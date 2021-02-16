На Трампа подали в суд: его обвиняют в нарушении "Акта Ку-клукс-клана" 1871 года

Документ запрещает мешать Конгрессу исполнять свои обязанности. Бывшего президента США обвиняют в том, что он создал членам Конгресса препятствия в утверждении результатов выборов.

Иск подал демократ от штата Миссисипи Бенни Гордон Томпсон, возглавляющий Комитет по внутренней безопасности Палаты представителей, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Кроме Трампа, среди ответчиков указаны его адвокат Руди Джулиани и ультраправая организация "Гордые парни". Согласно иску, они "играли руководящую роль" во время беспорядков в Капитолии 6 января, а также "предоставили помощь военного типа, достаточную, чтобы побороть любое сопротивление со стороны полиции Капитолия".

"6 января был одним из самых постыдных дней в истории нашей страны, и он был спровоцирован самим президентом. Его ликующая поддержка воинствующих белых расистов привела к штурму Капитолия, что поставило мою жизнь и жизни моих коллег под угрозу", - заявил истец Томпсон.

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Напомним, 6 января сторонники Трампа прорвались в здание Конгресса в Вашингтоне. В ходе беспорядков погибли пять человек. За несколько часов до этого Трамп обратился к демонстрантам. Он заявил, что не признает поражения на выборах и призвал сторонников не прекращать борьбу и донести до конгрессменов свое негодование. Позже демократы в конгрессе интерпретировали эти высказывания как подстрекательство к штурму Капитолия.

"Акт Ку-клукс-клана" был принят в 1871 году в ответ на угрозы со стороны одноименной расистской организации, мешавшей работе конгрессменов на юге страны.

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