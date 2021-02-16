В больнице Ивано-Франковска не осталось свободных COVID-коек: пациентов размещают в коридорах и столовых, - горсовет
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В Ивано-Франковской Центральной городской клинической больнице (ЦГКБ), которая принимает больных с коронавирусом, задействованы все койки. Пациенты лежат в коридорах, столовых и кабинетах врачей.
Об этом на оперативном совещании в Ивано-Франковске сообщила начальник управления здравоохранения городского совета Мария Бойко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
По ее словам, вчера в ЦГКБ госпитализировали 95 пациентов, из них 79 - с пневмониями. В реанимации находятся 16 пациентов, на кислородной терапии - 89. Медики сегодня разворачивают дополнительные койко-места для больных коронавирусной болезнью на двух этажах городского перинатального центра, где есть отдельный вход, помещение и профессиональный персонал.
Бойко отметила, что на территории громадыв наблюдается резкий рост заболевания COVID-19. Говорит, в феврале уже лабораторно подтверждены 1389 случаев заболевания коронавирусной болезнью, тогда как в январе таких случаев зарегистрировали 1353.
В то же время около 80% койко-мест заполнены в городской клинической больнице №1, которая принимает больных коронавирусной болезнбю. В городской клинической детской больнице находятся 83 пациента, из них 3 детей - в реанимации.
В Ивано-Франковской области за последние сутки зарегистрирован 621 случай заболевания COVID-19. В Украине этот показатель составляет 3143 новых случаев, то есть на Ивано-Франковскую область приходится почти каждый пятый зарегистрированный случай COVID-19.
Пожалуйста, подождите...
даже горсовет не стал на такую причину съезжать.
журнашльондрам не за це платять
але це сумна реальність: лікарні закриваються, лікарі звільняютсья чи тікають (в 2020му ці тенженції не змінилися)
а питання залишається відкритим: через що хворим не вистачає ліжкомісць? для мене очевидно, що це через малу кількість останніх, а не велику кількість хворих
Но, ты "на своей волне": ни шагу в сторону.
МВФ же вимагає переходити на телемедицину (лікування через скайп)
ну расскажи нам, что там еще МВФ требует от тебя?
телепень
потому, что, если бы ЧИТАЛ, то ты бы ЗНАЛ:
главные пункты сотрудничества МВФ:
1. реформы.
2. борьба с коррупцией.
3. независимость ЦентроБанка.
не заважатиму тобі жити в твоєму чарівному світі рожевих єдинорогів
САМ же требовал читать меморандум, а теперь говоришь, что там уйня написана, которой нельзя верить?
И только потому, что я там прочитал то, что тебе не понравилось.
ГДЕ ЛОГИКА?
А логики у тебя никакой НЕТ.
У тебя типичные признаки психического расстройства - Обсесси́вно-компульси́вное расстро́йство или по простому, невро́з навя́зчивых состоя́ний.
Когда факты воспринимаются ТОЛЬКО ТЕ, которые не противоречат твоим "идеям фикс".
Лежала в австралийских госпиталях (гос. и частных) - никаких столовых нет и в помине, привозят в палаты (отдельные палаты и общие).
О каких "столовых" они пишут, о тех, что на три столика, то есть на 12 посадочных мест?
На отделения (или на этаж).
Несколько столиков, меньше 20 посадочных мест.
Так было в советских больницах, в австралийских госпиталях для больных столовых нет - питание привозят в палаты.
Но про Украину сейчас я х/з. может, в провинции столовые размером с крытые стадионы в больницах.
Стаття 29. Карантин
Карантин встановлюється та відміняється Кабінетом Міністрів України.. Рішення про встановлення карантину, а також про його відміну негайно доводиться до відома населення відповідної території через засоби масової інформації.
Конституційний Суд України наголошує, що обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина є можливим у випадках, визначених Конституцією України. Таке обмеження може встановлюватися виключно законом - актом, ухваленим Верховною Радою України як єдиним органом законодавчої влади в Україні. Встановлення такого обмеження підзаконним актом суперечить статтям 1, 3, 6, 8, 19, 64 Конституції України.
Не кажучи вже про те, що в статті 29, яку ти наводиш, вказано також:
"Питання про встановлення карантину порушує перед Кабінетом Міністрів України центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я, за поданням головного державного санітарного лікаря України."
А подання Ляшко до Кабміну не робив.
за Вашою думкою тестування на ковід могло б зменшити захворюваність?
Масове тестування дозволяє своєчасно відокремити хворих (особливо безсимптомних) від здорових і загальмувати таким чином поширення пандемії.
Яким треба бути довбнем, щоб задавати це питання після року пандемії?
і це ти пишеш про тести, які дають до 90 і більше відсотків ХИБНОпозитивних результатів?
а ти знаєш, що ВООЗ визнала, що безсимптомних не має підстав ними тестувати?
геній
А то Гугль на запрос 'столовая в больнице" выдает помещения в 50 метров квадратных.
Писали бы уж сразу, что на стадионах крытых "больных" размещают, типа как в Ухане.
Открою страшный секрет: в советское время не только в коридорах, а и на лестнычных клетках больных размещали, и нет, не с ковидом, а сердечно-сосудистых больных, почечником, и так далее.
А каталками вообще все коридоры у приемного покоя бывало было уставлено.
Откуда знаю? А я была свидетелем, лично лицезрела.
Так что сказочникам нужно тщательнее страшилки о ковиде сочинять...
в січні 2020 лежав в неврології
на нашу палату з 6 ліжками було записано 13 людей... без всякого ковіду
на нашу палату з 6 ліжками було записано 13 людей... без всякого ковіду вже були усі ознаки "колапсу медсистеми"
Чи констатувати те, що лікарняних ліжок не вистачає - це єдине, на що вони здатні?