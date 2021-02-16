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Новости Политика УкраиныВойна в Украине Агрессия России против Украины
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Донбасс (26945) минские соглашения (3221) Трехсторонняя контактная группа (842) Гармаш (134)

Захваченная наемниками РФ территория ОРДЛО на 1,4 тыс. кв. км больше, чем зафиксировано в Минских соглашениях, – Гармаш

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Захваченная наемниками РФ территория ОРДЛО на 1,4 тыс. кв. км больше, чем зафиксировано в Минских соглашениях, – Гармаш

Территория отдельных районов Донецкой и Луганской областей, захваченная в настоящее время российскими наемниками, на 1400 кв. км больше, чем зафиксировано в Минских соглашениях.

Об этом на своей странице в Фейсбук напомнил представитель украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы по прежнему пытаемся выяснить у представителей России, какую же территорию они понимают под понятием "ОРДЛО". Потому что та, которая, по факту, была захвачена российскими НВФ, на 1400 км больше, чем зафиксированная в Минских соглашениях, и на какую тогда территорию распространяются минские договоренности остается не ясным", - написал Гармаш по итогам онлайн-конференции политической погдруппы ТКГ 16 февраля.

По его словам, "этот вопрос – не менее основополагающий, чем определение сторон конфликта". "Но и здесь мы не получаем четкого ответа, хоть он и записан в Минских соглашениях. Москва обладает поразительной способностью становиться глухой и слепой, когда не хочет чего-то видеть и слышать. Особенно если речь о подписанных ею же договоренностях", - заявил Гармаш.

Также читайте: Кремль избрал Абхазский вариант развития конфликта на Донбассе, - Гармаш

Он добавил, что "на заседании рабочей группы по политическим вопросам минской ТКГ, как никогда часто поднимался вопрос о сторонах военного конфликта на Донбассе". "На седьмом году войны… представители России утверждали, что это Украина и Донбасс. Что они понимают под этим понятием – неясно. Наверное, часть Донецкого угольного бассейна в Ростовской области РФ. Также с той стороны звучал вариант "народ Донбасса" - тоже не понятно, что не поделили с Украиной жители Покровска, Доброполья, Краматорска, Мариуполя… плюс полтора миллиона вынужденных переселенцев", - отметил участник украинской делегации.

"Мы четко указали, что конфликтуют Россия и Украина. И попросили не делать таких провокаций, потому что они отвлекают участников консультаций от обсуждения Плана действий, предложенного Украиной. Понятно же, что мы не можем просто молчать, когда делаются такие абсурдные, и по форме и по содержанию, заявления", - подытожил Гармаш.

Читайте: Россия пытается довести переговорный процесс до абсурда, привлекая "общественных консультантов" ОРДЛО в ТКГ, - Гармаш

Захваченная наемниками РФ территория ОРДЛО на 1,4 тыс. кв. км больше, чем зафиксировано в Минских соглашениях, – Гармаш 01
Захваченная наемниками РФ территория ОРДЛО на 1,4 тыс. кв. км больше, чем зафиксировано в Минских соглашениях, – Гармаш 02

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+26
Дебальцево и округа, по "минским соглашениям", были закреплены за Украиной.
Но рашка срала на любые договора и оккупировала Дебальцево.
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16.02.2021 17:26
+9
А прєпіздєнту пох... Він ще від закордонного вояжу не відійшов...
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16.02.2021 17:27
+9
Не надо пытаться выяснить у представителей России, какую территорию они понимают под понятием "ОРДЛО". Это Украина . И Крым тоже .
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16.02.2021 17:29
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Дебальцево и округа, по "минским соглашениям", были закреплены за Украиной.
Но рашка срала на любые договора и оккупировала Дебальцево.
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16.02.2021 17:26 Ответить
Точно так и есть, я отлично помню, как за минуты до подписания, в прямой трансляции, ффууйло издевательски заявил: "Так надо подождать последние известия из Дебальцево, там всё пока что неясно"(с) Почти цитата.
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16.02.2021 17:30 Ответить
Это уже второй "Минск", а территории по первому, еще летом 2014 года были зафиксированны
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16.02.2021 17:58 Ответить
А может ещё в 1991-м всё было зафиксировано?
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16.02.2021 18:34 Ответить
Не, ну по факту - границы Украины зафискированы, изначально, в 1991, потом подтверждались в 1993, и между Рашкой и Украиной, финально - в 1997, при подписании "Большого Договора о Дружбе". С...ка!! О "дружбе", бл#$%!!!
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16.02.2021 20:11 Ответить
А прєпіздєнту пох... Він ще від закордонного вояжу не відійшов...
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16.02.2021 17:27 Ответить
О ком это Вы, Ванюша? Кто был Президентом, когда подписывался Минск-2? Почти четыре года ему было "пох"...
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16.02.2021 18:20 Ответить
Не надо пытаться выяснить у представителей России, какую территорию они понимают под понятием "ОРДЛО". Это Украина . И Крым тоже .
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16.02.2021 17:29 Ответить
Как так.
Не, ну понятно, что зе сдает территории, но куда смотрел составитель минских?
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16.02.2021 17:29 Ответить
Явно не в глаза х.йлу. На липецкую фабрику, куда же ещё?
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16.02.2021 17:41 Ответить
А ти дивишся в дупу шуту.
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16.02.2021 17:46 Ответить
Куда смотрел тот, кто Штанмайера подписывал?
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16.02.2021 19:01 Ответить
Это формула Порошенко. Штайнмайер просто скромно промолчал, когда это ему пришили. Он понял, что Порошенко народ не простит.
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16.02.2021 19:09 Ответить
Лікуйся...

