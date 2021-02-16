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ПДД (531) Нацполиция (15732) патрульная полиция (1790) Кравчук Евгения (362)

Нардепы не поддержат поправку о "профилактической" остановке полицией автомобилей ночью, - "слуга народа" Кравчук

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Нардепы не поддержат поправку о

В "Слуге народа" говорят, что договорились не поддерживать поправку о "профилактической" остановке полицией автомобилей ночью в законопроект № 2695 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения".

Об этом рассказала в комментарии журналистам заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, передает корреспондент Цензор.НЕТ

"Речь идет о возможности по решению председателя Нацполиции в ночное время с 20.00 до 8 утра во время праздничных дней внедрять возможность профилактической остановки транспортных средств. Условно говоря, в новогоднюю ночь, чтобы посмотреть, человек выпил, или нет", - рассказала Кравчук. 

Она отметила в Украине есть определенный травматический опыт ГАИ, поэтому водители воспринимают эту норму как возможный источник коррупции.

"Поэтому мы решили вчера на фракции и сегодня в зале увидим, что когда будет поставлена эта правка в подтверждение, а она принята комитетом, то депутаты ее провалят. И там еще одну из поправок надо параллельно поддержать... Соответственно, в конечном варианты закона, который мы сегодня будем голосовать, этого пункта об остановке транспортного средства не будет", - сказала Кравчук.

Также читайте: Вопрос о назначении Витренко в ближайшие дни Рада рассматривать не будет: представления нет, подписи не собирали, - "слуга народа" Кравчук

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+6
Наивный. Корочку депутата показал и поехал дальше. Это депутаты так, типа, заботу о народе проявляют. Ну и о работе МВД заботятся. Если такую норму введут, то полицаев мы днем не увидим от слова "совсем". Все будут отсыпаться перед ночной рыбалкой.
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16.02.2021 12:26
+5
просто за себя бездельники боятся - под мухой через одного ездят...
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16.02.2021 12:14
+4
Какая на хрен профилактика!! Это ещё один вариант обогащения патрульных, нацгвардейцев и прочих ворюг в погонах!!
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16.02.2021 12:34
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просто за себя бездельники боятся - под мухой через одного ездят...
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16.02.2021 12:14 Ответить
Наивный. Корочку депутата показал и поехал дальше. Это депутаты так, типа, заботу о народе проявляют. Ну и о работе МВД заботятся. Если такую норму введут, то полицаев мы днем не увидим от слова "совсем". Все будут отсыпаться перед ночной рыбалкой.
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16.02.2021 12:26 Ответить
"Профилактическую" остановку не протянули, зато протянули внедрение ЗАКОННОГО требования полицейского открыть багажник, капот, дать документы в руки, за невыполнение которого наступает административная ответственность.
Гаечки закручиваются...
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16.02.2021 16:29 Ответить
Вдруг якомусь слугє на задньому сидінні будуть димарь чистити, а тут якийсь пАлєцай зупинить і весь кайф собаці під хвіст Нардепы не поддержат поправку о "профилактической" остановке полицией автомобилей ночью, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 2116
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16.02.2021 12:22 Ответить
Ну і правильно! Мені раніше не раз намагалися пришити нетверезе водіння, хоча я тоді лікувався і взагалі ні граму алкоголя в той період не вживав! Але ментам було пофіг!
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16.02.2021 12:23 Ответить
Да так едишь праздновать, бац повернули в больницу сдавать анализы на наркотическое. Это не полиция , беспредельщики. Вместо того чтобы ловить пьянь они тупо выполняют план по постановам. Останавливают и сразу делают из водителей наркоманов.
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16.02.2021 12:29 Ответить
принимайте уже "профилактический выстрел по колесам".
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16.02.2021 12:29 Ответить
и гранату в ответ
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16.02.2021 13:30 Ответить
Ну, вот и ответ Антоше Геращенко. Может снова вес набирать, нервная работа, похоже- завершилась.
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16.02.2021 12:30 Ответить
Какая на хрен профилактика!! Это ещё один вариант обогащения патрульных, нацгвардейцев и прочих ворюг в погонах!!
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16.02.2021 12:34 Ответить
Нардепам,звичайно занесуть дещо за цей закон...Але розумніші (тобто не абсолютні дебіли) все таки зрозуміють,що депутатство і бабло закінчаться,і вони знову стануть водіями-тєрпілами перед обнаглівшою мусорньою,яку тепер буде підтримувати підтриманий ними ж закон...
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16.02.2021 12:40 Ответить
Так скоро дійде, що поліцай буде наречену пробувати в шлюбну ніч , підозрюючи в роповсюджені ковиду. Доки водій не зробив ДТП не має что пристібуватись до громадян. А коли зробив злочин як Зайцева, тоді нехай і відповідає: чому не справний атомобіль, чому був під мухою, чому за кермом була людина без посвітчення , чому лисі покришки тощо. Все повинен фігуранту нарахувати суд , а не поліцай. З яких це пір нагайка пана буде піклуватись про сіромах.
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16.02.2021 12:49 Ответить
Якщо навіть один з тисячі водіїв їде п'яним за кермом, це не є приводом зупиняти всіх підряд, підозрюючи всіх навкруги водіїв у правопорушенні.
Якщо є об'єктивні підозри, що водій п'яний - порушує ПДР, вихляє між рядами, виїздить на зустрічну полосу - в них є можливість і обов'язок зупинити такого водія, і при наявності зовнішніх ознак сп'яніння провести аналіз, або доправити у медзаклад.
Тобто всі необхідні повноваження в них є, але вони боряться за право зупиняти всіх скопом.
А потім почнеться "Аптечка, вогнегасник, а покажи що везеш, а що там в тебе в сумці?.."
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16.02.2021 13:27 Ответить
поправку можно принимать, только тотальный контроль за полицаями нужен. запись с их камер должна размещаться на нескольких серверах чтобы эти твари не могли их редактировать.
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16.02.2021 13:34 Ответить
Самому не смешно? Кто же будет ставить камеру запись которой нельзя отредактировать или удалить? Сколько знаю знакомых которые штрафы не платят а звонят своему *знакомому* в погонах чтобы удалил видео из базы данных.
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16.02.2021 13:51 Ответить
И сколько вы знаете таких знакомых?
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16.02.2021 15:40 Ответить
Пускай Рюкзаков с Херащенком сначала у себя профилактику проведут и наконец то расследуют перестрелку мусоров в Княжичи и расстрел Эндрю.
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16.02.2021 13:49 Ответить
Мне не тяжело остановиться и показаться что я не пьяный, но ведь ментам дай палец и они откусят руку. Уже есть видео как они пытаются разводить трезвых водителей, а если человек накануне выпил совсем немного может и дрогнуть.
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16.02.2021 14:12 Ответить
а почему нет?чем день отличается от ночи? алканов непуганных надо дрючить круглосуточно. от вседозволенности и мягкости наказание окуели вкрай даже те,которым по масти и по финансам не положено ездить пьяными. лично знаю уродов соседей и знакомых,голодранцы ездящие на металлоломе и бухающие за рулем регулярно и говорящих,что им мол пох, договорюсь.
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17.02.2021 14:45 Ответить
 
 