Инвесткомпания Ахметова UMG Investments заключила Меморандум с государственным инвестфондом из ОАЭ

Компания UMG Investments, принадлежащая бизнесмену Ринату Ахметову, заключила меморандум с государственным инвестфондом ОАЭ Mubadala согласно которому стороны договорились о сотрудничестве по выбору, анализу, разработку и имплементации взаимовыгодных инвестиционных проектов в Украине и за рубежом, сообщает пресс-служба.



"Как локальный инвестор, имеем четкое понимание рынка и уверены, что в Украине существуют привлекательные инвестпроекты и отрасли, которым необходимы частные средства. Восьмикратный рост стоимости активов под управлением за период с 2006 года позволяет нам уверенно утверждать, что мы имеем достаточно управленческого опыта для расширения инвестиционного портфеля и дальнейшего роста портфельных компаний, - отметил генеральный директор UMG Investments Андрей Горохов.

По его словам, фонд Mubadala в этом году принял решение более внимательно посмотреть на Украину как потенциальную возможность для инвестиций. Основная модель работы Фонда - миноритарное участие в бизнесе, в котором операционное управление ведет локальный партнер. И мы готовы предложить нашу экспертизу арабским коллегам".



Инвестиционная компания Mubadala управляет портфелем активов и инвестиций в ОАЭ и за рубежом в размере $ 232 млрд.



"Mubadala имеет значительный опыт выхода на развивающиеся рынки, а Украина имеет значительный потенциал для иностранных инвестиций. Подписание меморандумов о взаимопонимании с ведущими субъектами в Украине подтверждает намерение изучить потенциальные инвестиционные возможности и сферы сотрудничества на индивидуальной основе. Мы поражены качеством и масштабом украинского бизнеса", - отметил, комментируя подписание ряда меморандумов, Фарис Аль Мазруи, руководитель инвестиционной программы инвестфонда Mubadala в странах СНГ.



Подписание состоялось во время официального визита Президента Украины Владимира Зеленского в Объединенные Арабские Эмираты.