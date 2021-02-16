Антикоррупционный суд приговорил судью-взяточника к шести годам тюрьмы с конфискацией имущества
Новости Цензор.НЕТ Общество
Высший антикоррупционный суд назначил наказание судье Раховского райсуда в виде шести лет лишения свободы.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом информирует пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
"Приговором Высшего антикоррупционного суда признан виновным и приговорен к 6 годам лишения свободы судья Раховского районного суда Закарпатской области, уличенный в марте 2019 года в коррупционном преступлении", - говорится в сообщении.
Кроме того, ВАКС лишил права занимать должности судьи в течение 3 лет и постановил конфисковать имущество. Приговор вступает в законную силу через тридцать дней со дня его оглашения, если не будут внесены апелляционной жалобы.
Отмечается, что правоохранители доказали причастность указанного судьи к получению в сентябре 2018 года 400 долларов и в марте 2019 года 10 тыс. грн взятки.
За такие суммы судья согласился оказать содействие в положительном решении по административному делу, которое находилось на рассмотрении у другого судьи Раховского районного суда, а также рассмотреть в пользу этого же заявителя гражданское дело о взыскании долга.
При этом судья получал взятки в помещении служебного кабинета.
Пожалуйста, подождите...
"Антикорупційний суд може запрацювати вже влітку цього року.
Суддів відібрали на спеціальному конкурсі, який відбувся за безпрецедентною для країни процедурою.
За наполяганням західних партнерів та Міжнародного валютного фонду вирішальне слово у відборі мала Громадська рада міжнародних експертів.
До закону вписали спеціальну норму, що міжнародні експерти фактично отримали право вето щодо будь-якого кандидата."
Это принципиальная разница.
що стосується рішень АКСУ... будемо сподіватися, що це лише початок, а статус підсудних отримуватимуть й посадовці вищого рангу
Гугл в помощь
до столичных - никогда... ну или не при нашем счастье)))
Історія нахадує якусь видумку типу: Пашку Вовка не посадимо, ось нате вам посадку - тіштеся.
ну ну..
вот увидите, все отменится, он восстановится и еще себе и зп и компенсацию отсудит
сто разов уже было
НЕ ВІРЮ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ну что, наконец-то Вове подогнали конфискат, чтоб заплатить учителям по 4000 долларов. Как раз и весна на подходе. Очередная...
насправді, цих сук треба лінчувати від Києва до того ж таки Рахівського району, показово, на камеру по всіх каналах протягом місяця з ранку до ночі, з повною конфіскацією усієї рідні до пятого коліна на користь державного бюджету. може тоді....... , в цієї країни зявиться шанс.