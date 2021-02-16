Сигналов на уровне руководства ЕС о вынесении "Северного потока-2" за рамки санкций нет, - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль уверен, что в Европейском Союзе не будут менять санкционную политику в отношении российского газопровода "Северный поток-2". На уровне руководства Украина не получала от европейских лидеров сигналов о том, что газопровод может быть вынесен за рамки санкций.

Об этом Шмыгаль заявил в интервью "Укринформу", передает Цензор.НЕТ.

"В контексте продолжения жесткой санкционной политики против Российской Федерации, "Северный поток-2" во всех наших переговорах звучал как неотъемлемая часть этих санкций. Очевидно то, что мы с вами видим в европейской прессе, скорее всего, является проявлением внутренних дискуссий. Там, как и у нас идут гибридные информационные и экономические атаки со стороны Российской Федерации, и также присутствуют агрессивные воздействия. Но на уровне руководства нет никаких сигналов о том, что вынесение "Северного потока-2" "за рамки" санкций вообще возможно", - заявил Шмыгаль.

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