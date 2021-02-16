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Новости За рубежом
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иск (635) суд (24699) США (23185) Трамп (3348)

На Трампа подали в суд: его обвиняют в нарушении "Акта Ку-клукс-клана" 1871 года

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

На Трампа подали в суд: его обвиняют в нарушении

Документ запрещает мешать Конгрессу исполнять свои обязанности. Бывшего президента США обвиняют в том, что он создал членам Конгресса препятствия в утверждении результатов выборов.

Иск подал демократ от штата Миссисипи Бенни Гордон Томпсон, возглавляющий Комитет по внутренней безопасности Палаты представителей, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Кроме Трампа, среди ответчиков указаны его адвокат Руди Джулиани и ультраправая организация "Гордые парни". Согласно иску, они "играли руководящую роль" во время беспорядков в Капитолии 6 января, а также "предоставили помощь военного типа, достаточную, чтобы побороть любое сопротивление со стороны полиции Капитолия".

"6 января был одним из самых постыдных дней в истории нашей страны, и он был спровоцирован самим президентом. Его ликующая поддержка воинствующих белых расистов привела к штурму Капитолия, что поставило мою жизнь и жизни моих коллег под угрозу", - заявил истец Томпсон.

Читайте на Цензор.НЕТ: Сенат США не поддержал импичмент Трампа

Напомним, 6 января сторонники Трампа прорвались в здание Конгресса в Вашингтоне. В ходе беспорядков погибли пять человек. За несколько часов до этого Трамп обратился к демонстрантам. Он заявил, что не признает поражения на выборах и призвал сторонников не прекращать борьбу и донести до конгрессменов свое негодование. Позже демократы в конгрессе интерпретировали эти высказывания как подстрекательство к штурму Капитолия.

"Акт Ку-клукс-клана" был принят в 1871 году в ответ на угрозы со стороны одноименной расистской организации, мешавшей работе конгрессменов на юге страны.

Также на Цензор.НЕТ: Трамп о неудачной попытке импичмента: Эта охота на ведьм не прекратится, но я буду продолжать добиваться величия для всех американцев

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+12
ненавижу расизм и негров
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16.02.2021 19:18
+8
Не переживай - посадят сначала самого большого клоуна. А там за мелких клоуногнид возьмутся...
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16.02.2021 19:38
+8
Президент изменился https://npubop.livejournal.com/5023587.html
май 2020. большая пресс-конференция владимира зеленского.

аккредитованы "журналисты" медведчука и шария. президент обсуждает "пленки деркача" с записями разговоров байдена и порошенко и видит в них признаки госизмены. не со стороны деркача, естественно.

февраль 2021. деркач под санкциями. каналы медведчука в бане. в госизмене подозревается шарий.

президент сильно изменился. президент сша, естественно.
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16.02.2021 19:41
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Им там в штатах явно скучно .
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16.02.2021 19:16 Ответить
Не переживай - посадят сначала самого большого клоуна. А там за мелких клоуногнид возьмутся...
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16.02.2021 19:38 Ответить
да.. согласен, шоколадному таки сидать.
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16.02.2021 19:41 Ответить
Воинствующие белые расисты. Очень точное определение республиканской партии.
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16.02.2021 19:18 Ответить
всего две партии правящие , абсолютно широкий спектр политических сторонников и политиков, переходящий плавно от радикалов в одной через буфер вменяемых в обеих к радикалам в другой, Странно что Вы считаете по другому
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16.02.2021 19:26 Ответить
Теперь уже поляризация неизбежна. Пора отделить леволиберальных мух от правоконсервативных котлет.
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16.02.2021 19:33 Ответить
хорошо тебе-видишь котлеты
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16.02.2021 19:36 Ответить
-- котлеты из мух...
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16.02.2021 19:58 Ответить
ненавижу расизм и негров
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16.02.2021 19:18 Ответить
Ненавидіти негрів чи людей за расовою ознакою хіба не расизм?
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16.02.2021 19:50 Ответить
не хотелось бы никого обидеть , но если не понимаешь сарказм то это как?
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16.02.2021 20:30 Ответить
Те що ти називаєш сарказмом, насправді розлад психіки.
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16.02.2021 22:26 Ответить
то что комент в топе говорит что ты зануда
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17.02.2021 00:00 Ответить
а нет нашел https://newsland.com/user/4297727372/content/ne-ponimaesh-sarkazma-znachit-slaboumen/4251159
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16.02.2021 20:32 Ответить
Вот эта фигня и называется "логикой" Петька
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16.02.2021 20:37 Ответить
На Трампа подали в суд: его обвиняют в нарушении "Акта Ку-клукс-клана" 1871 года - Цензор.НЕТ 419
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16.02.2021 19:53 Ответить
"Как тебя понимать, Саид?"
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16.02.2021 20:08 Ответить
5 баллов
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16.02.2021 20:35 Ответить
які настирні. вирішили копать до кінця.
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16.02.2021 19:18 Ответить
Так тепер під шумок треба просити подарувати Україні стіну Трампа з Мексикою. Бо ту, що Яценюк будував на Донбасі - вже вкрали.
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16.02.2021 19:21 Ответить
На Трампа подали в суд: его обвиняют в нарушении "Акта Ку-клукс-клана" 1871 года - Цензор.НЕТ 8007
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16.02.2021 19:22 Ответить
Відкрию великий секрет, Трамп її теж не добудував)))
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16.02.2021 20:34 Ответить
Загоняем черта, как хунвейбины воробьев! Не спрятаться ему в черной комнате от возмездия!
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16.02.2021 19:25 Ответить
Тут вот какая философия вырисовывается:белый человек может быть расистом,а может и не быть...Черный расистом является ВСЕГДА!
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16.02.2021 19:25 Ответить
Президент изменился https://npubop.livejournal.com/5023587.html
май 2020. большая пресс-конференция владимира зеленского.

