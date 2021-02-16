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Тарифы на газ (350) Витренко Юрий (376)

Мы не допустим, чтобы цена газа для населения до конца года увеличивалась, - Витренко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Мы не допустим, чтобы цена газа для населения до конца года увеличивалась, - Витренко

Цены на газ в Украине до конца года могут остаться на уровне не более 6,99 гривен за метр кубический. В правительстве сейчас работают над решением без чрезмерного вмешательства в работу рынка.

Об этом заявил в ходе всеукраинского форума "Украина 30" исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Исходя из конъюнктуры европейского рынка, можно ожидать, что будет рост цен, однако правительство этого не допустит. Правительство сейчас работает над устойчивым решением, которое позволит сделать так, чтобы и до конца этого года люди не платили за газ больше 6,99 грн/куб. м", - отметил он.

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По его словам, правительство с этой целью, в частности, намерено обеспечить свободный выход газа собственной добычи на рынок в виде годового продукта с его последующей реализацией поставщиками населению.

"Мы не допустим того, чтобы цена газа до конца года увеличивалась… Конкуренция будет. Поставщики должны конкурировать меньшей ценой. Мы не будем даже устанавливать какие-то административные ограничения, мы просто хотим сделать такую структуру рынка, такой дизайн рынков, так бороться со злоупотреблениями, чтобы рыночным способом сделать так, что будут разные цены, при этом они не будут выше, чем 6,99 грн/куб. м", – подчеркнул Юрий Витренко.

Как сообщалось, Кабинет Министров принял постановление об ограничении цены на газ для населения в течение февраля-марта 2021 года на уровне 6,99 гривен за кубометр.
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Топ комментарии
+12
какого хера она вообще должна увеличиваться.. это же газ своей добычи....
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16.02.2021 13:37
+7
Вітренко почав вішати локшину, як професійний зебіл, бо дуже хочеться - що аж кушать нє магу. ))
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16.02.2021 13:37
+5
1. Раз и навсегда вывести простую и понятную формулу образования цены на газ. Исключить прокладки и прочую муть из этой формулы, как бы она не называлась.
2. Обеспечить равные условия работы на рынке газа всем участникам.
3. Собрать всю босоту, что кормится с рынка газа и отправить на буровые (принудительно, на 15 лет с конфискацией)

Всё.
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16.02.2021 13:49
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какого хера она вообще должна увеличиваться.. это же газ своей добычи....
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16.02.2021 13:37 Ответить
Ті просто вспомни, почем они газ купили и закачали.
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16.02.2021 13:43 Ответить
да он просто издевается... оно прикалывается так с издевкой, подождите еще эл. энергия грядет а затем и вода подтянется а там и хлеб и все остальное
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16.02.2021 14:52 Ответить
конечно только пиар, ЕС заставит привести к экономически обоснованным ценам.
так что газ будет только расти и расти в цене. ибо нефть потихоньку растет в цене, а за ней и газ.
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16.02.2021 16:25 Ответить
"экономически обоснованным ценам" , а с чего ты взял, что это ОБЯЗАТЕЛЬНО дороже !?
Может они требуют НА ОБОРОТ снижение, так как сейчас цены ЗАВЫШЕНЫ !!!
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16.02.2021 16:34 Ответить
я що найменше 40 год вже чую що треба підняти ціни то на бензин, то на газ то на комуналку до європейського рівня, та "вот еще немного потерпите, а что вьі хатели к рьінку идем, работать не умеете". То мабуть нам хтось бреше? Може наші ціни повинні бути економічно обгрунтовані, іменно для нашої країни? Бо куди ж ті кошти за підвищення весь час ідуть, в бездонні кармани олігархів? Який тоді сенс у високих цінах? Тим паче за наші ж гроші купували газ весною та літом по 3 а продають нам уже по 9, це шо таке?
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16.02.2021 17:29 Ответить
Breakingnews !
Стало відомо, що ботоферма Зеленського працює з Росії.

