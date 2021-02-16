РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15034 посетителя онлайн
Новости Происшествия Агрессия России против Украины Операция Объединенных сил
917 14
обстрел (20159) Донбасс (26945) наемники РФ (2002) операция Объединенных сил (4182)

Оккупанты с начала суток 4 раза нарушили режим "тишины", украинские воины открывали огонь в ответ, потерь нет, - штаб ООС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Оккупанты с начала суток 4 раза нарушили режим

Российско-оккупационные войска с начала суток 4 раза нарушали режим прекращения огня, украинские воины открывали огонь в ответ. Потерь среди личного става воинов ООС нет.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российско-оккупационные войска вели огонь в сторону украинских позиций из минометов 82-го калибра неподалеку Красногоровки. Из станковых противотанковых и подствольных гранатометов противник открывал огонь неподалеку Водяного, что на Приазовье.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вблизи населенного пункта Южное вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из снайперского оружия.

На прицельные обстрелы со стороны противника украинские защитники открывали огонь.

О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ. Боевых потерь среди наших воинов нет.

В районе проведения ООС выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Сегодня саперы ГСЧС разминировали более 5 гектаров территории и передали на уничтожение 489 взрывоопасных предметов.

Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируемая украинским воинами.

Также читайте: Захваченная наемниками РФ территория ОРДЛО на 1,4 тыс кв км больше, чем зафиксировано в Минских соглашениях, – Гармаш

Автор: Богдан Гуньковський
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+11
***
не заключай с кацапом договор!
проверь оружие - взведи затвор!
будь начеку , готовься воевать..
на договоры те… не стоит уповать...

увидишь скрепного - спускай курок!
и помни исторический урок :
там где кацап - война, террор...
не заключайте с ними договор!
показать весь комментарий
16.02.2021 17:57
+11
Не опирайся на воду, не верь русским. Крымскотатарская пословица.
показать весь комментарий
16.02.2021 18:07
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
***
не заключай с кацапом договор!
проверь оружие - взведи затвор!
будь начеку , готовься воевать..
на договоры те… не стоит уповать...

увидишь скрепного - спускай курок!
и помни исторический урок :
там где кацап - война, террор...
не заключайте с ними договор!
показать весь комментарий
16.02.2021 17:57 Ответить
Не опирайся на воду, не верь русским. Крымскотатарская пословица.
показать весь комментарий
16.02.2021 18:07 Ответить
Салам алейкум,Мурзо!! -------------Ну души не чают, кримские татари.в русских !!!))))
показать весь комментарий
16.02.2021 18:19 Ответить
Ва-Алейкум Салям, Дмитро.Ну так. Они нам, кстати, еще ясак должны за 300 лет. Окупанти від початку доби 4 рази порушили режим "тиші", українські воїни відкривали вогонь у відповідь, втрат немає, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 1238
показать весь комментарий
16.02.2021 18:22 Ответить
Може це п'яний салют був? Хоронили бабушку.
показать весь комментарий
16.02.2021 17:54 Ответить
Бойцов российской ЧВК Вагнера убили в ЦАР: Яндекс
показать весь комментарий
16.02.2021 17:55 Ответить
"Откривали ответный огонь" з чого?
показать весь комментарий
16.02.2021 18:02 Ответить
Пуляли з рогатки у відповідь.
показать весь комментарий
16.02.2021 18:15 Ответить
Нова методичка-"Украинские воини открили огонь в ответ " !!!)))
показать весь комментарий
16.02.2021 18:16 Ответить
Та ні. Методичка у вас стара (їй вже два роки): "Ві всьо врьоті! Я вам нівєрю!"
Тобі з теплого та м'якого бойового дивану краще видно ніж іншим.
показать весь комментарий
16.02.2021 18:35 Ответить
Цікаво, що є недоумки, що вірять офіційним пропагандонам???)))
показать весь комментарий
16.02.2021 18:40 Ответить
Моїй методичці вже понад 60 років !!!)))
показать весь комментарий
16.02.2021 18:42 Ответить
 
 