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ВМС (1317) Крым (26017) Неижпапа Алексей (57)

Россия превратила оккупированный Крым в самую мощную военную базу, - командующий ВМС ВСУ Неижпапа

Новости Цензор.НЕТ Общество

Россия превратила оккупированный Крым в самую мощную военную базу, - командующий ВМС ВСУ Неижпапа

За время оккупации Крыма Россия существенно нарастила военное присутствие на оккупированном полуострове.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Укринформу" рассказал командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа.

По его словам, Украина в оккупированном Крыму потеряла 11 кораблей и катеров, 10 судов обеспечения и 11 объектов инфраструктуры, среди которых - судоремонтные заводы, мастерские и производственные объединения.

"В течение семи лет боевой состав надводных кораблей и подводных лодок Черноморского флота увеличен на 45%. Общее количество составляет 58 единиц, в том числе носителей крылатых ракет морского базирования "Калибр" - 13 единиц", - заявил Неижпапа.

Кроме того, Неижпапа заявил, что количество российских боевых самолетов увеличено в 3,5 раза, а вертолетов - в 9 раз, количество танков достигло около 40 единиц, количество боевых бронированных машин увеличено в 6 раз, ракетных систем залпового огня увеличено в 6,5 раз.

"Таким образом РФ превратила АР Крым в самую мощную военную базу", - добавил командующий.

Также читайте: В 2021 году ожидаем закупку для нужд ВМС турецких беспилотников Bayraktar, - Неижпапа

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+18
ОЙ, НЕ ПУГАЙТЕ!!!
Что это за "самая мощная военная база", в которой ни воды, ни электричества, ни еды - НЕТ!
Одна ракета по мосту и там будет новая "Блокада Ленинграда".
Россия превратила оккупированный Крым в самую мощную военную базу, - командующий ВМС ВСУ Неижпапа - Цензор.НЕТ 1757
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16.02.2021 16:12
+9
СМИ: В ЦАР ликвидированы наемники ЧВК «Вагнера»

https://charter97.org/ru/news/2021/2/16/411595/
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16.02.2021 16:12
+9
Ничего , Совок тоже был такой базой . И где он теперь ?
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16.02.2021 16:18
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Правила форума Совет форумчан
пусть везут, нам потом все пригодится на переплавку)))
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16.02.2021 16:09 Ответить
да,да,да) через сколько лет? Через вечность? Ведь один путь возвратить Крым это военный, а сил таких у нас нет, соответственно Крым будет у пыни столько сколько он захочет
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16.02.2021 16:20 Ответить
Не чіпай гавна , -- хай не воня . Говорила моя бабушка , пережившая два голодомора и вторую мировую войну . Так вот , - крым остаётся Украинским , а сколько осталось ***** -путину , - это уже скорее бы !
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16.02.2021 18:47 Ответить
Ну мы же этому препятствовали как могли, или со стороны наблюдали?
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16.02.2021 16:10 Ответить
ОЙ, НЕ ПУГАЙТЕ!!!
Что это за "самая мощная военная база", в которой ни воды, ни электричества, ни еды - НЕТ!
Одна ракета по мосту и там будет новая "Блокада Ленинграда".
Россия превратила оккупированный Крым в самую мощную военную базу, - командующий ВМС ВСУ Неижпапа - Цензор.НЕТ 1757
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16.02.2021 16:12 Ответить
ну с электричеством там всё в порядке, а с водой как в Украинские времена 2 часа - 3 раза в неделю.
канал то для другого был, на нем арбузы растили. да и кто гнилую воду в водопровод запустит Росія перетворила окупований Крим на найпотужнішу військову базу, - командувач ВМС ЗСУ Неїжпапа - Цензор.НЕТ 6084
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16.02.2021 19:08 Ответить
да ну, точно в порядке?
а про кабель, что там китайцы по дну пролива протянули, вы уже забыли?
Росія перетворила окупований Крим на найпотужнішу військову базу, - командувач ВМС ЗСУ Неїжпапа - Цензор.НЕТ 5123
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16.02.2021 20:32 Ответить
он используется для перетоков ЭЭ, на Тамань и обратно в Крым.
у него максимальная пропускная способность 1400МВт.
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16.02.2021 20:41 Ответить
СМИ: В ЦАР ликвидированы наемники ЧВК «Вагнера»

