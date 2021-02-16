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Новости Политика Украины
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партия (555) ОПОРА (247) Айвазовская Ольга (122) Шарий Анатолий (220)

"Партию Шария" не могут ликвидировать из-за подозрения ее неформальному лидеру, - Айвазовская

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Подозрение пророссийскому пропагандисту Анатолию Шарию в государственной измене не означает автоматического запрета названной его именем партии.

Об этом пишет в Фейсбуке глава правления гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская, информирует Цензор.НЕТ.

"Анатолий Шарий формально не возглавляет юридическое лицо названной в его честь политической партии, а вручение подозрения - не то же самое , что и обвинительный приговор", - написала Айвазовская.

Она отметила, что, согласно закону "О политических партиях" Минюст может инициировать запрет партии, если она нарушает Конституцию Украины. А ст. 37 Конституции запрещает деятельность партий, программные цели которых направлены на ликвидацию независимости Украины.

Смотрите на Цензор.НЕТ: СБУ сообщила о подозрении в госизмене пропагандисту Шарию. ВИДЕО

"Автоматическое прекращение деятельности партии не может быть следствием действий отдельного ее члена, лидера, даже руководителя. Во внесудебном порядке ликвидация структуры из-за вручения подозрения ее лидеру даже в серьезном преступлении не предусмотрена законодательством", - добавила Айвазовская.

Напомним, 16 февраля СБУ сообщила Анатолию Шарию о подозрении по ст. ч. 1 ст. 111 (Государственная измена) и ч. 1 ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).

Также на Цензор.НЕТ: Украинская община в Испании обратилась к властям страны из-за деятельности пропагандиста Шария: "Мы не можем быть равнодушными к массовой дезинформации"

Партию Шария не могут ликвидировать из-за подозрения ее неформальному лидеру, - Айвазовская 01

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+18
Ой, та робіть вже що-небудь а не прикривайте ганьбу балачками!
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16.02.2021 19:08
+13
Если бы не было зеленского а был шарий..то все зебилы бы проголосовали бы за не него...и сейчас назывались бы шабилами... "Партию Шария" не могут ликвидировать из-за подозрения ее лидеру, - Айвазовская - Цензор.НЕТ 9069
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16.02.2021 19:13
+13
Да,петушарий вообще педофил
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16.02.2021 19:14
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Ой, та робіть вже що-небудь а не прикривайте ганьбу балачками!
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16.02.2021 19:08 Ответить
ОПОРА і Айвазовська до цієї ганьби відношення не мають.
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16.02.2021 19:12 Ответить
Сделайте это у себя, советчики. "Партию Шария" не могут ликвидировать из-за подозрения ее лидеру, - Айвазовская - Цензор.НЕТ 2214
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16.02.2021 19:26 Ответить
У нас таких петухов не.
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16.02.2021 19:28 Ответить
Есть.
Его сашенька зовут, сынка ейного коленька и паскудит сашенька вам уж который десяток лет.
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16.02.2021 19:31 Ответить
Ты всё воспринимаешь слишком прямолинейно.
Сделайте хоть что-нибудь, а не прикрывайте своё позорище болтовнёй.
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16.02.2021 19:38 Ответить
У нас таких" журналистов" , что работают за российские деньги, обсерая всё белорусское, реально судят, не смотря ни на чьи вопли.
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16.02.2021 20:00 Ответить
Где ты был весной-летом 14-го? Великий деятель?
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16.02.2021 20:16 Ответить
"Партию Шария" не могут ликвидировать из-за подозрения ее лидеру, - Айвазовская.

