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В Украине три компании способны хранить вакцину Pfizer, но их мощности ограничены 300 тыс. доз в неделю, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

В Украине три компании способны хранить вакцину Pfizer, но их мощности ограничены 300 тыс. доз в неделю, - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в стране есть только три компании, которые могут обеспечить надлежащие условия для хранения вакцины от коронавируса Pfizer. Однако он отметил, что их мощности ограничены 300 тысячами доз в неделю.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава правительства сообщил в интервью "Укринформу".

"Тема вакцинации от COVID-19 наиболее актуальна сегодня как для Европы, так и для Украины, поэтому неудивительно, что этот вопрос был первым и в нашем диалоге. Еще весной прошлого года мы договорились с ЕС об экстренной макрофинансовой поддержке для Украины в размере EUR1,2 млрд, из которых первую половину EUR 600 млн мы уже получили в конце прошлого года, а вторую половину ожидаем в течение этого года. Таким образом, мы имеем довольно серьезный ресурс для закупки вакцин, на создание соответствующей инфраструктуры для логистики и хранения. Кроме того, во время этого визита мы подписали кредитное соглашение с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) еще в EUR 50 млн дополнительно на закупку вакцин и оборудования", - отметил Шмыгаль.

Премьер-министр подчекнул, что вакцина Pfizer действительно нуждается в сложной инфраструктуре из-за транспортировки и хранения в при чрезвычайно низкой температуре -80 градусов.

"В Украине есть три компании, способные обеспечить такие условия хранения, их мощности ограничены 300 тысячами доз в неделю. По расчетам Министерства здравоохранения, этого должно хватить для того, чтобы выдерживать цикличность использования и завоза новых партий. Но эти мощности лучше, конечно, в перспективе развивать. Относительно остальных вакцин, условия хранения которых менее жесткие и требуют от -8 до +8, инфраструктура достаточно разветвленная - есть отдельное государственное предприятие с соответствующими складскими помещениями, а также многочисленные частные компании. Кроме того, мы обновили эту инфраструктуру. Поэтому с точки зрения сохранения и логистики вакцин, мы вообще чувствуем себя уверенно", - сообщил Шмыгаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": COVID-вакцину AstraZeneca подали на регистрацию в Украине, - ЦОЗ

Напомним, ранее глава Минздрава Максим Степанов объяснил, что COVID-вакцинация не началась 15 февраля из-за того, что возникли проблемы логистического характера.
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Топ комментарии
+12
В Украине три компании способны хранить вакцину Pfizer, но их мощности ограничены 300 тыс. доз в неделю, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 2319
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16.02.2021 13:03
+11
В Украине три компании способны хранить вакцину Pfizer, но их мощности ограничены 300 тыс. доз в неделю, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 421
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16.02.2021 13:04
+5
Шмыгайло, а до сегодняшнего дня ты фаберже чухал?
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16.02.2021 13:00
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Гарно подготовились,а что у Авакова нельзя хранить? Бабки вроде выделялись?
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16.02.2021 12:58 Ответить
Праффесіонали підготувались до вакцинації !!!!! Грьобаний стид - все через сраку ...
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16.02.2021 13:01 Ответить
В Украине три компании способны хранить вакцину Pfizer, но их мощности ограничены 300 тыс. доз в неделю, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 2319
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16.02.2021 13:03 Ответить
В Украине три компании способны хранить вакцину Pfizer, но их мощности ограничены 300 тыс. доз в неделю, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 421
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16.02.2021 13:04 Ответить
кстати а специальные шприцы купили ? а то вон Япония:
В Японии придется утилизировать часть вакцины от коронавируса американской фармацевтической компании Pfizer из-за отсутствия достаточного количества специализированных шприцев. Об этом сообщил генеральный секретарь кабинета министров Кацунобу Като
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16.02.2021 13:38 Ответить
А шо ХЛАДОКОМБИНАТЫ ОЛИГАРХАМ РАСПРОДАЛИ ?
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16.02.2021 12:59 Ответить
Т.н. ефективним власникам.
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16.02.2021 13:00 Ответить
Ага ,Шмыгаль даже не в курсе , что есть хладокомбинаты 😀😀😂 эффективненький премьер
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16.02.2021 13:09 Ответить
А зачем хладокомбинатам температура -80С в производстве?
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16.02.2021 13:49 Ответить
Настав час ох*єнних історій..... В Украине три компании способны хранить вакцину Pfizer, но их мощности ограничены 300 тыс. доз в неделю, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 8817
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16.02.2021 12:59 Ответить
Шмыгайло, а до сегодняшнего дня ты фаберже чухал?
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16.02.2021 13:00 Ответить
Ось ще виявиться що і шприців не вистачає і далі за списком.
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16.02.2021 13:02 Ответить
началось) а медбрат об этом знает? он грозился миллионы завезти единовременно...
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16.02.2021 13:00 Ответить
В Україні три компанії здатні зберігати вакцину Pfizer, але їхні потужності обмежені 300 тис. доз на тиждень, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 5632
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16.02.2021 13:06 Ответить
жена у него еще та подстилка ватная...
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16.02.2021 13:05 Ответить
идиоты, идет второй год борьбы с вирусом, оказывается хранить негде, да купить уже кацапской бодяги, она в вёдрах прекрасно хранится.
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16.02.2021 13:05 Ответить
Пфайзер не только хранить надо к ней еще специальные шприцы нужно закупить.
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16.02.2021 13:39 Ответить
А распинались у нас все есть, мы готовы. Непотреб хоть дали и на этом спасибо, больше лижите западу.
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16.02.2021 13:08 Ответить
В Україні три компанії здатні зберігати вакцину Pfizer, але їхні потужності обмежені 300 тис. доз на тиждень, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 5536
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16.02.2021 13:13 Ответить
в акурат перед тим, як треба заплатити - майстри спорту по ковіду дізнались про лише триста тисяч потужностей...
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16.02.2021 13:16 Ответить
Вакцинацию будут проводить через "Дию", достаточно подать заявку и на Viber Вам придет вакцина от Зе-клоунов )))
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16.02.2021 13:21 Ответить
Майстри спорту з боротьбі з ковідом дізнались що потужностєй в них лише на 3-й дитячий розряд.
А степашка в загалі ні про що нє здогодався - в нього все готово, тільки вакцину чекає.

