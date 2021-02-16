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Новости Политика Украины Обыски в Окружном админсуде Киева
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Судью Вовка снова не доставили в ВАКС для избрания меры пресечения: принято еще одно решение о его принудительной доставке

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Судью Вовка снова не доставили в ВАКС для избрания меры пресечения: принято еще одно решение о его принудительной доставке

Глава Окружного административного суда Киева (ОАСК) Павел Вовк вновь не доставлен в Высший антикоррупционый суд (ВАКС) для избрания ему меры пресечения.

Об этом сообщили "Интерфакс-Украина" в ВАКС, передает Цензор.НЕТ.

"Вовк снова не доставлен на заседание", - сказали в суде.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сытник о деле судьи Вовка: "Прогнозировать, что будет дальше, мы не можем"

В связи с этим, как подчеркнули в ВАКС, суд снова принял решение о принудительной доставке Вовка - на 18 февраля.

Ранее ВАКС дважды принимал решение о принудительной доставке Вовка, однако подозреваемый судья не являлся в суд. Таким образом, это уже третье решение ВАКС о принудительном приводе. Директор НАБУ Артем Сытник пояснял проблемы с доставкой ограниченными процессуальными полномочиями Бюро и статусом судьи у Вовка.

Напомним, ранее судья ВАКС Андрей Бицюк удовлетворил ходатайство детективов НАБУ о принудительном приводе в суд главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка. Сам Вовк назвал такое решение ВАКС незаконным. 8 февраля Антикоррупционный суд во второй раз разрешил принудительно доставить в суд главу ОАСК Вовка.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал о том, что 17 июля 2020 года детективы НАБУ сообщили о подозрении председателю Окружного административного суда города Киева, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины.

21 июля в НАБУ сообщили, что в рамках уголовного производства, по которому Национальное антикоррупционное бюро в пятницу проводило обыски в Окружном административном суде столицы, о подозрениях сообщили уже 12 лицам.

Председатель Окружного административного суда Киева Вовк называет эти обвинения заказом "иностранных агентов", которые якобы пытаются захватить судебную власть.

Генпрокурор Ирина Венедиктова подписала представление об отстранении от должности Вовка и судей Окружного админсуда.

1 сентября Высший совет правосудия решил не отстранять скандального судью Окружного админсуда Киева Павла Вовка от должности в связи с привлечением к уголовной ответственности.
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Топ комментарии
+20
Парадокс кримінального кодексу України: сєпарів і попачлєнців з «ДНЛР» заочно судять, а суддю не можуть бо не прийшов на суд. А простих громадян з підземлі дістануть якщо треба.
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16.02.2021 16:09
+17
Украинский парадокс. Демонстрация импотенции государства
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16.02.2021 16:11
+11
Не знаю, який Орган він ложив на Набу І ВАКС. Але це орган дійсно великого розміру.
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16.02.2021 16:08
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Не знаю, який Орган він ложив на Набу І ВАКС. Але це орган дійсно великого розміру.
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16.02.2021 16:08 Ответить
Судью Вовка снова не доставили в ВАКС для избрания меры пресечения: принято еще одно решение о его принудительной доставке - Цензор.НЕТ 5625
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16.02.2021 16:12 Ответить
Этот орган у него только в коррумпированной Украине. Муляж тоесть. Как только выедут за границу - сразу сдувается. Себто не орган большой, а страна мааааааахонькая
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16.02.2021 16:14 Ответить
Ранее ВАКС дважды принимал решение о принудительной доставке Вовка, однако подозреваемый судья не являлся в суд, как это принудительная доставка и не доставили.
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16.02.2021 16:09 Ответить
Украинский парадокс. Демонстрация импотенции государства
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16.02.2021 16:11 Ответить
Неуловимый Джо.
А почему неуловимый, что его поймать не могут?
Да нет, нафиг никому не нужно его ловить
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16.02.2021 16:09 Ответить
Таки так, черговий акт спектаклю.
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16.02.2021 21:07 Ответить
Парадокс кримінального кодексу України: сєпарів і попачлєнців з «ДНЛР» заочно судять, а суддю не можуть бо не прийшов на суд. А простих громадян з підземлі дістануть якщо треба.
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16.02.2021 16:09 Ответить
Зачем ещё одно решение? 1005 китайское предупреждение?
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16.02.2021 16:10 Ответить
Судью Вовка снова не доставили в ВАКС для избрания меры пресечения: принято еще одно решение о его принудительной доставке - Цензор.НЕТ 9928
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16.02.2021 16:10 Ответить
просто Крищенко и Аваков лично обязаны судье Вовку.. он для них "решал" их вопросы..
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16.02.2021 16:11 Ответить
лякали зайці вовка)
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16.02.2021 16:12 Ответить
Надо срочно новый закон принять, "Закон о выполнении законов".
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16.02.2021 16:20 Ответить
эти тормозам просто невдомек, шо вовка ноги кормят Суддю Вовка знову не доставили у ВАКС для обрання запобіжного заходу: ухвалено ще одне рішення про його примусову доставку - Цензор.НЕТ 2788
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16.02.2021 16:31 Ответить
На что рассчитывает Вовк? Решения о "принудительной доставке" нельзя выносить бесконечно. В суде, элементарно, закончится бумага. Нет бумаги - нет принудительной доставки.
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16.02.2021 16:48 Ответить
Не впевнен,шо без гілляки буде якийсь порядок.
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16.02.2021 17:16 Ответить
Да этот вовк давно уже сбежал в тамбовский лес, находящийся в **********!
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16.02.2021 17:23 Ответить
гойдалка...у цирку..., один великий 95 квартал...
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16.02.2021 17:31 Ответить
Ой ржу не могу......
Когда 2 дня подряд от балаболок Арестовича, Степанова, Вовка слышишь про агентов врага, 5 колонны и диверсантов - понимаешь, что у них напрочь отсутствует воображение и интеллект!
Пересмотрели бы Похитители тел, Факультет, Люди в Черном
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16.02.2021 17:42 Ответить
Суддю Вовка знову не доставили у ВАКС для обрання запобіжного заходу: ухвалено ще одне рішення про його примусову доставку - Цензор.НЕТ 1085 Суддю Вовка знову не доставили у ВАКС для обрання запобіжного заходу: ухвалено ще одне рішення про його примусову доставку - Цензор.НЕТ 1085 Суддю Вовка знову не доставили у ВАКС для обрання запобіжного заходу: ухвалено ще одне рішення про його примусову доставку - Цензор.НЕТ 1085 Суддю Вовка знову не доставили у ВАКС для обрання запобіжного заходу: ухвалено ще одне рішення про його примусову доставку - Цензор.НЕТ 1085 Суддю Вовка знову не доставили у ВАКС для обрання запобіжного заходу: ухвалено ще одне рішення про його примусову доставку - Цензор.НЕТ 438

