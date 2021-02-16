Единственная киевская камера, фиксирующая езду по полосе общественного транспорта, за день поймала 385 нарушителей, - патрульная полиция

Камера автоматической фиксации нарушений, установленная в Киеве на бульваре Дружбы народов, зафиксировала 385 нарушителей, которые двигались по полосе для общественного транспорта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Украины.

"Со вчерашнего дня (15 февраля. - Ред.) камера автоматической фиксации, которая расположена на бульваре Дружбы народов, 36, в Киеве, кроме фиксации нарушений скорости, начала фиксировать еще и нарушение проезда по полосе общественного транспорта", - отмечается в сообщении.

По данным полиции, за день зафиксировано 385 таких нарушителей.

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Напомним, с 15 февраля камеры автофиксации смогут фиксировать нарушения проезда по полосе общественного транспорта. Первая такая камера находится в Киеве на бульваре Дружбы народов, 36.