https://charter97.org/ru/news/2021/2/16/411595/
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16.02.2021 16:12 Ответить
пилять копать, америку открыл.... видать много ума и звезд нужно , что бы делать такие великие умозаключения.. а вы командующий создали мощную группировку? али только домами новыми обзавелись вы или ваши родственники?
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16.02.2021 16:13 Ответить
Командующий ВМСУ не может сам создать. Он просит у государства то что ему нужно для этого. При Порошенко флот развивали только катерами Гюрза. И только недавно пошел прорыв в виде Айлендов, Марков, британских катеров и турецких корветов с байрактарми. Все будет ок, если какие-то коррупционеры и диверсанты под видом популизма не завалят эти проекты.
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16.02.2021 16:38 Ответить
Он не просить должен, а требовать, доказывать в интересах флота... создавать его... а одними прошениями увы не создать..
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16.02.2021 16:53 Ответить
Перл харбор тоже был "мощной базой"
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16.02.2021 16:13 Ответить
Ничего , Совок тоже был такой базой . И где он теперь ?
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16.02.2021 16:18 Ответить
На тоже месте , где и была всегда .
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16.02.2021 16:22 Ответить
пусть свозят всё , главное не количество и ТТХ, а кучность базирования Росія перетворила окупований Крим на найпотужнішу військову базу, - командувач ВМС ЗСУ Неїжпапа - Цензор.НЕТ 6779
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16.02.2021 16:18 Ответить
Кодлану Коломойского следует поучиться докладывать у Неижпапа .Который сообщает факт - пусть и давно известный . Кодлан же кукарекает: будет усилена, увеличена, углублена, повышена, сделана ширше , ширее и досрочно завершена.
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16.02.2021 16:19 Ответить
Самая мощная по сравнению с чем?

Если с украинскими базами, то да.
Если с базами НАТО, то кацапская база в Крыму - стоянка подержаных автомобилей.
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16.02.2021 16:19 Ответить
100%%- жрите ягель .
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16.02.2021 16:27 Ответить
Ога. Нечерноземье Роиси - кормилица мира.
Поэтому вам мороженую кенгурятину возят из Австралии, а пальмовое масло вы у бабуинов вымениваете на истребители.
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16.02.2021 16:31 Ответить
По итогам 2019 года лидером по экспорту пшеницы стала Россия экспортировав 35.8 млн тонн. В денежном эквиваленте экспорт составил 8.4 млрд долларов. В первую тройку стран экспортеров пшеницы также вошли США и Канада, экспортировав 27.2 и 22 млн тонн пшеницы соответственно.
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16.02.2021 16:42 Ответить
Росія перетворила окупований Крим на найпотужнішу військову базу, - командувач ВМС ЗСУ Неїжпапа - Цензор.НЕТ 4447
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16.02.2021 16:46 Ответить
С экспортом понятно,а как там с импортом?
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16.02.2021 17:09 Ответить
та панятна - впереди планети всей, та ти мабуть раком той графік малював, як завжди усе з точністю навпаки ))
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16.02.2021 20:00 Ответить
Шо , фуражную пшеницу лишнехромосоные схарчили , или на экспорт ? А давленные помидоры с гусями со свалок между собой уже поделили ? Надеюсь тебе досталось Росія перетворила окупований Крим на найпотужнішу військову базу, - командувач ВМС ЗСУ Неїжпапа - Цензор.НЕТ 7455
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16.02.2021 16:49 Ответить
у нас огурцы и томаты в теплицах выращивают, круглый год. хоть -35 за окном.
посему мне пофиг что и где там давленое, всегда свежие и доступные овощи.
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16.02.2021 16:51 Ответить
у вас єто где там теплицьі в - 35, в красноярске или в якутске? брехло...
тільки якщо китайці там щось почали робити то може й є, але їсти китайські помідори з огірками це вже хуже руськой рулетки
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16.02.2021 19:58 Ответить
на Урале, -30-35 нормальная погода для зимы.
потепление же идет. температуры летние повышаются, зимние понижаются.
перепад все больше и больше, со сдвигом в теплую сторону по сумме температур.

