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Карантин в Украине планируют продлить до мая, - представитель Кабмина в ВР Мокан

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

Карантин в Украине планируют продлить до мая, - представитель Кабмина в ВР Мокан

Кабинет Министров рассмотрит возвращение к адаптивному карантину на ближайшем заседании правительства 17 февраля.

Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде, народный депутат Василий Мокан, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Это решение готовится на ближайшее заседание правительства. Дискуссии относительно него продолжаются", - сказал Мокан.

По его словам, планируется продление карантина и режима чрезвычайной ситуации еще на 2 месяца - до мая и при этом введение зонального адаптивного карантина с 4 зонами. По умолчанию, отметил парламентарий, будет действовать режим "желтой зоны", а в случае ухудшения ситуации с сигнальными показателями, будет переход в "оранжевую зону" с соответствующими решениями региональных комиссий. "Красная зона" будет вводиться в случае сильной нагрузки на систему здравоохранения.

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"Уверен, что завтра более подробно будет сказано все о адаптивном карантине. В любом случае о карантине выходного дня речь не идет, речь идет о введении 4 зон", - подчеркнул он.

Напомним, Кабинет Министров на заседании 9 декабря 2020 года продлил карантин и режим чрезвычайной ситуации до 28 февраля 2021 года, а также ввел дополнительные усиленные ограничения с 8 по 24 января включительно. После 24 января в Украине действует "оранжевый" карантин.

В Украине за минувшие сутки, 15 февраля, зафиксировано 3 143 новых случая COVID-19, умерло 150 человек. За все время пандемии в Украине заболело 1 276 618 человек, выписаны 1 122 968 человек, летальных случаев - 24 542, проведено 6 570 806 ПЦР-тестирований.

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Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+6
Карантин в Украине планируют продлить до мая, - представитель Кабмина в ВР Мокан - Цензор.НЕТ 9304
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16.02.2021 20:10
+4
Карантин в Украине планируют продлить до мая, - представитель Кабмина в ВР Мокан - Цензор.НЕТ 4892 Карантин в Украине планируют продлить до мая, - представитель Кабмина в ВР Мокан - Цензор.НЕТ 5321
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16.02.2021 20:12
+3
Прювьет мадьярам!.. Ждем батхёрт Сиярто ))

В Ужгороді сформують нову військову частину Нацгвардії

Національна гвардія сформує в Ужгороді батальйон, чисельністю пів тисячі військових.

За словами командувача НГУ генерал-полковника Миколи Балана, створення підрозділу зумовлено географічною особливістю регіону - Закарпатська область межує з чотирма країнами, та великим обсягом правоохоронних завдань.
Карантин в Украине планируют продлить до мая, - представитель Кабмина в ВР Мокан - Цензор.НЕТ 8731
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16.02.2021 20:13
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Я вибачаюсь- до травня якого саме року?
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16.02.2021 20:10 Ответить
А в мае начнутся маёвки...
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16.02.2021 20:10 Ответить
Карантин в Украине планируют продлить до мая, - представитель Кабмина в ВР Мокан - Цензор.НЕТ 9304
показать весь комментарий
16.02.2021 20:10 Ответить
Карантин в Украине планируют продлить до мая, - представитель Кабмина в ВР Мокан - Цензор.НЕТ 4892 Карантин в Украине планируют продлить до мая, - представитель Кабмина в ВР Мокан - Цензор.НЕТ 5321
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16.02.2021 20:12 Ответить
😂
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16.02.2021 20:14 Ответить
Прювьет мадьярам!.. Ждем батхёрт Сиярто ))

В Ужгороді сформують нову військову частину Нацгвардії

Національна гвардія сформує в Ужгороді батальйон, чисельністю пів тисячі військових.

За словами командувача НГУ генерал-полковника Миколи Балана, створення підрозділу зумовлено географічною особливістю регіону - Закарпатська область межує з чотирма країнами, та великим обсягом правоохоронних завдань.
Карантин в Украине планируют продлить до мая, - представитель Кабмина в ВР Мокан - Цензор.НЕТ 8731
показать весь комментарий
16.02.2021 20:13 Ответить
та да...вакцинацию тоже планировали начать еще вчера, 15 февраля...
думаю преЗЕ бздит (он же пообещал первым)))) карантин как-то безболезненее для него )))
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16.02.2021 20:14 Ответить
ПЛАНировать и ослаблять-это таки глаголы,а не хз как)))
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16.02.2021 20:48 Ответить
самое интересное, в Венгрии даже комендантский час не отменен, а тут уже карантин послабляют. Вы уже всех вылечили, или люди от Короны перестали умирать?
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16.02.2021 20:22 Ответить
Щодобово в Україні помирає близько 1600 людей. Онкологія, сердцево-судинні...і пох.🥴
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16.02.2021 20:26 Ответить
люди во все времена умирали и будут умирать от смерти
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16.02.2021 20:49 Ответить
Радуйтесь холопы!
Теперь колокольчик в нос будет на постоянной основе)
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16.02.2021 20:51 Ответить
Одно уже можно сказать чётко: нынешняя власть спасать народ от Короны не будет.
Себя спасать будет -- это не обсуждается... ...сперва переведут вакцинацию из гуманитарной плоскости в финансово-политическую -- шо бы свара началась между городами и весями...
...и под шумок уйдут в почётную отставку, ещё более не бедными людьми.
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16.02.2021 20:56 Ответить
Ну с почетом,поди знать...а вперед лапками вполне возможно...
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16.02.2021 21:01 Ответить
Например?
-- вперёд ластами, разве что на пушечном лафете, под траурный салют...*)
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16.02.2021 21:04 Ответить
Та пусть хоть и так,мона и без салюта,напалмом ) (...
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16.02.2021 21:10 Ответить
Можно и так, как Саддама, например... -- токо перед этим он два раза с Америкой воевал...*)
А при Чаушеску, Румыния с голодухи пару десятков лет пухла. Я там был, как раз незадолго до того, как его грохнули.

Не быстрое это дело, хлопотное и почти безнадёжное...
Единственный, кто на память приходит -- вот этот товарищ:
Карантин в Украине планируют продлить до мая, - представитель Кабмина в ВР Мокан - Цензор.НЕТ 1286
И все награды с чинами и почестями честно заслужены! ...кстати...
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16.02.2021 21:19 Ответить
Кстати,тут уже писали о днюхах рождений этих двоих и имен ихних жен,ничего личного,но символично...какбэ...
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16.02.2021 21:37 Ответить
 
 