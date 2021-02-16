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Уже есть 10 подозрений по преступлениям топ-чиновников, в ГБР обещают в этом году отправить дела в суд, - нардеп СН Неклюдов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Происшествия

Уже есть 10 подозрений по преступлениям топ-чиновников, в ГБР обещают в этом году отправить дела в суд, - нардеп СН Неклюдов

Руководство Госбюро расследований обещало нардепам, что дела топ-чиновников, в которых объявлены подозрения, в ближайшее время будут направлены в суд.

Об этом нардеп "Слуги народа", председатель подкомитета по вопросам деятельности органов прокуратуры Комитета ВРУ по вопросам правоохранительной деятельности Владлен Неклюдов рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

"Уверен: в этом году сдвиги будут. Уже есть 10 подозрений относительно таких чиновников. Руководство ГБР нам обещало, что эти дела в ближайшее время (возможно, и в первом полугодии) будут направлены в суд. Тогда уже останется ждать приговора. Думаю, они будут, и мы увидим изменения в этой ситуации. Конечно, всем хочется, чтобы процесс двигался быстрее. Но, как известно, скорость не означает качество. Очень не хочется поспешить и что-то упустить, чтобы потом могли появиться оправдательные приговоры. Это будет хуже всего", - уверен Неклюдов. Он не уточнил, какие именно дела имеются в виду.

Читайте интервью полностью: Нардеп СН Владлен Неклюдов: "Я розумію обурення з приводу того, що не покарані топ-посадовці. Впевнений: цього року зрушення будуть"

Автор: Анна Судак
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просто не было на них Байдена..... а если серьёзно то в штатах от наших гоп-ца-ца устали.
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16.02.2021 19:38 Ответить
или копняковая политика в действии
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16.02.2021 19:39 Ответить
мене цікавить, чи в цю десятку входить Порох..., якому влітку намагались всучити підозру по "дерибану коштів держбюджету шляхом призначення першого заступника директора СЗР"... Якщо входить - то коли суд відкриється?
Зачекався вже Порохового тролізму зедебільного клована...
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16.02.2021 19:42 Ответить
у нас чиновники неприкасаемые , как и воры , и порох один из них , так че ему ниче не грозит
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16.02.2021 20:05 Ответить
врут зеленые , ни одного не закрыли ,
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16.02.2021 20:07 Ответить
ти такий самий зедебіл, але з більшим стажем.
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16.02.2021 20:56 Ответить
обещают в этом году отправить дела в суд..

Ух ты! Уже в этом году... Всего-то через 10 месяцев! Суки: ребенка за 9 месяцев можно родить, а вы сраные дела годами тянете.
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16.02.2021 20:19 Ответить
 
 