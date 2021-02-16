"Слуга народа" Кравчук об увольнении директора НАБУ: "Многих депутатов беспокоит возможная реакция МВФ"

Правительственный законопроект о НАБУ, который предусматривает увольнение директора бюро Артема Сытника, вызвал разную реакцию во фракции "Слуга народа".

Об этом сказала заместитель председателя фракции Евгения Кравчук, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Законопроект должне официально поступить в Верховную Раду, его должен рассмотреть комитет и тогда, я думаю, что мы будем на фракции определяться. Потому что есть на самом деле уже сейчас разные мнения и многих депутатов беспокоит возможная реакция того же МВФ и других западных партнеров. То есть, было ли это как-то проговорено, не будет ли это каким-то ненужной дополнительной преградой в нормальных отношениях", - сказала Кравчук.

Как сообщалось, Кабинет министров предлагает Верховной Раде привести статус Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в соответствие с требованиями Конституции. Соответствующий проект закона был одобрен на внеочередном заседании правительства 15 февраля.

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