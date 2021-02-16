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Единственным вопросом вступления Украины в НАТО является переход ВСУ к стандартам Альянса, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Единственным вопросом вступления Украины в НАТО является переход ВСУ к стандартам Альянса, - Шмыгаль

Вопрос присоединения к НАТО возникнет, как только Украина будет готова подтвердить полный переход своего войска к стандартам Альянса.

Об этом в интервью Укринформу сказал Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

Как отметил глава правительства, "нам дали очень важный политический сигнал о том, что двери НАТО для Украины открыты. Это дословная цитата господина Столтенберга на нашей также совместной пресс-конференции по итогам встречи. И в ней изложены именно суть и смысл наших с ним переговоров".

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Единственным и ключевым вопросом является переход украинской армии к стандартам НАТО, заметил Шмыгаль.

По его словам, "как только Украина будет готова подтвердить полный переход, сразу возникнет вопрос о присоединении к НАТО. Относительно ПДЧ, то есть Плана действий по членству, здесь, конечно, мы настаиваем на параллельном курсе с Грузией, где также активно ведется соответствующая работа".

"Сегодня есть три страны Восточного партнерства, наиболее подготовленных с точки зрения ПДЧ - это Молдова, Грузия и Украина. Грузия в этой тройке немного вырвалась вперед, и очень важно, чтобы мы преодолели это отставание, и вместе с ней войти в План действий по членству. На этот год у нас запланирован ряд учений совместных с НАТО, которые дадут возможность продемонстрировать наш уровень", - сказал Премьер-министр.
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Топ комментарии
+9
Единственным вопросом вступления Украины в НАТО является переход украинской армии к стандартам Альянса, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 1294
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16.02.2021 15:58
+9
А как насчет сдачи операции по вагнеровцам?
Кто нас может взять в НАТО, если прямо из ОПУ идут сливы?
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16.02.2021 16:00
+4
Галандцям і угорцям це скажи брехло.
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16.02.2021 15:58
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Единственным вопросом вступления Украины в НАТО является переход украинской армии к стандартам Альянса, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 1294
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16.02.2021 15:58 Ответить
Как обычно - ересь
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16.02.2021 16:05 Ответить
Единственный ли? ...
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16.02.2021 15:58 Ответить
Галандцям і угорцям це скажи брехло.
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16.02.2021 15:58 Ответить
Він що,зовсім їбо###тий? Единственным вопросом вступления Украины в НАТО является переход украинской армии к стандартам Альянса, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 568
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16.02.2021 16:00 Ответить
А как насчет сдачи операции по вагнеровцам?
Кто нас может взять в НАТО, если прямо из ОПУ идут сливы?
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16.02.2021 16:00 Ответить
А кому слили, росиянам или белорусам?
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16.02.2021 16:02 Ответить
а какая разніца?
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16.02.2021 16:04 Ответить
Разница в том что одна дает, другая дразница
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16.02.2021 16:05 Ответить
Ну,тебе дает только твоя правая лпдонь, и то не часто
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16.02.2021 16:55 Ответить
Чего-то мне кажется,что американцы знают больше об этой "операции" и что делается в оп,чем мы с вами.
Шмыгаль думает,что пересев с одного автомобиля на другой не имея водительского удостоверения ,можно приблизится к нато.
Уничтожайте коррупцию и развивайте экономику,это и будет сигналом,который станет виден нато.
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16.02.2021 16:09 Ответить
А коррупция не вопрос?
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16.02.2021 16:03 Ответить
Мені здається, що з армією там як раз найменше питань. Але пішаку Ахметова корупцію щось заважає побачити.
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16.02.2021 16:09 Ответить
Чим вище економіка -- тим менша корупція. В чому полягає корупція? Бо не платять податки, гроші виводять в офшори, нищать підприємства, від того низьке ввп, малі зарплати, і зубожіла держава, бідна і немічна армія.
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16.02.2021 16:24 Ответить
Теперь уже неважно кому. Важно, что слив был прямо из ОПУ
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16.02.2021 16:04 Ответить
Вони вже були в Білорусі і чекали на літак до Києва з пересадкою на Турцію. Коли їм прийшла звістка, що їх обдурили, і арештують у Києві. Коли Лука довідався про цю вагнерівську групу, він вирішив, що це пуйло прислав на поміч протестувальникам проти бацька, і затримав їх. Білорусь не є "союзним государством" і Лука відкидає таку можливість.
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16.02.2021 16:36 Ответить
А Бабарика і компанія є представниками Газпрому. Протести пішли від їхнього підбурювання.
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16.02.2021 16:42 Ответить
