Нардепы не поддержат поправку о "профилактической" остановке полицией автомобилей ночью, - "слуга народа" Кравчук
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В "Слуге народа" говорят, что договорились не поддерживать поправку о "профилактической" остановке полицией автомобилей ночью в законопроект № 2695 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения".
Об этом рассказала в комментарии журналистам заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, передает корреспондент Цензор.НЕТ
"Речь идет о возможности по решению председателя Нацполиции в ночное время с 20.00 до 8 утра во время праздничных дней внедрять возможность профилактической остановки транспортных средств. Условно говоря, в новогоднюю ночь, чтобы посмотреть, человек выпил, или нет", - рассказала Кравчук.
Она отметила в Украине есть определенный травматический опыт ГАИ, поэтому водители воспринимают эту норму как возможный источник коррупции.
"Поэтому мы решили вчера на фракции и сегодня в зале увидим, что когда будет поставлена эта правка в подтверждение, а она принята комитетом, то депутаты ее провалят. И там еще одну из поправок надо параллельно поддержать... Соответственно, в конечном варианты закона, который мы сегодня будем голосовать, этого пункта об остановке транспортного средства не будет", - сказала Кравчук.
Пожалуйста, подождите...
Гаечки закручиваются...
Якщо є об'єктивні підозри, що водій п'яний - порушує ПДР, вихляє між рядами, виїздить на зустрічну полосу - в них є можливість і обов'язок зупинити такого водія, і при наявності зовнішніх ознак сп'яніння провести аналіз, або доправити у медзаклад.
Тобто всі необхідні повноваження в них є, але вони боряться за право зупиняти всіх скопом.
А потім почнеться "Аптечка, вогнегасник, а покажи що везеш, а що там в тебе в сумці?.."