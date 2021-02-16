Обвиняемая в сепаратизме экс-мэр Славянска Штепа - суду: Вы рассматриваете дело против настоящего патриота

В Харькове на заседании суда по делу о сепаратизме экс-мэра Славянска Нели Штепы обвиняемая заявила, что не призывала к отделению города от Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Вы сегодня рассматриваете дела по сепаратизму против настоящего патриота, единственной женщины, которая боролась за то, чтобы не было войны", - заявила Штепа, давая показания в Орджоникидзевском райсуде Харькова во вторник.

Она утверждает, что была вынуждена дать интервью российским СМИ, в котором одобряла оккупацию Крыма и действия президента РФ Владимира Путина, а также выступить на митинге 9 мая 2014 года, поскольку на тот момент находилась в плену боевиков, которые ее неоднократно избивали и угрожали в случае отказа расстрелять ее семью. Штепа также настаивает, что до того, как попала в плен, неоднократно информировала о сложной ситуации в городе и.о. президента Украины Александра Турчинова, премьер-министра Арсения Яценюка и других руководителей государства, а все свои действия согласовывала с главой Донецкой ОГА Сергеем Тарутой.

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Давая показания, экс-мэр Славянска несколько раз плакала, а выдвинутые ей обвинения называла чушью, нелепыми и политическим заказом.

"Обвинительный акт сфабрикован и является политическим заказом, цель которого скрыть истинных виновников войны в Украине и переложить развязывание войны на меня", - сказала Штепа.

Она рассказывала о событиях весны и лета 2014 года около трех часов. Сейчас Штепу допрашивают гособвинители.

Напомним, дело в отношении экс-мэра Славянска рассматривается с самого начала в пятый раз.

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Штепа была арестована 13 июля 2014 года. Ей инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которые повлекли гибель людей) и ч.1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса Украины.

5 ноября 2014 года коллегия судей Червонозаводского райсуда решила направить производство по обвинению Штепы в апелляционный суд Харьковской области для обращения в Высший специализированный суд Украины (ВССУ) по рассмотрению гражданских и уголовных дел для определения подсудности.В мотивировочной части определения суд ссылался на то, что преступления, инкриминируемые Штепе, совершались на территории г.Славянска (Донецкая область), т.е. не в рамках территориальной юрисдикции Червонозаводского райсуда Харькова. Кроме того, свидетели по делу живет в Славянске и, если им придется ездить на суд в Харьков, это может привести к затягиванию сроков рассмотрения дела.

Дело направлялось на рассмотрение в Червонозаводский, Коминтерновский, Ленинский и Октябрьский районные суды Харькова, однако из-за отводов и самоотводов членов коллегии судей ни один из них так и не смог вынести приговор. В некоторых судах не удалось даже провести подготовительное заседание.

6 марта 2018 года апелляционный суд Харьковской области решил направить материалы дела в отношении Штепы на рассмотрение в Орджоникидзевский райсуд города.

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20 января 2020 года экс-мэр Славянска Неля Штепа по решению ЕСПЧ получила компенсацию за нарушение права на свободу и справедливый суд 3600 евро.

Штепа баллотировалась на пост мэра Славянска, однако ей не хватило голосов, чтобы пройти во второй тур. Прошли Павел Придворов ("Оппозиционная платформа - За жизнь") и Вадим Лях ("Оппозиционный блок"). Однако она прошла в городской совет от "Партии мира и развития".