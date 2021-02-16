Минстратегпром и Минобороны не выполнили указ Зеленского об оборонных закупках, - StateWatch

Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности и Министерство обороны не обеспечили разработку и принятие до 15 февраля 2021 года подзаконных актов, необходимых для реализации положений ЗУ "Об оборонных закупках".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой "Экономическую правду", об этом сообщает экспертная организация StateWatch, которая проанализировала исполнение решения СНБО о предложениях к проекту бюджета на 2021 года по статьям с обеспечением национальной безопасности и обороны Украины, которое было введено указом президента Владимира Зеленского в ноябре прошлого года.

"Минстратегпром и Минобороны должны были разработать и передать Кабмину для принятия подзаконные акты для обеспечения планирования и закупки товаров, работ и услуг оборонного назначения за закрытыми закупками. Однако, ни один нормативный акт во исполнение указа президента для внедрения Закона "Об оборонных закупках" не был принят.

По данным Секретариата Кабмина, в течение декабря-января Минстартегпром рассылал на различные министерства проекты правительственных постановлений "Вопрос оборонных закупок" и "Порядок создания реестра участников отбора и исполнителей государственных контрактов", однако они постоянно дорабатывались и так и не были вынесены на заседании Кабмина", - говорится в сообщении.

"Президент Украины Владимир Зеленский поручил профильному вице-премьеру Олегу Урускому 15 февраля запустить ЗУ "Об оборонных закупках", действие которого было сорвано в январе этого года из-за отсутствия подзаконных актов. Однако теперь можно сделать выводы, что сроки запуска электронных оборонных закупок во второй раз переносятся", - заявил глава StateWatch Глеб Каневский.

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Отмечается, что на прошлой неделе на официальном сайте Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленностей были обнародованы цитаты Олега Уруского, согласно которым ведомством для имплементации Закона "Об оборонных закупках" разработано 10 проектов постановлений правительства без указания, сколько таких проектов было поддержано правительством.

В то же время НАПК выявило коррупциогенные факторы в проектах актов в сфере оборонных закупок, которые были подготовлены совместно Минстратегпромом и Минобороны.