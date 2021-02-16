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Россия продолжает направлять на оккупированную территорию Донбасса боевую технику после ремонта, - разведка

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Россия продолжает направлять на оккупированную территорию Донбасса боевую технику после ремонта, - разведка

Через неконтролируемые Украиной участки границы в подразделения 1 и 2 АК российско-оккупационных войск продолжает поступать боевая техника после ремонта на предприятиях российского оборонно-промышленного комплекса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

Так, российско-оккупационные войска на отдельных направлениях вдоль линии соприкосновения с нарушением договоренностей по отводу тяжелого вооружения продолжают удерживать 120-мм минометы, 122-мм самоходные артиллерийские установки и танки, для чего используют гражданские промышленные объекты и здания сельскохозяйственного назначения.

По данным украинской разведки, противник также усиливает свою систему наблюдения на передовых позициях с использованием переносных малогабаритных радиолокационных станций наземной разведки российского производства, которые используются для целеуказания снайперским и артиллерийским расчетам.

Кроме того, через неконтролируемые Украиной участки границы в подразделения первого и второго армейских корпусов оперативной группировки российско-оккупационных войск продолжает поступать боевая техника после ремонта на предприятиях российского оборонно-промышленного комплекса.

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Яка несподіванка! Ужос.
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16.02.2021 13:26 Ответить
продовжують утримувати 120-мм міномети, 122-мм самохідні артилерійські установки і танки Джерело: https://censor.net/ua/n3248212
продовжують? отже, утримувала там й раніше.
продовжують? отже, розвідка мала інформацію про вказану техніку й вчора й позавчора й з початку "перемир'я".
отже, весь цей час, з початку оголошення т.зв. перемир'я, зеленське знало про порушення кацапнею "домовленостей", знало про те, що кацапня сили та засоби нікуди не відвела.
й не зважаючи на це зеленське просто сцяло всім в очі, коли заявляло, що якесь там перемир'я дотримується. а значить зеленське покривало окупанта.
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16.02.2021 13:34 Ответить
зешмаркля ворог і бреше безупинно, давно вже знаємо..., зрозуміло що напад буде і прорив можливий і будуть знову дуже великі втрати
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16.02.2021 14:20 Ответить
Зеленський: "ОАЕ визнали водійські посвідчення України".
Мілованов: "МВФ обісрався".
Сухачов: "Українські військові загинули через власну необережність".

В - ********.
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16.02.2021 13:37 Ответить
а главнокомандующий жопу греет на пляжах
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16.02.2021 13:43 Ответить
вже нудить від цих "арєстовичєй" за їх брехню, що військовим на нулі не забороняють стріляти.
Ну, по-перше, їм забороняють робити те, що є основою оборонної тактики: знищувати ворога на випередження. Побачив ціль - стріляй.
По-друге, ось вам свіженького: розпорядження по підрозділу ### від 14.02.2021р., вже після загибелі наших. "Максимальна тиша на усіх СП, ніяких провокацій. Вогонь відкривати лише з дозволу командира ### з попереднім докладом"..
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16.02.2021 13:53 Ответить
информбюро работает в поте лица... им бы еще диктора с голосом Левитана... а в остальном украинская разведка - абсолютно не способная ни на что чмырня с узкими плечиками и толстыми задницами... голова огромная, но ума нет...
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16.02.2021 14:06 Ответить
ти з одічалих? не чув що розвідка заборонена і беспілотниками теж? ось кацапи прийдуть буде тобі і голос левітана і "ізоляцію" с підвалами організують, все як ти хочеш
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16.02.2021 14:29 Ответить
Нужно нашим воинам разрешить отправлять её снова на ремонт.Или в утиль.
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16.02.2021 17:28 Ответить
 
 