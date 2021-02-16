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Новости Политика Украины
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Билецкий (227) коллаборационизм (681)

Билецкий требует от власти принять закон о коллаборантах, посадить Медведчука и запретить ОПЗЖ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Билецкий требует от власти принять закон о коллаборантах, посадить Медведчука и запретить ОПЗЖ

Лидер партии "Национальный Корпус" Андрей Билецкий выступил с требованием запрета ОПЗЖ и принятия закона о коллаборантах, а также окончательного закрытия прокремлевских телеканалов.

 Об этом говорится в обращении, опубликованном на его канале в YouTube.


"Прошло почти две недели с момента принятия решения СНБО относительно санкций против телеканалов Медведчука - Козака. Вся Украина с нетерпением ожидает следующих шагов власти относительно прямых агентов Кремля. Но через две недели мы эти шаги не увидели. Наоборот - появляются слухи, что власти в договоренностях с Медведчуком. Все это мы видели при предыдущей власти, когда активные действия против пятой колонны неожиданно заканчивались, а кто-то из власть имущих становился богаче. Медведчук вместе с тем спокойно оставался в политическом и медийном пространстве нашей страны", - напомнил лидер Нацкорпуса.

По его словам, Медведчук - это не только медийное зло. Ведь на последних местных и парламентских выборах в списках ОПЗЖ было по меньшей мере пять человек, ранее подозревавшихся в сепаратизме и терроризме.


"То есть это и были обычные сепаратисты и террористы, которых Медведчук уже сейчас привел к власти в Украине. Только вдумайтесь: в 2021 году ОПЗЖ должны выделить 104 миллиона гривен из государственного бюджета. А они потратят это на финансирование терроризма и пропаганду сепаратизма ", - возмутился Белецкий.


Он обратился к президенту Украины, Верховной Раде Украины и СНБО с рядом требований.


"Нужно немедленно: окончательно прекратить вещание каналов Zik, NewsOne и "112 Украина" в любой форме; открыть уголовные дела и задержать Медведчука и Козака; запретить деятельность ОПЗЖ на территории Украины; принять закон о коллаборантах", - призвал лидер Нацкорпуса.


Он добавил, что тем временем Национальный Корпус будет блокировать деятельность пророссийских сил по всей стране.


"Настало время, когда мы должны организовать блокаду пятой колонны по всей территории Украины. Мы призываем все патриотические силы объединиться и вместе дожать врага", - подытожил Андрей Билецкий.
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Топ комментарии
+26
и арестовича признать быдлом и коллаборантом и посадить на бутылку
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16.02.2021 14:32
+17
Тада...вот помню, нормальный Порошенко - прям за 5 лет всех пересажал...или никого?
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16.02.2021 14:53
+13
Не,не. Там хотят прикрыть "прямой" и "5 канал" ненавистного "барыги пэтра". Люська арестович уже проговорился. Зажопники-это товарищи зелени.
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16.02.2021 14:32
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Только когда рейтинг зекретина будет 5%,оно начнет зажопов расстреливать -так что за работу)
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16.02.2021 14:32 Ответить
Белый Вошь привел к власти коллаборанта и сейчас вопит о законе о коллаборантах