Суддю Вовка знову не доставили у ВАКС для обрання запобіжного заходу: ухвалено ще одне рішення про його примусову доставку - Цензор.НЕТ 8171
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16.02.2021 17:42 Ответить
Суддю Вовка знову не доставили у ВАКС для обрання запобіжного заходу: ухвалено ще одне рішення про його примусову доставку - Цензор.НЕТ 1202
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16.02.2021 17:44 Ответить
Пусть назначат вознаграждение за скальп вовка.... И начнётся охота.... А ТВ пусть показывает этот квест в прямом эфире.... Смотреть будет весь земной шар.... Наша страна заработает миллиарды на продаже рекламного времени....
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16.02.2021 18:03 Ответить
неприкосновенность, кумовство и лоббизм, вот в чем проблемма Украины. по тому вовк уже давно плюет прямо в морду всем нам и зе, в том числе..
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16.02.2021 18:09 Ответить
Закінчуйте цей день сурка .
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16.02.2021 18:18 Ответить
після таких моментів як з цим уйо.бком вовком дивишся на нашого президента кловуна чи тьотку-ідіотку генпрокуроршу і кожного разу стає соромно і за себе, і за країну і за мудрий наш нарід.
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16.02.2021 18:28 Ответить
Может Вовк имеет Президентскую неприкосновенность?? Или просто имеет....? Надо сделать миниатюру в 95 квартале - Вовк имеет на рояле, под Гимн РФ - УКУ, УПКУ и ...всех по списку "борцов с коррупцией" в Украине...
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16.02.2021 18:48 Ответить
два раза " принудительной доставки " - смехота ! НАБУ плохо экипированы ? у них нет дубинок и браслетов ? нахрен дразнить " население " видимостью полной импотенции ? если кто то не делает свою работу , упаковать в ту же клетку с волком ....
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16.02.2021 19:20 Ответить
Вовк сміється над вами, хлопці з НАБУ! Невже у вас нема почуття власної гідності?
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16.02.2021 19:55 Ответить
Цьому вовку давно пора хвіст прищемити. Та ніхто цього не хоче робити , бо нема бажання.
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16.02.2021 20:32 Ответить
! чого мучитися? Звернулись би в Товариство мисливців, ті і шкуру доставили б.
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16.02.2021 21:10 Ответить
а где остановка авто,разбитие стекол,вытаскивание за ноги и на землю мордой за не исполнение ......
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17.02.2021 08:35 Ответить
 
 