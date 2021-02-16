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Антикоррупционный суд приговорил судью-взяточника к шести годам тюрьмы с конфискацией имущества

Новости Цензор.НЕТ Общество

Антикоррупционный суд приговорил судью-взяточника к шести годам тюрьмы с конфискацией имущества

Высший антикоррупционный суд назначил наказание судье Раховского райсуда в виде шести лет лишения свободы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом информирует пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"Приговором Высшего антикоррупционного суда признан виновным и приговорен к 6 годам лишения свободы судья Раховского районного суда Закарпатской области, уличенный в марте 2019 года в коррупционном преступлении", - говорится в сообщении.

Кроме того, ВАКС лишил права занимать должности судьи в течение 3 лет и постановил конфисковать имущество. Приговор вступает в законную силу через тридцать дней со дня его оглашения, если не будут внесены апелляционной жалобы.

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Отмечается, что правоохранители доказали причастность указанного судьи к получению в сентябре 2018 года 400 долларов и в марте 2019 года 10 тыс. грн взятки.

За такие суммы судья согласился оказать содействие в положительном решении по административному делу, которое находилось на рассмотрении у другого судьи Раховского районного суда, а также рассмотреть в пользу этого же заявителя гражданское дело о взыскании долга.

При этом судья получал взятки в помещении служебного кабинета.

