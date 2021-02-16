Билецкий требует от власти принять закон о коллаборантах, посадить Медведчука и запретить ОПЗЖ

Лидер партии "Национальный Корпус" Андрей Билецкий выступил с требованием запрета ОПЗЖ и принятия закона о коллаборантах, а также окончательного закрытия прокремлевских телеканалов.

Об этом говорится в обращении, опубликованном на его канале в YouTube.



"Прошло почти две недели с момента принятия решения СНБО относительно санкций против телеканалов Медведчука - Козака. Вся Украина с нетерпением ожидает следующих шагов власти относительно прямых агентов Кремля. Но через две недели мы эти шаги не увидели. Наоборот - появляются слухи, что власти в договоренностях с Медведчуком. Все это мы видели при предыдущей власти, когда активные действия против пятой колонны неожиданно заканчивались, а кто-то из власть имущих становился богаче. Медведчук вместе с тем спокойно оставался в политическом и медийном пространстве нашей страны", - напомнил лидер Нацкорпуса.

По его словам, Медведчук - это не только медийное зло. Ведь на последних местных и парламентских выборах в списках ОПЗЖ было по меньшей мере пять человек, ранее подозревавшихся в сепаратизме и терроризме.



"То есть это и были обычные сепаратисты и террористы, которых Медведчук уже сейчас привел к власти в Украине. Только вдумайтесь: в 2021 году ОПЗЖ должны выделить 104 миллиона гривен из государственного бюджета. А они потратят это на финансирование терроризма и пропаганду сепаратизма ", - возмутился Белецкий.



Он обратился к президенту Украины, Верховной Раде Украины и СНБО с рядом требований.



"Нужно немедленно: окончательно прекратить вещание каналов Zik, NewsOne и "112 Украина" в любой форме; открыть уголовные дела и задержать Медведчука и Козака; запретить деятельность ОПЗЖ на территории Украины; принять закон о коллаборантах", - призвал лидер Нацкорпуса.



Он добавил, что тем временем Национальный Корпус будет блокировать деятельность пророссийских сил по всей стране.



"Настало время, когда мы должны организовать блокаду пятой колонны по всей территории Украины. Мы призываем все патриотические силы объединиться и вместе дожать врага", - подытожил Андрей Билецкий.