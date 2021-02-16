Российская сторона не предоставила официальной информации о гибели гражданина Украины Голубева в декабре 2020-го на границе с РФ, - МИД

У Министерства иностранных дел Украины нет официальной информации о гибели украинца Евгения Голубева в декабре 2020 года на границе с Россией.

Об этом сообщили в МИД в ответ на запрос Радіо Свобода, информирует Цензор.НЕТ.

"Несмотря на неоднократные обращения Посольства Украины в Российской Федерации в Министерство иностранных дел и к правоохранительным органам РФ, по состоянию на 15 февраля 2021 года российская сторона официально не подтвердила факт гибели Евгения Голубева на территории России… Официальная информация об обстоятельствах гибели Евгения Голубева в МИД Украины пока отсутствует", - рассказали в МИД.

В министерстве добавили, что по данным МИД России, Голубев покинул территорию России 30 марта 2019 года.

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По данным издания, убитый хорошо известен местным правоохранителям, был фигурантом нескольких уголовных дел, обвинялся в хулиганстве и разбое. Часто ездил в пограничную с Украиной Белгородскую область к друзьям. Как говорят его знакомые, неоднократно организовывал там вечеринки на озерах "для своих", которые любят рыбачить.

Однако, несмотря на уголовное прошлое убитого мужчины, фактом остается то, что представители Федеральной службы безопасности России убили гражданское лицо и не продемонстрировали никаких доказательств его агрессивных действий при задержании.

Напомним, 4 декабря 2020-го Федеральная служба безопасности России сообщила, что на границе России и Украины произошла стрельба. По версии ведомства, трое неизвестных с оружием якобы пытались прорваться в Россию с территории Украины.

В ФСБ заявили, что в результате перестрелки с пограничниками одно вооруженное лицо было убито, двое пропали "на территории Украины".

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В Государственной пограничной службе Украины по итогам встречи 4 декабря 2020-го с представителями Пограничной службы ФСБ РФ сообщили, что российская сторона не предоставила подтверждений нарушения своей границы с украинской стороны.

Позже стало известно, что на территории России в ночь на 4 декабря 2020 года погиб гражданин Украины, житель Сумской области Голубев Евгений Владимирович (1 марта 1993 года рождения).