Вот такое оно потепление климата.
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16.02.2021 20:01 Ответить
Так науя ты здесь тогда ? Кратко пресказать содержание вашей телевизионной помойки ?
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16.02.2021 16:32 Ответить
сегодня не подаем - ковиляй обратно
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16.02.2021 19:50 Ответить
Олень- он и на унитазе олень! И не факт, что горный, больше очковый.
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16.02.2021 16:32 Ответить
я знаю пачему крымские алени не пьют воду из унитаза, когда она там паявляецца...
им мешают - РОГА ! Росія перетворила окупований Крим на найпотужнішу військову базу, - командувач ВМС ЗСУ Неїжпапа - Цензор.НЕТ 7206
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16.02.2021 16:45 Ответить
Командующий вмф Украины видимо фигни не скажет и знает о чем говорит
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16.02.2021 16:23 Ответить
Дид Панас из Нижних Бабанов тоже фигни не скажет. Он мноооооого баз повидал на своем веку.

Всего на одну меньше, чем командующий ВМФ Украины.
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16.02.2021 16:25 Ответить
Эт да,но мы то не в НАТО и какие будут движения НАТО при новой агрессии нам неведомо.
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16.02.2021 16:26 Ответить
Нам не ведомо, а неижпопе должно быть ведомо.

Хотя, учитывая нынешнюю власть колаборантов и предателей, врядли кто-то из НАТО теперь с ними делится инфой.
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16.02.2021 16:30 Ответить
Хотя, учитывая нынешнюю власть колаборантов и предателей, врядли кто-то из НАТО теперь с ними делится инфой.

ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю

Это всё для внутреннего пользования,может вы видели сигналы об этом из-за бугра?
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16.02.2021 16:40 Ответить
Герхард НАТО, крайне неоднородно. По большому счету, НАТО, это США, да, там мощь, но в Черное море, они могут заходить крупицами. На втором месте в НАТО - Турция, но, у них самым "новым" подводным лодкам, лет по 40. Свою подлодку они хотят создать лет через 15-ть. Брать в расчет Болгарию и Румынию, это курам на смех. У Раши, естественных врагов в Черноморье нет. Насчет стоянки подержанных автомобилей... крайне спорно. Там только новейших подлодок 6 вымпелов, корветы с крылатыми ракетами, начинку которых мы не знаем.... Шапками кидаться не надо, нам все серьезно.
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16.02.2021 16:33 Ответить
хороший флот.
жалко

в четвертый раз топить будут Росія перетворила окупований Крим на найпотужнішу військову базу, - командувач ВМС ЗСУ Неїжпапа - Цензор.НЕТ 10000
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16.02.2021 16:41 Ответить
Алекс, хоть 10 раз. Это что-то дало? Повторяю: "У Раши, естественных врагов в Черноморье нет", а благодаря Тартусу (Сирия) там уже и треть Средиземноморья под контролем.
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16.02.2021 16:53 Ответить
У Раши, естественных врагов в Черноморье нет.

ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю

.....и друзей нет тоже.
Действительно для нас чф представляет угрозу, а нато может работать по Крыму и не заходя в ЧМ,но для чего рф быть запертой в ЧМ.
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16.02.2021 16:51 Ответить
Подводные лодки проекта 636.3 «Варшавянка» 6шт (2015-2016 годы ввода в строй)

и есть старенькая, не знаю для чего её используют: Подводные лодки проекта 877 «Палтус» - 1шт (1990г)