https://prm.ua/stalo-vidomo-shcho-botoferma-zelens-koho-pratsyuye-z-rosiyi/
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16.02.2021 13:44 Ответить
Ничего удивительного. Нашего ишака оманского ФСБ уже давно завербовало, когда он фильмы в рашке снимал за деньги фонда кино. Оперативный псевдоним "Буратино" у шута
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16.02.2021 13:56 Ответить
Я не буду удивлен если окажется что точный псевдоним это Голубой Буратино.Скорее на этом и взяли.
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16.02.2021 14:06 Ответить
Наверное там у него все хорошо зашкурено...
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16.02.2021 16:58 Ответить
а почему хлеб по 20 грн? он же нашего пр-ва и должен быть по 20 коп)))
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16.02.2021 16:57 Ответить
так понимаю, и менее она не будет...
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16.02.2021 13:37 Ответить
Вітренко почав вішати локшину, як професійний зебіл, бо дуже хочеться - що аж кушать нє магу. ))
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16.02.2021 13:37 Ответить
весь в маму прогрессивщицу пошел
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16.02.2021 13:42 Ответить
кто *** тянет эту Конотопскую рожу ???
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16.02.2021 13:37 Ответить
наверное или америка или европа, уж сильно настойчиво
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16.02.2021 13:40 Ответить
Витренко, или к .. маме, так слюни и ткут от будущих лямов , проходящих мимо .
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16.02.2021 13:38 Ответить
после таких заяв-пора менять драгдилера
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16.02.2021 13:39 Ответить
и это уже неподьемная цена, увеличите- еще больше будет долг, вы за 30 лет вашей жидовской власти так накерували, что народ обобрали подчистую, остались только нищенские пенсии и нищенские зарплаты,
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16.02.2021 13:39 Ответить
Правительство сейчас работает над устойчивым решением, которое позволит сделать так, чтобы и до конца этого года люди не платили за газ больше 6,99 грн/куб. м", - отметил он. Источник: https://censor.net/ru/n3248216\\\\\\\\\\\

Лещенко шо кажет?
МВФ не даст бабла(отдавать потом - надо) бо у нам его тупо прое*дают
Просто зашибись - правиДельство взяло бабло, а отдавать - Мы не допустим, чтобы цена газа для населения до конца года увеличивалась, - Витренко - Цензор.НЕТ 3365 а пусть Вася, который щас тока школу закон*ил, отдает, а мы - Мы не допустим, чтобы цена газа для населения до конца года увеличивалась, - Витренко - Цензор.НЕТ 2738 (а нам поПутину, еще бы - мы взяли, а вы - Чупа-чупс, нувыпонели)
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16.02.2021 13:40 Ответить
другим словом - мы не позволим шоб наши милионные зарплаты уменьшались
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16.02.2021 13:40 Ответить
Зебилы - они ка п@@@@ры
Один другого оприходовал - и вот уже есть новый п@@дор.
Вот один, Люся абдрістович и прочая...
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16.02.2021 13:42 Ответить
Значит будет опять дорожать, Всегда если власть о чем то заявляет значит будут грабить Мы не допустим, чтобы цена газа для населения до конца года увеличивалась, - Витренко - Цензор.НЕТ 8184
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16.02.2021 13:43 Ответить
вже скоро той час, коли по таких пиках будуть бити
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16.02.2021 13:43 Ответить
Мы не допустим, чтобы цена газа для населения до конца года увеличивалась, - Витренко/ Жадность мародёра границы не имеет. Уже получил 4 млн долларов премии а всё врёт, борца с мафией Коломойского изображает. Которая его же в министры двигает.
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16.02.2021 13:44 Ответить
Цена на газ собственной добычи должна быть уменьшена.
А раз Витренко это не говорит, то значит пусть едет к ... маме.
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16.02.2021 13:44 Ответить
Ходят упорные слухи, что некто Беня закупил у "Нафтогаза" газ по 18 долларов США, в то время когда газ стоит белее 40 долларов США.
Мы не допустим, чтобы цена газа для населения до конца года увеличивалась, - Витренко - Цензор.НЕТ 648
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16.02.2021 13:44 Ответить
Беня всегда найдет способ как обмануть и заработать на украинском народе. Однажды он провернул дело с Приватом, почему бы не повторить что то похожее?
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16.02.2021 14:02 Ответить
Я не понимаю почему сакральной стала цифра 6.99? Я не о том много это или мало, а просто о каком то фетишизме вокруг даного числа. Может кто то внятно объяснить ее происхождение.
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16.02.2021 13:44 Ответить
что тут гадать... поза 69 + 9 сверху...
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16.02.2021 13:56 Ответить
Мы не допустим, чтобы цена газа для населения до конца года увеличивалась, - Витренко - Цензор.НЕТ 9664
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16.02.2021 13:44 Ответить
Какие милые зверюшки.
Какой "рынок газа"??? Есть цена добычи. ВСЕ. Ровно за столько его и должны продавать НАСЕЛЕНИЮ. Никто не говорит в МИНУС продавать.
Вы там не зажрались? То рыжоче чмо получает премию в 100+ лямов, то фирмам-пустышкам "дарит" миллионы кубов. Это КАК? Вот в это комуняцкое рыло влезло 4 ляма баксов.
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16.02.2021 13:45 Ответить
А харчеваться за что те же витренки каломойские с ахметами будут?
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16.02.2021 13:48 Ответить
у какой хитрый , летом цена на газ должна упасть до 2 грн
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16.02.2021 13:46 Ответить
Ты КОЗЛИНА, её снижать должен минимум вдвое а не лапшу на уши лохам вешать ... Ми не допустимо, щоб ціна газу для населення до кінця року збільшувалася, - Вітренко - Цензор.НЕТ 1519
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16.02.2021 13:49 Ответить
1. Раз и навсегда вывести простую и понятную формулу образования цены на газ. Исключить прокладки и прочую муть из этой формулы, как бы она не называлась.
2. Обеспечить равные условия работы на рынке газа всем участникам.
3. Собрать всю босоту, что кормится с рынка газа и отправить на буровые (принудительно, на 15 лет с конфискацией)