Захоплена найманцями РФ територія ОРДЛО на 1,4 тис. кв. км більше, ніж зафіксовано в Мінських угодах, - Гармаш - Цензор.НЕТ 3462
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16.02.2021 19:21 Ответить
Капитан очевидность, после Минска, вернее во время "переговоров" в Минске Дебальцево отжали.
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16.02.2021 17:33 Ответить
Вот! Именно в самом конце минского сходняка!
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16.02.2021 17:35 Ответить
А если б территория соответствовала указанной в минских соглашениях? Тогда все нормально? Можно не освобождать? И о чем вообще вы пытаетесь договориться с ******? Не для того россия все это затеяла, что бы теперь назад вернуть.
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16.02.2021 17:35 Ответить
Вернут , путло не вечно .
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16.02.2021 17:37 Ответить
это же просто здорово - можно бить сепарню не нарушая минские
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16.02.2021 17:37 Ответить
Окопная война . Хуже не бывает .
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16.02.2021 17:39 Ответить
бывает - полная оккупация и потеря суверенитета
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16.02.2021 17:41 Ответить
Так не будет . Не такой у нас народ . Будут по-тихому головы сворачивать .
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16.02.2021 17:47 Ответить
а где этот народ был начиная с 22го года ?
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16.02.2021 17:49 Ответить
Что ты имел ввиду ?
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16.02.2021 17:51 Ответить
если впредь желаете о меня получать ответы, пожалуйста, обращайтесь ко мне на "Вы".
а в 1922 рашка нас загнала в савок и наш народ это хавал 70 лет - так что за "бошки" я бы не надеялся.
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16.02.2021 17:54 Ответить
Идитете Вы на ... Захоплена найманцями РФ територія ОРДЛО на 1,4 тис. кв. км більше, ніж зафіксовано в Мінських угодах, - Гармаш - Цензор.НЕТ 802
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16.02.2021 17:56 Ответить
показательный аргумент - теперь я знаю какого Вы сословия
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16.02.2021 17:58 Ответить
У вас в раше сословие . Лоханулся ты , ватник . Захоплена найманцями РФ територія ОРДЛО на 1,4 тис. кв. км більше, ніж зафіксовано в Мінських угодах, - Гармаш - Цензор.НЕТ 7197
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16.02.2021 18:00 Ответить
только низшее сословие считает, что нет никаких сословий и все равны
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16.02.2021 18:08 Ответить
Согласен , в раше и сейчас крепостных 30% . Захоплена найманцями РФ територія ОРДЛО на 1,4 тис. кв. км більше, ніж зафіксовано в Мінських угодах, - Гармаш - Цензор.НЕТ 3711
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16.02.2021 18:11 Ответить
А сам пан який стан має?
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16.02.2021 18:18 Ответить
можете включить Вашу фантазию - это же ни к чему не обязывает
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16.02.2021 18:20 Ответить
Це була відповідь троля. Тобто ви тупий троль. Бо розумний так би тупо не палився.
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16.02.2021 18:33 Ответить
богатая у Вас фантазия, что тут еще сказать
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16.02.2021 18:38 Ответить
У реаліста вона відсутня.
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16.02.2021 18:42 Ответить
ну если Вы серьезный мужчина с обветренным лицом давайте попробуем через уяву, уява у Вас есть ?
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16.02.2021 18:47 Ответить
В мене є усе, що мені потрібно, троленятко.
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16.02.2021 18:49 Ответить
если у Вас действительно есть "ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ", зачем Вы мне вопрос задаете ?
покопайтесь в своем "ВСЕМ НЕОБХОДИМОМ" и будет Вам ответ
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16.02.2021 18:57 Ответить
Так годую ж тебе, недолугого.)))
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16.02.2021 20:08 Ответить
получается ?
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17.02.2021 00:05 Ответить
Олег 1714b1b
Не підгавкуй там.
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16.02.2021 18:35 Ответить
да ты сам ватник
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16.02.2021 18:10 Ответить