Антикоррупционный суд приговорил судью-взяточника к шести годам тюрьмы с конфискацией имущества 01
Антикоррупционный суд приговорил судью-взяточника к шести годам тюрьмы с конфискацией имущества 02
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Топ комментарии
+21
Первый (за 30 лет) пошел
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16.02.2021 16:23
+15
Тут главное, что Приговор вступает в законную силу через тридцать дней со дня его оглашения, если не будут внесены апелляционной жалобы........... Догадаетесь, чем закончится апелляция и что второе решение не будет обнародовано?
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16.02.2021 16:30
+10
дай Бог не последний
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16.02.2021 16:24
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Єта,ж,нада...
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16.02.2021 16:22 Ответить
Це мабуть наснилось !!! Але за 30 діб ,можливо всяке трапитись ,апеляція якась !!!)))
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16.02.2021 16:34 Ответить
Думаю, що скоро отримаємо інформацю про те, як портнов з бубою побороли цей "неправильний" суд і його суддів. НАБУ ж вже побороли.
"Антикорупційний суд може запрацювати вже влітку цього року.
Суддів відібрали на спеціальному конкурсі, який відбувся за безпрецедентною для країни процедурою.
За наполяганням західних партнерів та Міжнародного валютного фонду вирішальне слово у відборі мала Громадська рада міжнародних експертів.
До закону вписали спеціальну норму, що міжнародні експерти фактично отримали право вето щодо будь-якого кандидата."
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16.02.2021 16:46 Ответить
Первый (за 30 лет) пошел
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16.02.2021 16:23 Ответить
дай Бог не последний
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16.02.2021 16:24 Ответить
Мабуть не поділився і його як цапа-відбувайла присадили.
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16.02.2021 16:39 Ответить
Та з чого там ділитись?? З 10 тис грн??? За збиття такси свої і здали
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16.02.2021 17:05 Ответить
Мабуть принцип важливіше ніж сума.
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16.02.2021 17:08 Ответить
Там суть в іншому. Місце судді для виходу на пенсію з гірського району. А ці місця що в судах, що в прокуратурі ну дуже шикарно продаються. Але походу місця не було ось і прийшлось пожертвувати своїм крисаком!
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16.02.2021 17:14 Ответить
а колядник зварич?
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16.02.2021 16:42 Ответить
Тот, если не ошибаюсь, без конфискации.
Это принципиальная разница.
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16.02.2021 18:02 Ответить
хоч і поодинокі, але посадки були... вердикти також були різні... не варто аж так драматизувати, що, мовляв, ледь не перший вирок...
що стосується рішень АКСУ... будемо сподіватися, що це лише початок, а статус підсудних отримуватимуть й посадовці вищого рангу Антикорупційний суд оголосив вирок судді-хабарнику: шість років в'язниці з конфіскацією майна - Цензор.НЕТ 5653
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16.02.2021 20:15 Ответить
Не первый и не первый с конфискацией. Хотя, ясное дело, явление не ежедневное.
Гугл в помощь
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16.02.2021 21:11 Ответить
еще нет
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16.02.2021 16:58 Ответить
І навіть призвища не має.
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16.02.2021 17:46 Ответить
Первый, кстати, был, как ни удивительно, судья-колядувальник, которого при яныке посадили.
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16.02.2021 19:02 Ответить
не перший. преший (зварич) вже вийшов.
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16.02.2021 22:32 Ответить
за 800 баксов - 6 лет... (думаю из имущества у него часы-трусы))) остальное на маме )))
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16.02.2021 16:23 Ответить
тут главное прецедент
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16.02.2021 16:25 Ответить
Тут главное, что Приговор вступает в законную силу через тридцать дней со дня его оглашения, если не будут внесены апелляционной жалобы........... Догадаетесь, чем закончится апелляция и что второе решение не будет обнародовано?
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16.02.2021 16:30 Ответить
Навіть і Вангою не треба бути !!!))))
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16.02.2021 16:39 Ответить
думаю, что этим и ограничиться - периферийным взяточником...
до столичных - никогда... ну или не при нашем счастье)))
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16.02.2021 16:32 Ответить
В тенета потрапляє лише тюлька,а акули корупціі почувають себе вільно,краною керуют !!!)))
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16.02.2021 16:37 Ответить
и скока нашли имущества? запорожець и 2 тыс гривень?
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16.02.2021 16:24 Ответить
Костюм тройка-труси,майка і фуфайка !!!)))
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16.02.2021 16:38 Ответить
слід змінити фуфайку на шкарпетки щоб ноги не відморозити.
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16.02.2021 21:34 Ответить
какое имущество, он снимает жилье у своей собаки)
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16.02.2021 18:56 Ответить
Респект! Действительно, самая лучшая новость за последнее время.
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16.02.2021 16:27 Ответить
Среди всех судей-взяточников, выбрали самого убогого и беззащитного. Вот вам, элехторат, кость - жрите и не говорите, что мы с коррупцией не боремся. Посадка ТАКОГО судьи - это четкий сигнал, что топ-коррупционеры сидеть не будут. "Самая лучшая новость...?" Ню, ню ...
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16.02.2021 16:44 Ответить
Я рассматриваю эту новость, как прецедент. Если не популяризировать и не одобрять такие новости, то и в дальнейшем даже таких побед и не будет. Политики (блогеры, журналисты, активисты и тд), как известно, популисты. И если они не будут видеть нужный отклик от народа, то и внимание не будут приковывать к таким "антирейтинговым" для них событиям. А если все будут в восторге, то это даст обратный эффект- лавина тоже часто начинается с простого "апчи".
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16.02.2021 16:54 Ответить
Реальная борьба с коррупцией НИКОГДА не начинается "с низов". Если "с низов" это ВСЕГДА только имитация борьбы. Поэтому никакой "лавины" не будет. Будут подобные "апчхи". А коррупция продолжит уничтожать государство.
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16.02.2021 17:12 Ответить
Это как посмотреть. Смотря откуда начинать отсчёт событий. Я бы сказал, что всегда "с низов". Просто есть хамелеоны, которые имитируют, а есть более буйные- идейные. Но и те, и другие, действуют под влиянием низов. А иначе- "нахрна козе баян?".
