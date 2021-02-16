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Новости Общество Крушение самолета МАУ в Иране
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Иран в деле крушения самолета МАУ прикрывается военной тайной, - замгенпрокурора Мамедов

Новости Цензор.НЕТ Общество

Иран в деле крушения самолета МАУ прикрывается военной тайной, - замгенпрокурора Мамедов

Существенного продвижения в диалоге с Ираном нет. Сейчас украинско-иранские отношения в этом вопросе движутся в рамках технического расследования.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода", об этом заявил заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов.

По его словам, после октябрьских переговоров Украина еще не получала ответа на запросы о правовой помощи.

"По большей части вопросов Иран прикрывается военной государственной тайной. Но позвольте, на условиях конфиденциальности, мы подали запрос на передачу нам файла с записями переговоров экипажа в кабине самолета, а также записи с боевой машины, из которой сделаны были выстрелы. Иран молчит, но в чем же здесь может быть военная государственная тайна? В том, что украинский самолет сбит умышленно, и доказательства этого факта целенаправленно скрываются?!" - отметил замгенпрокурора.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ожидаем полноценного расследования Международным уголовным судом преступлений РФ в Крыму и на Донбассе, - замгенпрокурора Мамедов

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, выполняющий рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, потерпел крушение 8 января 2020 года после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был по ошибке сбит иранскими военными.

СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.

Также читайте: Офис Генпрокурора просит Канаду предоставить аудиофайл, который может свидетельствовать о том, что самолет МАУ в Иране был сбит умышленно

Расшифровка черных ящиков самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сбитого в Иране в январе, подтвердила, что лайнер упал в результате попадания в него ракеты, а также, что на тот момент он был исправен.

В феврале 2021 года канадские СМИ сообщили, что секретная запись из Ирана указывает, что попадание ракеты в самолет МАУ могло быть преднамеренным.

Автор: Богдан Гуньковський
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Секретный секрет.
Знакомо.
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16.02.2021 16:45 Ответить
Все как у путинга. Один-в-один.
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16.02.2021 16:47 Ответить
Год уже морочат голову сказкой о "самоубийстве с контрольным выстрелом". Дураку понятно ,что убивали конкретного пассажира.... Кого ? Ищите!
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16.02.2021 16:47 Ответить
Да и так все понимают что самолет сбили росийские *ихтамнеты*, которые курируют иранское ПВО
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16.02.2021 16:48 Ответить
нетрудно понять, что сценаристами и режиссёрами-постановщиками сего злодейства были кремлёвские вертухаи и их убийцы из ЧК
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16.02.2021 16:50 Ответить
Властям Ирана нельзя было выпустить конкретного пассажира . Остальных в расчет не брали !
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16.02.2021 16:57 Ответить
за иранской военной тайной стоит главная кремлядь рфии
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16.02.2021 17:00 Ответить
Якщо збити цивільний літак, повний пасажирів, -- це військова таємниця... то Іран вибрав собі поганого союзника, хоча їм і вибирати більше ні з кого, бо мусульманські країни не дружні поміж себе, на жаль.
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16.02.2021 17:29 Ответить
"Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військ" -Фуя собі ,двома ракетами " помилково"! Чурбаки якої анаші накурилися?
Не знаю чи поставляє Україна якісь залізячки на їх станцію в Бушері! Дуже б не хотілося щоб там реактор звізданув "випадково" після планового ремонту українською фірмою підрядником або російською (чіста случяйна). Іран у справі катастрофи літака МАУ прикривається військовою таємницею, - заступник генпрокурора Мамедов - Цензор.НЕТ 9759
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16.02.2021 17:41 Ответить
Просто зебилов все кому нелень посылают наЙУХ.
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16.02.2021 18:15 Ответить
 
 