Щиро "повирівнювали" "порозводили" та і просто "повіддавали" що барига шоколадний що ЗЕклоун прокацапський! Нічого дивного це ж не їхня земля - це Українська земля на якій вони знаходяться тимчасово тільки для того щоб грабувати а потім хто в Марбельї хто в Італії буде просирати награбоване!!!
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16.02.2021 17:39 Ответить
Надо еще в трех местах развести.
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16.02.2021 17:40 Ответить
Они признали НВФ российскими? Это называется воду в ступке толочь. Факт только один, Россия в Минских соглашених посредник и ничего больше.
Пытаясь остановить наступление, подписав соглашения, Украина повесила себе тяжёлый камень на шею. Так как с другой стороны сидели юридически подкованные люди.
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16.02.2021 17:40 Ответить
Может "юридически подкованные люди" Дебальцево вернут?
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16.02.2021 18:32 Ответить
Так а шо теперь делать,переписать или пойдем отобьём ?
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16.02.2021 17:43 Ответить
Спасибо говнокомандувачу.
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16.02.2021 17:47 Ответить
ну и наверное территории отведенные-отданные великобездушным преЗЕ тоже как бы по-минску были наши...а там не 3 см
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16.02.2021 17:48 Ответить
Так мы, оказывается, и размер утраченной территории посчитать не можем? Героям слава! Крым няш...
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16.02.2021 17:58 Ответить
Заблукав, кацап?
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16.02.2021 18:13 Ответить
Территория отдельных районов Донецкой и Луганской областей, захваченная в настоящее время российскими наемниками, на 1400 кв. км больше, чем зафиксировано в Минских соглашениях. Источник: https://censor.net/ru/n3248280)))
Оце для кого бл.. писалось .?? Очі розплющ , валянок .. Захоплена найманцями РФ територія ОРДЛО на 1,4 тис. кв. км більше, ніж зафіксовано в Мінських угодах, - Гармаш - Цензор.НЕТ 970 .
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16.02.2021 18:32 Ответить
пусть забірают, какаяразніца, гасударства нє абіднєіт!
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16.02.2021 18:04 Ответить
Всегда во все время было глупо о чём либо договариваться с рашей.А ТКГ,если в неё ОП посылает таких как Фокины,Арестовичи,Кравчуки,то это чистое подыгрывание РФ и сдача интересов Украины.Зеленских их назначил,думая,что с себя снимает ответственность.
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16.02.2021 18:04 Ответить
Повернемо все та й ще більше.
Захоплена найманцями РФ територія ОРДЛО на 1,4 тис. кв. км більше, ніж зафіксовано в Мінських угодах, - Гармаш - Цензор.НЕТ 5359
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16.02.2021 18:05 Ответить
Це до чого флешмоб?
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16.02.2021 18:15 Ответить
Міжфракційна група Кубань (kUbAń).
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16.02.2021 18:43 Ответить
І яка в неі мета? Та які фракції в неї входять?
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16.02.2021 18:47 Ответить
Це не фракції входять, а окремі депутати з різних фракцій. Мета - потролити рашу, нагадуючи, що Кубань це Україна. Раніше чи пізніше окупація і так московитська зникне. Як роса на сонці..
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16.02.2021 18:50 Ответить
То які депутати і з яких фракцій туди входять?
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16.02.2021 19:00 Ответить
Впізнаю Арєва, Гончаренка, Сюмар. Інших не знаю. Погугліть.
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16.02.2021 19:05 Ответить
Кубанська республіка
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16.02.2021 19:08 Ответить
На петуШария уж поданы запросы в Испанию на какие шиши куплена вилла, в ближайшее время будет объявлен Интерполом в международный розыск за госизмену!
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16.02.2021 18:10 Ответить
Это зелупа сдал эти територии тактикой главное не "стрилять" и разведение сторон.
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16.02.2021 18:11 Ответить
Все как босс-х..у..й.ло велел.
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16.02.2021 18:12 Ответить
а Беларусь - це шо?
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16.02.2021 18:27 Ответить
Пиши. Заодно спроси, почему он разрешил подождать несколько дней и отсрочить выполнение по "Минску", тем самым разрешив оркам добивать украинцев в Дебальцево? А парад ему для популизма тоже был так необходим? Завидовал славы КимчимЫна? Или советской хроники пересмотрел? Набрал то он в первом- всё равно "+/-" 10%- пять из которых, тупо всегда за действующую власть.
