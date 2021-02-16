РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13325 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
1 426 23
КС (2131) судебная реформа (1535) Евросоюз (15875) Приватбанк (823) Шмыгаль Денис (2321)

Вопрос "ПриватБанка" не является токсичным в отношениях с ЕС: больше всего их интересует судебная реформа, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Вопрос

Вопрос "Приватбанка" не является токсичным во взаимоотношениях с европейскими партнерами Украины.

Об этом в интервью Укринформу сказал Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

Отвечая на вопрос, насколько токсичным является вопрос результативного завершения дела вокруг "ПриватБанка" для отношений между Украиной и Евросоюзом, Шмыгаль подчеркнул: "Этот вопрос точно не к правительству. Но скажу, что у банка сегодня хорошие перспективы. Создан наблюдательный совет, все процедуры происходят в соответствии с действующим законодательством. Конечно, наши партнеры просят еще больших гарантий стабильности банковской системы, так как от этого зависит наша денежно-кредитная политика и международное сотрудничество в предоставлении финансирования. Хочу заверить, что вопрос "ПриватБанка" - важен, он на повестке дня у наших европейских партнеров, но в то же время точно не является токсичным во взаимоотношениях с ними".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Продолжаем настаивать на полном расследовании махинаций с Приватбанком, - Боррель

Также глава правительства отметил, что во время визита в Брюссель заверил своих европейских коллег, что "все начатые в Украине реформы необратимы. Мы продемонстрировали реформу децентрализации, которая успешно завершается, доложили о втором этапе медицинской реформы, которая происходит, несмотря на COVID, нам есть чем гордиться в цифровой и закупочной трансформации страны".

В общем, как сказал Шмыгаль, в работе находится более 20 реформ.

"Конечно, европейцев больше всего интересует реформа судебной системы. К сожалению, медлительность реформирования судопроизводства и системы права в стране напрягает и нас - общество и бизнес, и наших партнеров. Конституционный кризис, многочисленные откровенно сомнительные решения судов разных инстанций ... Ни один инвестор не захочет идти в страну, где его права не гарантированы справедливой судебной защитой. Мы пытаемся ускориться, но не все находится в полномочиях Кабмина. Сегодня нужны прежде всего решительные политические действия со стороны парламента", - подчеркнул премьер-министр.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Судебную реформу нужно переделывать, предыдущая никуда не привела, - "слуга народа" Корниенко

Кроме судебной реформы, сказал он, "европейцев беспокоит антикоррупционная реформа, законодательная упорядоченность деятельности НАБУ и НАПК. А также дальнейшее реформирование банковской системы, принятие изменений в законы о банках и банковской деятельности, в частности в контексте работы "ПриватБанка" и других банков, которые сегодня находятся в собственности государства, а также в целом банковского рынка. Вот основные болевые точки, где мы ищем компромиссы, где хотим ускориться вместе с европейцами".
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+7
Вся ЗЄкодла є токсичною для України!
показать весь комментарий
16.02.2021 15:14
+6
Тобто зелень вважає, що Бєні Приват віддати можна? 😁
показать весь комментарий
16.02.2021 15:13
+5
****... а шо вас інтересует? вони говорять так неначе те що відбувається в Україні більше цікавить усіх тільки не владу.

а може така влада Україні не потрібна?
показать весь комментарий
16.02.2021 15:15
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Тобто зелень вважає, що Бєні Приват віддати можна? 😁
показать весь комментарий
16.02.2021 15:13 Ответить
Вся ЗЄкодла є токсичною для України!
показать весь комментарий
16.02.2021 15:14 Ответить
****... а шо вас інтересует? вони говорять так неначе те що відбувається в Україні більше цікавить усіх тільки не владу.

