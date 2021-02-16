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Новости Политика Украины
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НАБУ (4031) ВР (28728) Сытник (953) Пидласа Роксолана (31)

Законопроект правительства об увольнении директора НАБУ вызывает удивление, в парламенте есть другие инициативы, - "слуга народа" Пидласа

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Законопроект правительства об увольнении директора НАБУ вызывает удивление, в парламенте есть другие инициативы, -

Нардеп "Слуги народа" Роксолана Пидласа считает, что в парламенте есть более "цивилизованные" законопроекты о НАБУ, чем тот, который предложило правительство.

Об этом она сказала в комментарии корреспонденту Цензор.НЕТ.

"Многие говорят, в том числе и я, что внесение в реестр коррупционеров должно быть основанием для увольнения директора НАБУ. Но законопроект Кабинета Министров вызывает удивление по многим причинам. Да, правительство имеет право законодательной инициативы. Но, например, с сентября в парламенте зарегистрирован законопроект председателя антикоррупционного комитета Радиной №4025, который предлагает абсолютно цивилизованный путь решения этой проблемы, которая сложилась в результате решения Конституционного Суда о неконституционности назначения директора НАБУ. Законопроект №4025 предлагает, чтобы назначал директора НАБУ Кабинет Министров на основании предложения конкурсной комиссии, которая состоит из шести участников - трех от Кабмина и трех от международных организаций. Это был бы нормальный путь решения проблемы", - считает Пидласа.

По ее словам, в правительственном законопроекте роль международных организаций не является решающей.

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"Кабмин предлагает, насколько мне известно, другую конкурсную комиссию, в которой роль международных организаций не является решающей, так как они имеют только 1/3 голосов. При этом (я так понимаю в переходных положениях) написано, что на время проведения конкурса исполняет обязанности руководителя НАБУ первый заместитель. Но это противоречит действующему закону. Нет такого основания устранения, или увольнения директора НАБУ, как проведение другого конкурса", - отметила нардеп.

По ее словам, законопроект Радиной не предусматривает автоматическое увольнение директора НАБУ при проведении конкурса. Кроме того, Пидласа отметила, что в парламенте зарегистрирован ряд других законопроектов, которые решают вопрос НАБУ.

Нардеп рассказала, что правительственный законопроект не появится в повестке дня на этой неделе, поскольку еще нужно время для представления альтернативных законопроектов.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+7
По поводу визга "Дело НАБУ против закупок китайской вакцины - это политическое дело" Законопроект правительства об увольнении директора НАБУ вызывает удивление, в парламенте есть другие инициативы, - "слуга народа" Пидласа - Цензор.НЕТ 5320

1. Вакцина была закуплена в обход установленной законом процедуры закупок.

2. На момент закупки она не была зарегистрирована в установленном порядке.

3. Для закупок использовалась схема с "фирмой-прокладкой" что повысило ее цену на 12 %

4. После перечисления денег они исчезли со счетов фирмы "Лекхим", но вакцина так и не поступила в Украину и через полтора месяца...