Але взяти на облік СБУ - потрібно.
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16.02.2021 19:08 Ответить
Все тут зрозуміло, крім одного - хіба Шарій гірше Зеленського?
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16.02.2021 19:08 Ответить
Да,петушарий вообще педофил
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16.02.2021 19:14 Ответить
И путлер педофил , а Зеленский порношут, без штанов выкобеливался прилюдно и это факт
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16.02.2021 19:34 Ответить
та однакове гівно: що зажопи мертвечукові з фсб; що петушарії грушні; що зебіли "акакаяразніца"... Різниця в сортах цього гівна - то на любителя покопатися в ньому.
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16.02.2021 19:25 Ответить
он *****?
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16.02.2021 19:09 Ответить
А шо, нє?!) Ще й пєдофіл пуйловський!)
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16.02.2021 19:29 Ответить
Гандон штопаний той шарій. Колись спілкувався з ним коли грав в покер-онлайн. Він руськоміровець кончений на всю голову. Ворог країни і всього українського.
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16.02.2021 19:40 Ответить
Шо так, може знадобитися
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16.02.2021 19:10 Ответить
"Партию Шария" не могут ликвидировать из-за подозрения ее лидеру, - Айвазовская - Цензор.НЕТ 1059
"Партию Шария" не могут ликвидировать из-за подозрения ее лидеру, - Айвазовская - Цензор.НЕТ 5999
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16.02.2021 19:12 Ответить
ПЕТУШАРИЙ !!!!!!!!!!!!!!!!
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16.02.2021 20:29 Ответить
Если бы не было зеленского а был шарий..то все зебилы бы проголосовали бы за не него...и сейчас назывались бы шабилами... "Партию Шария" не могут ликвидировать из-за подозрения ее лидеру, - Айвазовская - Цензор.НЕТ 9069
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16.02.2021 19:13 Ответить
Песык скажи гаф.
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16.02.2021 19:16 Ответить
А чого Ріната спамите гівнюки. Ви переконайте аргументами чи мізків не вистачає...
Амєдов точно не сєпар!!!
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16.02.2021 19:44 Ответить
зегівнюки ви обидва
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16.02.2021 20:22 Ответить
Аргументами можна переконувати, коли допис адекватний. А що можна на оцей висер відповісти?
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17.02.2021 09:04 Ответить
пітуШАРАМИ
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16.02.2021 19:37 Ответить
Кто то может пояснить связь заголовка и текста статьи?
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16.02.2021 19:13 Ответить
Тільки аФтор.
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16.02.2021 19:34 Ответить
Не уверен
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16.02.2021 19:37 Ответить
Це якщо зможе.)))
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16.02.2021 19:39 Ответить
Но сначала он бухнуть должен, по трезвому такое не свяжешь.
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16.02.2021 19:58 Ответить
Хіба що.)))
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16.02.2021 20:00 Ответить
"Партию Шария" не могут ликвидировать из-за подозрения ее лидеру, - Айвазовская - Цензор.НЕТ 6915
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16.02.2021 19:14 Ответить
По нормальному він вже давно мав вдавитися пончиком,чи випадково врізатися в камаз,інсульт,інфаркт або ковід....
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16.02.2021 19:14 Ответить
За Шария взялись, а за Медведчука и Муравьева когда возметесь, это все ими созданные проросийские партии.
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16.02.2021 19:14 Ответить
а за тебя когда уже возьмутся?!.. ведь ты зам. Шария на Цензоре..
не ты ли писал позавчера, что в Рашке есть нормальные и с ними нужно дружить?!..
и все твои комменты шариёвские..
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16.02.2021 19:19 Ответить
В каждой стране есть нормальные люди, а есть мрази.
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16.02.2021 19:26 Ответить
Согласен михо саак грузинская мразь "Партію Шарія" не можуть ліквідувати через підозру її неформальному лідеру, - Айвазовська - Цензор.НЕТ 9685
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16.02.2021 22:35 Ответить
А спорим можно ликвидировать и партию и самого Шария? Было бы желание
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16.02.2021 19:22 Ответить
Компартию запретили, почему партию Шария так же не запретить.
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16.02.2021 19:23 Ответить
Может потому что кому то ето выгодно. Кое кто на фоне Шария кажется более подходящей кандидатурой во власть. Мол, если не выберите меня водинтур то придут такие как Шарий или Путен.
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16.02.2021 19:25 Ответить
Насправді підозру Шарію підготував і надіслав ще особисто Порошенко спільно з Луценком, Грицаком і Марусєй Звєрабой. Просто її послали Укрпоштою і вона дуже довго шукала адресата. А всілякі зелені шмарклі лише примазалися до досягнень сивочолого криголама. (С. Стеценко) "Партию Шария" не могут ликвидировать из-за подозрения ее лидеру, - Айвазовская - Цензор.НЕТ 5391
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16.02.2021 19:22 Ответить
Ммарусю не чіпай, вона патріот. Решта - гівюки/брехуни/злодії звичайні...
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16.02.2021 19:47 Ответить
А чому вона до них примазалась?
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16.02.2021 21:02 Ответить
Цікаво , партія шарія-ширія з якого року в Україні працює ? .
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16.02.2021 19:23 Ответить
«Партия Шария» была официально зарегистрирована ЦИК 6 июня 2019 года
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16.02.2021 19:30 Ответить
Партія шарія не працює. Воно всираєцця за бабло фуйла де тікі получіцця!)
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16.02.2021 19:38 Ответить
Я пам'ятаю цього ******** шарія ще десь років 12 тому. Дивно, що цей пєдофіл разом зі своєю підставною зпівмешканкою, й досі сере денєпопадя!)
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16.02.2021 19:52 Ответить
Закон є Закон.
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16.02.2021 19:32 Ответить
«Шестерка Деркача». Участники российской спецоперации «Пленки Деркача»: Шарий, Портнов, Коломойский и другие" информнапалм
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16.02.2021 19:33 Ответить
И здесь их шавки подтявканьем подрабатывают , дешёвки 🤮🤮🤮
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16.02.2021 19:41 Ответить
"Партію Шарія" не можуть ліквідувати через підозру її лідеру, - Айвазовська - Цензор.НЕТ 5617
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16.02.2021 19:36 Ответить
Дії ОПЗЖ спрямовані на леквідацію незалежності України, ст.37 . Чому мовчить СБУ, янєлох, РНБО?
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16.02.2021 19:36 Ответить
Президент изменился https://npubop.livejournal.com/5023587.html
май 2020. большая пресс-конференция владимира зеленского.

