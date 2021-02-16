Карантин в Украине планируют продлить до мая, - представитель Кабмина в ВР Мокан
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Кабинет Министров рассмотрит возвращение к адаптивному карантину на ближайшем заседании правительства 17 февраля.
Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде, народный депутат Василий Мокан, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Это решение готовится на ближайшее заседание правительства. Дискуссии относительно него продолжаются", - сказал Мокан.
По его словам, планируется продление карантина и режима чрезвычайной ситуации еще на 2 месяца - до мая и при этом введение зонального адаптивного карантина с 4 зонами. По умолчанию, отметил парламентарий, будет действовать режим "желтой зоны", а в случае ухудшения ситуации с сигнальными показателями, будет переход в "оранжевую зону" с соответствующими решениями региональных комиссий. "Красная зона" будет вводиться в случае сильной нагрузки на систему здравоохранения.
"Уверен, что завтра более подробно будет сказано все о адаптивном карантине. В любом случае о карантине выходного дня речь не идет, речь идет о введении 4 зон", - подчеркнул он.
Напомним, Кабинет Министров на заседании 9 декабря 2020 года продлил карантин и режим чрезвычайной ситуации до 28 февраля 2021 года, а также ввел дополнительные усиленные ограничения с 8 по 24 января включительно. После 24 января в Украине действует "оранжевый" карантин.
В Украине за минувшие сутки, 15 февраля, зафиксировано 3 143 новых случая COVID-19, умерло 150 человек. За все время пандемии в Украине заболело 1 276 618 человек, выписаны 1 122 968 человек, летальных случаев - 24 542, проведено 6 570 806 ПЦР-тестирований.
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думаю преЗЕ бздит (он же пообещал первым)))) карантин как-то безболезненее для него )))
Теперь колокольчик в нос будет на постоянной основе)
Себя спасать будет -- это не обсуждается... ...сперва переведут вакцинацию из гуманитарной плоскости в финансово-политическую -- шо бы свара началась между городами и весями...
...и под шумок уйдут в почётную отставку, ещё более не бедными людьми.
-- вперёд ластами, разве что на пушечном лафете, под траурный салют...*)
А при Чаушеску, Румыния с голодухи пару десятков лет пухла. Я там был, как раз незадолго до того, как его грохнули.
Не быстрое это дело, хлопотное и почти безнадёжное...
Единственный, кто на память приходит -- вот этот товарищ:
И все награды с чинами и почестями честно заслужены! ...кстати...