Не ребята, етих уродов надо будет садить у в'язницю и садить надолго
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16.02.2021 13:27 Ответить
" ..апять МВФ обкакался.. " В Україні три компанії здатні зберігати вакцину Pfizer, але їхні потужності обмежені 300 тис. доз на тиждень, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 4965
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16.02.2021 13:32 Ответить
Вторник, 26 января 2021, 01:20

Д. Шмыгаль, прямая речь:

"Вакцинация начнется в феврале. В ближайшее время Украина получит 1 млн доз вакцины. До конца января мы ожидаем то количество вакцины по COVAX. Будет первая поставка вакцины от COVAX в объеме от 200 тысяч доз для того, чтобы начать экстренную немедленную вакцинацию. Вакцин хватит всем желающим в течение этого года. У нас сегодня контрактов уже более чем на 30 миллионов доз на подписании и подписано, поэтому все очереди согласно четкому плану вакцинации будут соблюдены, вся инфраструктура подготовлена​​".

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/01/26/7281195/
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16.02.2021 13:34 Ответить
В Україні три компанії здатні зберігати вакцину Pfizer, але їхні потужності обмежені 300 тис. доз на тиждень, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 4474
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16.02.2021 13:43 Ответить
От COVAX - astrozeneca а ее не надо хранить при -80с
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16.02.2021 14:11 Ответить
Еще раз из речи Шмыгаля:

"Будет первая поставка вакцины от COVAX"
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16.02.2021 14:21 Ответить
Шмыгла на НАРЫ ! В Україні три компанії здатні зберігати вакцину Pfizer, але їхні потужності обмежені 300 тис. доз на тиждень, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 9095
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16.02.2021 13:50 Ответить
а є що зберігати?
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16.02.2021 13:58 Ответить
насправді три компанії вже зробили вакцину, а рідкий азот багато де є, то не проблема зробити зберігання..
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16.02.2021 13:59 Ответить
При таком выдающемся уме и не в партии зеленых?????
Жидким азотом бородавки выжигают, а не вакцину хранят.
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16.02.2021 15:44 Ответить
В Україні три компанії здатні зберігати вакцину Pfizer, але їхні потужності обмежені 300 тис. доз на тиждень, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 3423
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16.02.2021 14:18 Ответить
Все готово, да вот только вакцину не завезли и хранить ее негде. А так все готово.
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16.02.2021 15:42 Ответить
 
 