Енин предостерег азиатские страны от российского ревизионизма: Прецедент с Крымом могут использовать в других регионах мира

Россия создала в Крыму прецедент силового изменения границ, а теперь отрабатывает на оккупированном полуострове возможности применения своей военной машины в других регионах мира.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин в выступлении на форуме "Азиатская стратегия в действии. Роль украинско-японского сотрудничества", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Дипломат отметил, что ситуация в Крыму и на Донбассе является ярким примером политики российского ревизионизма и свидетельством критического ослабления действия норм и институтов международного права.

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"По большому счету, мы столкнулись с первым силовым вариантом изменения границ после Второй мировой войны. Сегодня мы это наблюдали в Крыму. Где этот прецедент будет использован завтра - мы можем догадываться. Мы знаем об амбициях не только российской стороны относительно силового изменения границ. Я точно знаю, что эти вопросы чрезвычайно волнуют наших японских коллег. Прецеденты берутся именно из Крыма ", - сказал Енин.

Он добавил, что особенно волнует факт все большей милитаризации оккупированного полуострова, а также возможность его нуклеаризации.

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"Это не просто качественное и количественное усиление военной группировки РФ на территории временно оккупированного Крыма. Это еще и увеличение операционных возможностей российской военной машины относительно возможных операций в ходе самых разных военных действий. Речь идет о Персидском заливе, о возможных отдельных операциях в регионах Азии и Средиземноморья ", - предостерег заместитель министра.