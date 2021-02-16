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Минстратегпром и Минобороны не выполнили указ Зеленского об оборонных закупках, - StateWatch

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Минстратегпром и Минобороны не выполнили указ Зеленского об оборонных закупках, - StateWatch

Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности и Министерство обороны не обеспечили разработку и принятие до 15 февраля 2021 года подзаконных актов, необходимых для реализации положений ЗУ "Об оборонных закупках".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой "Экономическую правду", об этом сообщает экспертная организация StateWatch, которая проанализировала исполнение решения СНБО о предложениях к проекту бюджета на 2021 года по статьям с обеспечением национальной безопасности и обороны Украины, которое было введено указом президента Владимира Зеленского в ноябре прошлого года.

"Минстратегпром и Минобороны должны были разработать и передать Кабмину для принятия подзаконные акты для обеспечения планирования и закупки товаров, работ и услуг оборонного назначения за закрытыми закупками. Однако, ни один нормативный акт во исполнение указа президента для внедрения Закона "Об оборонных закупках" не был принят.

По данным Секретариата Кабмина, в течение декабря-января Минстартегпром рассылал на различные министерства проекты правительственных постановлений "Вопрос оборонных закупок" и "Порядок создания реестра участников отбора и исполнителей государственных контрактов", однако они постоянно дорабатывались и так и не были вынесены на заседании Кабмина", - говорится в сообщении.

"Президент Украины Владимир Зеленский поручил профильному вице-премьеру Олегу Урускому 15 февраля запустить ЗУ "Об оборонных закупках", действие которого было сорвано в январе этого года из-за отсутствия подзаконных актов. Однако теперь можно сделать выводы, что сроки запуска электронных оборонных закупок во второй раз переносятся", - заявил глава StateWatch Глеб Каневский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Более 40% тендеров Минобороны в 2020 году не состоялись, - StateWatch

Отмечается, что на прошлой неделе на официальном сайте Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленностей были обнародованы цитаты Олега Уруского, согласно которым ведомством для имплементации Закона "Об оборонных закупках" разработано 10 проектов постановлений правительства без указания, сколько таких проектов было поддержано правительством.

В то же время НАПК выявило коррупциогенные факторы в проектах актов в сфере оборонных закупок, которые были подготовлены совместно Минстратегпромом и Минобороны.
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Топ комментарии
+4
Один наручник - пара(Зеленский-Таран).
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16.02.2021 14:16
+3
Мінстратегпром і Міноборони не виконали указ Зеленського про оборонні закупівлі, - StateWatch - Цензор.НЕТ 430
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16.02.2021 14:49
+2
Там все набагато прозаїчніше. Некомпетентні особи не здатні написати необхідний документ, який не соромно показати керівництву. Понаставляли "дебілів по знайомству", які розраховували тільки на те що, отримають посаду і їм почнуть носити гроші. А в реалі вони не знають ні первинної документації, ні про що, їх питають у листі і яку треба дати відповідь.
Повірте, стикався з масою таких керівників, які зашли в держструктуру і притягнули з собою екскорт такіх же невігласів.
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16.02.2021 14:28
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Коли вже заарештують зрадника Тарана?!
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16.02.2021 14:14 Ответить
Один наручник - пара(Зеленский-Таран).
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16.02.2021 14:16 Ответить
Мінстратегпром і Міноборони не виконали указ Зеленського про оборонні закупівлі, - StateWatch - Цензор.НЕТ 430
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16.02.2021 14:49 Ответить
як казав віслюк: "какаяразница"
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16.02.2021 14:17 Ответить
кримінальний саботаж -- норма в нашій **********
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16.02.2021 14:54 Ответить
Воны плахие, вон - издает указы, а значит вон - хороший. Очевидно, что это бред. Банально-туповатая попытка смыться от ответственности. Клоун, не проканает. ВСЯ ответственность на тебе. От слова полностью. Ты хотел полную власть, то ты будешь наслаждаться полной ответственностью.
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16.02.2021 14:18 Ответить
P.S. 15 февраля - это для кого-то сакральное число?
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16.02.2021 14:20 Ответить
Ай-я-яй, не слухають Бубачку.
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16.02.2021 14:21 Ответить
Премию получат и нагонят. Делов...
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16.02.2021 14:24 Ответить
Там все набагато прозаїчніше. Некомпетентні особи не здатні написати необхідний документ, який не соромно показати керівництву. Понаставляли "дебілів по знайомству", які розраховували тільки на те що, отримають посаду і їм почнуть носити гроші. А в реалі вони не знають ні первинної документації, ні про що, їх питають у листі і яку треба дати відповідь.
Повірте, стикався з масою таких керівників, які зашли в держструктуру і притягнули з собою екскорт такіх же невігласів.
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16.02.2021 14:28 Ответить
Саботажники.
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16.02.2021 14:50 Ответить
кріси ...
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16.02.2021 15:21 Ответить
 
 