Белый Вошь хочет сделать "Коллаборанта в законе" ? Білецький вимагає від влади ухвалити закон про колаборантів, посадити Медведчука і заборонити ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 9920
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16.02.2021 15:01 Ответить
О, і зразу ботва глобалістична повилазила срати на націоналістів. петрик, той, що гетьман сиволапий, також, до речі, колаборант, лише замаскований під патріота. Між іншим, про "Білого вождя" - а тобі, мабуть, хочеЦЦя, аби було як в Штатах - щоби вошьдь був чорним (невдовзі буде чорна вошь гаріс, коли байдена відправлять до хоспісу), щоби рулили всілякі блм-щики та фінансована з фонду "від.роджененя" антіфа. До речі, "благодійник", власник цього фонду свого часу розкручував антіфу в Україні, хто пам'ятає. Але чьто-то пошло нє так. Мабуть воно вирішило, що значно вигідніше було б спершу захопити владу в США. А Україна почекає. Але тепер, коли владу в США захоплено "всерьоз и надолго", чекати лишилося недовго. Скоро глобалістична физдота візьметься за Україну.
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16.02.2021 19:16 Ответить
"петрик той" ... ты то за националистку " вону" голосовал...
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17.02.2021 07:17 Ответить
и арестовича признать быдлом и коллаборантом и посадить на бутылку
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16.02.2021 14:32 Ответить
а почати потрібно з його криші-авакова. Билецкий требует от власти принять закон о коллаборантах, посадить Медведчука и запретить ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 3368
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16.02.2021 14:33 Ответить
Не,не. Там хотят прикрыть "прямой" и "5 канал" ненавистного "барыги пэтра". Люська арестович уже проговорился. Зажопники-это товарищи зелени.
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16.02.2021 14:32 Ответить
ЗЕленский получает роялти с Новолипецкой "Фабрики смеха" и прочих "Сватов"

будем сажать ЗЕленского ?
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16.02.2021 15:03 Ответить
А кто против? Ему на зоне будет нормально, создаст из урок 95 квартал и будет братву за пайку развлекать.
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16.02.2021 15:06 Ответить
Проснувся нарешті борцун...
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16.02.2021 14:33 Ответить
Не вимагати треба, а діяти
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16.02.2021 14:33 Ответить
Вообще-то санкции приняты НЕ против телеканалов, а персонально против Козака.
По этому, стоит ему "продать" эти телеканалы другому ОПЗЖешнику и они сразу же опять заработают.
Так, что даже с этими "санкциями", Зе-нарик не "отлупил" прокремлевских мразей, а НЕЖНО "пожурил".
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16.02.2021 14:34 Ответить
Был бы у нас нормальный президент, а не кацапское быдло с 95 квартала то посадил бы, а так не на что надеяться
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16.02.2021 14:35 Ответить
Тада...вот помню, нормальный Порошенко - прям за 5 лет всех пересажал...или никого?
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16.02.2021 14:53 Ответить
По крайней мере рыгоанальная срань разбежалась по заграницам, а те кто помельче, сидели тихо, как тараканы под плинтусом. Порох играл по закону, а надо было всю эту рыгоанальную срань вешать на столбах в назидание врагам Украины.
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16.02.2021 15:10 Ответить
Тада...прям так разбежались, что создали на кацапское бабло медиа-империю...
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16.02.2021 15:22 Ответить
Ага, разбежались, так, что ватный бойка чистил табло Ляшко при Порошенко.
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16.02.2021 15:35 Ответить
Такої ганьби точно не було!
Зеля повідпускав навіть з СІЗО!
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16.02.2021 15:19 Ответить
З СІЗО випустили одного Єфремова, у якого згідно закону вийшов максимальний строк перебування там і не було жодних законних підстав його там продовжувати тримати. Чому його за 5 років так і посадили - питання.
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16.02.2021 15:23 Ответить
Беркутів та Цемаха теж не було підстав тримати під вартою?
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16.02.2021 15:40 Ответить
Їх обміняли на наших полонених - у тому числі - на 2х спеців, що підірвали Гіві, а не просто "випустили".
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16.02.2021 17:42 Ответить
Хто це вигадав про Ківі? Порох звільнив більш за 3000 реальних війсковополонених без шкоди державним інтересам не рахуючи Савченко. Але то окрема тема...
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16.02.2021 18:31 Ответить
А ви почитайте тут на Цензорі про тих спеців, яких виміняли.

