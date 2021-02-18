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Новости За рубежом
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Суд в России оставил в силе приговор историку Дмитриеву: 13 лет тюрьмы

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Суд в России оставил в силе приговор историку Дмитриеву: 13 лет тюрьмы

Третий кассационный суд в Санкт-Петербурге оставил в силе приговор главе карельского отделения правозащитного центра "Мемориал" Юрию Дмитриеву, открывшему место массовых расстрелов украинцев в Сандармохе.

Об этом сообщает российское государственное информагентство ТАСС, информирует Цензор.НЕТ.

"Кассационные жалобы осужденного Дмитриева и действующего в его интересах адвоката Ануфриева оставить без удовлетворения", - сказал судья.

Дмитриев находится под стражей с 2016 года. Его признали виновным в сексуальном насилии над приемной дочерью.

Глава Карельского отделения "Мемориала" известен как составитель и издатель книг памяти жертв политических репрессий 1930-1940-х годов в Карелии и материалов по истории строительства "Беломорканала". Он нашел места массовых захоронений жертв сталинских репрессий в урочище Сандармох и Красный бор.

Читайте на Цензор.НЕТ: Российскому исследователю сталинских преступлений Дмитриеву изменили приговор и отправили в тюрьму на 13 лет

В декабря 2016 года Юрий Дмитриев был арестован по анонимному доносу и обвинен в изготовлении детской порнографии. 5 апреля 2018 года Петрозаводский городской суд полностью оправдал Дмитриева по этой статье, признав за ним право на реабилитацию и компесацию нанесенного вреда. При этом суд признал Дмитриева виновным в хранении деталей гладкоствольного ружья и приговорил к 2,5 годам лишения свободы, но учел срок, который тот отбыл в СИЗО. Прокуратура тогда требовала для лидера Карельского отделения "Мемориала" девять лет колонии строгого режима.

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Однако 14 июня того же года Верховный суд Карелии по итогам рассмотрения апелляций и представлений прокуратуры отменил приговор и направил уголовное дело на новое рассмотрение. Уже 27 июня 2018 года Дмитриев был задержан по подозрению в сексуальном насилии над приемной дочерью.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+27
І хтось ще може сумніваться, що Росію повертають до ГУЛАГУ? Це називається - "затикають рот" тим, хто знає... Пройде одне-два покоління, і Сталін остаточно стане Богом...
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16.02.2021 20:05
+9
сьогодні слухав по радіо Свобода - Держ дума постановила провести референдум в Москві про відновлення пам'ятника Дзержинському, думаю ще трохи вони і Сталіна поставлять на п'єдестал
показать весь комментарий
16.02.2021 20:17
+8
Тrоt91Іса Мунаєв Герой Чеченського, Українського народу!Будь-хто з мого народу, що не живе думкою знищення
російської федерації, для мене, що путін.Будь-хто з мого народу, який думає про будь-якому іншому
форматі відносин з російською федерацією, той підліше путіна.Будь-який ворог російської федерації, автоматично без
попередніх умов, мені друг !.Іса Мунаєв називав росію нелюдською країною, соратників
путина - головорізами, які вбили 42 тисячі чеченських дітей. Попереджав, що на
українській землі росія буде обкатувати чеченський сценарій: інформаційна
блокада - провокації - жорстокість - цинічна брехня - підбурювання людей, а в
фіналі маска миротворця на диявольській личині кремля.Чеченський воїн говорив, що до військових дій на Донбасі
залучена та ж 58-я армія, яка влаштовує зачистки у нього на Батьківщині протягом
23 років.Ваш противник жорстокий і підступний, у нього немає
людського обличчя. кремлівська росія відніме все, що тільки зможе відняти. Ви
залишитеся без будинку, без сім'ї. Тому Україна не повинна відступати ні в
чому, інакше росія буде просуватися все далі і далі. путін довів світові, що
його слово нічого не варто.Якщо росіяни говорять про перемир'я, значить, оголошуює
війну, будуть вас вбивати, якщо вони просять припинення вогню, щоб нібито
вивести тіла і поранених - вони будуть вас вбивати, якщо оголошують вам
«зелений коридор» - вони будуть вас вбивати. Вони будуть вбивати кожен день
прикриваючись «угодами», «меморандумами», і «перемир'ями». Вони оголошують
перемир'я тільки для рокіровки - не відводять війська, а подвоюють їх
чисельність.Найманці путіна розуміють лише одну мову - мову сили. Їх
необхідно зупинити!Український солдат повинен знати, що бореться за право жити,
за ним стоїть його сім'я - дружина, діти.

