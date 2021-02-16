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Новости Политика Украины
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НАБУ (4031) ВР (28728) МВФ (3297) Сытник (953) Кравчук Евгения (362)

"Слуга народа" Кравчук об увольнении директора НАБУ: "Многих депутатов беспокоит возможная реакция МВФ"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Правительственный законопроект о НАБУ, который предусматривает увольнение директора бюро Артема Сытника, вызвал разную реакцию во фракции "Слуга народа".

Об этом сказала заместитель председателя фракции Евгения Кравчук, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Законопроект должне официально поступить в Верховную Раду, его должен рассмотреть комитет и тогда, я думаю, что мы будем на фракции определяться. Потому что есть на самом деле уже сейчас разные мнения и многих депутатов беспокоит возможная реакция того же МВФ и других западных партнеров. То есть, было ли это как-то проговорено, не будет ли это каким-то ненужной дополнительной преградой в нормальных отношениях", - сказала Кравчук.

Как сообщалось, Кабинет министров предлагает Верховной Раде привести статус Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в соответствие с требованиями Конституции. Соответствующий проект закона был одобрен на внеочередном заседании правительства 15 февраля.

Также читайте: Нардепы не поддержат поправку о "профилактической" остановке полицией автомобилей ночью, - "слуга народа" Кравчук

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+13
МВФ вас не должно беспокоить. Уже прошло. А вот реакция США - вот это непреходяще. Это должно вас беспокоить.
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16.02.2021 12:46
+11
МВФ вас и так на ЙУХ послал и правильно сделал - ворам и корупционерам и подстилкам ху..й.ла деньги давать никто не будет.
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16.02.2021 12:46
+5
Т много вам на зебильной ботоферме поатят
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16.02.2021 12:57
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МВФ вас и так на ЙУХ послал и правильно сделал - ворам и корупционерам и подстилкам ху..й.ла деньги давать никто не будет.
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16.02.2021 12:46 Ответить
МВФ вас не должно беспокоить. Уже прошло. А вот реакция США - вот это непреходяще. Это должно вас беспокоить.
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16.02.2021 12:46 Ответить
байден он же животворящий, знаєте?
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16.02.2021 18:03 Ответить
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16.02.2021 18:09 Ответить
НАБУ має чітко виконувати свої функції незалежно від прізвища керівника цього антикорупційного органу. В іншому випадку, якщо діяльність НАБУ залежить лише від прізвища керівника його, то цей антикорупційний орган є фікцією.
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16.02.2021 12:50 Ответить
Т много вам на зебильной ботоферме поатят
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16.02.2021 12:57 Ответить
Многих депутатов беспокоит / Не ПСиНа а девочки робкие: как бы чего не вышло и нас не наказали.
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16.02.2021 13:01 Ответить
Так говорили же, мы не-за-ви-си-мы. А как на самом деле?
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16.02.2021 13:02 Ответить
"Слуга народу" Кравчук про звільнення директора НАБУ: "Багатьох депутатів непокоїть можлива реакція МВФ" - Цензор.НЕТ 6715 "Слуга народу" Кравчук про звільнення директора НАБУ: "Багатьох депутатів непокоїть можлива реакція МВФ" - Цензор.НЕТ 7946
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16.02.2021 13:05 Ответить
Якби вас це турбувало, ви б роботу робили, а ви країну розкрадаєте та розвалюєте.
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16.02.2021 13:09 Ответить
давайте, пришвидшуйте рух до вашого кінця..
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16.02.2021 13:19 Ответить
та не сцыкотите, посоны, шо там того мвф, они все равно уже уй показали молодому прогрессивному правительству, а не новый транш, голосуйте, хоть паржоте потом
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16.02.2021 13:26 Ответить
Та не МВФ вони бояться - а повторити участь "тупого собачого рота" дубінеску, якщо підтримають це. З малюською і всім урядом й так все зрозуміло, що бубочка з єрмаком їм сказали - те й роблять. А от багато зелених депатутів не хочуть нариватись на проблеми з США.
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16.02.2021 13:47 Ответить
 
 