Иран в деле крушения самолета МАУ прикрывается военной тайной, - замгенпрокурора Мамедов

Существенного продвижения в диалоге с Ираном нет. Сейчас украинско-иранские отношения в этом вопросе движутся в рамках технического расследования.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода", об этом заявил заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов.

По его словам, после октябрьских переговоров Украина еще не получала ответа на запросы о правовой помощи.

"По большей части вопросов Иран прикрывается военной государственной тайной. Но позвольте, на условиях конфиденциальности, мы подали запрос на передачу нам файла с записями переговоров экипажа в кабине самолета, а также записи с боевой машины, из которой сделаны были выстрелы. Иран молчит, но в чем же здесь может быть военная государственная тайна? В том, что украинский самолет сбит умышленно, и доказательства этого факта целенаправленно скрываются?!" - отметил замгенпрокурора.

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Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, выполняющий рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, потерпел крушение 8 января 2020 года после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был по ошибке сбит иранскими военными.

СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.

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Расшифровка черных ящиков самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сбитого в Иране в январе, подтвердила, что лайнер упал в результате попадания в него ракеты, а также, что на тот момент он был исправен.

В феврале 2021 года канадские СМИ сообщили, что секретная запись из Ирана указывает, что попадание ракеты в самолет МАУ могло быть преднамеренным.