У армади, яка нам протистоїть,
немає ні честі, ні совісті. Ні, тим більше, благородства. В ході двох
чеченських воєн Іса Мунаєв втратив батька, брата і дочку. А сам загинув на
українській землі, борючись за свободу нашої країни.
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16.02.2021 20:57
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Историю Дмитриеву?
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16.02.2021 20:05 Ответить
скоріш за все - "історику"
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16.02.2021 20:14 Ответить
І хтось ще може сумніваться, що Росію повертають до ГУЛАГУ? Це називається - "затикають рот" тим, хто знає... Пройде одне-два покоління, і Сталін остаточно стане Богом...
показать весь комментарий
16.02.2021 20:05 Ответить
сьогодні слухав по радіо Свобода - Держ дума постановила провести референдум в Москві про відновлення пам'ятника Дзержинському, думаю ще трохи вони і Сталіна поставлять на п'єдестал
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16.02.2021 20:17 Ответить
а мавзолей поновити ще не постановили?
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16.02.2021 20:18 Ответить
з аквадискотекой )
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16.02.2021 20:20 Ответить
дык, все по древнеегипетским правилам - "фараону" на том свете тоже мыться надо.... Суд у Росії залишив у силі вирок історику Дмитрієву: 13 років в'язниці - Цензор.НЕТ 1836
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16.02.2021 22:17 Ответить
Зовсім так (!) Референдум конкретно за пам,ятник Дзержинському , результати цього референдума вже відомі тут всім все зрозуміло
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16.02.2021 21:24 Ответить
Значит плохо слежу.
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16.02.2021 21:26 Ответить
Суд у Росії залишив у силі вирок історику Дмитрієву: 13 років в'язниці - Цензор.НЕТ 4797
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16.02.2021 21:27 Ответить
помню этого честного человека...и да, наш дьявольский кацапский суд его когда-то там раньше не оправдывал, и даже запчасти к гладкостволу не подкидывал, а сразу тоталитарно влепил пятнашку за его дьявольски достоверные фоты с голой девочкой...
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16.02.2021 20:21 Ответить
37 рик вертухается взад...доколе... Суд в России оставил в силе приговор историку Дмитриеву: 13 лет тюрьмы - Цензор.НЕТ 5688
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16.02.2021 20:24 Ответить
Заблукав, кацап?
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16.02.2021 20:35 Ответить
Суд в России оставил в силе приговор историку Дмитриеву: 13 лет тюрьмы - Цензор.НЕТ 2383
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16.02.2021 20:28 Ответить
Його треба витягати в Україну. Замордують людину
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16.02.2021 20:36 Ответить
Та вже 7 мільйонів витягли...
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16.02.2021 20:46 Ответить
кацаповиродки!
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16.02.2021 20:53 Ответить
Тrоt91Іса Мунаєв Герой Чеченського, Українського народу!Будь-хто з мого народу, що не живе думкою знищення
російської федерації, для мене, що путін.Будь-хто з мого народу, який думає про будь-якому іншому
форматі відносин з російською федерацією, той підліше путіна.Будь-який ворог російської федерації, автоматично без
попередніх умов, мені друг !.Іса Мунаєв називав росію нелюдською країною, соратників
путина - головорізами, які вбили 42 тисячі чеченських дітей. Попереджав, що на
українській землі росія буде обкатувати чеченський сценарій: інформаційна
блокада - провокації - жорстокість - цинічна брехня - підбурювання людей, а в
фіналі маска миротворця на диявольській личині кремля.Чеченський воїн говорив, що до військових дій на Донбасі
залучена та ж 58-я армія, яка влаштовує зачистки у нього на Батьківщині протягом
23 років.Ваш противник жорстокий і підступний, у нього немає
людського обличчя. кремлівська росія відніме все, що тільки зможе відняти. Ви
залишитеся без будинку, без сім'ї. Тому Україна не повинна відступати ні в
чому, інакше росія буде просуватися все далі і далі. путін довів світові, що
його слово нічого не варто.Якщо росіяни говорять про перемир'я, значить, оголошуює
війну, будуть вас вбивати, якщо вони просять припинення вогню, щоб нібито
вивести тіла і поранених - вони будуть вас вбивати, якщо оголошують вам
«зелений коридор» - вони будуть вас вбивати. Вони будуть вбивати кожен день
прикриваючись «угодами», «меморандумами», і «перемир'ями». Вони оголошують
перемир'я тільки для рокіровки - не відводять війська, а подвоюють їх
чисельність.Найманці путіна розуміють лише одну мову - мову сили. Їх
необхідно зупинити!Український солдат повинен знати, що бореться за право жити,
за ним стоїть його сім'я - дружина, діти.

У армади, яка нам протистоїть,
немає ні честі, ні совісті. Ні, тим більше, благородства. В ході двох
чеченських воєн Іса Мунаєв втратив батька, брата і дочку. А сам загинув на
українській землі, борючись за свободу нашої країни.
показать весь комментарий
16.02.2021 20:57 Ответить
последних нормальных людей съедят у себя кацапы-людоеды и продолжат заглядывать через забор: что там есть у хазяйновытых соседей?.. Донбасс-Крым мокшанские отбросы мира уже испаскудили, дальше им интересна для разрушения свободная Украина, Прибалтика, Польша и на Берлин - немок любить, как деды-садисты..
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16.02.2021 21:31 Ответить
Зачем Америка в 20х годах оказывала расеи помощь,впрочем "помощь" не совсем то слово -- она поставила сталинского монстра на ноги который просуществовал 70 лет....А теперь Германия колеблется стоит ли ей пустить в строй СП-2...Ну что ж, продлите агонию коммуняцкого монстра еще на пару десятилетий....Пусть он уничтожит еще пару миллионов человек, развяжет еще несколько войн,сделает сиротами еще несколько десятков тысяч детей.....
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16.02.2021 21:51 Ответить
Суд у Росії залишив у силі вирок історику Дмитрієву: 13 років в'язниці - Цензор.НЕТ 9597
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16.02.2021 22:24 Ответить
Respekt takomu Rosiyaninu.
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16.02.2021 22:40 Ответить
 
 