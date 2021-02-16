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Минздрав не знает, есть ли в Украине новые штаммы коронавируса: своего оборудования нет, а ответ из лаборатории ВОЗ еще не пришел, - "слуга народа" Радуцкий

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

Минздрав не знает, есть ли в Украине новые штаммы коронавируса: своего оборудования нет, а ответ из лаборатории ВОЗ еще не пришел, -

В Украине нет оборудования для выявления новых штаммов и мутаций коронавируса. В конце января Центр общественного здоровья направил образцы в лаборатории Всемирной организации здравоохранения в Германии, но ответа до сих пор нет.

Об этом рассказал глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий (СН) на странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"В то же время ситуация с распространением "британского" и "южноафриканского" штаммов вируса крайне напряженная... Особенно беспокоит то, что эффективность вакцинации пациентов с мутациями вируса ниже, чем для граждан с более традиционными штаммами", - пояснил он.

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По словам Радуцкого, пока Украина не получила результатов анализов из Германии, то она находится в так называемой "серой зоне". Только после получения результатов можно будет уверенно сказать, что в Украине новых мутаций нет или наоборот.

"Поэтому вопрос наличия в Украине современной лаборатории все больше обостряется. Международные партнеры подтвердили, что Украина получит оборудование и реагенты для лаборатории в рамках сотрудничества ЦОЗ и американской CDC", - подчеркнул нардеп.

Минздрав не знает, есть ли в Украине новые штаммы коронавируса: своего оборудования нет, а ответ из лаборатории ВОЗ еще не пришел, - слуга народа Радуцкий 01
Минздрав не знает, есть ли в Украине новые штаммы коронавируса: своего оборудования нет, а ответ из лаборатории ВОЗ еще не пришел, - слуга народа Радуцкий 02
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Топ комментарии
+7
А что есть у этой власти кроме дешевых понтов и дурости?
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16.02.2021 16:50
+5
кРадуцкий, ты зачем продал маски из гос. резерва?
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16.02.2021 16:50
+3
Вони - профі по крадіжках!
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16.02.2021 17:26
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А что есть у этой власти кроме дешевых понтов и дурости?
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16.02.2021 16:50 Ответить
стадо зебилов, которым в случае необходимости можно через журнашлюх в голову можно любое говно налить.
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16.02.2021 17:59 Ответить
кРадуцкий, ты зачем продал маски из гос. резерва?
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16.02.2021 16:50 Ответить
Если бы он этого не сделал, то это сделали бы солдаты НАТО!
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16.02.2021 17:59 Ответить
"Нет человечка -нет вопросов", или " Нету тела - нету дела". За те статистика яка чудова.
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16.02.2021 16:50 Ответить
Так ведь еще в 20 веке Украина закрывать начала все научные институты и сказала что ей не нужны ученые. И ядерное оружие с армией тоже не нужно. Мы теперь одни из топ поставщиков дешевой рабочей силы в Европу и шлюх.
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16.02.2021 16:52 Ответить
представляю какой бардак будет с вакциной )))))
если у японцев проблема - не могут извлечь 6 последнюю дозу фирменным шприцем...
(а кстати, как эта проблема решалась в других странах?)... то представляю условия хранения и доставки и прочие сугубо технические мероприятия..
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16.02.2021 17:13 Ответить
Вася Шевченко , бардак с вакциной будет полюбому , ( худший это когда вколют одну , а на повтор такой самой вдруг не будет ) . Вопрос в другом , - стоит ли вообще вакцинировать поголовно всех или всё-таки сначала тестировать население на антитела к ковид . Вчерашнее заявление Аллы Мироненко имеет смысл .
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16.02.2021 17:55 Ответить
бесполезной - это еще по-Божески )))
а если как бы еще и вредной - то ваще паскудно !
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16.02.2021 18:52 Ответить
надо к асфальту приложить тестируемый образец и сразу будет результат Минздрав не знает, есть ли в Украине новые штаммы коронавируса: своего оборудования нет, а ответ из лаборатории ВОЗ еще не пришел, - "слуга народа" Радуцкий - Цензор.НЕТ 2287 не зря же весь ковид-фонд втулили в асфальт
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16.02.2021 17:19 Ответить
Вони - профі по крадіжках!
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16.02.2021 17:26 Ответить
100% мастера спорта по паразитизму
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16.02.2021 17:29 Ответить
"Хуже не будет" - всегда может быть хуже...
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16.02.2021 17:29 Ответить
Допустим, узнали - есть. 15 новых или 28. Дальше - шо?
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16.02.2021 17:51 Ответить
А дальше, можно объяснять электорату, почему нет вакцины. "Не знаем против какого вируса заказывать"...
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16.02.2021 18:03 Ответить
Оборудования - нет, реактивов - нет, ни хрена нет... Зарплата наблюдательным советам - ЕСТЬ!!
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16.02.2021 18:01 Ответить
у зебанатов нет ничего,как и основного - мозгов, - только низменные инстинкты.
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16.02.2021 18:17 Ответить
Зевласти нравиться косить под дурачков и попрошайничать по всему миру. Свою лабараторию создать или купить - это ж какие вложения, а украсть и вывести в офшор что тогда? Настоящие криворожские пацаны.
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16.02.2021 18:43 Ответить
Оборудования нет- залатаные дороги есть
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16.02.2021 23:00 Ответить
Радуцький - фельдшер, до того ж поганий. І жид. Такі у нас керують галуззю Охорони здоров"я., та і країною в цілому. Головна ціль радуцьких - степанових то відкати від багатомільярдних закупок по лінії МОЗ. А що купляти, у кого, по яких цінах, і, найголовніше - допоможе воно людям чи зашкодить, - то їм байдуже...
У них є гарна "відмазка" - COVID (читай - родіна в апасності!), щоб "наловити рибки в каламутній воді".
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17.02.2021 09:36 Ответить
 
 