Суд в России оставил в силе приговор историку Дмитриеву: 13 лет тюрьмы
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Третий кассационный суд в Санкт-Петербурге оставил в силе приговор главе карельского отделения правозащитного центра "Мемориал" Юрию Дмитриеву, открывшему место массовых расстрелов украинцев в Сандармохе.
Об этом сообщает российское государственное информагентство ТАСС, информирует Цензор.НЕТ.
"Кассационные жалобы осужденного Дмитриева и действующего в его интересах адвоката Ануфриева оставить без удовлетворения", - сказал судья.
Дмитриев находится под стражей с 2016 года. Его признали виновным в сексуальном насилии над приемной дочерью.
Глава Карельского отделения "Мемориала" известен как составитель и издатель книг памяти жертв политических репрессий 1930-1940-х годов в Карелии и материалов по истории строительства "Беломорканала". Он нашел места массовых захоронений жертв сталинских репрессий в урочище Сандармох и Красный бор.
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В декабря 2016 года Юрий Дмитриев был арестован по анонимному доносу и обвинен в изготовлении детской порнографии. 5 апреля 2018 года Петрозаводский городской суд полностью оправдал Дмитриева по этой статье, признав за ним право на реабилитацию и компесацию нанесенного вреда. При этом суд признал Дмитриева виновным в хранении деталей гладкоствольного ружья и приговорил к 2,5 годам лишения свободы, но учел срок, который тот отбыл в СИЗО. Прокуратура тогда требовала для лидера Карельского отделения "Мемориала" девять лет колонии строгого режима.
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Однако 14 июня того же года Верховный суд Карелии по итогам рассмотрения апелляций и представлений прокуратуры отменил приговор и направил уголовное дело на новое рассмотрение. Уже 27 июня 2018 года Дмитриев был задержан по подозрению в сексуальном насилии над приемной дочерью.
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попередніх умов, мені друг !.Іса Мунаєв називав росію нелюдською країною, соратників
путина - головорізами, які вбили 42 тисячі чеченських дітей. Попереджав, що на
українській землі росія буде обкатувати чеченський сценарій: інформаційна
блокада - провокації - жорстокість - цинічна брехня - підбурювання людей, а в
фіналі маска миротворця на диявольській личині кремля.Чеченський воїн говорив, що до військових дій на Донбасі
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його слово нічого не варто.Якщо росіяни говорять про перемир'я, значить, оголошуює
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чисельність.Найманці путіна розуміють лише одну мову - мову сили. Їх
необхідно зупинити!Український солдат повинен знати, що бореться за право жити,
за ним стоїть його сім'я - дружина, діти.
У армади, яка нам протистоїть,
немає ні честі, ні совісті. Ні, тим більше, благородства. В ході двох
чеченських воєн Іса Мунаєв втратив батька, брата і дочку. А сам загинув на
українській землі, борючись за свободу нашої країни.