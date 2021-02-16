На Трампа подали в суд: его обвиняют в нарушении "Акта Ку-клукс-клана" 1871 года
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Документ запрещает мешать Конгрессу исполнять свои обязанности. Бывшего президента США обвиняют в том, что он создал членам Конгресса препятствия в утверждении результатов выборов.
Иск подал демократ от штата Миссисипи Бенни Гордон Томпсон, возглавляющий Комитет по внутренней безопасности Палаты представителей, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Кроме Трампа, среди ответчиков указаны его адвокат Руди Джулиани и ультраправая организация "Гордые парни". Согласно иску, они "играли руководящую роль" во время беспорядков в Капитолии 6 января, а также "предоставили помощь военного типа, достаточную, чтобы побороть любое сопротивление со стороны полиции Капитолия".
"6 января был одним из самых постыдных дней в истории нашей страны, и он был спровоцирован самим президентом. Его ликующая поддержка воинствующих белых расистов привела к штурму Капитолия, что поставило мою жизнь и жизни моих коллег под угрозу", - заявил истец Томпсон.
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Напомним, 6 января сторонники Трампа прорвались в здание Конгресса в Вашингтоне. В ходе беспорядков погибли пять человек. За несколько часов до этого Трамп обратился к демонстрантам. Он заявил, что не признает поражения на выборах и призвал сторонников не прекращать борьбу и донести до конгрессменов свое негодование. Позже демократы в конгрессе интерпретировали эти высказывания как подстрекательство к штурму Капитолия.
"Акт Ку-клукс-клана" был принят в 1871 году в ответ на угрозы со стороны одноименной расистской организации, мешавшей работе конгрессменов на юге страны.
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май 2020. большая пресс-конференция владимира зеленского.
аккредитованы "журналисты" медведчука и шария. президент обсуждает "пленки деркача" с записями разговоров байдена и порошенко и видит в них признаки госизмены. не со стороны деркача, естественно.
февраль 2021. деркач под санкциями. каналы медведчука в бане. в госизмене подозревается шарий.
президент сильно изменился. президент сша, естественно.
" - Затем на развалинах часовни...- Простите, часовню тоже я развалил?
- Нет, это было до Вас, в 14-м веке."
В Штатах если ты белый, тебе надо или целовать ботинки неграм, стоя на коленях, или молча сидеть дома. Любая политическая активность не связанная с БЛМ, или просто посигналил машине с негром которая тебя подрезала - и ты сразу "белый расист".