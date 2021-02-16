Глава профильного подкомитета ВР Неклюдов о делах Майдана: По 10 основным фигурантам уже есть подозрения, думаю, в 2021-м документы передадут в суд

У Украины есть действующие договорные отношения с Россией о международной правовой помощи. В их рамках направлено множество международных поручений относительно "дел Майдана", однако они не выполняются.

Об этом нардеп "Слуги народа", председатель подкомитета по вопросам деятельности органов прокуратуры Комитета ВРУ по вопросам правоохранительной деятельности Владлен Неклюдов рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

"Основная масса производств относительно главных заказчиков, организаторов этих шокирующих преступлений еще на стадии досудебного следствия. Насколько мне известно, сейчас у следователя судьи находится ходатайство ГБР по этой категории преступлений в отношении Януковича. Как только он согласится на проведение специального предварительного расследования, обвинительный акт будет направлен в суд", - заявил он.

По данным депутата, препятствует расследованиям и Российская Федерация.

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"Здесь же вопрос в том, что у нас есть неразорванные договорные отношения о международной правовой помощи с Россией - страной-агрессором. В их пределах туда было направлено множество международных поручений, однако они же не выполняются. Оттуда получаем только отписки: вы осуществляете политическое преследование, поэтому мы вам отказываем. И все! Мы понимаем: есть запрос на то, чтобы Янукович, Захарченко, Якименко и другие лица, причастные к тем событиям, были наказаны. Но видим, что Российская Федерация не собирается их выдавать. ", - подчеркнул Неклюдов.

В то же время, отмечает нардеп, шансы на возвращение Януковича и подельников есть: "Возможно, изменится власть в России или их отношение к этой ситуации, например, после введения более жестких санкций против РФ. Я не знаю, какими здесь могут быть объективные причины. По состоянию на сейчас четко понимаю: никто Януковича и других подозреваемых нам добровольно не отдаст".

По его данным, по 10 основным фигурантам "дел Майдана" уже есть 10 подозрений. "Сейчас в рамках специального заочного досудебного расследования ведется серьезная работа. Думаю, в этом году дело в отношении этих основных фигурантов, о которых мы говорим, будет передано в суд. Надеюсь, ГБР будет принимать все меры для того, чтобы сдвинуть с места это самое дело", - сообщил нардеп.

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