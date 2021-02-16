"Партию Шария" не могут ликвидировать из-за подозрения ее неформальному лидеру, - Айвазовская
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Подозрение пророссийскому пропагандисту Анатолию Шарию в государственной измене не означает автоматического запрета названной его именем партии.
Об этом пишет в Фейсбуке глава правления гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская, информирует Цензор.НЕТ.
"Анатолий Шарий формально не возглавляет юридическое лицо названной в его честь политической партии, а вручение подозрения - не то же самое , что и обвинительный приговор", - написала Айвазовская.
Она отметила, что, согласно закону "О политических партиях" Минюст может инициировать запрет партии, если она нарушает Конституцию Украины. А ст. 37 Конституции запрещает деятельность партий, программные цели которых направлены на ликвидацию независимости Украины.
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"Автоматическое прекращение деятельности партии не может быть следствием действий отдельного ее члена, лидера, даже руководителя. Во внесудебном порядке ликвидация структуры из-за вручения подозрения ее лидеру даже в серьезном преступлении не предусмотрена законодательством", - добавила Айвазовская.
Напомним, 16 февраля СБУ сообщила Анатолию Шарию о подозрении по ст. ч. 1 ст. 111 (Государственная измена) и ч. 1 ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).
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Его сашенька зовут, сынка ейного коленька и паскудит сашенька вам уж который десяток лет.
Сделайте хоть что-нибудь, а не прикрывайте своё позорище болтовнёй.
Але взяти на облік СБУ - потрібно.
Амєдов точно не сєпар!!!
не ты ли писал позавчера, что в Рашке есть нормальные и с ними нужно дружить?!..
и все твои комменты шариёвские..
май 2020. большая пресс-конференция владимира зеленского.
аккредитованы "журналисты" медведчука и шария. президент обсуждает "пленки деркача" с записями разговоров байдена и порошенко и видит в них признаки госизмены. не со стороны деркача, естественно.
февраль 2021. деркач под санкциями. каналы медведчука в бане. в госизмене подозревается шарий.
президент сильно изменился. президент сша, естественно.
Єдиний сенс в тій справі був-прикрити шаріївський двіж,і тут-БАЦ !Нізя !
"З січня 2012 року Шарій перебував у кримінальному розшуку в Україні за двома справами, пов'язаними з замахом на життя іншої людини у ресторані McDonalds, однак у 2019-2020 роках з невідомих причин його зняли з розшуку за обома справами."
ВІВТОРОК, 16 КВІТНЯ 2019 Суд скасував арешт та розшук блогера Шарія
Досить вже чєпчики підкидати.