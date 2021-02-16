Единственным вопросом вступления Украины в НАТО является переход ВСУ к стандартам Альянса, - Шмыгаль
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Вопрос присоединения к НАТО возникнет, как только Украина будет готова подтвердить полный переход своего войска к стандартам Альянса.
Об этом в интервью Укринформу сказал Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.
Как отметил глава правительства, "нам дали очень важный политический сигнал о том, что двери НАТО для Украины открыты. Это дословная цитата господина Столтенберга на нашей также совместной пресс-конференции по итогам встречи. И в ней изложены именно суть и смысл наших с ним переговоров".
Единственным и ключевым вопросом является переход украинской армии к стандартам НАТО, заметил Шмыгаль.
По его словам, "как только Украина будет готова подтвердить полный переход, сразу возникнет вопрос о присоединении к НАТО. Относительно ПДЧ, то есть Плана действий по членству, здесь, конечно, мы настаиваем на параллельном курсе с Грузией, где также активно ведется соответствующая работа".
"Сегодня есть три страны Восточного партнерства, наиболее подготовленных с точки зрения ПДЧ - это Молдова, Грузия и Украина. Грузия в этой тройке немного вырвалась вперед, и очень важно, чтобы мы преодолели это отставание, и вместе с ней войти в План действий по членству. На этот год у нас запланирован ряд учений совместных с НАТО, которые дадут возможность продемонстрировать наш уровень", - сказал Премьер-министр.
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Кто нас может взять в НАТО, если прямо из ОПУ идут сливы?
Шмыгаль думает,что пересев с одного автомобиля на другой не имея водительского удостоверения ,можно приблизится к нато.
Уничтожайте коррупцию и развивайте экономику,это и будет сигналом,который станет виден нато.
Никто в НАТО не будет сотрудничать с агентами ФСБ в СБУ, ВСУ, ОП, Кабмине, ВР.
ЗЕ всю узурпированную им вертикаль власти обильно обсадил колаборантами, предателями и коррупционерами. Какой нафиг НАТО???!!!
Очередной развод лохов.
У НАТО нет стандартов!
Він призначений для відстрілу 40-мм пострілів уламкових гранат ВОГ-25 або інших аналогічних ***********.
Підприємство вже провело заводські випробування поліцейської версії, застосування якої - відстріл димових та світлошумових гранат у форм-факторі ВОГ-25.
Відео презентація: https://uprom.info/news/vpk/zavod-mayak-prezentuvav-barabannyj-granatomet-shuster-40/