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16.02.2021 17:17 Ответить
Это не "как посмотреть", а посмотреть на успешный мировой опыт борьбы с коррупцией. Если интересует результат, то всегда только с верхов. И за этим всегда стоит личность. У нас такой личности нет (и не было никогда).
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16.02.2021 17:26 Ответить
Смотря откуда начать отсчёт. Эта "личность" всегда оказывается впоследствии диктатором. И если это "личность" была эффективна при первых годах правления- типа при "наведении порядка "в стране. Но потом, вовремя не уходя, насколько она отбрасывала государство от развития? Одному Богу известно! Плюс эта личность всегда также и "рождалась" из низов- на лозунгах о справедливости. Это ошибочное мышления- про "личность". Нужна не "личность", а система при которой любая личность, пришедшая к власти будет приемлемой и вынужденно полезной для народа.
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16.02.2021 17:37 Ответить
"Это как посмотреть", "смотря откуда начать отсчет" ... Извини, скучно и не интересно.
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17.02.2021 09:52 Ответить
Низи платять данину наверх до самого Києва.
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16.02.2021 21:38 Ответить
Хто сів з 2014 по 2019?
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16.02.2021 16:57 Ответить
Даже если кто-то сел, то сразу: Где сидит? Как сидит и сколько сидит?
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16.02.2021 17:13 Ответить
Так місце продали, а воно не мало бажання самоусунутись. Рахів це гірський район -- там при виході на пенсію гірських стільки насипають що можна пів Рахова купити, з участком держ кордону біля солотвина
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16.02.2021 17:09 Ответить
Аминь!
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16.02.2021 16:27 Ответить
хорошо. Но .что за тайны ? Тут фамилия нужна. И опять же - все шестерки с переферий.
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16.02.2021 16:29 Ответить
За десятку тис. грн., та ще й на 6 років посадили.
Історія нахадує якусь видумку типу: Пашку Вовка не посадимо, ось нате вам посадку - тіштеся.
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16.02.2021 17:30 Ответить
людоньки це в Україні ????
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16.02.2021 16:29 Ответить
Суддя Вовк скасує вирок
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16.02.2021 16:29 Ответить
👍👍👍
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16.02.2021 16:35 Ответить
Палец не сломай, Вовка тоже суд ждет
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16.02.2021 16:41 Ответить
А тебе какое дело до моего пальца,если ты голову свою уже давно сломал!!!!
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16.02.2021 16:51 Ответить
Помиляєшься, там нема що псувати,порожнечу неможливо зіпсувати !!!)))
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16.02.2021 16:58 Ответить
Интересно, какое имущество было конфисковано?
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16.02.2021 16:29 Ответить
Не было и не будет. Впереди апелляция. Антикоррупционный суд приговорил судью-взяточника к шести годам тюрьмы с конфискацией имущества - Цензор.НЕТ 4351
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16.02.2021 16:31 Ответить
Таки да, создание этого суда - тоже одна из этих реформ.
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16.02.2021 16:36 Ответить
Шо?
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16.02.2021 17:06 Ответить
Зеленський створив ВАКС?Піпець!З якого мавпятника вас Федоров на роботу наймає?
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16.02.2021 17:11 Ответить
и посадить его в самую платную турму, шоб малюське ще одну премию дали
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16.02.2021 16:30 Ответить
Подождите радоваться. Пусть ещё СЯДЕТ и лишится майна.
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16.02.2021 16:32 Ответить
Можно было даже не сомневаться в реальном приговоре. Взятка в размере 400 у.е, не тысяч и не миллионов, а в несчастных 400 доларов. Во первых что с него взять за смягчение наказания, во вторых его надо реально публично наказать за профнепригодность и опускание судейских ниже плинтуса такими смешными суммами.
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16.02.2021 16:33 Ответить
P.S.Он бы еще курями брал.
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16.02.2021 16:36 Ответить
400 долларов, 10 тысяч гривен. Тогда что должно ждать судью Вовка, демона из КСУ Тупицкого? Сроки по 100 тысяч лет? А Герусу сколько? А тому задохлику из НКРЭКП, что первым начал ипать нас тарифами?
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16.02.2021 16:34 Ответить
Хороший прецедент!
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16.02.2021 16:36 Ответить
Він що на судове засідання прийшов? От дурень! Болт забив би так як Вовк.
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16.02.2021 16:37 Ответить
Правильно! Начинать нужно с районных судей - от них все зло.
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16.02.2021 16:37 Ответить
Починати згори потрібно. Бо доки районних поміняють- нових вже навчать, як хабарі брати.
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16.02.2021 17:03 Ответить
Мляааааааа... 400 баксів та 10 тис.грн.... Та ці падлюки сотнями тисяч баксів беруть, а то й міліони смотря яке дєло Антикорупційний суд оголосив вирок судді-хабарнику: шість років в'язниці з конфіскацією майна - Цензор.НЕТ 2080
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16.02.2021 16:39 Ответить
Антикорупційний суд оголосив вирок судді-хабарнику: шість років в'язниці з конфіскацією майна - Цензор.НЕТ 6820 Антикорупційний суд оголосив вирок судді-хабарнику: шість років в'язниці з конфіскацією майна - Цензор.НЕТ 4680 Антикорупційний суд оголосив вирок судді-хабарнику: шість років в'язниці з конфіскацією майна - Цензор.НЕТ 736
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16.02.2021 16:44 Ответить
Та ну! Мабуть був єдиним чесным суддею. І тому підставили. Ану яке там імущество в нього конфіскували, огласіте весь список, щоб ми зрозуміли якість та масштаби боротьби з корупцією в судовій системі.
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16.02.2021 16:44 Ответить
Кота Ваську и жигули 1970х годов, которые он декларировал как свое имущество.
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16.02.2021 16:52 Ответить
Смешно! Козла отпущения нашли. 10 тыс грн и $400, это наверное ежедневный доход судьи любого Киевского районного суда.
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16.02.2021 16:49 Ответить
Ошибаетесь. За такие гроши в день в киевских судах были бы одни вакансии.
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16.02.2021 17:10 Ответить
Вы же к этому еще добавьте зарплату судьи,которая в Киеве под 100 тыс. в месяц.
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16.02.2021 19:49 Ответить
.

