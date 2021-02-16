В Украине три компании способны хранить вакцину Pfizer, но их мощности ограничены 300 тыс. доз в неделю, - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в стране есть только три компании, которые могут обеспечить надлежащие условия для хранения вакцины от коронавируса Pfizer. Однако он отметил, что их мощности ограничены 300 тысячами доз в неделю.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава правительства сообщил в интервью "Укринформу".

"Тема вакцинации от COVID-19 наиболее актуальна сегодня как для Европы, так и для Украины, поэтому неудивительно, что этот вопрос был первым и в нашем диалоге. Еще весной прошлого года мы договорились с ЕС об экстренной макрофинансовой поддержке для Украины в размере EUR1,2 млрд, из которых первую половину EUR 600 млн мы уже получили в конце прошлого года, а вторую половину ожидаем в течение этого года. Таким образом, мы имеем довольно серьезный ресурс для закупки вакцин, на создание соответствующей инфраструктуры для логистики и хранения. Кроме того, во время этого визита мы подписали кредитное соглашение с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) еще в EUR 50 млн дополнительно на закупку вакцин и оборудования", - отметил Шмыгаль.

Премьер-министр подчекнул, что вакцина Pfizer действительно нуждается в сложной инфраструктуре из-за транспортировки и хранения в при чрезвычайно низкой температуре -80 градусов.

"В Украине есть три компании, способные обеспечить такие условия хранения, их мощности ограничены 300 тысячами доз в неделю. По расчетам Министерства здравоохранения, этого должно хватить для того, чтобы выдерживать цикличность использования и завоза новых партий. Но эти мощности лучше, конечно, в перспективе развивать. Относительно остальных вакцин, условия хранения которых менее жесткие и требуют от -8 до +8, инфраструктура достаточно разветвленная - есть отдельное государственное предприятие с соответствующими складскими помещениями, а также многочисленные частные компании. Кроме того, мы обновили эту инфраструктуру. Поэтому с точки зрения сохранения и логистики вакцин, мы вообще чувствуем себя уверенно", - сообщил Шмыгаль.

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Напомним, ранее глава Минздрава Максим Степанов объяснил, что COVID-вакцинация не началась 15 февраля из-за того, что возникли проблемы логистического характера.