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16.02.2021 18:36 Ответить
Зелемойский сказал : не стрелять в быдло Мавзолейное,сохранить жизнь Паскудам Путлера..,украинских солдат штрафовать ..вопросы?
Крысы позорные...
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16.02.2021 18:33 Ответить
при военной необходимости можно! А кто определяет степень этой "необходимости", одному Порошенко известно. Поэтому он и заявил, что лично будет оплачивать штрафы Захоплена найманцями РФ територія ОРДЛО на 1,4 тис. кв. км більше, ніж зафіксовано в Мінських угодах, - Гармаш - Цензор.НЕТ 3645
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16.02.2021 18:38 Ответить
Быдло Лахты-2..,у вас крыс Серп молот во лбу торчит...БАРАНЫ... Захоплена найманцями РФ територія ОРДЛО на 1,4 тис. кв. км більше, ніж зафіксовано в Мінських угодах, - Гармаш - Цензор.НЕТ 1515 Захоплена найманцями РФ територія ОРДЛО на 1,4 тис. кв. км більше, ніж зафіксовано в Мінських угодах, - Гармаш - Цензор.НЕТ 1515
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16.02.2021 18:40 Ответить
Захоплена найманцями РФ територія ОРДЛО на 1,4 тис. кв. км більше, ніж зафіксовано в Мінських угодах, - Гармаш - Цензор.НЕТ 2246 Захоплена найманцями РФ територія ОРДЛО на 1,4 тис. кв. км більше, ніж зафіксовано в Мінських угодах, - Гармаш - Цензор.НЕТ 5670 Захоплена найманцями РФ територія ОРДЛО на 1,4 тис. кв. км більше, ніж зафіксовано в Мінських угодах, - Гармаш - Цензор.НЕТ 7551
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16.02.2021 18:43 Ответить
Может ключи у него имеются ещё с 79го года?Захоплена найманцями РФ територія ОРДЛО на 1,4 тис. кв. км більше, ніж зафіксовано в Мінських угодах, - Гармаш - Цензор.НЕТ 9812
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16.02.2021 18:53 Ответить
Захоплена найманцями РФ територія ОРДЛО на 1,4 тис. кв. км більше, ніж зафіксовано в Мінських угодах, - Гармаш - Цензор.НЕТ 7941
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16.02.2021 18:54 Ответить
30 стран ЕС найдут крысина шМария...,и его бабу крысу в Украине,которая скидывают Туфту об Украине Скабеевой и Соловьеву...Шарий не жилец.... Захоплена найманцями РФ територія ОРДЛО на 1,4 тис. кв. км більше, ніж зафіксовано в Мінських угодах, - Гармаш - Цензор.НЕТ 6590
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16.02.2021 18:46 Ответить
Байден политик с огромным опытом работы,а советское быдло политиками не бывают,начиная с чЛенина и Сралина,а Громыко то ваще тугодум Захоплена найманцями РФ територія ОРДЛО на 1,4 тис. кв. км більше, ніж зафіксовано в Мінських угодах, - Гармаш - Цензор.НЕТ 2433Шариковы блин... Захоплена найманцями РФ територія ОРДЛО на 1,4 тис. кв. км більше, ніж зафіксовано в Мінських угодах, - Гармаш - Цензор.НЕТ 3766
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16.02.2021 18:56 Ответить
Сралин с трудом не окончил Духовую семинарию...,зато банки сЦаря Николашки грабил ЗНАТНО... Захоплена найманцями РФ територія ОРДЛО на 1,4 тис. кв. км більше, ніж зафіксовано в Мінських угодах, - Гармаш - Цензор.НЕТ 5058чЛенин полжизни сидел в Швейцарии и Германии..печатал работы чЛенина 55 томов макулатуры..приехал на РАБссию в обломбированном вагоне Кайзера Вильгельма... Захоплена найманцями РФ територія ОРДЛО на 1,4 тис. кв. км більше, ніж зафіксовано в Мінських угодах, - Гармаш - Цензор.НЕТ 5058типа Люварюцию Мировую сочинитЬ...
Угораю с РАБссиянского быдла... Захоплена найманцями РФ територія ОРДЛО на 1,4 тис. кв. км більше, ніж зафіксовано в Мінських угодах, - Гармаш - Цензор.НЕТ 5058
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16.02.2021 19:01 Ответить
Треба ще двічі відведення українських військ зробити і ми як раз по Дніпру поділимо країну.
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16.02.2021 19:04 Ответить
В Днепре живет Леонид Данилыч,низзя... Захоплена найманцями РФ територія ОРДЛО на 1,4 тис. кв. км більше, ніж зафіксовано в Мінських угодах, - Гармаш - Цензор.НЕТ 6452
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16.02.2021 19:12 Ответить
пограбування банку, поліція грабіжникові, - Ви там не стояли, це наша територія, зайдіть за стійку. Ніби після цього грабіжник вже не грабіжник, а пухнаста тваринка. Навіщо це безглузде зауваження? Раша повинна покинути територію України повністю, і тут не може бути ніяких компромісів.
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16.02.2021 21:33 Ответить
ТКГ в Минске,- это способ легализации террористов, которые выступают там под своими тряпками.
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17.02.2021 02:34 Ответить
 
 