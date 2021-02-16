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Крым (26017) Россия (91262) Япония (1240) Енин (328)

Енин предостерег азиатские страны от российского ревизионизма: Прецедент с Крымом могут использовать в других регионах мира

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Енин предостерег азиатские страны от российского ревизионизма: Прецедент с Крымом могут использовать в других регионах мира

Россия создала в Крыму прецедент силового изменения границ, а теперь отрабатывает на оккупированном полуострове возможности применения своей военной машины в других регионах мира.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин в выступлении на форуме "Азиатская стратегия в действии. Роль украинско-японского сотрудничества", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Дипломат отметил, что ситуация в Крыму и на Донбассе является ярким примером политики российского ревизионизма и свидетельством критического ослабления действия норм и институтов международного права.

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"По большому счету, мы столкнулись с первым силовым вариантом изменения границ после Второй мировой войны. Сегодня мы это наблюдали в Крыму. Где этот прецедент будет использован завтра - мы можем догадываться. Мы знаем об амбициях не только российской стороны относительно силового изменения границ. Я точно знаю, что эти вопросы чрезвычайно волнуют наших японских коллег. Прецеденты берутся именно из Крыма ", - сказал Енин.

Он добавил, что особенно волнует факт все большей милитаризации оккупированного полуострова, а также возможность его нуклеаризации.

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"Это не просто качественное и количественное усиление военной группировки РФ на территории временно оккупированного Крыма. Это еще и увеличение операционных возможностей российской военной машины относительно возможных операций в ходе самых разных военных действий. Речь идет о Персидском заливе, о возможных отдельных операциях в регионах Азии и Средиземноморья ", - предостерег заместитель министра.
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Топ комментарии
+6
Изменились ли границы Турции или Греции после фактического разделения Кипра на зоны влияния? Увеличилась ли територия России после отъема у Грузии Абхазии? Или отгрызания Приднестровья у Молдовы? А вот анексия Крыма и официальное присоединение его к России и является первым прецендентом после 2 мировой.
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16.02.2021 13:17
+2
он сказал про прецедент а не про изменение.
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16.02.2021 13:05
+2
Не изменились. Где в ООН представительство северной части, если это новая признанная страна, а не Абхазия или Приднестровье.
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16.02.2021 13:37
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На Кипре не было силового изменения границ?
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16.02.2021 12:47 Ответить
Изменились ли границы Турции или Греции после фактического разделения Кипра на зоны влияния? Увеличилась ли територия России после отъема у Грузии Абхазии? Или отгрызания Приднестровья у Молдовы? А вот анексия Крыма и официальное присоединение его к России и является первым прецендентом после 2 мировой.
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16.02.2021 13:17 Ответить
Кипр - суверенное государство, его границы изменились. Впрочем, согласен, здесь немного другая история.
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16.02.2021 13:20 Ответить
Не изменились. Где в ООН представительство северной части, если это новая признанная страна, а не Абхазия или Приднестровье.
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16.02.2021 13:37 Ответить
Так и Крым как часть запоребрика ООН в целом не признала.
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16.02.2021 13:57 Ответить
Но Россия его официально присоединила себе, тем самым изменив свои границы.
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16.02.2021 14:13 Ответить
Россия официально признала независимость Абхазии и Южной Осетии, при этом назвав территориальную целостность Грузии понятием устаревшим и более нерелевантным (близко к тексту, точную формулировку не помню). Это не изменение границ?
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16.02.2021 15:21 Ответить
Змінивши свої кордони РФ залишилася не тільки в ООН, а й в Раді Безпеки ООН.
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16.02.2021 14:33 Ответить
Це так. А хто її звідти випре? Потрібно рішення на рівні Радбезу, а там у запоребрика є право вето. Треба шукати юридичні можливості або рзпускати ООН, як колись розпустили Лігу націй.
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16.02.2021 15:18 Ответить
не первый - Приднестровье, Абхазия. Карабах.
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16.02.2021 12:57 Ответить
Чушь он сказал. Нельзя признавать, что граница ИЗМЕНИЛАСЬ
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16.02.2021 13:01 Ответить
он сказал про прецедент а не про изменение.
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16.02.2021 13:05 Ответить
Можно было сказать - попытка изменить границу
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16.02.2021 13:14 Ответить
Де-юре РФ змінила свої кордони але це визнано тільки РФ та сателітами.
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16.02.2021 14:34 Ответить
азиатов не надо предупреждать. они америкосам до сих пор дают просраться.
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16.02.2021 13:28 Ответить
А про Тибет все забыли, Китай расширился за счет полного поглощения другого государства.
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16.02.2021 13:43 Ответить
Вообще то имеется ввиду изменение границ в Европе. А в мире и Восточный Тимор менял свою государственность после 2 мировой.
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16.02.2021 14:17 Ответить
Вася ты дурак ?
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16.02.2021 16:04 Ответить
 
 