"Порох звільнив більш за 3000 реальних війсковополонених без шкоди державним інтересам"

Брехня. Порошок звільнив і віддав ***** прямі докази кацапської агресії - полонених десантників та полонених спецназовців ГРУ. А останні 2 роки свого президентства Порошенко не виміняв жодного нашого полоненого.
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16.02.2021 19:32 Ответить
Особенно сепарку штепу Зеля так отпустил, что аж дальше некуда.
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16.02.2021 15:32 Ответить
Штепа, там ще якось можливо пропітляти на "примусили". Ефремов - реальний колаборанти.
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16.02.2021 15:46 Ответить
А мертветчук, бойка кто они?
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16.02.2021 15:48 Ответить
А хіба це тобі треба пояснювати?
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16.02.2021 16:18 Ответить
Порошенко- интеллигент, и воспитание не позволило ему с гопниками вести себя в их стиле. А надо было! Ради будущего страны, находящейся в войне, надо было ЛЮБЫМИ методами нейтрализовывать всю криминальную рыговскую шваль. И на революционном подъеме это было возможно. Но Порох предпочел закон. А судьи кто? А черт их знает, кто они и за кого!
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16.02.2021 15:30 Ответить
Вот интересный фильм про Петю -интилигента и его приятелей.

"Клептократія. Фільм заборонений до показу"
https://www.youtube.com/watch?v=vaaAaN-ckQE&ab_channel=%D0%84%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%A4%D1%96%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2
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16.02.2021 16:22 Ответить
Забыл авторов фильма упомянуть. Денис Казанский и Егор Фирсов.
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16.02.2021 16:24 Ответить
😂😂😂😂😂
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16.02.2021 16:43 Ответить
"Порошенко- интеллигент" - новый аннекдот Білецький вимагає від влади ухвалити закон про колаборантів, посадити Медведчука і заборонити ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 6187
Вы вообще ничего не знаете про своего кумира.
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16.02.2021 17:47 Ответить
Та чё там, еРМАК говорил, Порошенко собственноручно брата убил, непонятно, правда, чьего. А еще он Оборонпром китайцам продал и конфеты "ROSHEN" военнослужащим в банки с якобы тушонкой закатал. И вообще он уже живет в Липецке, чтобы хозяйство без присмотра не оставлять! Все правда, могу поклясться на "Букваре"!
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16.02.2021 19:19 Ответить
Тех, кто имел возможность поделиться - не сажал, а других, жадных, в те времена не было Білецький вимагає від влади ухвалити закон про колаборантів, посадити Медведчука і заборонити ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 1993
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16.02.2021 15:33 Ответить
А в это время, зеркально: Медведчук требует от власти принять закон о коллаборантах, посадить Билецкого и запретить "Национальный Корпус".
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16.02.2021 16:27 Ответить
А потом власти захотят закрыть тебя Андрюша, как Сашко Билого. Это же как дважды два. Но после того как твоя крыша Аваков сбежит на свои виллы в Италии.)
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16.02.2021 14:37 Ответить
Ню-ню...............
Давайте розваліть Україну повністю для "повного щастя".
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16.02.2021 14:38 Ответить
Тобто це не колоборанти розвалюють Україну?
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16.02.2021 14:43 Ответить
Билецкий требует
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16.02.2021 14:42 Ответить
Для того что бы ОПЗЖ и ихних адептов отправить шить рукавицы нужно сначала вернуть нынешнюю власть на предыдущие места работы. Кого в парикмахерскую, кого в кафишоп, а кого и на арену цирка.
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16.02.2021 14:44 Ответить
На арену порошенка - талант есть талант - великий артист
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16.02.2021 16:45 Ответить
Это можно и нужно было делать ещё в 14-ом. В рамках так называемой люстрации. Сегодня это уже звучит как популизм.
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16.02.2021 14:44 Ответить
Ну нарешті! Аваков на щось вже вирішився, что знову бла-бла!
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16.02.2021 14:45 Ответить
Эти нацжены могут только гомиков гонять по подворотням, больше они ни на что не способны
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16.02.2021 14:46 Ответить
как там сейчас в лугандонии?
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16.02.2021 14:48 Ответить
Не от власти этого нужно требовать. Самим нужно делать.
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16.02.2021 14:49 Ответить
Ну вот молодец Билецкий.
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16.02.2021 14:49 Ответить
Вірно каже. Ще б вірно робили.
Рух Опору Капітуляції давно закликає об'єднатися патріотичні сили.
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16.02.2021 14:55 Ответить
Пока шо власть посадила медведчука в кресло нардепа.