ну ну..
вот увидите, все отменится, он восстановится и еще себе и зп и компенсацию отсудит
сто разов уже было
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16.02.2021 16:54 Ответить
400$ і 10к грн? Ви знущаєтесь? Займіться вже оаск та іншою топ-наволоччю.
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16.02.2021 17:01 Ответить
ОАСК - це Святе! Не святотатствуй! Антикорупційний суд оголосив вирок судді-хабарнику: шість років в'язниці з конфіскацією майна - Цензор.НЕТ 2036
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16.02.2021 17:18 Ответить
ну ниче... апеляция, кассация, и еще должны ему будем - за вынужденый прогул и моральные издержки.. наверно, нет более сплоченной мафии с круговой порукой чем судьевское кодло...
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16.02.2021 17:10 Ответить
Чомусь переконаний, що таке суворе покарання суддя отримав лише за те, що хабарів не бере. Білий крук має бути покараний!!! Цілих 400 дол. хабара!!! Це чотири паперці!!! Які ГБРівці могли у долоні пронести при затриманні, щоб сфоткати, як доказ хабаря.
НЕ ВІРЮ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Антикорупційний суд оголосив вирок судді-хабарнику: шість років в'язниці з конфіскацією майна - Цензор.НЕТ 7096
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16.02.2021 17:16 Ответить
6 лет за 800 баксов - над чуваком, должно быть, истерически смеется весь судейский корпус. Сидя в роскошных поместьях и за рулем элитных иномарок.