----
всего 7 подлодок у черноморского флота. все естественно дизель - электрические.
используют не торпеды, а крылатые ракеты подводного запуска. (собственно и торпеды на них есть, но это прошлый век) крылатые ракеты типа калибр, которые они несут поражают цели и надводные и наземные 220-300 км.
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16.02.2021 20:35 Ответить
Повстанцы в ЦАР взяли в заложники боевиков ЧВК Вагнера, еще нескольких они убили - СМИ
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16.02.2021 16:21 Ответить
крьісмьі і повинні їздити по перепустках і мати відповідну нашьівку на ватніку.
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16.02.2021 16:21 Ответить
Да это неважно. Крым может вернуться только при свободной и демократической России(не при сегодняшнем режиме). Да и то, если в этот период в Украине будет выше уровень жизни. Также есть вариант возращения при полном развале РФ на множество государств. Всё остальное- бла бла бла. Соответственно, количество наращиваемых сил там, не играет определяющее значение.
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16.02.2021 16:25 Ответить
Второй вариант предпочтительнее.
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16.02.2021 16:32 Ответить
Не факт- кровища будет много. Украина будет наблюдать такое количество литров, что будет эффект надвигающегося цунами из крови. Неизвестно к чему это приведёт. Лучше бы они были всё-таки демократическими и свободными, поэтому предсказуемыми и безопасными. Т.к. играли бы по существующим правилам.
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16.02.2021 16:42 Ответить
При развале они врядли будут представлять опасность. Они и сейчас уже пыл поубавили. Больше понтуются.Их кровь меня мало волнует. А вот территории собирать от них,было бы самое то.- Поймут,что выживать то лучше при демократии.
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16.02.2021 16:57 Ответить
Все ответы в истории. Их кровь по итогу всегда боком выходила и соседям.
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16.02.2021 17:06 Ответить
Щас иные времена.
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16.02.2021 17:12 Ответить
конечно, малые ядерные заряды и нет крови...
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17.02.2021 05:16 Ответить
да похер, хай там хоч усі здохнуть, там нелюди
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16.02.2021 20:07 Ответить
Ну, таки пришло время доблестному морскому воинству во главе с неижпапой непобедимым хорошенько проучить мацкалей, тем более, шо намедни флот от союзника получен и пора его испытать в подходящих условиях
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16.02.2021 16:25 Ответить
А для чего думали путину крым... Нельзя было нго сливать
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16.02.2021 16:30 Ответить
оОсновные сливщики-сами крыСчане, а думать там нечем. ибо вата и помет в кукухах! Камни с неба и дистилированная моча из кранов.
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16.02.2021 16:37 Ответить
зебилов 73% пугают)) А если бы жулька на СНБО не волала,что нельзя сопротивляться,то и все было бы по другому.
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16.02.2021 16:34 Ответить
Так, було б все по іншому. Довбав би платний троль Мародера сьогодні лід десь у Сибіру і згадував про свій теплий діван і мародерську зарплатню... Росія перетворила окупований Крим на найпотужнішу військову базу, - командувач ВМС ЗСУ Неїжпапа - Цензор.НЕТ 2017
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16.02.2021 17:36 Ответить
руки не сотри до крови,некрофил косатый)))
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16.02.2021 18:19 Ответить
И огорчу тебя - я к петикам отношения не имею,такие же жидовские шлюхи ху..й.ла,как и клоун квартартальный, - с удовольствием посмотрел бы на их корчи на колу,как твоей подружки косатой,поплечницы х..у..ла,медведчука,рабиновича,бойка и им подобных .
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16.02.2021 18:24 Ответить
Росія перетворила окупований Крим на найпотужнішу військову базу, - командувач ВМС ЗСУ Неїжпапа - Цензор.НЕТ 7380
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16.02.2021 20:09 Ответить
Ну а ты у нас накой
С острой саблею такой?
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16.02.2021 16:44 Ответить
Прям база, ага. Совок в полном объеме грохнулся, хоть весь был военной базой от оккупированных Курил аж по самую ФРГ.
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16.02.2021 16:50 Ответить
Крым,после рашистской оккупации ,превратился в мишень для ракет НАТО
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16.02.2021 16:56 Ответить
вся ЕС под ракетами из Калининграда и ничего живут как то Росія перетворила окупований Крим на найпотужнішу військову базу, - командувач ВМС ЗСУ Неїжпапа - Цензор.НЕТ 35
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17.02.2021 05:17 Ответить
ракеты,которые в случае запуска тут же будут уничтожены,тоже ракеты Росія перетворила окупований Крим на найпотужнішу військову базу, - командувач ВМС ЗСУ Неїжпапа - Цензор.НЕТ 5980
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17.02.2021 11:53 Ответить
с надувных лодок Росія перетворила окупований Крим на найпотужнішу військову базу, - командувач ВМС ЗСУ Неїжпапа - Цензор.НЕТ 6755
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17.02.2021 16:45 Ответить
с территории Польщи,Норвегии,прибалтийских государств и кораблей НАТО несущих патрулирование Северной части Европы.Не волновайся "кот" , рашист в Калиниграде под надежным контролем
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17.02.2021 17:00 Ответить
Росія перетворила окупований Крим на найпотужнішу військову базу, - командувач ВМС ЗСУ Неїжпапа - Цензор.НЕТ 73 там если наберется 1000 человек и то ладно.

