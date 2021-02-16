"Партию Шария" не могут ликвидировать из-за подозрения ее неформальному лидеру, - Айвазовская

Подозрение пророссийскому пропагандисту Анатолию Шарию в государственной измене не означает автоматического запрета названной его именем партии.

Об этом пишет в Фейсбуке глава правления гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская, информирует Цензор.НЕТ.

"Анатолий Шарий формально не возглавляет юридическое лицо названной в его честь политической партии, а вручение подозрения - не то же самое , что и обвинительный приговор", - написала Айвазовская.

Она отметила, что, согласно закону "О политических партиях" Минюст может инициировать запрет партии, если она нарушает Конституцию Украины. А ст. 37 Конституции запрещает деятельность партий, программные цели которых направлены на ликвидацию независимости Украины.

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"Автоматическое прекращение деятельности партии не может быть следствием действий отдельного ее члена, лидера, даже руководителя. Во внесудебном порядке ликвидация структуры из-за вручения подозрения ее лидеру даже в серьезном преступлении не предусмотрена законодательством", - добавила Айвазовская.

Напомним, 16 февраля СБУ сообщила Анатолию Шарию о подозрении по ст. ч. 1 ст. 111 (Государственная измена) и ч. 1 ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).

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