аккредитованы "журналисты" медведчука и шария. президент обсуждает "пленки деркача" с записями разговоров байдена и порошенко и видит в них признаки госизмены. не со стороны деркача, естественно.

февраль 2021. деркач под санкциями. каналы медведчука в бане. в госизмене подозревается шарий.

президент сильно изменился. президент сша, естественно.
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16.02.2021 19:41 Ответить
На Трампа подали в суд: его обвиняют в нарушении "Акта Ку-клукс-клана" 1871 года - Цензор.НЕТ 7184 На Трампа подали в суд: его обвиняют в нарушении "Акта Ку-клукс-клана" 1871 года - Цензор.НЕТ 5102
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16.02.2021 20:41 Ответить
на кол орангутанга крашенного *********
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16.02.2021 19:47 Ответить
Рыжая жаба хочет в Тамбов.
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16.02.2021 19:51 Ответить
Это юридический нонсенс. Акт Ку-Клукс-Клана не действует в отношении Трампа, поскольку он защищён билем Чингачгука.
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16.02.2021 19:52 Ответить
Байден витребував записи телефонних розмов Трампа з путіним, їх з десяток.Там ще по тих розмовах будуть справи.
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16.02.2021 19:53 Ответить
Та да! Те саме як з Порошенко!
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16.02.2021 20:27 Ответить
Маразм він такий)
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16.02.2021 20:26 Ответить
Пам'ятаю ралі ккк в даунтаун Манхетена як раз при вході в прокуратуру році так в 99-му)))
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16.02.2021 20:28 Ответить
это уже посмешище.
" - Затем на развалинах часовни...- Простите, часовню тоже я развалил?
- Нет, это было до Вас, в 14-м веке."
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16.02.2021 22:39 Ответить
Не "фантазуй" ... В англомовних країнах, переважно, діє прецедентне право, тому використовуваться можуть навіть прецеденти трьохсотлітньої давності... До твого відома - наше законодавство базується на ще біблійних заповідях - "не вкради", "не вбий", "не побажай дружини ближнього свого"... І так далі... Посто вони отримали розвиток в діючому законодавстві...
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17.02.2021 05:41 Ответить
...ага. Трампа звинувачують в тім, що його прихильники заважали продажній конгресівській шушері узаконити внаглу сфальшовані вибори. А на штат Техас та іще 17 штатів, які підтримали його позов до Верхнього суду проти фальшування, теж будуть справи відкривати за білий расизм? Глобалісти діють за принципом антиутопію Орвелла - в життя! Знищивши демократію, вони звинувачують в цьому тих, хто її намагається захистити. І прикриваються при цьому звинуваченнями в білому расизмі.
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17.02.2021 06:59 Ответить
"Артьоймєй", іди в сраку! Те, що ти перестав "блазнювать" і перекручувать мову, не робить тебе "достойним співрозмовником"...
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17.02.2021 07:03 Ответить
"Его ликующая поддержка воинствующих белых расистов привела к штурму Капитолия"
В Штатах если ты белый, тебе надо или целовать ботинки неграм, стоя на коленях, или молча сидеть дома. Любая политическая активность не связанная с БЛМ, или просто посигналил машине с негром которая тебя подрезала - и ты сразу "белый расист".
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17.02.2021 11:54 Ответить
 
 