Оккупанты с начала суток 4 раза нарушили режим "тишины", украинские воины открывали огонь в ответ, потерь нет, - штаб ООС
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Российско-оккупационные войска с начала суток 4 раза нарушали режим прекращения огня, украинские воины открывали огонь в ответ. Потерь среди личного става воинов ООС нет.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российско-оккупационные войска вели огонь в сторону украинских позиций из минометов 82-го калибра неподалеку Красногоровки. Из станковых противотанковых и подствольных гранатометов противник открывал огонь неподалеку Водяного, что на Приазовье.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вблизи населенного пункта Южное вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из снайперского оружия.
На прицельные обстрелы со стороны противника украинские защитники открывали огонь.
О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ. Боевых потерь среди наших воинов нет.
В районе проведения ООС выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Сегодня саперы ГСЧС разминировали более 5 гектаров территории и передали на уничтожение 489 взрывоопасных предметов.
Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируемая украинским воинами.
Пожалуйста, подождите...
не заключай с кацапом договор!
проверь оружие - взведи затвор!
будь начеку , готовься воевать..
на договоры те… не стоит уповать...
увидишь скрепного - спускай курок!
и помни исторический урок :
там где кацап - война, террор...
не заключайте с ними договор!
Тобі з теплого та м'якого бойового дивану краще видно ніж іншим.