Кацапа, не строй из себя идиота, ты же обычный полудурок
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16.02.2021 17:21 Ответить
Единственным вопросом вступления Украины в НАТО/ Шмыгаль погорячился. Ещё есть обезьянник Коломойского. Глава подкомитета по госбезопасности Верещук сказала, что Украине не стоит становиться членом НАТО, потому что нашей стране не нужны проблемы с Россией, которая не хочет, чтобы мы вступали в НАТО./ Вопрос членства в НАТО может быть вынесен на референдум, - Стефанчук/ Стефанчук предлагает ввести блокирующее право на референдуме. Например, чтобы принять вступление Украины в НАТО, должны проголосовать не менее 76 процентов. Если 25 процентов голосуют против, этого не будет.
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16.02.2021 16:04 Ответить
Яке блокуюче право, ця мавпа Конституцію читала? Єдиним джерелом влади є народ, а не якісь його "слуги".
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16.02.2021 16:13 Ответить
Верещук не дарма прогнали з Рави Руської. А зекоманда саме таких зібрала біля себе, проросійських верещучок халюг і йолопів.
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16.02.2021 16:48 Ответить
НАТО это военно-политический союз, там такие же требование как и в ЕС - страна должна быть без коррупции, верховенство права и т.д. Это пока не про нас в общем, даже если на калибры НАТОвские перейдем. Так что не только в армии дело.
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16.02.2021 16:04 Ответить
Дело не в этом. Причин много, но все дорожки(почему нет), так или иначе, ведут к России. Турция тоже далека от победы над коррупцией, и верховенство права у неё такое... А у власти сидит диктатор. Но она в НАТО, а вот в ЕС её не берут, как раз, из-за выше изложенного.
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16.02.2021 16:15 Ответить
Не беруть в єс, хіба є там хоч одна ісламська держава...
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16.02.2021 16:53 Ответить
На религию здесь всем наплевать. Толерантность же. А вот на бедность населения (и как следствие наплыв мигрантов), из-за коррупции и отсутствия верховенство права, нет.
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16.02.2021 17:10 Ответить
Не думаю что Албания больше 10 лет назад была образцом права и развитой экономики. Но тем не менее она в НАТО. А по поводу Турции выше правильно говорили. Когда ее принимали в НАТО там еще радио на педальных генераторах слушали. Шютка. Хотя в начале 90-х бывал в Турции там было хуже чем у нас экономически.
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16.02.2021 16:22 Ответить
Все в цифрах нужно сравнивать объём ВВП Турции 96 год. - 181,48 млрд.$, Украина 96 год. - 44,56 млрд.$. Албания 2019 ВВП на душу населения - 5209$, Украина 2019 - 3225$. Если страна называется Албания - это не означает, что у нее нет развития.
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16.02.2021 16:41 Ответить
Албания вступила в НАТО в 2009 году.
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16.02.2021 17:31 Ответить
Де НАТО де ми
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16.02.2021 16:05 Ответить
Та нє, херня якась. ПреЗЕдент же сказав, що то усьо Байден винен.
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16.02.2021 16:06 Ответить
Капитан Очевидность, даже до него дошло, а Нелох до сих пор не понимает. Єдиним питанням вступу України в НАТО є перехід української армії до стандартів Альянсу, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 4954
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16.02.2021 16:07 Ответить
Всё он прекрасно знает и понимает
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16.02.2021 16:20 Ответить
Увы, но нет.
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16.02.2021 16:23 Ответить
НАТО ж тоже не дурачки. Понимают, шо "вступление" резко зачесалось, после двух лет полного игнора, только в контексте переговоров с русней.
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16.02.2021 16:07 Ответить
мы же не румыны какие-нибудь
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16.02.2021 16:09 Ответить
Конечно не румыны! Вы до сих пор в 70-80-х годах. Когда мы предложили ВСУ оборудование, которое сделано по стандартам НАТО и имеет соответствующую техдокументацию, то военные ответилои, что у них стандартов нет и надо документацию STANAG переделывать под ГОСТы 70-80-х годов. Вот так то! А вы НАТО, НАТО! СОВОК ваше будущее.
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16.02.2021 16:15 Ответить
как завтра
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16.02.2021 16:09 Ответить
Так для вступления в НАТО из депутатов от слуг необходимо оставить не более 7-9 % в ВР.
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16.02.2021 16:16 Ответить
Єдиним питанням вступу України в НАТО є перехід української армії до стандартів Альянсу, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 4234 Єдиним питанням вступу України в НАТО є перехід української армії до стандартів Альянсу, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 8302
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16.02.2021 16:17 Ответить
Да кж.
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16.02.2021 16:19 Ответить
Може треба, вже оформити запит до вступу? Чи можна, ось так вішать "лапши", для своєї політичної кар'єри поза посади прем'ерміністра?
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16.02.2021 16:21 Ответить
Подати Заявку.
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16.02.2021 17:02 Ответить
Да нет. Главным вопросом сейчас являются колаборанты и предатели у власти.

