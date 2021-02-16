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Новости Политика УкраиныПроисшествия Расследование преступлений на Майдане
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Глава профильного подкомитета ВР Неклюдов о делах Майдана: По 10 основным фигурантам уже есть подозрения, думаю, в 2021-м документы передадут в суд

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Происшествия

Глава профильного подкомитета ВР Неклюдов о делах Майдана: По 10 основным фигурантам уже есть подозрения, думаю, в 2021-м документы передадут в суд

У Украины есть действующие договорные отношения с Россией о международной правовой помощи. В их рамках направлено множество международных поручений относительно "дел Майдана", однако они не выполняются.

Об этом нардеп "Слуги народа", председатель подкомитета по вопросам деятельности органов прокуратуры Комитета ВРУ по вопросам правоохранительной деятельности Владлен Неклюдов рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

"Основная масса производств относительно главных заказчиков, организаторов этих шокирующих преступлений еще на стадии досудебного следствия. Насколько мне известно, сейчас у следователя судьи находится ходатайство ГБР по этой категории преступлений в отношении Януковича. Как только он согласится на проведение специального предварительного расследования, обвинительный акт будет направлен в суд", - заявил он.

По данным депутата, препятствует расследованиям и Российская Федерация.

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"Здесь же вопрос в том, что у нас есть неразорванные договорные отношения о международной правовой помощи с Россией - страной-агрессором. В их пределах туда было направлено множество международных поручений, однако они же не выполняются. Оттуда получаем только отписки: вы осуществляете политическое преследование, поэтому мы вам отказываем. И все! Мы понимаем: есть запрос на то, чтобы Янукович, Захарченко, Якименко и другие лица, причастные к тем событиям, были наказаны. Но видим, что Российская Федерация не собирается их выдавать. ", - подчеркнул Неклюдов.

В то же время, отмечает нардеп, шансы на возвращение Януковича и подельников есть: "Возможно, изменится власть в России или их отношение к этой ситуации, например, после введения более жестких санкций против РФ. Я не знаю, какими здесь могут быть объективные причины. По состоянию на сейчас четко понимаю: никто Януковича и других подозреваемых нам добровольно не отдаст".

По его данным, по 10 основным фигурантам "дел Майдана" уже есть 10 подозрений. "Сейчас в рамках специального заочного досудебного расследования ведется серьезная работа. Думаю, в этом году дело в отношении этих основных фигурантов, о которых мы говорим, будет передано в суд. Надеюсь, ГБР будет принимать все меры для того, чтобы сдвинуть с места это самое дело", - сообщил нардеп.

Читайте интервью полностью: Нардеп СН Владлен Неклюдов: "Я розумію обурення з приводу того, що не покарані топ-посадовці. Впевнений: цього року зрушення будуть"

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+3
Беркути помруть природньою смертю?
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16.02.2021 18:01
+3
ЗЕчмо їх віддало ж лаптям.
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16.02.2021 18:12
+1
https://www.youtube.com/watch?v=l861U7D1wd0

Этим пи..орам понажлюится.
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16.02.2021 18:08
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Беркути помруть природньою смертю?
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16.02.2021 18:01 Ответить
ЗЕчмо їх віддало ж лаптям.
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16.02.2021 18:12 Ответить
Причем прямо из суда аккурат накануне вынесения приговора. И спецом прокуроров убрали, которые настаивали на приговоре.
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16.02.2021 18:17 Ответить
Він усе вірно тоді зробив з тим обміном. Не маніпулюй.
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16.02.2021 18:30 Ответить
Врешь.Никто не мешал объявить приговор и обменять уже осужденных. Но Бубочка не захотел злить *****. Прокуроры поэтому и устроили демарш.

https://hromadske.ua/ru/posts/prokuror-podtverdil-chto-pyatero-eks-berkutovcev-obvinyaemyh-v-rasstrelah-na-majdane-v-spiskah-na-obmen
https://hromadske.ua/ru/posts/prokurorov-kotorye-neskolko-let-rabotali-nad-delom-o-rasstrelah-na-institutskoj-isklyuchili-iz-sudebnogo-processa
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16.02.2021 18:52 Ответить
Т.е. прокурор на видео в материале "Громадського" брешет? И письма липовые? Ты хоть читать и слушать научено или только срать здесь? Совсем уже кукухой поехал, зебил?
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16.02.2021 19:05 Ответить
Еще раз -- зебил читать умеет или только срать? Или понять текст мешает врожденное скудоумие? Прокуроры настаивали на вынесении обвинительного приговора. За это Зеля через 100% своего Рябошапку их отстранил от процесса.
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16.02.2021 19:23 Ответить
Так ты уже прочитало или до сих пор понять текст и видео не в состоянии? Еще раз для тупого -- Кто мешал объявить приговор и обменять уже осужденных?
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16.02.2021 19:35 Ответить
Тоді відверто тицьну тебе писком.
Сергей Тамтура и Александр Маринченко
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16.02.2021 19:43 Ответить
Та видаляйте, що хочете- начхати. Від цього та правда, яку я кажу, не постраждає.
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16.02.2021 19:45 Ответить
Ты врешь, зебил. Еще раз для тупого -- Кто мешал объявить им приговор и обменять уже осужденных? Это раз. И обменяли в тот раз 2 + 5 беркутовцев, а вернулись двое с самой легкой статьей обвинения. А где же те 5, которых доказано обвиняли именно в убийствах? Это два. И тыцяй себе в свой тупой пысок хоть до посинения. Все равно уже не поумнеешь.Это три.
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16.02.2021 20:53 Ответить
В тебе аргументи- як в бетонного стовпа.)))
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16.02.2021 21:12 Ответить
Не нравятся прямые ссылки, письма и оригинал видео? Твои проблемы, ушлепок. А все твои аргументы -- это поток фекалий и фейков. И если твои тупые фантазии не совпадают с реальностью, то это явно не проблемы реальности. Лечись.
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16.02.2021 21:58 Ответить
Віддав тих, що не втекли за часів Турчинова та Пороха? Так це був обмін-і то деякі повернулися на суд.
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16.02.2021 18:27 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=l861U7D1wd0

Этим пи..орам понажлюится.
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16.02.2021 18:08 Ответить
как там дела у пашинского?
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16.02.2021 18:16 Ответить
 
 