінити ситуацію забирали б права на першому п яному ДТП з адмін

арештом і прибиранням снігу, на другий ПОЖИТТЄВО вилучення водійських
прав, а цей лакей Рюкзакевича ще про третій раз говорить. А от конфіскують
транспорт у тоталітарних країнах, це комуняцький брєд повний вирішувати

чим має володіти людина, а чим не має, на відміну від водійської ліцензії П'яних водіїв заарештовуватимуть і вилучатимуть у них автомобіль: Геращенко розповів про новий законопроєкт - Цензор.НЕТ 2595
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16.02.2021 22:19 Ответить
верно.
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16.02.2021 22:29 Ответить
Геращенко и его хозяин - это страшные люди, которые бросают за решетку невинных людей. С 2695 в Украине умерла демократия, зеленые дебилы это именно вас трезвых будут останавливать за пьянство за рулём недополицейские авакяны
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16.02.2021 22:43 Ответить
Строгість законів компенсується необов'язковістю їх виконання.
Коли на кону в алкаша буде відчудження авто, просто зросте рівень хабаря патрульному.
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17.02.2021 01:29 Ответить
Проблема в том что пить у нас не умеют! Вот я, например , более 35 лет за рулем, что такое транспорт общественный уже забыл , на все праздники ,гулянки , езжу на машине.Водки я вообще не пью , в основном вино или коньяк. Правило одно , больше 200 -250 грамм сухого вина не пить , или до 100 грамм коньяка. Последний глоток не позже чем за 2 часа до выезда. Никогда никаких проблем не было , а в основном народ после 50 грамм остановиться уже не может. А в компаниях все знают , что выпить я не откажусь , но после первых 2-3 х тостов уже всем по барабану пью я или нет , формальности соблюдены и ухожу трезвый с гулянки. Дома ,конечно под шашлычок могу и бутылку вина выпить , но это когда никуда не надо ехать .А напиться до поросячьего визга что бы потом с похмелья голова пухла , это не по мне.Ужесточать надо , но и подход должен быть дифференцированным , одно дело 0.2-0.5 промилле , а другое 2-3 ! Вот тут уже надо жестко подходить.А то смотришь новости , судьи вываливаются из-за руля , на ногах стоять не могут, права качают , а потом дела против них закрывают и они снова бухие за руль ! Но я не верю , что против этих закон работать будет , оси обычных людей после кваса штрафовать будут , а убийцы как ездили ,так и будут ездить.
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17.02.2021 01:40 Ответить
Затея с реализацией отобранного майна --- глупее некуда. Да и на что можно было надеяться когда такие люди в стране в элите есть.
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17.02.2021 10:48 Ответить
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