Білецький вимагає від влади ухвалити закон про колаборантів, посадити Медведчука і заборонити ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 1607
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16.02.2021 14:55 Ответить
смешной тип... требует
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16.02.2021 14:56 Ответить
Это смешной тип в 2014 году в Харькове на Рымарской дал просраться Моторолле и его подонкам. Про "Азов" повторяться не буду.
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16.02.2021 16:28 Ответить
Треба було підчас виборів попрацювати активніше, зараз би в Раді висував закони.
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16.02.2021 14:58 Ответить
мы уже спрашивали, что моня делал в омане, на кого работают богдан, татаров, ермак, а в ответ, тишина. то же будет и сдесь. ахметов получил на 54% больше прибили. за щет чего? ответа тоже не будет, а он очевиден. повышение тарифов. врот и все.....
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16.02.2021 15:07 Ответить
Предложение очень хорошое.Замечательное. Но чисто из интереса...- Почему именно сейчас,а не раньше. Связано ли это с большей свободой для националистов в нынешний момент или прежде это было невозможно.
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16.02.2021 15:14 Ответить
Хз правду ж ніхто не скаже. А закрутилося все після того як Байден став президентом, чи він там натиснув комусь на щось схоже на фаберже, чи вони самі посміливішали, чи порозумнішали я хз
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16.02.2021 18:00 Ответить
Кто такой Билецкий?
Кого он представляет?
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16.02.2021 15:14 Ответить
Даси грошей, буде і тебе представляти
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16.02.2021 15:18 Ответить
рюкзакова
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16.02.2021 15:18 Ответить
Авакова. Плюс- російських націоналістів.
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16.02.2021 15:23 Ответить
Білецький вимагає від влади ухвалити закон про колаборантів, посадити Медведчука і заборонити ОПЗЖ - Цензор.НЕТ 8280
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16.02.2021 15:15 Ответить
Жечь.
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16.02.2021 15:25 Ответить
Щоб щось вимагати, треба володіти хоч якоюсь підтримкою населення, пройти в Раду, і там ставити питання, не з сопляками на вулицях волати.
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16.02.2021 15:16 Ответить
А ти Медведчука підтримуєш?
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16.02.2021 15:20 Ответить
Я здоровий глузд підтримую. У Білецького підтримка населення, нижче плінтуса. Вчора, в робочий час, його "Нац. корпус", в "гості до Мураєва", ходив. Ну, та 20-30 довбнiв, чомусь в камуфляжі, прийшли, побарабанили в двері, їм не відкрили, і вони переможно пішли. Я не обговорюю, хто такий Мураєв, але він вдень, швидше за все на роботі, а вдома дружина з дітьми. Нафіга їй спілкування, з цими "одухотвореними" особистостями? Чому вони вдень, в понеділок, не на роботі, або це їхня робота? Вони кричали: " Ми майбутнє України", боронь Боже від такого майбутнього.
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16.02.2021 15:48 Ответить
Здоровый ґлузд хіба проти закона про колаборантів та ув'язнення Медведчука?
Звідки Ви знаєте де і коли працює Мураєв?
Бажаєте щоб вісі як раби працювали та не мали часу на боротьбу?
Білішить з тих хлопців боронили вас коли армія ще була неспроможна.
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16.02.2021 16:15 Ответить
Мураєв. абсолютно реальний, доларовий мільйонер, і зі своїх мільйонів, платить податки. Він не тільки язиком працює, а й має свої підприємства. Читай його декларацію про доходи. Почитай і декларації тих з корпусу. Що там? Безробітний, або вказано, що за акції в робочий час, від "доброго дядi " гроші отримують?
