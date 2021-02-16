РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
3369 посетителей онлайн
Новости Политика УкраиныОбщество Коронавирус и карантин
3 929 16
Зеленский (16541) карантин (16730) Ивано-Франковская область (838) Ляшко Виктор (1318) Шмыгаль Денис (2321) COVID-19 (18599) коронавирус (17041)

Главный санврач Ляшко срочно выезжает в Ивано-Франковскую область из-за ситуации с коронавирусом, - совещание у Зеленского

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Главный санврач Ляшко срочно выезжает в Ивано-Франковскую область из-за ситуации с коронавирусом, - совещание у Зеленского

Ситуацию с заполнением койко-мест для больных COVID-19 в Ивано-Франковской области подробно обсудили на традиционной селекторном совещании под председательством Президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что чрезвычайно высокий уровень заболеваемости наблюдается в Ивано-Франковской области. Во многих населенных пунктах Прикарпатья заполненность койко-мест - более 90%.

По словам главы правительства, сегодня вечером ожидается заседание местной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС относительно этой ситуации. В область срочно выезжает главный государственный санитарный врач - заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

"Надо тщательно разобраться в ситуации, поскольку из-за снега доставку пациентов скорыми в другие области, где есть свободные места, особенно затруднено, надо рассмотреть вариант развертывания дополнительных коек в области. Помните, что в первую очередь важны жизни пациентов", - сказал Зеленский.

Ранее сообщалось, что в больнице Ивано-Франковска не осталось свободных COVID-коек.

Также читайте: Граждане Украины смогут записаться на бесплатную COVID-вакцинацию после 1 марта, - Ляшко

Автор: Богдан Гуньковський
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+3
Ковидного фонда уже нет...размещайте всех на чердак!
показать весь комментарий
16.02.2021 13:50
+3
100%. Сприймаєш все це, як дешевий дуркуватий серіал для бабусь.
показать весь комментарий
16.02.2021 13:50
+3
Про критичну ситуацію в Івано- Франківській обл. вже говорили майже місяць , а до Зеєміратського і сансрача Ляшка , тільки
сьогодні дійшло ?
Хлопці , ідіть геть , якщо ви невзмозі рятувати Украіну і украінців !
показать весь комментарий
16.02.2021 13:50
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Артисты *** .... Главный санврач Ляшко срочно выезжает в Ивано-Франковскую область из-за ситуации с коронавирусом, - совещание у Зеленского - Цензор.НЕТ 4129
показать весь комментарий
16.02.2021 13:48 Ответить
100%. Сприймаєш все це, як дешевий дуркуватий серіал для бабусь.
показать весь комментарий
16.02.2021 13:50 Ответить
Ковидного фонда уже нет...размещайте всех на чердак!
показать весь комментарий
16.02.2021 13:50 Ответить
Про критичну ситуацію в Івано- Франківській обл. вже говорили майже місяць , а до Зеєміратського і сансрача Ляшка , тільки
сьогодні дійшло ?
Хлопці , ідіть геть , якщо ви невзмозі рятувати Украіну і украінців !
показать весь комментарий
16.02.2021 13:50 Ответить
Сцена n-нна. В кадрі герой в масці і плащі зі старенького бусу вигружає біля лікарні холодильник з вакциною. Масовка плескає в долоні, кричить і плаче від щастя.
показать весь комментарий
16.02.2021 13:59 Ответить
добуков...........**.....сь ? Главный санврач Ляшко срочно выезжает в Ивано-Франковскую область из-за ситуации с коронавирусом, - совещание у Зеленского - Цензор.НЕТ 3179
показать весь комментарий
16.02.2021 13:52 Ответить
сподіваюсь, Ляшко везе з собою кілька "розкладушок", аби покращити ситуацію
показать весь комментарий
16.02.2021 13:56 Ответить
Как выезжать - так Ляшко, а как закупки - так это Степанов...
Где справедливость?
показать весь комментарий
16.02.2021 14:29 Ответить
Биба и Боба - два долб....ба!
показать весь комментарий
16.02.2021 14:40 Ответить
Головний санлікар Ляшко терміново виїжджає до Івано-Франківської області через ситуацію з коронавірусом, - нарада в Зеленського - Цензор.НЕТ 604
показать весь комментарий
19.02.2021 12:43 Ответить
По старшинству, по старшинству... Головний санлікар Ляшко терміново виїжджає до Івано-Франківської області через ситуацію з коронавірусом, - нарада в Зеленського - Цензор.НЕТ 9759
показать весь комментарий
19.02.2021 12:44 Ответить
Лижі взяв?
показать весь комментарий
16.02.2021 14:56 Ответить
поздно пить боржоми... докатались в буковеле во главе с клованом...
показать весь комментарий
16.02.2021 14:59 Ответить
Ляшко везе в область 500 ліжок для ковідних,забезпечених киснем!
показать весь комментарий
16.02.2021 16:42 Ответить
А может как в армии - трехярусные кровати и штабелями складировать больных? Чет туго доходит до западенцев необходимость блюсти карантин.
показать весь комментарий
20.02.2021 23:13 Ответить
 
 