Ну что, наконец-то Вове подогнали конфискат, чтоб заплатить учителям по 4000 долларов. Как раз и весна на подходе. Очередная...
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16.02.2021 17:20 Ответить
Людоньки! Та це - Святий суддя!!! Якщо в нього більше за душею нічого нема - в Президенти Його!!!!!!!!!!!!!!!!! Антикорупційний суд оголосив вирок судді-хабарнику: шість років в'язниці з конфіскацією майна - Цензор.НЕТ 8733
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16.02.2021 17:24 Ответить
А Зєлю геть і дострокові.
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16.02.2021 17:25 Ответить
Все таки хотілось,щоб було як за злочинної влади Януковича,коли тільки в моїй Львівській області були засуджені судді Зварич і Ганич,а також голови райдержадміністрацій Волошин і Чернянський...
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16.02.2021 17:36 Ответить
Есть один небольшой вопрос - сколько времени этот судья в розыске и в какой он скрывается стране? Эти заочные суды только хорошо замыливают глаза для галочки в борьбе с коррупционерами!
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16.02.2021 17:59 Ответить
Судя по озвученным суммам взяток, это был, наверное, самый бедный судья в Украине. Поэтому и посадили.
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16.02.2021 18:03 Ответить
тьху я уже испугался шо Мамалуй...ибо судейская система если судит то только патриотов ((((
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16.02.2021 18:05 Ответить
Вот так всегда, нашли скромного судью, и посадили.
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16.02.2021 18:31 Ответить
Хоть бы не позорились, не раздражали людей такими "новостями", замыливанием глаз про МЕГАВЗЯТКИ и "МЕГАПРИГОВОРЫ". Вовки и Тупицкие - даже в суд не ходят, а содержание и взятки получают миллионные. Нашли в селе судью -взяточника...посадили патрульного, участкового. "ГЕРОИ".
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16.02.2021 18:38 Ответить
ой ржу немагу............. . згадаїте мій прогноз, самий "бідний" типу суддя країни України з Рахівського району, після завершення суду отримає умовний термін який завершиться в день суду. при цьому, суддівською антидержавною мафіозною системою буде робитись усе щоб це посміховисько пройшло непомітно на фоні якого-небудь чергового зашквару.
насправді, цих сук треба лінчувати від Києва до того ж таки Рахівського району, показово, на камеру по всіх каналах протягом місяця з ранку до ночі, з повною конфіскацією усієї рідні до пятого коліна на користь державного бюджету. може тоді....... , в цієї країни зявиться шанс.
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16.02.2021 18:45 Ответить
пока видео с зоны не будет - не поверю
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16.02.2021 18:48 Ответить
Есть,ведь и у Вас судьи с позвоночником -молодцы! А у нас очередные приключения. М. Санду,во второй раз выдвинула кандидатуру Н. Гаврилица на пост премьер-министра,после того как эта кандидатура была отклонена парламентом первый раз. Сосиалисты,после того как первый раз данная кандидатура была отклонена,быстро,на коленках,создали коалицию с партией мужа Жасмин (И. Шор),и выдвинули какую-то консерву -М. Дурлештяну,которая работала в начале двухтысячных Министром Финансов,в правительстве нынешнего спикера Парламента З. Гречаная,у которой,в то же время,замом был и. додон! Это они выдвинули,потому что есть какие-то мутные решения Конституционного Суда предыдущих лет,которые предписывают Президенту, утвердить кандидатуру выдвинутую оформленным парламентским большинством! Но М. Санду повторно выдвинула кандидатуру Н. Гаврилица,-потому что в Конституции написано -Право выдвигать кандидатуру премьер министра есть только у Президента. Сосиалисты сразу обратились в КС,чтобы согласно тем мутным решениям аннулировать Указ М. Санду о втором выдвижении Н. Гаврилица. Конституционный Суд принял решение и правильно отклонил требование сосиолистов объявить указ М. Санду неконституционным! Ожидаем,сейчас,23 февраля,когда КС ,скорее всего,аннулирует свои предыдущие мутные решения,и подтвердит ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ право Президента (которое согласно Конституции,является приоритетным!) выдвигать премьер-министра,и соответственно поставит коррумпированный Парламент перед выбором -или утвердить правительство Н. Гаврилица,которое до выборов спустит в унитаз всех коррупционеров,-или не утвердить,и тогда последует мгновенный роспуск парламент,и объявление досрочных выборов на которых партия сосиалистов (по опросам) будет "обнулена"! А досрочных выборов требует народ -а народ прав!
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16.02.2021 19:33 Ответить
Якщо населення більше ніж народу, то марні ваші надії.
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16.02.2021 21:47 Ответить
 
 