а сама ЕС в такую затыку не полезет. да и США руки отрубит ибо пострадает не США в первую очередь, а ЕС.
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17.02.2021 17:06 Ответить
Нам зараз не Крим треба, а щось робити з енергетикою. Тарифи захмарні, люди не платять, почнуться віялові під час морозів - буде катастрофа. І винуватих фіг знайдеш. А Зєля скаже - це не я, це все Рада Вітрєнка не призначила.
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16.02.2021 17:06 Ответить
Потрібно робити щось не з енергетикою а з зебілами які до цього призвели
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16.02.2021 17:25 Ответить
Якщо надумаєте щось робити то робіть вже одразу з олігархами, по іншому нічого доброго не вийде
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16.02.2021 20:18 Ответить
Так там схоже змова.
А що зробиш? Олігархат при владі, а право сили у поліції, правосуддя у суддів, а судді і поліція під олігархами. Хіба шо вийти та покричати, думаєте допоможе? То пішли ))
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16.02.2021 20:16 Ответить
Самая мощная и самая вонючая. Воды то нет.
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16.02.2021 17:51 Ответить
Крим ну ніяк не тягне на "найпотужнішу військову базу". Ну завезли там майна мілітарного трохи. Надули муляжі і щоки. Всі війни в Криму вони програвали. Всім хто дійсно хотів їх там віддухопелити це вдалося. І якщо ми ними займемося то й нам це вдасться. Їх сили відомі і раптово збільшитись вони не можуть. Крим це пастка. Всі хто там знаходяться тотально залежать від логістики. Достатньо перервати постачання і зруйнувати міст з лініями електропостачання та зв'язком і лупи "тушканчиків" як в тирі. До того ж вся територія Криму повністю прострілюється з материка і наскрізь з моря. Блокада. Зачекати і шикуй інтернованих кацапів в чергу на пароми ...
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16.02.2021 17:59 Ответить
уже давно пора предъявить иск на более чем триллион грн, за имущество созданное Украиной и экономичесские потери.
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16.02.2021 18:00 Ответить
авиацыю надо поднимать...без авиацыи кацапа не забороть... Росія перетворила окупований Крим на найпотужнішу військову базу, - командувач ВМС ЗСУ Неїжпапа - Цензор.НЕТ 2111
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16.02.2021 18:22 Ответить
Танк стоит примерно 10 миллионов ьаксов ракета одна против него тыс 50 долляров.Попадание в цель 99%.Самолёт стоит к примеру 20 лямов ракета против него современная тысяч 100 долляров.Попадание 99%.Вопрос какая нафиг авиация и чего нам проще накупить и производить больше ракет или авиацию?Авиация это ударный нападающий и скрытый тип плюс спецоперации там где плохое ПВО или его нет.В других случаях это летающий металлолом будет уничтожен в реалиях современной войны на 100%.Стоит оно огромных денег.Проще безпилотники или ракеты.
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16.02.2021 21:23 Ответить
чучело ты хто, и звидкиля таке намалювалось?
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16.02.2021 21:20 Ответить
Ой та отой самой магучей єсмінцям США може на півдня роботи й вистачить, кучно стоять - кучно сгорять. А нам то да, ще треба думати як їх відтіля виколупувать
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16.02.2021 20:22 Ответить
Вся скотокацапская военная техника в Крыму полный отстой - фуфло, что было уже не раз доказано на практике:
ПВО Крыма блокируется в одну секунду франзузским разведывательным кораблём, также это каца-псинское ПВО не видит британские штурмовики ''Тайфун'' и в упор не видит ''Байрактары''

А сейчас уже начат выпуск нового ударного дрона грузоподъёмностью 1350 кг, который способен на куски порвать своими ракетами весь кацапсинский металло-лом в Крыму.
Вся кацапская техника делается из говна.
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16.02.2021 20:37 Ответить
в Сирии видят, а у себя не видят.
вы бы как то фильтровали инфу Росія перетворила окупований Крим на найпотужнішу військову базу, - командувач ВМС ЗСУ Неїжпапа - Цензор.НЕТ 9522
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17.02.2021 05:18 Ответить
Как показывает история просто парадокс чем мощнее база тем в один миг она падает.Последний пример тому Союз.На металлоломе многие потом заработают с той базы.
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16.02.2021 21:18 Ответить
 
 