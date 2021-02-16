С начала суток наемники РФ один раз нарушили "режим тишины" на Донбассе: возле Пивденного "работал" вражеский снайпер, - Минобороны
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С начала суток на Донбассе зафиксирован один вражеский обстрел.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны.
"С начала текущих суток, по состоянию на 12:00, зафиксирован один вражеский обстрел. Около 11:00, вблизи Пивденного, что на луганском направлении, действовал вражеский снайпер. Боевых потерь со стороны украинских военнослужащих нет", - сказано в сообщении.
Напомним, за прошедшие сутки, 15 февраля, на Донбассе зафиксировано три вражеских нарушения режима прекращения огня, в частности, с использованием гранатометов.
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Пресслужба Міністерства оборони України у своїй відповіді журналістам телеканалу "Україна 24" повідомила про зацікавленість війська в придбанні "піхотної гармати" під набої 14,5х114 ПГ-14,5 "Нічний Хижак" від АТ "Завод "Маяк".
"Генеральним штабом Збройних сил України відпрацьовано пропозиції до основних показників Державного оборонного замовлення на 2021 рік, якими передбачено закупівлю великокаліберних гвинтівок калібру 14,5 мм для забезпечення потреб ЗС України", - відповіли на інформаційний запит журналістів в оборонному відомстві.
Великокаліберна гвинтівка (подібні види зброї зазвичай називають "антиматеріальними" або "піхотними гарматами") базується на основі 14,5-мм уніфікованої вкладної самозарядної гармати 2х35, що призначена для проведення навчально-тренувальних стрільб без витрат основних *********** радянських танків, оснащених основними системами калібру 125 мм.
Звичайно, що власне від "оригіналу" гармати мало що лишилося, окрім ствола та калібру. "Нічний хижак" обладнаний додатковими системами, зокрема глушником, який робіть непомітним для ворога постріл з відстані 800 метрів (при дальності у понад 3,5 км) та компенсатором віддачі, який дозволяє користуватися гарматою практично будь-якій людині.
"3 тисячі метрів це абсолютно нормальна вирішуєма ситуація. За 700 метрів тебе не чути, за 800 - тебе не видно в тепловізор. А ти "прилітаєш" за 3 тисячі з плюсом", - розповів головний конструктор АТ "Завод "Маяк" Олександр Гордєєв.
Така зброя не просто здатна уразити звичайну ціль на надвеликих дистанціях, а й успішно може знищити навіть легку бронетехніку чи пошкодити танк.https://uprom.info/news/vpk/czogorich-**********-armiya-mozhe-prydbaty-velykokaliberni-snajperski-kompleksy-vid-zavodu-mayak/
(якщо наших контрснайперів заборонили)
А (ефективно) вести вогонь у відповідь або ще краще на упередження ніяк не хочуть дозволити?!
Не так давно можна було читати доповіді про знищених та поранених окупантах, але місяцями не бачив такої.