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16.02.2021 16:43 Ответить
Тобто Мураєв харошій а добровольці погані?
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16.02.2021 17:29 Ответить
от срань господня. а чего ж ты перед выборами не мертвечука троллил, а за Порохом по всей стране колесил? дыбила кусок.
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16.02.2021 15:18 Ответить
Кто содержит тот и заказывает музыку.
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16.02.2021 16:38 Ответить
Все правильно! Підтримую всією родиною і всіма друзями!!!!
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16.02.2021 15:20 Ответить
не пройшло й 7 років як дійшло
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16.02.2021 15:20 Ответить
Лучше поздно, чем еще поздже.
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16.02.2021 15:24 Ответить
Медведчука поймать...и пусть повесится при попытке к бегству...)
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16.02.2021 15:34 Ответить
поймали? Не смешите мои тапочки! Зелёные не способны никого поймать, это ПШИК. Или ПУК.
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16.02.2021 16:41 Ответить
А беня в какой колонне шагает? ахметов? По-моему они идут не в ногу и не туда. Надо бы заблокировать, хотя, конечно, страшно (это ведь не к Мураеву ходить). Или это не враги? Как по мне, это враги даже больше медведчука. Тому уже Москва в затылок дышит. Эти же дышат в клоунскую шляпу, но при этом не давая ей слететь раньше времени. А это куда как хуже, чем какой-то там медведчук, на замену которому вскоре придет другой. Тоже из породы медведчуковских, только помоложе.
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16.02.2021 15:41 Ответить
Билецкий, а чего ты при Порошенко не требовал запретить ОПЗЖ и посадить Медведчука?
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16.02.2021 15:42 Ответить
А с чего ты это взял?
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16.02.2021 16:33 Ответить
Идеальных президентов не бывает. Но главное - не допустить к власти колоборантов и предателей Украины, каким бы при этом не был Президент.
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16.02.2021 16:07 Ответить
10.02.21 "ЄС" ініціювала прийняття розроблених законів про колаборацію та боротьбу з російською пропагандою - https://censor.net/ua/news/3247148/yes_rozrobyla_zakonoproyekty_pro_borotbu_z_kolaboratsionizmom_i_rosiyiskoyu_propagandoyu_poroshenko
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16.02.2021 16:15 Ответить
Да все правильно Билецкий говорит, со всеми его мыслями согласен.
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16.02.2021 16:36 Ответить
Долго ты спал, Билецкий. Давно пора с некоторыми товарисчами под смерекой попрощаться. В наших условиях фраза "Байдена избрали" звучит как "Весна пришла"
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16.02.2021 16:42 Ответить
біла воша таке ж гуано,як і опзж. і харчується на кремлівські подачки.
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16.02.2021 16:50 Ответить
Білецькі вже давно нагадують хлопчиків "на разогрєв" у чужих руках. Перевилися націоналісти...
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16.02.2021 18:48 Ответить
Упс!
Ф чого чекав?
Зеленський з Аваковим нарешті команду дали?
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16.02.2021 20:39 Ответить
Упс! Как только ЕС подала этот Закон в Раду, так сразу ожили наши гнiди! А два года им все нормально было: и уничтожение армии, и сдача позиций, воровство и коррупция, как в последний раз, и полностью про-ранная внешняя политика?
Белицкий( его фамилия по паспорту) сам на эти информпомойки таскался постоянно и ничего его там не напрягало! Брехливое...
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16.02.2021 21:40 Ответить
А СЕРГЕЯ КОРОТКИХ И СЕРГЕЯ КОРОВИНА ВМЕСТЕ С ТОБОЙ ТОЖЕ НАДО ПОСАДИТЬ !)
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17.02.2021 07:26 Ответить
 
 