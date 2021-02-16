С начала суток наемники РФ один раз нарушили "режим тишины" на Донбассе: возле Пивденного "работал" вражеский снайпер, - Минобороны

С начала суток на Донбассе зафиксирован один вражеский обстрел.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны.

"С начала текущих суток, по состоянию на 12:00, зафиксирован один вражеский обстрел. Около 11:00, вблизи Пивденного, что на луганском направлении, действовал вражеский снайпер. Боевых потерь со стороны украинских военнослужащих нет", - сказано в сообщении.

Напомним, за прошедшие сутки, 15 февраля, на Донбассе зафиксировано три вражеских нарушения режима прекращения огня, в частности, с использованием гранатометов.

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