а може така влада Україні не потрібна?
показать весь комментарий
16.02.2021 15:15 Ответить
в Днепре ПриватБанк выставил много всякого-разного на аукцион (от квартир, фитнесцентров и зданий... до нефтебаз (три))...)
показать весь комментарий
16.02.2021 15:19 Ответить
Вася,чому г.Днепр,а не г. Днипро(рос.) ???)))
показать весь комментарий
16.02.2021 15:21 Ответить
от хрен его знает... даже не отвечу - везде по-разному...как правильно - сами путаются..
(але ж українською - без варіантів - Дніпро!!)
показать весь комментарий
16.02.2021 15:24 Ответить
Переклад імен власних практикується лише в укр.-рос. перекладі,в інших застасовується написання транскрипцією !!! Джон не Іван, а ось Микола,це Николай !!!)))
показать весь комментарий
16.02.2021 15:28 Ответить
Ви знаєте, в нас є недалеко від Дніпра (по Запоріжській трасі) село Никольское-на-Днепре (на українській - Микольське-на Дніпрі...так воно звучало раніше) а тепер - Микільське-на-Дніпрі...
все не можем звикнути )))
показать весь комментарий
16.02.2021 15:36 Ответить
Європейців цікавить, яким чином можливо реформувати, на 100% корумповану судову та правоохоронну системи України !!!))
показать весь комментарий
16.02.2021 15:19 Ответить
В Днепре задержали Шария:
https://www.youtube.com/watch?v=A3HtOOapprg&feature=emb_logo
показать весь комментарий
16.02.2021 15:20 Ответить
Якої такої "реформи судової системи" їм не хватає, якщо така була здійснена однією із 144 потужних реформ?
показать весь комментарий
16.02.2021 15:20 Ответить
З полегшенням ,Недопісець!!!)))))
показать весь комментарий
16.02.2021 15:22 Ответить
Це ти хвалився чи жалівся?
показать весь комментарий
16.02.2021 15:25 Ответить
За тебе радію !!!)))
показать весь комментарий
16.02.2021 15:29 Ответить
Ну да, ну да. Когда холодно, Врать начинают особенно активно. У него там что, не топят?
показать весь комментарий
16.02.2021 15:24 Ответить
Питання "ПриватБанку" не є токсичним у відносинах з ЄС: найбільше їх цікавить судова реформа, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 7894
показать весь комментарий
16.02.2021 15:28 Ответить
Вопрос "Приватбанка" не является токсичным во взаимоотношениях с европейскими партнерами Украины,но вопрос с "Приватбанком" очень токсичен во взаимоотношениях со США ., ровно как и вмешательство шмыгалей,и" зеленых"европейцев, которых очень беспокоит деятельность НАБУ и НАПК.
показать весь комментарий
16.02.2021 15:32 Ответить
А тебе п*дар не інтересує Українська судова реформа, хоч хтось переживає за цю ключову реформу, але тільки *бучий уряд не інтересує !
показать весь комментарий
16.02.2021 15:36 Ответить
Дебилам зелёным даже 2-х лет будет не понятно,что это одно из основных направлений для Украины,чтобы жить в цивилизованном обществе.Уроды монобильшинства статические рекорды ставит по рождению законов, уходя от приоритетов. А Зеленский выходит с законодательной инициативой подчинить государственные институты для ручного управления.
показать весь комментарий
16.02.2021 15:57 Ответить
Лялька річ не самостійна ,вона лише озвучує кремлівський сценарій ляльковода !!!))))
показать весь комментарий
16.02.2021 16:26 Ответить
Согласен.Поэтому и разрушает государственные институты.И не исключаю,что он в будущем может заменить 5-ю колону.
показать весь комментарий
16.02.2021 17:35 Ответить
Да просто Евросоюз уже понял кто вы и что вы и поэтому понимает, что пока Зеля у власти, качели по Приватбанку с Коломойским будут продолжаться.
показать весь комментарий
16.02.2021 16:08 Ответить
Ай как лижем, ну вот вообще подсухую!
показать весь комментарий
16.02.2021 19:26 Ответить
 
 