Никто в НАТО не будет сотрудничать с агентами ФСБ в СБУ, ВСУ, ОП, Кабмине, ВР.

ЗЕ всю узурпированную им вертикаль власти обильно обсадил колаборантами, предателями и коррупционерами. Какой нафиг НАТО???!!!
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16.02.2021 16:23 Ответить
переход украинской армии к стандартам НАТО ...
Єдиним питанням вступу України в НАТО є перехід української армії до стандартів Альянсу, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 7015
Очередной развод лохов.
У НАТО нет стандартов!
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16.02.2021 16:27 Ответить
Таварищ Шмыгаль, решения НАТО принимают КОНСЕНСУСОМ. Ты уверен, что ВСЕ члены НАТО поддерживают вступление Украины?
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16.02.2021 16:31 Ответить
Так, усі підтримають. США заявили, що домовляться з тими, хто буде проти.
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16.02.2021 17:05 Ответить
О каком НАТО может идти речь, если руководство страны торгует секретами и национальными интересами налево и направо. А быдло их избравшее мечтает о рабстве. Этот навоз никому не нужен. **********, вместо того что бы защищать Украину удрал развлекать врага! Страна на 73% заполнена дерьмом.
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16.02.2021 16:39 Ответить
Поки вата при владі ніякого НАТО ми не побачимо, які казки би вони не розповідали. Верховний Головком у нас ватник, який постійно підриває обороноздатність.
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16.02.2021 16:41 Ответить
С вами бл@@ми тут перейдеш
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16.02.2021 16:42 Ответить
Єдиним питанням вступу України в НАТО є перехід української армії до стандартів Альянсу, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 1350
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16.02.2021 16:42 Ответить
Завод «Маяк» презентував барабанний гранатомет «Шустер-40»

Він призначений для відстрілу 40-мм пострілів уламкових гранат ВОГ-25 або інших аналогічних ***********.

Підприємство вже провело заводські випробування поліцейської версії, застосування якої - відстріл димових та світлошумових гранат у форм-факторі ВОГ-25.
Відео презентація: https://uprom.info/news/vpk/zavod-mayak-prezentuvav-barabannyj-granatomet-shuster-40/
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16.02.2021 16:44 Ответить
Ізраїль справу робить, а наші крадуть і про НАТО розповідають. Приберіть ворогів держави, спочатку, з політики, з бізнесу, з силових органів, із судів.
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16.02.2021 16:49 Ответить
Единственным и ключевым вопросом является переход украинской армии к стандартам НАТО, заметил Шмыгаль.- НАТО никогда не примет украискую армию в НАТО, если ОП ,генштаб и министр действуют по стандартам совково-рашиста,а корупция краеугольный камень политики государства
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16.02.2021 16:49 Ответить
НАТО не вибирають раз на чотири роки. Там розуміють, що влада в Україні міняється, а держава і армія стоїть на місці.
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16.02.2021 17:11 Ответить
сказочный бред
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16.02.2021 18:32 Ответить
Самый сложный для выполнения стандарт НАТО - кадровый. Офицеры от комроты/батареи и выше должны не только уметь общаться с коллегами из других стран на профессиональные темы по-английски и писать документы, но должны также уметь следовать боевым уставам, стандартизированным для вооруженных сил всех стран НАТО. Иначе невозможно боевое и организационное взаимодействие, а значит невозможны и совместные операции.
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16.02.2021 20:05 Ответить
 
 