Где тут политика и при чем тут НАБУ и Сытник? Чистый криминал. И то что Степанов на свободе лишь оказывает простой факт - Украиной правит организованная преступная группа (ОПГ). (с)
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16.02.2021 13:41
+4
Під чиїм управлінням ?
Під управлінням коксозалежних покидьків і злодіїв !
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16.02.2021 13:39
+3
Идет полный обезбашенный в нарушение всей юриспруденции разгром НАБУ, начиая с Сытника. Дело в том, что в НАБУ накопилось большое количество чувствительных для многих провластных и привластных людишек и сейчас проводится работа по исчезновению и закрытию этих дел! В эти аферы, наверное, втянули и Президента. Уже полгода стараются, но никак не могут из этого списка вытянуть зам. главы ОП О.Татарова, уже и дело на него хотят забрать у НАБУ, а он при этом на работе. Во кино! Но на прошлой неделе в Европарламенте открытым текстом заявили, что в Украине первым вопросом нужно решать вопрос коррупции и без этого никаких дел. НАБУ просто стало комом в горле у власти и местных набобов, отсюда и вся эта каша против него заварена. Весна подходит, но где обещанные посадки?
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16.02.2021 14:15
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Під чиїм правлінням знаходиться Україна?!
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16.02.2021 13:35 Ответить
Під чиїм управлінням ?
Під управлінням коксозалежних покидьків і злодіїв !
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16.02.2021 13:39 Ответить
Україна знаходиться під абсолютною владою українського великого капіталу. І всі оті Зє та Шмигалі - це такий дрібьязок... Що забажає український клуб долярових мільйонерів , так і буде.
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16.02.2021 13:45 Ответить
Отець наш небесний 30 років тому вказав нам ціль подорожі до Волі, тільки керманичів своїх ми чомусь обираємо з тогож людо що і тисячі років тому
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16.02.2021 13:49 Ответить
По поводу визга "Дело НАБУ против закупок китайской вакцины - это политическое дело" Законопроект правительства об увольнении директора НАБУ вызывает удивление, в парламенте есть другие инициативы, - "слуга народа" Пидласа - Цензор.НЕТ 5320

1. Вакцина была закуплена в обход установленной законом процедуры закупок.

2. На момент закупки она не была зарегистрирована в установленном порядке.

3. Для закупок использовалась схема с "фирмой-прокладкой" что повысило ее цену на 12 %

4. После перечисления денег они исчезли со счетов фирмы "Лекхим", но вакцина так и не поступила в Украину и через полтора месяца...

Где тут политика и при чем тут НАБУ и Сытник? Чистый криминал. И то что Степанов на свободе лишь оказывает простой факт - Украиной правит организованная преступная группа (ОПГ). (с)
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16.02.2021 13:41 Ответить
А ніби раніше не керували ОЗГ. Так було, є і буде.
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16.02.2021 13:47 Ответить
да керували так-же, але все по "тихому" було.. а зараз - пздць як "голосно" та нагло.. Законопроєкт уряду про звільнення директора НАБУ викликає здивування, в парламенті є інші ініціативи, - "слуга народу" Підласа - Цензор.НЕТ 6239
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16.02.2021 14:00 Ответить
"слуга народа" Пидласа, с таким погонялом треба чиновником на россії працювати, а не у нас.
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16.02.2021 13:47 Ответить
Буква "а" выпала. Законопроєкт уряду про звільнення директора НАБУ викликає здивування, в парламенті є інші ініціативи, - "слуга народу" Підласа - Цензор.НЕТ 1342
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16.02.2021 13:51 Ответить
Уже нашли? Быстро.
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16.02.2021 14:03 Ответить
Идет полный обезбашенный в нарушение всей юриспруденции разгром НАБУ, начиая с Сытника. Дело в том, что в НАБУ накопилось большое количество чувствительных для многих провластных и привластных людишек и сейчас проводится работа по исчезновению и закрытию этих дел! В эти аферы, наверное, втянули и Президента. Уже полгода стараются, но никак не могут из этого списка вытянуть зам. главы ОП О.Татарова, уже и дело на него хотят забрать у НАБУ, а он при этом на работе. Во кино! Но на прошлой неделе в Европарламенте открытым текстом заявили, что в Украине первым вопросом нужно решать вопрос коррупции и без этого никаких дел. НАБУ просто стало комом в горле у власти и местных набобов, отсюда и вся эта каша против него заварена. Весна подходит, но где обещанные посадки?
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16.02.2021 14:15 Ответить
Відчули - що запахло проблемами з-за океану.
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16.02.2021 14:20 Ответить
чужой Сытник для них . Вот татаров , муж прокурорши, степаша вор свои. Сфабриковали ему дело на 25 тыс гривен за отдых у лесника и пляшут вокруг него с бубнами для баранов ,которым тарифы повышают. Вот и вся борьба с корупцией. Соображать от обратного, враг олигархов твоя надежда. Другого шанса у стада нет.
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16.02.2021 15:11 Ответить
 
 