аккредитованы "журналисты" медведчука и шария. президент обсуждает "пленки деркача" с записями разговоров байдена и порошенко и видит в них признаки госизмены. не со стороны деркача, естественно.

февраль 2021. деркач под санкциями. каналы медведчука в бане. в госизмене подозревается шарий.

президент сильно изменился. президент сша, естественно.
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16.02.2021 19:37 Ответить
Эта гнида не живет в Украине более 5 лет..,а это значит они Никто...
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16.02.2021 19:41 Ответить
А-ха-ха-ха-ха !
Єдиний сенс в тій справі був-прикрити шаріївський двіж,і тут-БАЦ !Нізя !
"З січня 2012 року Шарій перебував у кримінальному розшуку в Україні за двома справами, пов'язаними з замахом на життя іншої людини у ресторані McDonalds, однак у 2019-2020 роках з невідомих причин його зняли з розшуку за обома справами."

ВІВТОРОК, 16 КВІТНЯ 2019 Суд скасував арешт та розшук блогера Шарія

Досить вже чєпчики підкидати.
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16.02.2021 19:45 Ответить
Ну тоді хача б ********** цих падлюк.
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16.02.2021 19:46 Ответить
😁😆😎 бачив одного гандона у нас - північно-західна Україна, не догнав... морду запам"ятав...
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16.02.2021 19:50 Ответить
Он еще не сдох? На том свете Бузине скучно.
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16.02.2021 19:49 Ответить
Думаю що все гороздо простіше. Адже формально керує партією не Антолій Шарій, а Віктр Шарій, тезка останнього. Саме на нього і зарєестрованих партія. А цього Віктора Шарія сьогодні СБУ вже пов'язала, так що ліквідація партії не загорами ... чекаємо)
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16.02.2021 19:54 Ответить
"Партію Шарія" не можуть ліквідувати через підозру її неформальному лідеру, - Айвазовська - Цензор.НЕТ 2253
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16.02.2021 20:11 Ответить
Можна згадати, що партія Шарія виникла під час президентства Порошенко, як спосіб відбору голосів у ОПЖЗ. А взагалі в Україні весь час тільки імітують боротьбу з Рашкой (всі, хто повинен це робити) - це і привело країну до такого тяжкого становища.
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16.02.2021 20:41 Ответить
Айвазовская-иди рисуй.
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16.02.2021 21:34 Ответить
В чем она, собственно, не права? Шарию объявили подозрение. Ну объявили. И...?
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16.02.2021 21:53 Ответить
 
 