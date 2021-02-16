Мы не допустим, чтобы цена газа для населения до конца года увеличивалась, - Витренко
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Цены на газ в Украине до конца года могут остаться на уровне не более 6,99 гривен за метр кубический. В правительстве сейчас работают над решением без чрезмерного вмешательства в работу рынка.
Об этом заявил в ходе всеукраинского форума "Украина 30" исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Исходя из конъюнктуры европейского рынка, можно ожидать, что будет рост цен, однако правительство этого не допустит. Правительство сейчас работает над устойчивым решением, которое позволит сделать так, чтобы и до конца этого года люди не платили за газ больше 6,99 грн/куб. м", - отметил он.
По его словам, правительство с этой целью, в частности, намерено обеспечить свободный выход газа собственной добычи на рынок в виде годового продукта с его последующей реализацией поставщиками населению.
"Мы не допустим того, чтобы цена газа до конца года увеличивалась… Конкуренция будет. Поставщики должны конкурировать меньшей ценой. Мы не будем даже устанавливать какие-то административные ограничения, мы просто хотим сделать такую структуру рынка, такой дизайн рынков, так бороться со злоупотреблениями, чтобы рыночным способом сделать так, что будут разные цены, при этом они не будут выше, чем 6,99 грн/куб. м", – подчеркнул Юрий Витренко.
Как сообщалось, Кабинет Министров принял постановление об ограничении цены на газ для населения в течение февраля-марта 2021 года на уровне 6,99 гривен за кубометр.
Пожалуйста, подождите...
так что газ будет только расти и расти в цене. ибо нефть потихоньку растет в цене, а за ней и газ.
Может они требуют НА ОБОРОТ снижение, так как сейчас цены ЗАВЫШЕНЫ !!!
Стало відомо, що ботоферма Зеленського працює з Росії.
https://prm.ua/stalo-vidomo-shcho-botoferma-zelens-koho-pratsyuye-z-rosiyi/
Лещенко шо кажет?
МВФ не даст бабла(отдавать потом - надо) бо у нам его тупо прое*дают
Просто зашибись - правиДельство взяло бабло, а отдавать - а пусть Вася, который щас тока школу закон*ил, отдает, а мы - (а нам поПутину, еще бы - мы взяли, а вы - Чупа-чупс, нувыпонели)
Один другого оприходовал - и вот уже есть новый п@@дор.
Вот один, Люся абдрістович и прочая...
А раз Витренко это не говорит, то значит пусть едет к ... маме.
Какой "рынок газа"??? Есть цена добычи. ВСЕ. Ровно за столько его и должны продавать НАСЕЛЕНИЮ. Никто не говорит в МИНУС продавать.
Вы там не зажрались? То рыжоче чмо получает премию в 100+ лямов, то фирмам-пустышкам "дарит" миллионы кубов. Это КАК? Вот в это комуняцкое рыло влезло 4 ляма баксов.
2. Обеспечить равные условия работы на рынке газа всем участникам.
3. Собрать всю босоту, что кормится с рынка газа и отправить на буровые (принудительно, на 15 лет с конфискацией)
Всё.
Как же к корыту хочется поближе пролезть....
Шаурмудві шаурми цьому патріоту!