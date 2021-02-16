Уже есть 10 подозрений по преступлениям топ-чиновников, в ГБР обещают в этом году отправить дела в суд, - нардеп СН Неклюдов

Руководство Госбюро расследований обещало нардепам, что дела топ-чиновников, в которых объявлены подозрения, в ближайшее время будут направлены в суд.

Об этом нардеп "Слуги народа", председатель подкомитета по вопросам деятельности органов прокуратуры Комитета ВРУ по вопросам правоохранительной деятельности Владлен Неклюдов рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

"Уверен: в этом году сдвиги будут. Уже есть 10 подозрений относительно таких чиновников. Руководство ГБР нам обещало, что эти дела в ближайшее время (возможно, и в первом полугодии) будут направлены в суд. Тогда уже останется ждать приговора. Думаю, они будут, и мы увидим изменения в этой ситуации. Конечно, всем хочется, чтобы процесс двигался быстрее. Но, как известно, скорость не означает качество. Очень не хочется поспешить и что-то упустить, чтобы потом могли появиться оправдательные приговоры. Это будет хуже всего", - уверен Неклюдов. Он не уточнил, какие именно дела имеются в виду.

Читайте интервью полностью: Нардеп СН Владлен Неклюдов: "Я розумію обурення з приводу того, що не покарані топ-посадовці. Впевнений: цього року зрушення будуть"