Всё.
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16.02.2021 13:49 Ответить
Витренко откровенно лепит горбатого.
Как же к корыту хочется поближе пролезть....
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16.02.2021 13:50 Ответить
Ему бы еще на каблуки встать да заволать Любі мої. Популизм это приятно, но лучше объяснить механизм ценообразования и способы уменьшения стоимости стратегического для нищего народа Украины товара как газ.
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16.02.2021 13:53 Ответить
Шаурму дві шаурми цьому патріоту!
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16.02.2021 13:53 Ответить
Начинает надоедать эта ложь. Они уже допустили увеличение цены на газ и электричество.
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16.02.2021 13:58 Ответить
Ну не упоротые - населению летом газ втюхивать по 7грн. + доставка 2.14 (у меня так)...и это при том что собственная добыча покрывает полностью потребности населения и комунальщиков
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16.02.2021 14:01 Ответить
речь должна идти не о том, что не будет повышения цен, а о том, что ЦЕНЫ БУДУТ ПОНИЖЕНЫ ДО 3 ГРН ЗА КУБОМЕТР, пересмотрены зарплаты всех до единого их тех, кто отвечает за вопросы поставки газа, у них будут БУДУТ ИЗЪЯТЫ ПЕРЕПЛАТЫ ЗА ВСЕ ГОДЫ, НАЛОЖЕН СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ШТРАФ С НЕМЕДЛЕННОЙ ОПЛАТОЙ...
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16.02.2021 14:03 Ответить
!!! 3 грн за КУБОМЕТР + произведен ПЕРЕРАСЧЕТ переплаченных сумм за Роттердам++, за газ, за доставку. ОБЛГАЗЫ НАЦИОНАЛИЗИРОВАТЬ!
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16.02.2021 15:22 Ответить
Вы правы! надо делать то,что Вы предлагаете! надо поднимать Украину! И вместе мы сможем это сделать...
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16.02.2021 21:45 Ответить
а как это цены просто так могут увеличиваться?? может их кто то увеличивает?? или им туда дрожжей засыпают??? Ми не допустимо, щоб ціна газу для населення до кінця року збільшувалася, - Вітренко - Цензор.НЕТ 8221
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16.02.2021 14:04 Ответить
******, будут грабить... Ми не допустимо, щоб ціна газу для населення до кінця року збільшувалася, - Вітренко - Цензор.НЕТ 7406
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16.02.2021 14:08 Ответить
Не отримали грошей від МВФ - і пішли "врознос". Запроваджуємо соціалізм - як у Венесуелі, знищуємо боротьбу з корупцією.
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16.02.2021 14:24 Ответить
А как же офигенный рынок ? Каким боком "вы" вообще им управляете ? А если управляете то почему 6.99 , а не 2.99 ?
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16.02.2021 14:48 Ответить
ну так это и есть наш рынок - продавец один а все остальные покупатели, типа - не нравится проходи мимо... рты закрыли и в очередь, сукины дети..
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16.02.2021 14:59 Ответить
витренко, что ты из себя представляешь??? .."мы не допустим.." Тьфу на тебя!
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16.02.2021 15:18 Ответить
этот пи....рас пусть расскажет какая калорийность должна быть у газа что бы платить столько за него!
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16.02.2021 15:35 Ответить
Ну да, газ не подорожает до конца года, зато доставка уже 2 грн, поднимут еще, чтоб компенсировать нехватку сверхдоходов из продажи кубометров газа(( Жаль что большинство не считает(
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16.02.2021 16:51 Ответить
А потом, ..... хоть кол чеши, не до вас мне будет.....
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16.02.2021 17:56 Ответить
 
 